Мощный и опасный. "Тайфун-К" вооружили "Корнетом"

На проходившем в подмосковной Кубинке международном форуме "Армия-2018" Минобороны России продемонстрировало бронеавтомобиль "Тайфун-К" с установленным противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ", сообщает пресс-служба российского военного ведомства.По сравнению с "Тигром", ранее также оснащенным аналогичным комплексом, "Тайфун К-53949" представляет собой более тяжелую машину. Снаряженная масса броневика достигает 14 000 кг, а полная -16 000 кг. Длина машины - 6760 мм. Ширина -2550 мм. Высота -2840 мм. Дорожный просвет - 433 мм. Установлен дизельный шестицилиндровый двигатель мощностью 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода до 850 км. Вместимость - 10 человекДвухосный броневик обладает мощной броневой защитой, способной выдержать попадания пуль автомата Калашникова или снайперской винтовки СВД. Заявленная защита и от различных мин и фугасов очень высока, бронеавтомобиль может успешно пережить взрыв 6 кг тротила под днищем и любым колесом.Дальнобойный многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" имеет большую дальность (до 10000 м) и высокую бронепробиваемость (1300 мм). Он обладает высокой помехозащищенностью и способен одновременно обстреливать сразу две цели.