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Мощный и опасный. "Тайфун-К" вооружили "Корнетом"

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На проходившем в подмосковной Кубинке международном форуме "Армия-2018" Минобороны России продемонстрировало бронеавтомобиль "Тайфун-К" с установленным противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ", сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Мощный и опасный. "Тайфун-К" вооружили "Корнетом"


По сравнению с "Тигром", ранее также оснащенным аналогичным комплексом, "Тайфун К-53949" представляет собой более тяжелую машину. Снаряженная масса броневика достигает 14 000 кг, а полная -16 000 кг. Длина машины - 6760 мм. Ширина -2550 мм. Высота -2840 мм. Дорожный просвет - 433 мм. Установлен дизельный шестицилиндровый двигатель мощностью 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода до 850 км. Вместимость - 10 человек


Двухосный броневик обладает мощной броневой защитой, способной выдержать попадания пуль автомата Калашникова или снайперской винтовки СВД. Заявленная защита и от различных мин и фугасов очень высока, бронеавтомобиль может успешно пережить взрыв 6 кг тротила под днищем и любым колесом.

Дальнобойный многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" имеет большую дальность (до 10000 м) и высокую бронепробиваемость (1300 мм). Он обладает высокой помехозащищенностью и способен одновременно обстреливать сразу две цели.
Использованы фотографии:
"РГ"
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14 комментариев
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  1. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 12:02
    +2
    Вместимость - 10 человек
    А за чем в ракетный противотанковый комплекс пихать 10 человек?
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 12:07
      +4
      Чтобы успевали на цветмет дербанить уничтоженую цель.
    2. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 12:25
      0
      Ну не всегда ж он будет противотанковым комплексом , отслужит свое , потом на рыбалку дружной компанией. Лодка с мотором точно влезет.
    3. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:41
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      А за чем в ракетный противотанковый комплекс пихать 10 человек?
      Ну, наверно от танков отмахиваться. request
    4. болот Онлайн
      болот Сегодня, 12:45
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      А за чем в ракетный противотанковый комплекс пихать 10 человек?

      Этот Тайфун К отличается от предыдущей машины,вот еще наверно не разобрались с ТТХ,что какой машине соответствует.
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 14:20
        0
        Цитата: болот
        Цитата: Николай Николаевич
        А за чем в ракетный противотанковый комплекс пихать 10 человек?

        Этот Тайфун К отличается от предыдущей машины,вот еще наверно не разобрались с ТТХ,что какой машине соответствует.

        Все это делается для того, чтобы показать нам, интересующимся состоянием армии как таковой и ее вооружением, что военно-техническая мысль не дремлет, что дела идут прекрасно. А на самом деле идет банальное распыление сил и средств. На какой, прошу пардону, овощ, нам надо такое обилие разномастной техники с близкими ТТХ? А для того, чтобы снабженцы и ремонтники изматерились от этого разнообразия. Единственное логическое обьяснение этому звучит из уст украинца - а шоб було! Все! Другого обьяснения нет, и не будет.
        1. болот Онлайн
          болот Сегодня, 14:45
          0
          Цитата: красноярск
          Все это делается для того, чтобы показать нам, интересующимся состоянием армии как таковой и ее вооружением,

          Странно у вас флажок Украинский.
          На счет состояния Армии России,в данный момент самая боеспособная армия в мире,в краткосрочный период натянет всех,привентивное решение проблем и попытки закрепления.

          А на счет разнообразия научной мысли,это хорошо,все решится современем.К стати у нас нет машин класса Тайфуна К,не удивлюсь что в близжайшее время сборку у нас организуют,ведь КАМАЗ у нас имеет сборочные цеха и мощное лобби.Вся Армия у нас на Камазах,да же с бронированной кабиной что для армии РФ сейчас пока редкость.
  2. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 12:28
    +1
    6 кг тротила под колесом - солидно . Интересно сколько топлива кушает , 14 тонн масса- 850 км дальность хода , 100 км -скорость , какой расход и сколько литров топливные баки
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 13:38
      +2
      Цитата: tatarin_ru
      6 кг тротила под колесом - солидно . Интересно сколько топлива кушает , 14 тонн масса- 850 км дальность хода , 100 км -скорость , какой расход и сколько литров топливные баки

      Три бензовоза в комплекте идет..
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:45
    0
    А как ракету к "Корнету " наводить на цель при ее максимальной дальности? Там что беспилотник входит в комплект? ??
  4. болот Онлайн
    болот Сегодня, 12:49
    +1
    Ну этот более к" жизни" приспособлен,да спрос будет Конкурент Ошкошу,поди и цена "приятная" будет.
  5. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 12:51
    0
    Зачем еще одну машину лепить ,если тигры справляются с этой задачей нормально request или опять«колоссальный экспортный потенциал»?
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 13:00
      +1
      Цитата: Proton
      Зачем еще одну машину лепить ,если тигры справляются с этой задачей нормально или опять«колоссальный экспортный потенциал»?

      У Тигров нет такой противоминной-фугасной защиты,как у Тайфуна К.Здесь по новостям ,мол планируют до 2 кг довести а тут ище и машина уже готовая.Тем более ПТ мины от 4.5-12 кг в тротиле идут а быстроустанавливаемые фугасы это как правило 122-152,155 мм снаряды,в ходу а там ВВ от 8 кг.
  6. болот Онлайн
    болот Сегодня, 13:17
    +2
    К стати у Тайфуна К есть и конкурент в виде Урал-53099.