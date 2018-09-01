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ВВС Турции нанесли удары по северу Ирака

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Военное ведомство Турции сообщило о нейтрализации в Ираке около 20 боевиков запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана», передает агентство Reuters.



Серия ракетных ударов была нанесена в пятницу по северным территориям Ирака в районе населенных пунктов Гара, Хакурк и Зап.


В сообщении поясняется, что говоря о «нейтрализации», военное ведомство имеет в виду как гибель боевиков запрещенной «Рабочей партии Курдистана», так и их захват (добровольную сдачу) в плен.

В субботу авиаудары продолжились. Согласно информации, полученной от местных источников, около 9 часов утра ударам турецкой авиации подверглись районы южной части Курдистана Авашин, Галийе-Балинде и Курежаро.

Достоверной информации о жертвах и разрушениях пока нет. Вместе с тем известно, что турецкие самолеты продолжают выполнять разведывательные полеты над автономией.

Пот данным агентства, в последние месяцы ВВС Турции нанесли несколько ударов по базам РПК на севере Ирака. Больше других пострадал опорный пункт курдов, размещенный в горах Кандил, куда Анкара обещала также отправить наземные войска.

Издание напоминает, что с момента начала повстанческого движения в Турции в 1984 году уже погибло более 40 000 человек.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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16 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 12:32
    +2
    В воскресенье авиаудары продолжились.

    ??? Сегодня вроде бы суббота с утра была ? Или в статье специально нет привязки к датам ? what
    1. tatarin_ru Офлайн
      tatarin_ru Сегодня, 12:35
      +1
      Серия ракетных ударов была нанесена в пятницу по северным территориям Ирака

      похоже из двух источников соединили.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 13:32
        0
        боевиков запрещенной «Рабочей партии Курдистана»

        Хорошо бы редакторам уточнять, что это в Турции запрещена "Рабочая партия Курдистана". И это Турция считает их боевиками.
        В России совершенно противоположное отношение к курдам.
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 12:50
      +1
      Паша, прЮвет! Это информация из будущего! Лови момент. wink
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 12:56
        +1
        Славик , моё тебе ! hi
        Цитата: sabakina
        Это информация из будущего! Лови момент.

        О как ! А почему автор статьи не Алиса Селезнёва ? lol
        А если серьёзно : понятно что очепятка , не мешало бы исправить , а то кто-то решит что суббота выпала из жизни . wink
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 13:04
          +1
          Паш, ты забыл какое сегодня число и месяц? laughing Алиса бы так не лоханулась бы! wink
        2. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 13:08
          0
          Цитата: bouncyhunter
          а то кто-то решит что суббота выпала из жизни . wink
          Паш, не только суббота и не только у некоторых выпадает из жизни....Что делать, не мы такие, жизнь такая! drinks
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 13:15
            0
            Цитата: sabakina
            ты забыл какое сегодня число и месяц?

            Всё я помню ! yes Чувствую , сегодня в караоке через дорогу всю ночь будет школьная тематика ... wassat
            1. Николай Николаевич Офлайн
              Николай Николаевич Сегодня, 13:45
              0
              Цитата: bouncyhunter
              сегодня в караоке через дорогу всю ночь будет школьная тематика ...
              1.8 млн. школьников, с удовольствием бы выключили эту субботу из жизни... Но не дадут им этого забыть... lol
  2. tatarin_ru Офлайн
    tatarin_ru Сегодня, 12:33
    0
    Ирак только ленивый не бомбит .
    Турки летают французы , англичане , полосатые как у себя дома , ходят где хотят , базы строят , ни у кого разрешения не спрашивают.
    А наш борт МО все разрешения запрашивает ( для вылета в Сирию для ротации лс) , да без разрешения Ирака назад в Иран ,не разрешили так сказать без объяснения причин , выразим ноту протеста ну и т.д. ( недавние новости).
  3. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 12:51
    0
    Кстати в Турции стало происходить меньше терактов,чувствительно меньше ,переход Сирийской границы и угрозы что войдём в Ирак оправдываются .Вчера встретился с одним товарищем приехал из Турции .Он подтвердил за Эрдогана в основном сельское и религиозная часть населения .Он взял под контроль все структуры кроме прокуратуры ,прокуроры там имеют сильное влияние .Но после этого его оппоненты(оппозиция) ищут любую причину чтоб зацепится,то есть нету полной всесторонней власти .А эти причины создают США ,обвал лиры ,но Эрдоган убедил большинство населения что лира пойдет вверх и будет 1 доллар 5 лир .Причина популярности Эрдогана его ораторство ,турки как и другие народы с имперским прошлым любят таких деятелей .Но светская часть населения городскую Эрдоган всё ещё не смог взять в руки .Насчёт горы Кандиль его ВВС Турции бомбит десятки лет ,толку мало скорее будет наземная операция .Пока что наземные операции только приносят ощутимого эффекта ,опыт Сирии вошли во вкус .
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: Lek3338
      А эти причины создают США ,обвал лиры ,но Эрдоган убедил большинство населения что лира пойдет вверх и будет 1 доллар 5 лир

      Обвал идет повсеместно,это не только санкции но новая экономическая политика США.Даже у Норвегов крона обвалилась.
      За то отдых немного подешевел,хоть на последок.А то грозят отменить ол инклюзив, им же плохо станет.Наши редко попу от шезлонга отрывают,что бы что то посмотреть или вне отеля что то поесть.
      1. Yeraz Офлайн
        Yeraz Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: болот
        А то грозят отменить ол инклюзив, им же плохо станет.

        это просто словечки.Просто немного повысят ценник.
        Цитата: болот
        Наши редко попу от шезлонга отрывают,что бы что то посмотреть или вне отеля что то поесть.

        а вот это вызвано бедностью приезжающих из РФ.Поэтому Турция не боится сильно потерять российских туристов,нежели Западных.Поскольку из России едет в основном Тагиль в самые дешевые курорты и тратят мало.Особенно после обвала рубля,когда он перестал быть 30 рублей.
        Я лично меньше всего времени провожу именно в отели.Но в меня изначально читерный код прописан))
  4. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 13:25
    0
    России Ирак закрыл воздушное пространство , во турки нас выручают ..Мочить и никаких перемирий больше .
  5. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 13:45
    +1
    A кстати, где вся антисемитская свора, которая разворачивается тут как только Израиль бомбит в Сирии? Как же насчет: * договориться, бомбят суверенную страну, помогают террористам и т.д. и т.п.
    1. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 14:14
      +1
      Наверное, раны зализывают. Хотя я бы звать не советовал, в связи с огромной сспособностью к размножению...