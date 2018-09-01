ВВС Турции нанесли удары по северу Ирака
Военное ведомство Турции сообщило о нейтрализации в Ираке около 20 боевиков запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана», передает агентство Reuters.
Серия ракетных ударов была нанесена в пятницу по северным территориям Ирака в районе населенных пунктов Гара, Хакурк и Зап.
В сообщении поясняется, что говоря о «нейтрализации», военное ведомство имеет в виду как гибель боевиков запрещенной «Рабочей партии Курдистана», так и их захват (добровольную сдачу) в плен.
В субботу авиаудары продолжились. Согласно информации, полученной от местных источников, около 9 часов утра ударам турецкой авиации подверглись районы южной части Курдистана Авашин, Галийе-Балинде и Курежаро.
Достоверной информации о жертвах и разрушениях пока нет. Вместе с тем известно, что турецкие самолеты продолжают выполнять разведывательные полеты над автономией.
Пот данным агентства, в последние месяцы ВВС Турции нанесли несколько ударов по базам РПК на севере Ирака. Больше других пострадал опорный пункт курдов, размещенный в горах Кандил, куда Анкара обещала также отправить наземные войска.
Издание напоминает, что с момента начала повстанческого движения в Турции в 1984 году уже погибло более 40 000 человек.
Серия ракетных ударов была нанесена в пятницу по северным территориям Ирака в районе населенных пунктов Гара, Хакурк и Зап.
В сообщении поясняется, что говоря о «нейтрализации», военное ведомство имеет в виду как гибель боевиков запрещенной «Рабочей партии Курдистана», так и их захват (добровольную сдачу) в плен.
В субботу авиаудары продолжились. Согласно информации, полученной от местных источников, около 9 часов утра ударам турецкой авиации подверглись районы южной части Курдистана Авашин, Галийе-Балинде и Курежаро.
Достоверной информации о жертвах и разрушениях пока нет. Вместе с тем известно, что турецкие самолеты продолжают выполнять разведывательные полеты над автономией.
Пот данным агентства, в последние месяцы ВВС Турции нанесли несколько ударов по базам РПК на севере Ирака. Больше других пострадал опорный пункт курдов, размещенный в горах Кандил, куда Анкара обещала также отправить наземные войска.
Издание напоминает, что с момента начала повстанческого движения в Турции в 1984 году уже погибло более 40 000 человек.
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