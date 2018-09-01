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Запланированный визит или..? В Гибралтар вошла атомная субмарина США

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В сторону Средиземного моря выдвинулась американская атомная подводная лодка USS Newport News типа "Лос-Анджелес", вооруженная ракетами "Томагавк". Субмарину заметили входящей в порт Гибралтара в четверг вечером, сообщает местное издание Gibraltar Chronicle.

Запланированный визит или..? В Гибралтар вошла атомная субмарина США


Факт захода в порт Гибралтара американской атомной субмарины в Пентагоне подтвердили, но при этом отвергли предположение о том, что подлодка направляется в Средиземное море для нанесения удара по территории Сирии, назвав заход в Гибралтар "запланированным техническим визитом".


Ранее Минобороны России предупредило о готовящейся в Сирии боевиками террористических группировок провокации с химическим оружием, чтобы обвинить в этом правительственную армию Сирии. Западная коалиция планирует использовать данную провокацию как предлог для нанесения ударов по территории Сирии. США начало концентрацию вокруг сирийского государства носителей крылатых ракет. С этой целью в Средиземное море прибыл американский эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", позволяющими эсминцу нанести удары по всей территории Сирии. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".

В Пентагоне опровергают сообщения о наращивании группировки в восточном Средиземноморье, но заявляют о "готовности к действиям" в случае соответствующего приказа.

В 2017 году в Гибралтаре также останавливалась американская подводная лодка типа Virginia USS John Warner на "запланированный технический визит". Чуть позднее эта субмарина нанесла удар по Сирии шестью ракетами "Томагавк".
Использованы фотографии:
U.S. Navy / Heather Judkins
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21 комментарий
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  1. Heterocapsa Онлайн
    Heterocapsa Сегодня, 12:43
    +2
    Это запланированный визит и пуск будет полюбому.Не смотря ни на что.
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 13:20
      0
      Вот бы жахнуть в ходе учений по какому-нить корыту кинжалом.
      Дабы продемонстрировать это оружие.

      Мы бы тут все возбудились данной демонстрацией, ну и матрасы осознали бы реалии жизни.
      1. Случайный Онлайн
        Случайный Сегодня, 14:08
        0
        Цитата: Например
        Вот бы жахнуть в ходе учений по какому-нить корыту кинжалом.

        А что у вас "запланированно участие носителей "Кинжалов" в учениях? belay
        О как...поделитесь информацией? bully
  2. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 12:46
    +2
    Если удар будет нанесён, то появление "лося" будет ещё одним доказательством,того ,что удар готовился за очень приличный отрезок времени
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 13:04
      +3
      Большая вероятность большой войны и это напрягает.
      1. Koal Онлайн
        Koal Сегодня, 13:14
        -3
        Цитата: cniza
        Большая вероятность большой войны и это напрягает.

        Россия в депрессии , после пенсионной реформы ..Потом вот Захарченко завалили и практически "русский мир " слили теперь ..ВСЕХ перестреляли !
        Вот еще по Сирии долбанут и по нашим там и Путин опять проглотит ..А потом пойдет сдача России по всем фронтам и резня ..(я конечно утрирую ,но все идет к этому..)
        А эта АПЛ США в наглую будет возле Сирии и Турции баражировать ..Запугать и унизить опять хотят Россию и русских .. soldier
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 13:21
          +2
          Цитата: Koal
          Россия в депрессии

          Ну ты не Россия. Это во первых. wink
          А во вторых:
          - Да не паникуй ты. Американцам, что прикажешь исчезнуть с лица земли потому, что ты в истерике? laughing
          Больше гуляй, дыши чистым воздухом. Ешь фрукты и овощи, благо сезон.
          И радуйся каждому дню. Ты живешь! Наслаждайся и благодори Господа.
          Удачи тебе. drinks
          1. Koal Онлайн
            Koal Сегодня, 14:47
            0
            Цитата: Например
            Ну ты не Россия. Это во первых.

            Не ты , а Вы попрошу вас ..
            Цитата: Например
            - Да не паникуй ты. Американцам, что прикажешь исчезнуть с лица земли потому, что ты в истерике

            Смотрю у вас прям радости полные штаны у многих тут..Рано радуетесь либерастня , Россия сосредотачивается .. soldier
        2. Околоточный Офлайн
          Околоточный Сегодня, 13:55
          +1
          Хватит бухать, алкогольная интоксикация и вызывает депрессию. Попробуй поработать, мозги, если они есть прочищает.
          1. Deadушка Онлайн
            Deadушка Сегодня, 14:06
            0
            Цитата: Околоточный
            Хватит бухать, алкогольная интоксикация и вызывает депрессию. Попробуй поработать, мозги, если они есть прочищает.
            hi
            иногда процесс деградации(в следствии чего либо) бывает окончательный и бесповоротный.
            хотя умные дядьки в свое время говорили, что физическая активность чередуемая с умственной иногда творит чудеса winked
  3. Labrador Офлайн
    Labrador Сегодня, 12:46
    +4
    Будем посмотреть чем этот бардак закончится. Ванговать смысла не имеет.
  4. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 12:48
    +3
    Они ведь тоже в четверг выступление г-на Путина слушали.
    Поняли всё правильно, теперь на громкие заявления вообще обращать внимание перестанут.
  5. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:48
    +3
    не думаю, что наши ПЛ, дома сидят....
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 12:56
      +1
      ..Если бы, это влияло. на принятие решения,об ударе.. no
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 12:56
      0
      прЮвет Мариночка! Не помню, какая именно наша ПЛ, но она уже в средиземке на "учениях".
  6. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 12:55
    +1
    Что то уж больно много всего понатаскали туда no оно ж может и совсем плохо закончится.
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 13:02
    +4
    но при этом отвергли предположение о том, что подлодка направляется в Средиземное море для нанесения удара по территории Сирии, назвав заход в Гибралтар "запланированным техническим визитом".
    Напомнило:
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 13:44
      0
      Сказано им "мы пришли с миром", а они (матрасы) голубя в ответку запустили. Хрен его поймешь-разберешь, что это за птица такая летит. laughing
      Я бы тоже жахнул. Нервы-то не железные. Я не Феликс Эдмундыч. laughing
      1. Феликс Офлайн
        Феликс Сегодня, 13:53
        0
        Цитата: Например
        Я не Феликс Эдмундыч.

        А чё сразу "Эдмундыч"!?
      2. Deadушка Онлайн
        Deadушка Сегодня, 14:10
        0
        Цитата: Например
        Хрен его поймешь-разберешь, что это за птица такая летит.

        как что?!... естественно гадить летела(как у америкосов все и бывает), вот они и предотвратили разгул демократии laughing
  8. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 14:34
    0
    Или! Отстреляется и уйдет!