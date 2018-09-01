Запланированный визит или..? В Гибралтар вошла атомная субмарина США
В сторону Средиземного моря выдвинулась американская атомная подводная лодка USS Newport News типа "Лос-Анджелес", вооруженная ракетами "Томагавк". Субмарину заметили входящей в порт Гибралтара в четверг вечером, сообщает местное издание Gibraltar Chronicle.
Факт захода в порт Гибралтара американской атомной субмарины в Пентагоне подтвердили, но при этом отвергли предположение о том, что подлодка направляется в Средиземное море для нанесения удара по территории Сирии, назвав заход в Гибралтар "запланированным техническим визитом".
Ранее Минобороны России предупредило о готовящейся в Сирии боевиками террористических группировок провокации с химическим оружием, чтобы обвинить в этом правительственную армию Сирии. Западная коалиция планирует использовать данную провокацию как предлог для нанесения ударов по территории Сирии. США начало концентрацию вокруг сирийского государства носителей крылатых ракет. С этой целью в Средиземное море прибыл американский эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", позволяющими эсминцу нанести удары по всей территории Сирии. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".
В Пентагоне опровергают сообщения о наращивании группировки в восточном Средиземноморье, но заявляют о "готовности к действиям" в случае соответствующего приказа.
В 2017 году в Гибралтаре также останавливалась американская подводная лодка типа Virginia USS John Warner на "запланированный технический визит". Чуть позднее эта субмарина нанесла удар по Сирии шестью ракетами "Томагавк".
Факт захода в порт Гибралтара американской атомной субмарины в Пентагоне подтвердили, но при этом отвергли предположение о том, что подлодка направляется в Средиземное море для нанесения удара по территории Сирии, назвав заход в Гибралтар "запланированным техническим визитом".
Ранее Минобороны России предупредило о готовящейся в Сирии боевиками террористических группировок провокации с химическим оружием, чтобы обвинить в этом правительственную армию Сирии. Западная коалиция планирует использовать данную провокацию как предлог для нанесения ударов по территории Сирии. США начало концентрацию вокруг сирийского государства носителей крылатых ракет. С этой целью в Средиземное море прибыл американский эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", позволяющими эсминцу нанести удары по всей территории Сирии. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами, а в Катар передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность".
В Пентагоне опровергают сообщения о наращивании группировки в восточном Средиземноморье, но заявляют о "готовности к действиям" в случае соответствующего приказа.
В 2017 году в Гибралтаре также останавливалась американская подводная лодка типа Virginia USS John Warner на "запланированный технический визит". Чуть позднее эта субмарина нанесла удар по Сирии шестью ракетами "Томагавк".
- Использованы фотографии:
- U.S. Navy / Heather Judkins
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