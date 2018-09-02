Иран собирает союзников : на пути к военному противостоянию с США и Израилем?
Как сообщает китайское информационное агентство "Xinhua", вчера, 31.08.2018 г., завершился двухдневный визит министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Исламабад, где он провёл переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши.
Достаточно подробно и детально прошло обсуждение многих региональных и глобальных вопросов, включая позиции сторон по Афганистану и касательно политики США и НАТО, проводимой в Центральной Азии. Главной проблемой было заявлено обсуждение решения США в одностороннем порядке выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), подписанного в 2015 году, говорится в официальном коммюнике по результатам переговоров.
"Что касается СВПД, то, поддерживая принципиальную позицию Ирана, господин Куреши выразил надежду, что остальные стороны Соглашения будут выполнять свои обязательства по букве и духу".
"Это было важно, учитывая, что Международное Агентство по атомной энергии повторило проверку того, что Иран строго соблюдает условия соглашения", - указывается в совместном коммюнике сторон, в котором также сообщается, что Куреши сказал своему иранскому коллеге, что " Пакистан поддерживает и будет поддерживать Иран в этот трудный час".
Напоминаем, что многосторонняя сделка по иранской ядерной проблеме была заключена между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (включая РФ) плюс Европейский Союз, и была принята резолюцией Совета Безопасности ООН №2231. Однако президент США Дональд Трамп объявил в мае этого года о выходе своей страны из ядерной сделки, что вызвало критику со стороны ООН и ряда стран.
В ходе переговоров министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений во всех областях сотрудничества и договорились о проведении в ближайшее время очередных раундов двусторонних политических консультаций (включая вопросы военного и военно-технического сотрудничества) и активизации работы совместного совета по вопросам экономического сотрудничества.
Вчера, в минувшую пятницу, новый премьер-министр Пакистана Имран Хан также встретился с Моахммедом Зарифом, который передал тому Послание президента Ирана Хасана Рухани и приглашение Имран-Хана на предстоящий в октябре в Иране «Саммит Азиатского сотрудничества» (ACD). Как известно, и Пакистан, и Иран являются членами данной организации. В настоящее время Иран является председателем ACD, которая была учреждена в июне 2002 года в Таиланде.
"Как мосты между богатыми экономическими ресурсами регионами, вместе с другими региональными партнерами, Пакистан и Иран остаются ключами для роста и процветания региона Центральной Азии через расширение связей и развитие связей между людьми", - сказал Имран Хан Моахммеду Зарифу.
Премьер-министр Пакистана также заявил, что во время своего пребывания в должности он приложит все усилия для укрепления этих отношений в различных областях на благо обеих стран.
Также в ходе своего визита в Исламабад Мухаммад Джавад Зариф встретился с главой Национальной Ассамблеи Пакистана, председателем Сената, с министром экономики Пакистана и, возможно, главное, - с главнокомандующим вооруженными силами этого государства, в ходе которых была достигнута договорённость о начале совместной работы по ряду вопросов военных министерств Ирана и Пакистана.
В неофициальном комментарии итогов переговоров представитель Министерства обороны Пакистана заявил, что «…проведение политики бдительности по отношению к действиям США – является главным принципом сохранения независимости наших государств. Если исламские страны Среднего Востока смогут преодолеть свои противоречия и воспользуются сообща своими возможностями, то это позволит им не только преодолеть экономические трудности, но и не позволит американцам лоббировать свои планы в регионе, используя раскол между различными исламскими государствами. Мы уже убедились в том, что правящие круги США не заслуживают доверия в международной политике, и недавние возникшие политические разногласия между Исламабадом и Тегераном с одной стороны, и Вашингтоном – с другой, отлично это показывают…».
Достаточно подробно и детально прошло обсуждение многих региональных и глобальных вопросов, включая позиции сторон по Афганистану и касательно политики США и НАТО, проводимой в Центральной Азии. Главной проблемой было заявлено обсуждение решения США в одностороннем порядке выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), подписанного в 2015 году, говорится в официальном коммюнике по результатам переговоров.
"Что касается СВПД, то, поддерживая принципиальную позицию Ирана, господин Куреши выразил надежду, что остальные стороны Соглашения будут выполнять свои обязательства по букве и духу".
"Это было важно, учитывая, что Международное Агентство по атомной энергии повторило проверку того, что Иран строго соблюдает условия соглашения", - указывается в совместном коммюнике сторон, в котором также сообщается, что Куреши сказал своему иранскому коллеге, что " Пакистан поддерживает и будет поддерживать Иран в этот трудный час".
Напоминаем, что многосторонняя сделка по иранской ядерной проблеме была заключена между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (включая РФ) плюс Европейский Союз, и была принята резолюцией Совета Безопасности ООН №2231. Однако президент США Дональд Трамп объявил в мае этого года о выходе своей страны из ядерной сделки, что вызвало критику со стороны ООН и ряда стран.
В ходе переговоров министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений во всех областях сотрудничества и договорились о проведении в ближайшее время очередных раундов двусторонних политических консультаций (включая вопросы военного и военно-технического сотрудничества) и активизации работы совместного совета по вопросам экономического сотрудничества.
Вчера, в минувшую пятницу, новый премьер-министр Пакистана Имран Хан также встретился с Моахммедом Зарифом, который передал тому Послание президента Ирана Хасана Рухани и приглашение Имран-Хана на предстоящий в октябре в Иране «Саммит Азиатского сотрудничества» (ACD). Как известно, и Пакистан, и Иран являются членами данной организации. В настоящее время Иран является председателем ACD, которая была учреждена в июне 2002 года в Таиланде.
"Как мосты между богатыми экономическими ресурсами регионами, вместе с другими региональными партнерами, Пакистан и Иран остаются ключами для роста и процветания региона Центральной Азии через расширение связей и развитие связей между людьми", - сказал Имран Хан Моахммеду Зарифу.
Премьер-министр Пакистана также заявил, что во время своего пребывания в должности он приложит все усилия для укрепления этих отношений в различных областях на благо обеих стран.
Также в ходе своего визита в Исламабад Мухаммад Джавад Зариф встретился с главой Национальной Ассамблеи Пакистана, председателем Сената, с министром экономики Пакистана и, возможно, главное, - с главнокомандующим вооруженными силами этого государства, в ходе которых была достигнута договорённость о начале совместной работы по ряду вопросов военных министерств Ирана и Пакистана.
В неофициальном комментарии итогов переговоров представитель Министерства обороны Пакистана заявил, что «…проведение политики бдительности по отношению к действиям США – является главным принципом сохранения независимости наших государств. Если исламские страны Среднего Востока смогут преодолеть свои противоречия и воспользуются сообща своими возможностями, то это позволит им не только преодолеть экономические трудности, но и не позволит американцам лоббировать свои планы в регионе, используя раскол между различными исламскими государствами. Мы уже убедились в том, что правящие круги США не заслуживают доверия в международной политике, и недавние возникшие политические разногласия между Исламабадом и Тегераном с одной стороны, и Вашингтоном – с другой, отлично это показывают…».
- Автор:
- Михаил Сириец
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