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Иран собирает союзников : на пути к военному противостоянию с США и Израилем?

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Как сообщает китайское информационное агентство "Xinhua", вчера, 31.08.2018 г., завершился двухдневный визит министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа в Исламабад, где он провёл переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши.

Иран собирает союзников : на пути к военному противостоянию с США и Израилем?


Достаточно подробно и детально прошло обсуждение многих региональных и глобальных вопросов, включая позиции сторон по Афганистану и касательно политики США и НАТО, проводимой в Центральной Азии. Главной проблемой было заявлено обсуждение решения США в одностороннем порядке выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), подписанного в 2015 году, говорится в официальном коммюнике по результатам переговоров.


"Что касается СВПД, то, поддерживая принципиальную позицию Ирана, господин Куреши выразил надежду, что остальные стороны Соглашения будут выполнять свои обязательства по букве и духу".

"Это было важно, учитывая, что Международное Агентство по атомной энергии повторило проверку того, что Иран строго соблюдает условия соглашения", - указывается в совместном коммюнике сторон, в котором также сообщается, что Куреши сказал своему иранскому коллеге, что " Пакистан поддерживает и будет поддерживать Иран в этот трудный час".



Напоминаем, что многосторонняя сделка по иранской ядерной проблеме была заключена между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (включая РФ) плюс Европейский Союз, и была принята резолюцией Совета Безопасности ООН №2231. Однако президент США Дональд Трамп объявил в мае этого года о выходе своей страны из ядерной сделки, что вызвало критику со стороны ООН и ряда стран.

В ходе переговоров министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений во всех областях сотрудничества и договорились о проведении в ближайшее время очередных раундов двусторонних политических консультаций (включая вопросы военного и военно-технического сотрудничества) и активизации работы совместного совета по вопросам экономического сотрудничества.



Вчера, в минувшую пятницу, новый премьер-министр Пакистана Имран Хан также встретился с Моахммедом Зарифом, который передал тому Послание президента Ирана Хасана Рухани и приглашение Имран-Хана на предстоящий в октябре в Иране «Саммит Азиатского сотрудничества» (ACD). Как известно, и Пакистан, и Иран являются членами данной организации. В настоящее время Иран является председателем ACD, которая была учреждена в июне 2002 года в Таиланде.

"Как мосты между богатыми экономическими ресурсами регионами, вместе с другими региональными партнерами, Пакистан и Иран остаются ключами для роста и процветания региона Центральной Азии через расширение связей и развитие связей между людьми", - сказал Имран Хан Моахммеду Зарифу.

Премьер-министр Пакистана также заявил, что во время своего пребывания в должности он приложит все усилия для укрепления этих отношений в различных областях на благо обеих стран.

Также в ходе своего визита в Исламабад Мухаммад Джавад Зариф встретился с главой Национальной Ассамблеи Пакистана, председателем Сената, с министром экономики Пакистана и, возможно, главное, - с главнокомандующим вооруженными силами этого государства, в ходе которых была достигнута договорённость о начале совместной работы по ряду вопросов военных министерств Ирана и Пакистана.



В неофициальном комментарии итогов переговоров представитель Министерства обороны Пакистана заявил, что «…проведение политики бдительности по отношению к действиям США – является главным принципом сохранения независимости наших государств. Если исламские страны Среднего Востока смогут преодолеть свои противоречия и воспользуются сообща своими возможностями, то это позволит им не только преодолеть экономические трудности, но и не позволит американцам лоббировать свои планы в регионе, используя раскол между различными исламскими государствами. Мы уже убедились в том, что правящие круги США не заслуживают доверия в международной политике, и недавние возникшие политические разногласия между Исламабадом и Тегераном с одной стороны, и Вашингтоном – с другой, отлично это показывают…».
Автор:
Михаил Сириец
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21 комментарий
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  1. mirag2 Офлайн
    mirag2 Сегодня, 12:10
    +4
    Тот, кто планировал «российские военно-морские учения»,которые совпали с наступлением на Идлиб, сделал блестящее тактическое военное решение. Ситуация почти нейтрализует способность США / Великобритании / Франции атаковать сирийские силы над некоторыми еще «фальшивыми» «нападениями на химическое оружие», которые, по-видимому, указывают данные разведки.
    Благодаря морским путям в Сирию, эффективно защищенным от большинства ракетных кораблей США / Великобритании и Франции,остается только возможность запустить крылатые ракеты с ЛА, из-за пределов Сирии. И опять же, расстояние, которое должны пройти такие ракеты(время подлета), чтобы добраться до провинции Идлиб, будет довольно большим, чтобы их можно было засечь и сбить.

    http://halturnerradioshow.com/index.php/opinion-editorial/hal-turner-commentary/3093-russia-scheduled-military-drills-in-med-designed-to-force-longer-us-missile-flight-times-to-syria
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 12:15
      +3
      Действительно - классно сделано нужное, хорошее дело.
      Красиво сделано.
      Умеем, когда захотим.
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 12:27
        +1
        ((( Беда..проверил ссылку не работает.Не знаю,почему,сейчас попробую исправить...
        ...даже просто в гугле не соединяет...
      2. Sxron Офлайн
        Sxron Сегодня, 12:29
        -5
        Цитата: Плотник 2329
        Действительно - классно сделано нужное, хорошее дело.

        Так то да ,вот только России в друзьях нет и не пригласили..(правильно сделали )
        Россия явно под влиянием сионистов находится и доверять нам нельзя ...! В самый критический момент сдадим..(уже не впервый раз это было)..
        А провокация на Ирано -Пакистанской границе именно по этому поводу была проведена ..
        Пакистан страна обладающая ЯО и союз с Ираном будет означать ,что и Иран это оружие получит..На Россию надежды нет , там всеу нас в лобби США и Израиля !
        Я рад буду если Иран и Пакистан объединятся ..Россия продалась и делает вид ,что сопротивляется.Я это понял в последнее полгода..! hi
        1. Dashout Офлайн
          Dashout Сегодня, 15:56
          0
          Цитата: Sxron
          Россия продалась и делает вид ,что сопротивляется.Я это понял в последнее полгода..!

          Галлюциногенных грибов покушали?
    2. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 12:33
      +3
      Уважаемые!!! Я не могу понять,КАК тут разместить активную ссылку. Ссылку поместил под роликом на Ю Тубе-оттуда заходит без проблем.Если хотите перейти по ней,кликните,что бы "смотреть ролик на Ю Туб" -внизу в комментариях будет ссылка,она АКТИВНА,и отлично работает
  2. mirag2 Офлайн
    mirag2 Сегодня, 12:13
    +2
    Это "жжжж" не спроста...
    Очевидно,Иран имел какие-то виды на уничтоженные государством евреев-Израилем,ракеты "Фатах-110".
    Похоже,Израиль спас себя от ракетной атаки?
  3. mirag2 Офлайн
    mirag2 Сегодня, 12:20
    +3
    Здесь по идее отслеживаются амерские АУГ, но с 30.09.2018г его данные вызывают сомнения...
    Вот он: U.S. Naval Update Map: Aug. 30, 2018 https://worldview.stratfor.com/article/us-naval-update-map-aug-30-2018?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=article нужная ссылка вторая в списке будет.
    самостоятельно смотрел,из 11-ти авианосцев 5 стоят (или почти что стоят) в порту, один («Джордж Вашингтон», CVN-73) по всей вероятности идет в порт из Индийского океана. Другими словами, у США развернуто чуть менее половины АУГ,ближе всех один:«Теодор Рузвельт» (CVN-71) – Персидский залив.
    п.с. ссылок не оставляю,ибо их было бы немерянно.
  4. Ратник2015 Офлайн
    Ратник2015 Сегодня, 12:24
    +8
    После недавнего прихода к власти в Пакистане нового правительства, по сути пуштунского и исламистского, происходит серьёзный разворот этого государства от ориентации на Запад в сторону других стран исламского мира, чем удачно воспользовался Иран. Не забываем, что Пакистан, в отличии от ирана, имеет действующее ядерное оружие, поэтому Тегеран возможно надеется получить от возможного союзника нечто большее, чем просто политические бонусы...
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 13:38
      0
      А что зеленый такой весь ? Кто красит так ники ...
      Купил индульгенцию на сайте..? wassat
      1. igor67 Онлайн
        igor67 Сегодня, 13:58
        +2
        Цитата: Sxron
        А что зеленый такой весь ? Кто красит так ники ...
        Купил индульгенцию на сайте..? wassat

        Михаил автор статьи, вы внимательней читайте
        1. Sxron Офлайн
          Sxron Сегодня, 14:09
          0
          Цитата: igor67
          Михаил автор статьи, вы внимательней читайте

          Нововведение..Понятно! Но зеленый цвет не очень и это выделение..
    2. Paranoid50 Офлайн
      Paranoid50 Сегодня, 15:58
      0
      Цитата: Ратник2015
      Тегеран возможно надеется получить от возможного союзника нечто большее, чем просто политические бонусы...

      Чёрт побери, именно об этом моменте подумалось, как только ознакомился с новостью. И вообще с ядерными соседями однозначно лучше дружить. yes
  5. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 12:26
    +1
    Это хорошо, что они тут на фотках друг другу руки жмут.
    А так-то: вот что мешает двум мощным государствам региона сообща взяться, да навести порядок у себя в окрестностях? Соседям разнообразным помочь...
    Со всеми вытекающими экономическими и политическими бонусами среди стран, по меньшей мере, мусульманского мира.
    Ну... Видимо, да: Иран в Сирии прищемился вместе со своими амбициями; Пакистан никак Кашмир из "одного места", как занозу, не вытащить.
    Да и Афган со ста тридцатью странами помощниками уж никак расслабиться не даст.
    А вообще - могли бы...
    1. Ратник2015 Офлайн
      Ратник2015 Сегодня, 12:39
      +7
      Цитата: Плотник 2329
      Это хорошо, что они тут на фотках друг другу руки жмут.

      Я скажу больше - когда руководители шиитского (в основном) и суннитского (в основном) государств вообще жмут друг другу руки - это практически нонсенс и серьёзная проблема для "внешних игроков".
  6. cniza Офлайн
    cniza Сегодня, 12:36
    0
    Иран собирает союзников : на пути к военному противостоянию с США и Израилем?


    Пакистан союзник ? Большой вопрос , там США хозяйничают как у себя дома.
    1. семург Онлайн
      семург Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: cniza
      Иран собирает союзников : на пути к военному противостоянию с США и Израилем?


      Пакистан союзник ? Большой вопрос , там США хозяйничают как у себя дома.

      Если Иран станет союзником Пакистану , то думаю Индия прекратит покупать нефть Ирана.
  7. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 12:36
    +1
    Цахал всегда к войне готов.Да и странно то, что Иран далековато находится от Израиля, а что то там всё хочет...их оборвацы в Сирии не в счёт...А Цахал вполне Иран может достать...
    1. Evgenijus Онлайн
      Evgenijus Сегодня, 14:33
      +1
      Самара_63 :
      А Цахал вполне Иран может достать...

      Афганистан как то недавно хотели "достать" товарищи из Политбюро, но не получилось. Сейчас другие "достают", и что? А у Ирана по меркам того региона, сила более, чем у пуштунских племен и иже с ними.
      Израиль может напакостить Ирану, но от этого сам получит еще более озлобленного врага. Зачем этот геморрой Израилю?
      1. Самара_63 Офлайн
        Самара_63 Сегодня, 16:42
        0
        Вы видите всё вкривь и вкось...Как раз Иран всё время что-то хочет пакостное для Израиля сделать...Израиль никогда первый не начинает, разве только на опережение работает...
        А по факту Иран ничего такого серьёзного не сможет сделать Израилю, у него нет для этого сил и средств...а как начнут появляться,так Изпариль вполне может нанести превентивный удар, как сделал в своё время по Ираку...
  8. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 14:17
    +1
    "Это было важно, учитывая, что Международное Агентство по атомной энергии повторило проверку того, что Иран строго соблюдает условия соглашения", - указывается в совместном коммюнике сторон, в котором также сообщается, что Куреши сказал своему иранскому коллеге, что " Пакистан поддерживает и будет поддерживать Иран в этот трудный час".
    А как же доказательства Нетаньяху об ядерной угрозе евреям, что цахал зря батрачил, где там местные представители со своими доказательствами, спрятались уже! laughing
    «Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы», - заявил Нетаньяху.
    Нельзя же так ошибаться, а может только на ошибки и хватает круглой косточки..... lol

    "Как мосты между богатыми экономическими ресурсами регионами, вместе с другими региональными партнерами, Пакистан и Иран остаются ключами для роста и процветания региона Центральной Азии через расширение связей и развитие связей между людьми", - сказал Имран Хан Моахммеду Зарифу.
    Китай хорошо поработал, нейтрализует торговую войну в Центральной Азии. Там еще ЗРК-ПВО запрашивают ребята из Пакистана, что бы это значило.... bully
    ПАКИСТАН - земельные ресурсы, богатые запасы природного газа, ограниченные запасы нефти, каменный уголь низкого качества, железная руда, медь, соль, известняк.....