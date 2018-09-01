Не нравится F-22 и F-35? Lockheed Martin предлагает гибрид

Компания Lockheed Martin, разработавшая американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35, предложила американским ВВС новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor, сообщает портал Defense One.По имеющейся у издания информации, компания разработала "гибридную версию" истребителя, в которой совместила некоторые характеристики F-22 и F-35. Предложенная американским военным версия истребителя создана на базе F-22 "Раптор", имеет бортовую электронику F-35, а также претерпит ряд конструктивных изменений, связанных с технологией "стелс". Подробности данного проекта не приводятся. Подобный гибрид истребителей F-22 и F-35 Lockheed Martin пытается продать Японии вместо разрабатываемого Токио отечественного самолета пятого поколения.Как сообщается, в компании Lockheed Martin намерены предложить американским ВВС и союзникам несколько вариантов самолета, чтобы "понять как модернизировать самолет для противостояния угрозам со стороны России и Китая в ближайшие 10 лет".F-22 Raptor и F-35 Lightning II являются американскими серийными самолетами пятого поколения разработки компании Lockheed Martin. Оба самолета регулярно подвергаются критике за высокую стоимость и различные неполадки.