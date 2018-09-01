Новости

Не нравится F-22 и F-35? Lockheed Martin предлагает гибрид

25
Компания Lockheed Martin, разработавшая американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35, предложила американским ВВС новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor, сообщает портал Defense One.

Не нравится F-22 и F-35? Lockheed Martin предлагает гибрид


По имеющейся у издания информации, компания разработала "гибридную версию" истребителя, в которой совместила некоторые характеристики F-22 и F-35. Предложенная американским военным версия истребителя создана на базе F-22 "Раптор", имеет бортовую электронику F-35, а также претерпит ряд конструктивных изменений, связанных с технологией "стелс". Подробности данного проекта не приводятся. Подобный гибрид истребителей F-22 и F-35 Lockheed Martin пытается продать Японии вместо разрабатываемого Токио отечественного самолета пятого поколения.


Как сообщается, в компании Lockheed Martin намерены предложить американским ВВС и союзникам несколько вариантов самолета, чтобы "понять как модернизировать самолет для противостояния угрозам со стороны России и Китая в ближайшие 10 лет".

F-22 Raptor и F-35 Lightning II являются американскими серийными самолетами пятого поколения разработки компании Lockheed Martin. Оба самолета регулярно подвергаются критике за высокую стоимость и различные неполадки.
Использованы фотографии:
U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Страны Азии всё еще в ожидании покаяния от Токио
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

25 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Koal Офлайн
    Koal Сегодня, 13:22
    0
    А покупать ,все же придется господа..! Там начинка израильская..,а эти заставят купить ВСЕХ !
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: Koal
      Там начинка израильская..,а эти заставят купить ВСЕХ !

      В смысле пилоты евреи? laughing
      1. Koal Офлайн
        Koal Сегодня, 13:50
        0
        Цитата: Например
        Цитата: Koal
        Там начинка израильская..,а эти заставят купить ВСЕХ !

        В смысле пилоты евреи? laughing

        Пилоты -евреи ,дальше границ Израиля уже давно не вылетают..Их везде ждут с ПЗРК арабы... laughing fellow
        1. gurta Офлайн
          gurta Сегодня, 14:02
          0
          Цитата: Koal
          Пилоты -евреи ,дальше границ Израиля уже давно не вылетают.
          И только Михан на диване, строчит пулеметчик.
  2. Kurare Онлайн
    Kurare Сегодня, 13:25
    +4
    Третий тип самолёта от Lockheed? В принципе, доказательство того, что, особенно, программа F-35, мягко говоря, "не удалась". Скрестить Porsche с Запорожцем = Запоршивец.
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 13:31
      +5
      Цитата: Kurare
      Скрестить Porsche с Запорожцем = Запоршивец.

      Ну если 6 оппозитник воткнуть,вот будет удивлять "со светофора". laughing А такое умельцы делали,читал на Драйве.
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 13:32
      +5
      Цитата: Kurare
      Третий тип самолёта от Lockheed?

      Новая "пилилка" . wink Но , честно говоря , вбросом попахивает , ИМХО .
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 14:06
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Новая "пилилка" . Но , честно говоря , вбросом попахивает , ИМХО .

        Есть такое...
        чтобы "понять как модернизировать самолет для противостояния угрозам со стороны России и Китая в ближайшие 10 лет"
        Сроки явно какие то странно-сказочные и не понятно, в ближайшие 10 лет угрозам противостоять или модернизировать в ближайшие 10 лет? Похоже на необходимость ляпнуть , а там посмотрим... Что бы запихать нутро ф35 в ф22 нужно и нутро под ф22 переделывать и ф 22 под нутро... Проще либо то, либо то за ново создать. А цена сверхдорогого планера ф22 со сверхдорогим нутром ф35 полагаю будет не по карману не только японцам.Да и ...цать лет только доводить до боеготовности будут... request
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 14:14
          +1
          Тут ещё вот какой момент : для удачного "скрещивания" Ф-22 и Ф-35 надо чтобы оба "скрещиваемых" образца были доведены до ума и избавлены от "детских болезней" . А вот тут-то и не всё гладко . Так что может получиться неказистая помесь пенчекряка со шнопотрумбелем . Но тут возникает вопрос : "а разве это способно остановить предприимчивых дельцов из Локхид-Мартин ?" . Так что будем посмотреть ...
        2. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 14:16
          +1
          Цитата: Николай Николаевич
          Что бы запихать нутро ф35 в ф22 нужно и нутро под ф22 переделывать и ф 22 под нутро...
          Честно говоря я так и не понял, что Вы хотели сказать. Кто на ком стоял? recourse
        3. gurta Офлайн
          gurta Сегодня, 14:16
          0
          Цитата: Николай Николаевич
          Что бы запихать нутро ф35 в ф22 нужно и нутро под ф22 переделывать и ф 22 под нутро... Проще либо то, либо то за ново создать.

          “You’re building a hybrid aircraft,” David Deptula, a retired Air Force lieutenant general who is now dean of the Mitchell Institute for Aerospace Studies. “It’s not an F-22. It’s not an F-35. It’s a combination thereof. That can be done much, much more rapidly than introducing a new design.”
          Это из оригинальной статьи. https://www.defenseone.com/business/2018/08/lockheed-pitching-f-22f-35-hybrid-us-air-force/150943/?oref=d-topstory. Они с вами не согласны.
      2. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 14:13
        +1
        Паш, точнее новая пи пи ся. А насчёт вброса я не уверен. Что то такое они мутили.
      3. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 14:24
        +1
        Не думаю, что тут все так просто. Модернизация Ф 22 на новой платформе действительно серъезно лоббируется( скажем так, будут вложения, все решить возможно,если Локхид убедит, могут финансирование 35 го и 22 го объединить и выделить бюджет на доп. программу, там много то не надо, 2-3% от бюджета НАТО).
        Хотя конечно, это все слухи, как проц. на 30 и вся информация
  3. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 13:28
    +3
    Что то на уровне слухов. Даже обсуждать нечего.
    1. Deadушка Онлайн
      Deadушка Сегодня, 13:53
      +2
      Цитата: Арон Заави
      Что то на уровне слухов. Даже обсуждать нечего.

      таки, "поговаривают" что даже F-23 реанимировать хотят winked
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 14:22
        +1
        Цитата: Deadушка
        таки, "поговаривают" что даже F-23 реанимировать хотят winked
        прЮвет Витя! А чё, птичка как птичка...
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:18
      +1
      Арон, если бы не было слухов, не появилась бы такая наука, как информатика. laughing
  4. dzvero Офлайн
    dzvero Сегодня, 13:35
    +3
    В принципе логично - сочетать хороший планер Ф-22 с лучшим из БРЕО Ф-35. Надо снять шляпу перед Лохкидом - впарить уже разработанное по новой и за большие деньги...
    1. Deadушка Онлайн
      Deadушка Сегодня, 13:51
      +2
      Цитата: dzvero
      В принципе логично - сочетать хороший планер Ф-22

      F-23 был лучше... пожалели их просто в свое время, что бы не разорились.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:41
    0
    Не есть ли это попытка навязать армии сша вместо ущербно -дефективного ф35 принципиально новый самолет? А для начала "обкатать " его на тех же японцах? ??
  6. Комментарий был удален.
  7. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 14:06
    -2
    Цитата: Kurare
    В принципе, доказательство того, что, особенно, программа F-35, мягко говоря, "не удалась".
    Дак Россия уже к 35 примазаться хотит, всем понятно, что успех развивают, а эти всё неудачный, да не удалась... Цирк, да и только.
    1. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: gurta
      Дак Россия уже к 35 примазаться хотит

      У России есть свой 35-ый, Су-35! Чужая фанера не нужна, не к чему примазываться.
      Спасибо, рассмешили до слёз! wassat День удался!
  8. Вояджер Офлайн
    Вояджер Сегодня, 14:19
    +1
    Зря радуетесь, господа. Именно от таких новостей жареным и пахнет. Во-первых сам факт таких работ, которые для противника на раз плюнуть «сказал и сделал» показывает, что они на месте не стоят и умеют принимать критику. Во-вторых Ф-22 хороший истребитель со своими плюсами и минусами и Ф-35 так же. А вот совокупность качеств этих двух машин может оказаться куда более эффективной. Вобщем мне эта новость не нравится. Удачная реализация их проекта снова отбросит нас в догоняющие еще дальше
    1. Сергей39 Онлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:29
      0
      Остаётся надеется, что наши тоже не спят
    2. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: Вояджер
      что они на месте не стоят и умеют принимать критику.

      Для таких компаний как Lockheed на критика не играет никакой роли. Самый важный фактор - это уровень продаж и доходов.
      Программу F-22 фактически закрыли, на экспорт разрешения не получили. F-35 многие просто не хотят, он не дотягивает до требований. Из этого результат - делаем смесь F-22 и F-35 таким образом, что бы и на экспорт и не "неудачник" F-35.