Спецоперация на ирано-пакистанской границе
Иранский новостной портал "Pars Today", со ссылкой на сегодняшний брифинг пресс-центра «Сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) сообщает о боестолкновении, произошедшим вчера, 31.08.2018 г. В ходе спецоперации, по заявлению представителей иранских военных, была уничтожена группа боевиков, предположительно состоявшая из ультра-радикальных суннитов, в приграничном районе Сараван (провинция Систан и Балухистан, юго-восток Ирана).
Отдел по связям с общественностью штаб-квартиры Сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отмечает : "В минувшую пятницу, утром, террористическая группа, поддерживаемая мировым империализмом, была обнаружена и уничтожена в результате боестолкновения. Эти боевики планировали проникнуть внутрь Ирана через границы соседней страны для проведения террористических актов и нарушения безопасности, но, благодаря бдительности бойцов «Корпуса стражей Исламской революции» и Исламской гвардии были обнаружены и уничтожены".
Район Сараван является приграничной территорией, и, возможно, самым неспокойным регионом в провинции «Сеистан и Балухистан». Как известно, данная территория является одной из самых слабонаселённых, очень экономически не развитых провинций Ирана, и которая одновременно имеет огромную протяжённость совместных границ с Пакистаном.
Разгромленная диверсионная группа боевиков, по предварительным данным, состояла из исламистов-суннитов, являвшихся выходцами из так называемой «Приграничной территории» Пакистана, нескольких провинций, в границах которых проживают одни из наиболее радикальных племенных групп страны. Как заявляют представители данных регионов, с которыми уже долгие годы не может справиться ни официальный Исламабад, ни Тегеран, «наш долг воевать с Ираном, этими сторонниками куфра, и мы не дадим спокойно спать шиитским еретикам…».
По официальной иранской версии, в результате боя четверо террористов были убиты, а трое получили ранения и взяты в плен иранскими силами безопасности. В ходе спецоперации один из военнослужащих КСИР получил ранения, все остальные пограничники вернулись на базы без потерь.
Ранее Министр информации Ирана Махмуд Алави заявил, что «за год, с 20 марта 2017 года по 20 марта 2018 года, благодаря усилиям национальных сил безопасности, в Иране были обезврежены 300 террористических групп».
Отметим, что весьма интересно данная акция смотрится на фоне двухсторонних переговоров, которые как раз в эти дни шли в Исламабаде между министрами иностранных дел Ирана и Пакистана. Возникает закономерный вопрос, не по указанию ли каких-либо иных государств был предпринят данный рейд неподконтрольных официальному правительству боевиков…
Силы безопасности на иранско-пакистанской границе.
Отдел по связям с общественностью штаб-квартиры Сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отмечает : "В минувшую пятницу, утром, террористическая группа, поддерживаемая мировым империализмом, была обнаружена и уничтожена в результате боестолкновения. Эти боевики планировали проникнуть внутрь Ирана через границы соседней страны для проведения террористических актов и нарушения безопасности, но, благодаря бдительности бойцов «Корпуса стражей Исламской революции» и Исламской гвардии были обнаружены и уничтожены".
Район Сараван является приграничной территорией, и, возможно, самым неспокойным регионом в провинции «Сеистан и Балухистан». Как известно, данная территория является одной из самых слабонаселённых, очень экономически не развитых провинций Ирана, и которая одновременно имеет огромную протяжённость совместных границ с Пакистаном.
Карта современных провинций Ирана.
Разгромленная диверсионная группа боевиков, по предварительным данным, состояла из исламистов-суннитов, являвшихся выходцами из так называемой «Приграничной территории» Пакистана, нескольких провинций, в границах которых проживают одни из наиболее радикальных племенных групп страны. Как заявляют представители данных регионов, с которыми уже долгие годы не может справиться ни официальный Исламабад, ни Тегеран, «наш долг воевать с Ираном, этими сторонниками куфра, и мы не дадим спокойно спать шиитским еретикам…».
По официальной иранской версии, в результате боя четверо террористов были убиты, а трое получили ранения и взяты в плен иранскими силами безопасности. В ходе спецоперации один из военнослужащих КСИР получил ранения, все остальные пограничники вернулись на базы без потерь.
Вооружение, захваченное у боевиков группировки, разгромленной иранскими пограничными силами ранее.
Ранее Министр информации Ирана Махмуд Алави заявил, что «за год, с 20 марта 2017 года по 20 марта 2018 года, благодаря усилиям национальных сил безопасности, в Иране были обезврежены 300 террористических групп».
Отметим, что весьма интересно данная акция смотрится на фоне двухсторонних переговоров, которые как раз в эти дни шли в Исламабаде между министрами иностранных дел Ирана и Пакистана. Возникает закономерный вопрос, не по указанию ли каких-либо иных государств был предпринят данный рейд неподконтрольных официальному правительству боевиков…
- Автор:
- Михаил Сириец
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