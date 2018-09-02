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Спецоперация на ирано-пакистанской границе

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Иранский новостной портал "Pars Today", со ссылкой на сегодняшний брифинг пресс-центра «Сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) сообщает о боестолкновении, произошедшим вчера, 31.08.2018 г. В ходе спецоперации, по заявлению представителей иранских военных, была уничтожена группа боевиков, предположительно состоявшая из ультра-радикальных суннитов, в приграничном районе Сараван (провинция Систан и Балухистан, юго-восток Ирана).

Спецоперация на ирано-пакистанской границе

Силы безопасности на иранско-пакистанской границе.


Отдел по связям с общественностью штаб-квартиры Сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отмечает : "В минувшую пятницу, утром, террористическая группа, поддерживаемая мировым империализмом, была обнаружена и уничтожена в результате боестолкновения. Эти боевики планировали проникнуть внутрь Ирана через границы соседней страны для проведения террористических актов и нарушения безопасности, но, благодаря бдительности бойцов «Корпуса стражей Исламской революции» и Исламской гвардии были обнаружены и уничтожены".


Район Сараван является приграничной территорией, и, возможно, самым неспокойным регионом в провинции «Сеистан и Балухистан». Как известно, данная территория является одной из самых слабонаселённых, очень экономически не развитых провинций Ирана, и которая одновременно имеет огромную протяжённость совместных границ с Пакистаном.


Карта современных провинций Ирана.


Разгромленная диверсионная группа боевиков, по предварительным данным, состояла из исламистов-суннитов, являвшихся выходцами из так называемой «Приграничной территории» Пакистана, нескольких провинций, в границах которых проживают одни из наиболее радикальных племенных групп страны. Как заявляют представители данных регионов, с которыми уже долгие годы не может справиться ни официальный Исламабад, ни Тегеран, «наш долг воевать с Ираном, этими сторонниками куфра, и мы не дадим спокойно спать шиитским еретикам…».

По официальной иранской версии, в результате боя четверо террористов были убиты, а трое получили ранения и взяты в плен иранскими силами безопасности. В ходе спецоперации один из военнослужащих КСИР получил ранения, все остальные пограничники вернулись на базы без потерь.


Вооружение, захваченное у боевиков группировки, разгромленной иранскими пограничными силами ранее.


Ранее Министр информации Ирана Махмуд Алави заявил, что «за год, с 20 марта 2017 года по 20 марта 2018 года, благодаря усилиям национальных сил безопасности, в Иране были обезврежены 300 террористических групп».

Отметим, что весьма интересно данная акция смотрится на фоне двухсторонних переговоров, которые как раз в эти дни шли в Исламабаде между министрами иностранных дел Ирана и Пакистана. Возникает закономерный вопрос, не по указанию ли каких-либо иных государств был предпринят данный рейд неподконтрольных официальному правительству боевиков…
Автор:
Михаил Сириец
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9 комментариев
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  1. Deadушка Офлайн
    Deadушка Сегодня, 11:09
    0
    Странно, почему-то на фото нет "самого лучшего в мире оружия"... what
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 11:18
      0
      Интересно ,кому это выгодно ..Ирано-Пакистанский конфликт ? hi
      Все опять втихушку ..
      1. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 11:44
        0
        К гадалке не ходи... страны залива гадят... Одно слово вахабиты...
        1. Sxron Офлайн
          Sxron Сегодня, 11:51
          +1
          Цитата: Vard
          Одно слово вахабиты

          Ой не знаю не знай.. bully
          Кто их так правильно напрвляет и финансирует..?
    2. Ратник2015 Офлайн
      Ратник2015 Сегодня, 12:19
      +4
      Цитата: Deadушка
      Странно, почему-то на фото нет "самого лучшего в мире оружия

      Стесняюсь спросить, это Вы про что ? про вероятный раритет, напоминающий МГ42, на верхнем фото ?
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:53
    0
    Возникает закономерный вопрос, не по указанию ли каких-либо иных государств был предпринят данный рейд неподконтрольных официальному правительству боевиков…
    ...Вот , вот..."вопрос канешна интересный".. с чего вдруг о долге вспомнили...
  3. skomfit Офлайн
    skomfit Сегодня, 14:49
    -1
    Блин что-то не пойму,диверсантов 7 а стрелкового оружия 12 единиц,вот на хрена почти каждому тащить по два автомата,это не диверсионная группа а караван с оружием))))))
    1. Касым Офлайн
      Касым Сегодня, 15:48
      0
      "Вооружение захваченное у боевиков группировки, разгромленной иранскими пограничными силами РАНЕЕ". hi
  4. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:06
    0
    На фото только стрелковка, и ни одной гранаты. Как там говорил Старшина из фильма "Азори здесь тихие":
    Остался я без карманной артиллерии, а граната без запала — кусок железа. Булыжник — и тот больше стоит.