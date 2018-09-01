Разведка ДНР заявляет о наращивании сил ВСУ

Оперативное командование Донецкой народной республики заявляют о наращивании сил украинской армии на линии разграничения. По имеющейся информации, киевские силовики разворачивают ударную группировку на мариупольском направлении, заявил в субботу журналистам официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Как заявили в оперативном командовании, на мариупольском направлении замечена переброска артиллерии в район подконтрольного Киеву населенного пункта Розовка. Разведка ДНР отмечает концентрацию значительных сил на этом направлении, прибытие в район Урзуфа подразделений 56 мотопехотной и 406 артиллерийской бригады, поставки значительных объемов боеприпасов и снаряжения. При этом, развертывание проходит под прикрытием проведения учений "Шторм-2018", этапы которых проходят и на мариупольском направлении.Между тем, по заявлению разведки ДНР, командование ООС планирует провести наступление 14 сентября 2018 года. Именно такую дату, по полученным сведениям, называют источники в украинском штабе командования операцией по "освобождению территории Донбасса".Ранее Басурин заявил, что украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе после гибели главы ДНР Александра Захарченко.В то же время вооруженные силы ДНР приведены в состояние высшей степени боевой готовности и в случае атаки со стороны украинских силовиков готовы перейти в контрнаступление, заявили в оперативном командовании.