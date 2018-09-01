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Разведка ДНР заявляет о наращивании сил ВСУ

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Оперативное командование Донецкой народной республики заявляют о наращивании сил украинской армии на линии разграничения. По имеющейся информации, киевские силовики разворачивают ударную группировку на мариупольском направлении, заявил в субботу журналистам официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Разведка ДНР заявляет о наращивании сил ВСУ


Как заявили в оперативном командовании, на мариупольском направлении замечена переброска артиллерии в район подконтрольного Киеву населенного пункта Розовка. Разведка ДНР отмечает концентрацию значительных сил на этом направлении, прибытие в район Урзуфа подразделений 56 мотопехотной и 406 артиллерийской бригады, поставки значительных объемов боеприпасов и снаряжения. При этом, развертывание проходит под прикрытием проведения учений "Шторм-2018", этапы которых проходят и на мариупольском направлении.


Между тем, по заявлению разведки ДНР, командование ООС планирует провести наступление 14 сентября 2018 года. Именно такую дату, по полученным сведениям, называют источники в украинском штабе командования операцией по "освобождению территории Донбасса".

Ранее Басурин заявил, что украинские силовики начали подготовку к наступлению в Донбассе после гибели главы ДНР Александра Захарченко.

В то же время вооруженные силы ДНР приведены в состояние высшей степени боевой готовности и в случае атаки со стороны украинских силовиков готовы перейти в контрнаступление, заявили в оперативном командовании.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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18 комментариев
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  1. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 13:58
    +4
    Наступления не будет.Как всегда постреляют и успокояться.Местных жалко.опять в подвалах сидеть.
    1. Гаргантюа Онлайн
      Гаргантюа Сегодня, 14:06
      +2
      Все верно. Смерть Захарченко в военном отношении ничего Киеву не дает, т.к. военной группировкой на Донбассе руководят кадровые российские генералы. Захарченко был там кем то вроде губернатора и это, с точки зрения безопасности, правильно.
      1. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 14:34
        -5
        Цитата: Гаргантюа
        ...Все верно. Смерть Захарченко в военном отношении ничего Киеву не дает, т.к. военной группировкой на Донбассе руководят кадровые российские генералы. Захарченко был там кем то вроде губернатора и это, с точки зрения безопасности, правильно...

        Вы из штаба, руководящего группировкой на Донбассе, пишете?
        Какой из "кадровых российских генералов" назначает "вроде губернаторов"?
        Вы же знаете фамилию "кадровика"?
        Аккуратнее - не пораньтесь боевой клавиатурой.
        1. Гаргантюа Онлайн
          Гаргантюа Сегодня, 14:43
          +3
          Цитата: Андрей К
          Вы из штаба, руководящего группировкой на Донбассе, пишете?

          Естесственно! Я агент СБУ.
          Цитата: Андрей К
          Какой из "кадровых российских генералов" назначает "вроде губернаторов"?

          Где вы в моем комментарии увидели, что генералы назначают губернаторов? У вас проблемы со зрением или с головой? Я написал, что группировками ДНР и ЛНР руководят российские кадровые офицеры. Это вам понятно?
          Цитата: Андрей К
          Вы же знаете фамилию "кадровика"?

          Например, генерал Валерий Асапов с позывным Туман, которого в 2015 году назначили командовать войсками на территории ДНР.
          Цитата: Андрей К
          Аккуратнее - не пораньтесь боевой клавиатурой.

          По стилю общения вы напоминаете школьника negative
    2. Spartanez300 Онлайн
      Spartanez300 Сегодня, 14:38
      +1
      Пора эту лавочку с укронацистами прикрыть .
  2. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 14:03
    +1
    Укрошумеры так и хотят чтоб их вообще подвинули с побережья Азовского моря.....
  3. Алексей Соболев Офлайн
    Алексей Соболев Сегодня, 14:06
    +2
    Ну, разведка ДНР каждый день заявляет о наращивании сил ВСУ. Там наверное уже армады прям в очередь толпятся чтобы пострелять... Не? Кстати, разведка заявлять не может - только сообщать.
    В общем надоело это все. Одни делают вид что все грустно, а другие делают вид что верят. и так уже 4 года подряд...
  4. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 14:12
    0
    В этот раз "школьного" перемирия не будет походу, тем более, что Захарченко украинцы убили. sad
  5. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 14:12
    +4
    спамопровозглашенной
    Кто писал эту заметку, минус однозначно.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: afrikanez
      спамопровозглашенной
      Кто писал эту заметку, минус однозначно.

    2. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 14:33
      +3
      Россия 24 тоже использует это слово.
  6. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:17
    +1
    Поросю перед выборами захотелось маленькой победоносной войны?
  7. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 14:20
    -1
    И сколько республикам ещё надо продержаться, чтобы в РФ появился нормальный лидер вместо сегодняшнего наёмного менеджера?
    1. леонидыч Онлайн
      леонидыч Сегодня, 14:29
      +1
      До 2024 года.
    2. леонидыч Онлайн
      леонидыч Сегодня, 14:43
      0
      А вообще что либо начнёт меняться на Донбассе, может быть после выборов на Украине и то если к власти придет Тимошенко или кто то из оппозиции.
  8. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 14:32
    0
    Пусть идут ..Кто в ДНР останется ,после убийства Захарченко отомстят и плевать им на кураторов из Москвы..

    Ждите помощь придет из России ..Дождались, всех командиров перестреляли..,Бандеровцы ликуют вместе с сша,падлы.
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 14:38
      +1
      Без кураторов из Москвы никто никому мстить не будет.Вы судите исходя из человеческих эмоций а для тех кто играет в эти игры,люди - это статистика.И можно сколько угодно взывать к справедливости ,но ничего не меняеться.Власть, бабки, территории ,ресурсы и гдето в самом низу этой "пищевой цепочки" люди.
  9. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 14:48
    0
    Скорее будут очередные "жабьи" прыжки, да местных по бомбят со злости что ничего не получается. Эти сволочи только и могут что больницы, школы и детсады бомбить, а воевать очко играет!!! am