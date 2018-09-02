Минск-2 взорван, и...?

Резонансное убийство Александра Захарченко, которое произошло в Донецке, вызвало бурную реакцию в определенных кругах ДНР и России. Про Украину даже говорить не хочется. Там эти определенные круги наизнанку выворачиваются от радости.Итак, что известно на сегодня.Захарченко был смертельно ранен в ресторане "Сепар" во время поминального ужина в память Иосифа Кобзона. Охранник главы республики погиб на месте. Сам Захарченко умер в больнице от несовместимых с жизнью ранений головы.Кроме Александра Захарченко и его охранника погибли ещё шестеро посетителей ресторана, среди которых один ребенок. Всего пострадали 11 человек. Но, вполне возможно, список пострадавших не полный.Среди пострадавших есть две значимые для республики политические фигуры - глава Минфина ДНР, вице-премьер Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), собственно, организатор мероприятия и глава молодежного крыла местного "Оплота" Наталья Волкова.Взрыв произошел примерно в 17-30. Судя по разрушениям и пожару, мощность взрывного устройства была не меньше 800 граммов в тротиловом эквиваленте.Технические подробности теракта, а в этом сомнений нет, станут известны не скоро. Да и не особо они важны. Есть результат. Значит, цель достигнута. Поэтому сегодня стоит поговорить о другом. О предпосылках и причинах этого преступления.Увы, но убийство главы республики было ожидаемо. Ещё пару-тройку лет назад мы писали о том, что на Александра Захарченко ведется охота. Причем, уже тогда было видно, что в ближайшем окружении главы республики "протекает". Вспомните неожиданный обстрел городского района, куда прибыл Захарченко, "Градами".Говорить о том, что Захарченко плохо охраняли, нельзя. Один из авторов лично встречался с Александром и прекрасно знает, что охрана была организована хорошо. "Батю" берегли. Но...С полной уверенностью сегодня можно сказать о том, что предатель или предатели, которые слили «секретные» сведения о местоположении Захарченко в конкретное время и в конкретном месте украинским спецам, находятся в «ближнем круге».На самом деле, все прозаичнее. Возможно, многих отвлекает некая вычурность: «Глава республики», «Министерство госбезопасности», «вице-премьер» и так далее.Наверное, стоит снизойти с небес на землю, и понять, что в «республике» площадью в половину Донецкой области, а с населением и того меньше, для подобной операции не нужно особо напрягаться.Организация убийства главы полуобласти не потребует таких ухищрений, как это кажется на первый взгляд. Тем более, когда речь идет о бывшей украинской территории. Половина дела, вырвать территорию из Украины. Вторая – вырвать Украину из голов жителей территории.Это, собственно, как констатация фактов многих убийств, которые ну никак не могли обойтись без помощи «на местах».Понятно, что во всех случаях помогали «свои». Представить, что абсолютно левое тело могло войти и засунуть в светильник мину очень сложно. А зная уклад и психологию украинских мозгов, вообще нереально представить появление в кафе, находящемся под рукой начальника охраны Захарченко «чужих с той стороны».Ну только в случае того, что с потрохами куплен сам начальник охраны.А в нашем случае достаточно официанта, электрика или ночного охранника, чтобы все провернуть.Кстати, одного из охранников пока не нашли. Исчез куда-то. Но это уже доводы в пользу нищих.В любом случае, Александра Захарченко больше нет, скорее всего, больше нет и «Ташкента», которого Захарченко откровенно крышевал, но суть не в том.Суть в том, что в принципе, все структуры ДНР давным-давно нуждаются в основательной чистке. И, по имеющимся у нас сведениям, эта чистка должна была начаться в самое ближайшее время. Захарченко в списках не значился, его фигура устраивала абсолютно все уровни. На 146%.«Ташкент» - совершенно иной расклад. Этот господин стал уже притчей во языцех, и, если бы нам сказали, что мину ставили свои и на Тимофеева – удивления бы это не вызвало.Другой вопрос, кто спал и во сне видел размазанного по стенке Тимофеева, вряд ли бы стал прихватывать вместе с ним Захарченко.Реально, если это не господа из Киева. Этим как раз чем больше, тем лучше.Таким образом, возникает вопрос о целях теракта.Классическое «запугать граждан ДНР» выглядит как-то бледноватой и откровенной дурью. Там кто запуган – уже давно гражданин России и живет в Перми или Ростове. Просто уничтожить Захарченко как человека? Тоже сомнительно. Хотя, именно эти версии будут активнее всего муссироваться в СМИ.Разборки между своими? Интереснее, но есть нюанс. Повторим, что Захарченко устраивал наших во всех отношениях. Не устраивал бы – организовали бы «мухожука» в стиле Плотницкого.Отжим маркетов семьи Захарченко – ну по местным меркам лакомый кусочек. Но маркеты на жену Захарченко открыты, а любой желающий купить подешевле или получить даром точно нарвется на вопросы от соответствующих людей из соответственных органов. С вопросом типа «ты почто, козел, Кемску волость отдать решил?».Больше всех в ситуации выигрывает однозначно Киев в целом и Порошенко в частности. Почему? Давайте представим дальнейшее развитие событий.Донбасс испугался? Готов сдаваться? Смешно. Запугать тех, кто на войне уже больше, чем деды в Отечественную? Нет, несерьезно как-то. Плевать там все давно хотели на все эти Минские соглашения и все разговоры "больших политиков" о мире и дружбе, о прощении смертей, о необходимости сохранить единство...Второй нюанс. Вот в прессе уже несколько лет используется расхожая фраза о том, что Киев не желает напрямую разговаривать с Донбассом. Сегодня, наверное, нет политика, который не говорил нечто подобное. А позвольте спросить - а Донбасс после этого убийства захочет говорить с Киевом? А ведь в Киеве это тоже понимают.Более того, Порошенко явно рассчитывает на начало большой войны. Как и наиболее радикальная часть украинского, да и, чего греха таить, российского общества.В любом случае, сегодня можно прямо говорить о подрыве минских соглашений. Это полный провал дипломатии умиротворения. И здесь дело даже не в смерти одного из подписантов. Дело в том, что начнется завтра.Политико-юридический аспект: Захарченко был лидером непризнанной территории, сепаратистом, террористом и так далее по версии Киева и всего остального мира за редким исключением. Однако он был фигурой, за которую проголосовали реальные люди.Любой другой человек, который станет представлять ДНР пусть и в Минске-…надцать, является как бы это сформулировать… менее легитимной фигурой.Так что – выборы, как ни крути. Не самое лучшее время для политического шоу, но деваться некуда. Благо, в ДНР есть люди, которые еще могут (не Пушилин) стать преемниками дела Александра Захарченко.И здесь снова нюанс. Выборы не по украинскому сценарию и законодательству, что озвучено теми же Минскими – дополнительный козырь для Киева.В целом ситуация так себе, выборы плохо, без выборов тоже не очень. Исполняющий обязанности зам «Ташкента» - это лучше, чем ничего, но в целом ситуация не оптимистичная.То, что ситуация как по заказу играет на Киев, ясно и понятно. Вопрос только в каком виде Киев будет реализовывать полученное преимущество, в военном или финансовом. Но это тема для отдельного разговора.