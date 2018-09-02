Аналитика

Минск-2 взорван, и...?

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Резонансное убийство Александра Захарченко, которое произошло в Донецке, вызвало бурную реакцию в определенных кругах ДНР и России. Про Украину даже говорить не хочется. Там эти определенные круги наизнанку выворачиваются от радости.

Итак, что известно на сегодня.


Захарченко был смертельно ранен в ресторане "Сепар" во время поминального ужина в память Иосифа Кобзона. Охранник главы республики погиб на месте. Сам Захарченко умер в больнице от несовместимых с жизнью ранений головы.



Кроме Александра Захарченко и его охранника погибли ещё шестеро посетителей ресторана, среди которых один ребенок. Всего пострадали 11 человек. Но, вполне возможно, список пострадавших не полный.

Среди пострадавших есть две значимые для республики политические фигуры - глава Минфина ДНР, вице-премьер Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), собственно, организатор мероприятия и глава молодежного крыла местного "Оплота" Наталья Волкова.

Взрыв произошел примерно в 17-30. Судя по разрушениям и пожару, мощность взрывного устройства была не меньше 800 граммов в тротиловом эквиваленте.



Технические подробности теракта, а в этом сомнений нет, станут известны не скоро. Да и не особо они важны. Есть результат. Значит, цель достигнута. Поэтому сегодня стоит поговорить о другом. О предпосылках и причинах этого преступления.

Увы, но убийство главы республики было ожидаемо. Ещё пару-тройку лет назад мы писали о том, что на Александра Захарченко ведется охота. Причем, уже тогда было видно, что в ближайшем окружении главы республики "протекает". Вспомните неожиданный обстрел городского района, куда прибыл Захарченко, "Градами".

Говорить о том, что Захарченко плохо охраняли, нельзя. Один из авторов лично встречался с Александром и прекрасно знает, что охрана была организована хорошо. "Батю" берегли. Но...

С полной уверенностью сегодня можно сказать о том, что предатель или предатели, которые слили «секретные» сведения о местоположении Захарченко в конкретное время и в конкретном месте украинским спецам, находятся в «ближнем круге».

На самом деле, все прозаичнее. Возможно, многих отвлекает некая вычурность: «Глава республики», «Министерство госбезопасности», «вице-премьер» и так далее.

Наверное, стоит снизойти с небес на землю, и понять, что в «республике» площадью в половину Донецкой области, а с населением и того меньше, для подобной операции не нужно особо напрягаться.

Организация убийства главы полуобласти не потребует таких ухищрений, как это кажется на первый взгляд. Тем более, когда речь идет о бывшей украинской территории. Половина дела, вырвать территорию из Украины. Вторая – вырвать Украину из голов жителей территории.

Это, собственно, как констатация фактов многих убийств, которые ну никак не могли обойтись без помощи «на местах».
Понятно, что во всех случаях помогали «свои». Представить, что абсолютно левое тело могло войти и засунуть в светильник мину очень сложно. А зная уклад и психологию украинских мозгов, вообще нереально представить появление в кафе, находящемся под рукой начальника охраны Захарченко «чужих с той стороны».

Ну только в случае того, что с потрохами куплен сам начальник охраны.

А в нашем случае достаточно официанта, электрика или ночного охранника, чтобы все провернуть.

Кстати, одного из охранников пока не нашли. Исчез куда-то. Но это уже доводы в пользу нищих.

В любом случае, Александра Захарченко больше нет, скорее всего, больше нет и «Ташкента», которого Захарченко откровенно крышевал, но суть не в том.

Суть в том, что в принципе, все структуры ДНР давным-давно нуждаются в основательной чистке. И, по имеющимся у нас сведениям, эта чистка должна была начаться в самое ближайшее время. Захарченко в списках не значился, его фигура устраивала абсолютно все уровни. На 146%.

«Ташкент» - совершенно иной расклад. Этот господин стал уже притчей во языцех, и, если бы нам сказали, что мину ставили свои и на Тимофеева – удивления бы это не вызвало.

Другой вопрос, кто спал и во сне видел размазанного по стенке Тимофеева, вряд ли бы стал прихватывать вместе с ним Захарченко.

Реально, если это не господа из Киева. Этим как раз чем больше, тем лучше.

Таким образом, возникает вопрос о целях теракта.

Классическое «запугать граждан ДНР» выглядит как-то бледноватой и откровенной дурью. Там кто запуган – уже давно гражданин России и живет в Перми или Ростове. Просто уничтожить Захарченко как человека? Тоже сомнительно. Хотя, именно эти версии будут активнее всего муссироваться в СМИ.

Разборки между своими? Интереснее, но есть нюанс. Повторим, что Захарченко устраивал наших во всех отношениях. Не устраивал бы – организовали бы «мухожука» в стиле Плотницкого.

Отжим маркетов семьи Захарченко – ну по местным меркам лакомый кусочек. Но маркеты на жену Захарченко открыты, а любой желающий купить подешевле или получить даром точно нарвется на вопросы от соответствующих людей из соответственных органов. С вопросом типа «ты почто, козел, Кемску волость отдать решил?».

Больше всех в ситуации выигрывает однозначно Киев в целом и Порошенко в частности. Почему? Давайте представим дальнейшее развитие событий.

Донбасс испугался? Готов сдаваться? Смешно. Запугать тех, кто на войне уже больше, чем деды в Отечественную? Нет, несерьезно как-то. Плевать там все давно хотели на все эти Минские соглашения и все разговоры "больших политиков" о мире и дружбе, о прощении смертей, о необходимости сохранить единство...

Второй нюанс. Вот в прессе уже несколько лет используется расхожая фраза о том, что Киев не желает напрямую разговаривать с Донбассом. Сегодня, наверное, нет политика, который не говорил нечто подобное. А позвольте спросить - а Донбасс после этого убийства захочет говорить с Киевом? А ведь в Киеве это тоже понимают.

Более того, Порошенко явно рассчитывает на начало большой войны. Как и наиболее радикальная часть украинского, да и, чего греха таить, российского общества.

В любом случае, сегодня можно прямо говорить о подрыве минских соглашений. Это полный провал дипломатии умиротворения. И здесь дело даже не в смерти одного из подписантов. Дело в том, что начнется завтра.

Политико-юридический аспект: Захарченко был лидером непризнанной территории, сепаратистом, террористом и так далее по версии Киева и всего остального мира за редким исключением. Однако он был фигурой, за которую проголосовали реальные люди.

Любой другой человек, который станет представлять ДНР пусть и в Минске-…надцать, является как бы это сформулировать… менее легитимной фигурой.

Так что – выборы, как ни крути. Не самое лучшее время для политического шоу, но деваться некуда. Благо, в ДНР есть люди, которые еще могут (не Пушилин) стать преемниками дела Александра Захарченко.

И здесь снова нюанс. Выборы не по украинскому сценарию и законодательству, что озвучено теми же Минскими – дополнительный козырь для Киева.

В целом ситуация так себе, выборы плохо, без выборов тоже не очень. Исполняющий обязанности зам «Ташкента» - это лучше, чем ничего, но в целом ситуация не оптимистичная.

То, что ситуация как по заказу играет на Киев, ясно и понятно. Вопрос только в каком виде Киев будет реализовывать полученное преимущество, в военном или финансовом. Но это тема для отдельного разговора.
Автор:
Роман Скоморохов, Александр Ставер
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33 комментария
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  1. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:36
    +4
    Как ни печально, но смерть Захарченко ничего не меняет. Украина давно приняла решение - возврат Донбасса без всяких "федераций" (т.е. - "жестко). Кремль же продолжает раскладывать пасьянсы экономических, "газовых", военных, электоральных рисков и своего "решения" не принял. Ну, а Россию спросят только если очередной раз придётся спасать (бюджет или братьев с Донецка).
    п.с. Временная личность менеджера из системы "Шахтёра" - удручает. Под "слив" - самый раз.
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 07:42
      +7
      Цитата: samarin1969
      Как ни печально, но смерть Захарченко ничего не меняет. Украина давно приняла решение - возврат Донбасса без всяких "федераций" (т.е. - "жестко).

      Так изначально было задумано,никаких договоров (хотя могли все ,что хочешь наобещать и этого конфликта небыло бы ) ..Выдавливание русскоязычного население (если прямым текстом то геноцид) обстрелы ,убийства и т.д. Минские соглашения начались ,сразу после "укропских котлов"..Не ожидали такого отпора !
      Сейчас тупо отстреливают лидеров Новороссии и постоянно задирают Россию ..
      Вот ,что с ними делать ..?

      Непонимают по хорошему ..
    2. Олег Жепалов Офлайн
      Олег Жепалов Сегодня, 08:25
      +5
      "краина давно приняла решение - возврат Донбасса без всяких "федераций""
      ага. "выиграем АТО за две недели если выберите меня президентом" с.
  2. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 06:47
    +7
    То, что ситуация как по заказу играет на Киев, ясно и понятно. Вопрос только в каком виде Киев будет реализовывать полученное преимущество, в военном или финансовом.
    Учитывая то, что любую сомнительную "перемогу" хунта превращает в однозначную"зраду", то и в данном случае ничего кроме геморроя они не получат. Зрада уже реализуется в том плане, что убит один из участников процесса установления мира на Донбассе, который наравне с Германией и Францией являлся таким же гарантом выполнения минских требований. По сути, совершив этот теракт незадолго до выборов президента Уркаины, Порошенко вычеркнул себя из списка тех, с кем можно о чём либо договариваться и тем самым практически совершил политическое самоубийство.
  3. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 07:32
    -2
    Цитата: Р.Скоморохов, А.Ставер
    Минск-2 взорван

    Это что за такое? belay По вашему получается, что если скажем Горбачёв умрёт, то и перестройка отменится и да здравствует СССР? laughing
    1. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 08:36
      +1
      Это что за такое? belay По вашему получается, что если скажем Горбачёв умрёт, то и перестройка отменится и да здравствует СССР? laughing

      Дорогой, ты в каком веке живешь, чего ты пятнистого вспомнил, или бухал почти сорок лет.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:33
    +4
    Как ни прискорбно писать, ЛДНР для России, как чемодан без ручки и нести тяжело и бросить жалко..А сейчас повод появился.. Не сразу..Пройдут выборы на Украине, вот после них все и начнется...Захарченко, был стержнем для Донбасса, стержень удалён..Минск-2 по сути денонсирован..Ополченцам, воевать не за кого и не за что...Да и с США как-то надо налаживать отношения, а это уступки...Не исключено, что организацию и финансирование убийства Захарченко взяла на себя "третья сторона"..Организаторов и исполнителей,реальных, понятное дело не найдут..А они позже объявятся, где-то в нейтральных странах...Увы, идея "Русского мира", о которой столько говорилось,умирает на глазах...
    1. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 07:56
      0
      Цитата: parusnik
      Как ни прискорбно писать

      как не печален этот факт, но вы правы.
      Цитата: parusnik
      Ополченцам, воевать не за кого и не за что...Да и с США как-то надо налаживать отношения, а это уступки...

      полагаю, что эти уступки увидим чуть позже. ЛДНР ликвидируют тем или иным способом. Они не нужны ни России, ни Украине.
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 08:21
        +1
        ЛДНР ликвидируют тем или иным способом. Они не нужны ни России, ни Украине.
        ..Тем более, что Россия не раз говорила, что она за территориальную целостность Украины..Так из области фантастики..если бы ЛДНР была представлена возможность освобождения своих территорий с прихватом нескольких районов не входящих в эти области, возможно было бы существование ЛДНР, не было бы убийств Гиви, Моторолы, Бетмена, Захарченко..Да и торг был бы уместен..Эпоха справедливых революций , в мире,закончилась, наступила эпоха бандитских революций...
    2. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 07:56
      +3
      Цитата: parusnik
      Захарченко, был стержнем для Донбасса, стержень удалён..Минск-2 по сути денонсирован.

      Под "Минском" стоит подпись не гражданина Захарченко, а представителя власти ДНР! Власть в ДНР поменялась? Нет! Так с какого перепугу вы считаете , что после убийства одного из представителей власти в ДНР, "Минск" стал не легитимным?

      Кстати, почему таких воплей не было когда Плотницкого сменили?

      Вы представляете во что бы превратился Мир, если бы всё то, что подписывает один руководитель страны, после его смерти это всё становилось не действительным?
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 08:07
        +1
        Минск-2 по сути денонсирован....Так у меня написано.А не о том , что данные соглашения не легитимны..Легитимность и денонсирование, разные понятия...Гугл вам в помощь...
        1. Boris55 Офлайн
          Boris55 Сегодня, 08:29
          +1
          Цитата: parusnik
          Минск-2 по сути денонсирован...

          Погуглил:

          Денонса́ция, денонси́рование (от фр. dénoncer «расторгать») — оформленный отказ государства от заключённого им международного договора.

          И когда это ДНР, или Украина, успели оформить отказ от "Минска"? laughing
          1. parusnik Офлайн
            parusnik Сегодня, 09:34
            +2
            Приведите, примеры выполнения Минских соглашений украинской стороной по пунктам...И продолжим разговор дальше... laughing И слава богу, вы наконец-то разбрались. что такое легитимность и денонсация..Гугл помог... laughing
            1. Boris55 Офлайн
              Boris55 Сегодня, 10:08
              0
              Цитата: parusnik
              Приведите, примеры выполнения Минских соглашений украинской стороной по пунктам...

              То, что "Минские соглашения" не выполняются - это известно всем. Но так же всем известно, что ни кто не предложил взамен их что то нового, способного привести к подписанию их обеими сторонами.

              Положительная роль "Минских соглашений" в том, что они сдерживают обе стороны от полномасштабных боевых действий. Ни кто не хочет нарушать их первым, а это означает, что они работают!

              Все, кто выступает против них, или ставит их под сомнение, по сути выступает на стороне Запада (США), на стороне Порошенко, мечтающих втянуть в войну Россию, что бы наши ребята гибли за их свободу, что бы мы свои ресурсы тратили не на развитие, а на войну.

              Давление на нас идёт по всему фронту, как внутри страны (пенсионная реформа и пр.), так и извне (санкции и пр.). Цель - уничтожение России любыми средствами.

              Цитата: parusnik
              И слава богу, вы наконец-то разбрались. что такое легитимность и денонсация..

              Надеюсь, что и вам гугл помог разобраться в терминах и в будущем более осмысленно высказывать свои мысли.
              1. parusnik Офлайн
                parusnik Сегодня, 11:01
                0
                Как-то в Гугле особо не нуждаюсь, разве что карты посмотреть...
                То, что "Минские соглашения" не выполняются - это известно всем.
                ....Следовательно формально они денонсированы,и денонсированы в одностороннем порядке...Но о денонсации, официального объявления не было и так же не было подписано соответствующего документа..Хотя порой этого и не требуется, достаточно официального уведомления другой стороны..
                Захарченко, был стержнем для Донбасса, стержень удалён..Минск-2 по сути денонсирован.
                Под "Минском" стоит подпись не гражданина Захарченко, а представителя власти ДНР! Власть в ДНР поменялась? Нет! Так с какого перепугу вы считаете , что после убийства одного из представителей власти в ДНР, "Минск" стал не легитимным?

                ...В какой части, выражаясь вашими словами, моя мысль выражена не осмысленно..И ваш осмысленный ответ по поводу легитимности..? Я пишу о денонсации, вы легитимность мне приписываете. Обоснуйте....
    3. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 08:46
      +1
      .Ополченцам, воевать не за кого и не за что..

      Ветерок то, оказывается не только в паруса дует, но и кое у кого в головенке последние мозги выдул. Это надо же такую чушь написать, не за что воевать. За детей своих, за родителей, за сестер и братьев, за свой дом, за свой уклад жизни. За кровь и смерть тех, кто защищает Донбасс, не на жизнь, а насмерть, а не пишет всякую хренотень. Таких как ты, власовцев, надо к стенке ставить без суда и следствия, по законам военного времени.
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 09:32
        +2
        Да плевали,те для кого ЛДНР разменная карта, на детей, сестер,братьев, дом, уклад жизни..на проливаемую в боях кровь..У них свои интересы...Они с этим не считаются...У них свой уклад жизни.Доллары, дома за границей, яхты..Гражданская война идет уже четыре года..Наши "партнеры", как их называют , НИЧЕГО не сделали для того, что бы украинская сторона выполнила пункты Минских соглашений, нет ни каких санкций, давления на украинскую сторону.Простой пример, Украина пиратствует на морях.."Партнеры" безмолвствуют..Оказывается все в рамках международных законов...Вкраинцами ведутся обстрелы ЛДНР, тишина, со стороны партнеров..Но России, навязывается предложение о вводе в Донбасс международных миротворческих сил, кстати , предложение Украины...Ну , у меня мозгов нет, выдуло...вам видимо мозги надуло..Подумайте..
        1. Ros 56 Онлайн
          Ros 56 Сегодня, 09:54
          -1
          Как ты закрутился, как уж под вилами. Сразу нашел виновных, русские виноваты. Чей флаг у тебя вывешен посмотри еще раз и ты подумай, а что ты лично сделал, кроме как колотить по клаве. Кого ты обвиняешь в несоблюдении ВАШИХ интересов. Где вся ваша украинская гордость, которую вы быстренько бросили под ноги бандерлогам, один Донбасс не сдался и через кровь, через смерти продолжает бороться. А ты соглашатель и потенциальный, да нет, не потенциальный, ты настоящий предатель. Больше мне нечего тебе сказать. Когда все устаканится, а это обязательно случится, не вычеркивай свои комменты, Бесполезно, они сохранятся у нас и мы вспомним вас всех.
          1. parusnik Офлайн
            parusnik Сегодня, 11:04
            0
            Больше мне нечего тебе сказать.
            ...Да вы и это могли не говорить, раз мозги надуло.. hi
  5. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 07:34
    +3
    Хуже всего то, что сейчас вполне может начаться война, но в новом виде. ДНР сейчас ни чего не мешает начать делать все зеркально. Уничтожение высших офицеров, первых лиц регионов...и не скажешь же , что не имеют права... ещё как имеют. Вот только стоит ли?
    1. Олег Жепалов Офлайн
      Олег Жепалов Сегодня, 08:30
      +2
      ДНР последние 4 года могли устроить терракты в киевском метро и организовать "Норд-Осты" в Лемберге чтоб ихняя интеллигенция кровью умылась. вспомним 1-ую чеченскую... Не делали и не делают. Почему? Не знаю. Честно.
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 09:39
        +1
        Почему? Не знаю. Честно.

        А что тут знать, Да просто потому, что не гопники, что пытаются соблюдать достигнутые договоренности. Ведь чем нормальный человек отличается от гопника из подворотни, коими является банда Потрошенко-Трупчинова.
  6. Uma Palata Офлайн
    Uma Palata Сегодня, 07:52
    +4
    Во ёлы палы, бином Ньютона - кому выгодно, кто рулил убийством лидера Донбасса,кто выполнял. американцы рулили, исполняли свидомиты - точно как с боингом. американцы которые из числа старухи Хилой подельников, им война нужна деньги на войне делают. А найти конкретного исполнителя там, где так со всех углов окраиной и шибает ... Там были кто в войну -в ту войну, с европейцами, кто храбро сражался и героем был как нынче большинство солдат Донбасса . Но сколько же было тварей, сапоги немцам лизали, вот их потомки дело дидов и продолжают. Предадут тока в путь.
    Шумеры теперь запросто громить Донбасс полезут, вождя противника убив. С шумеров хозяева -американцы результатов требуют, за кормежку отдачу реальную.
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 08:00
      +2
      Цитата: Uma Palata
      Но сколько же было тварей, сапоги немцам лизали, вот их потомки дело дидов и продолжают.

      Именно они взяли реванш ,повылазив из всех щелей ..Знатно они России отомстили и еще гадостей наделают ..Хрущев их всех повыпускал и Крым еще вдобавок подарил .
    2. Олег Жепалов Офлайн
      Олег Жепалов Сегодня, 08:32
      -1
      Захарченко ничего не мешало еще в 2014-2015 убить. Скороее, увы, местные разборки. Захарченко не на столько одиозная и харизматичная личность, чтобы Киеву он поперек горла. Это не Троцкий какой нибудь...
  7. семург Офлайн
    семург Сегодня, 08:02
    -2
    Недавно у супруги была встреча одноклассников. Была одна одноклассница которая после 92г переехала из Казахстана в Луганск . Сейчас приехала к родителям в Шымкент . В общем по ее рассказам вся эта затея с лднр не стоила выеденного яйца . Оказаться жителем такой мятежной территории это полный капут . Ей относительно повезло есть жилье у родителей , но нет гражданства РК а значит официальной работы. Пост в основном обращён к нашим доморощенным болельщикам "русского мира" , которые начали после 2014г поднимать волну у нас по отделению северного Казахстана , вам это надо ?
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 08:36
      +5
      Цитата: семург
      В общем по ее рассказам вся эта затея с лднр не стоила выеденного яйца . Оказаться жителем такой мятежной территории это полный капут

      Полный капут говорите ..Ну ну..
      Цитата: семург
      Пост в основном обращён к нашим доморощенным болельщикам "русского мира"

      В Казахстане помнится выдавливали нашего брата в глаза прям говорили ,да и на приграничных территориях внаглую себя вели..Забыл Семург ? А многие русские хорошо это все запомнили ..
      Вот такие дела у расчетов "Искандеров" размещенных недалеко ..(шутка!)))
      1. семург Офлайн
        семург Сегодня, 09:18
        0
        на востоке Украины то же сидели обиды копили , якобы Донецк не слышат. А такие как ты Миханы их подзуживали , а теперь они или под артой живут или мыкаются по миру.
  8. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 08:06
    +1
    Крайне печально это всё. Но увы значимых перемен не будет.
    Такая мягкость и нерешительность с "восточной" стороны приведёт ещё к множеству жертв. Как нынче гуляет и форсится мысль: "В случае активных боевых действий будут сотни жертв, а благодаря Минску у нас всего по одному два двухсотых и трёхсотых в день, и это отлично". Ну кому как.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:48
      +1
      А что вы под решительностью понимаете? Признание ? Так это не поможет. В этом случае нам просто придётся вступить в конфликт своей армией официально. Эти полупокер в полукедах не успокоятся. 4 года гибли, и после признания они отступят? Что то не верится
  9. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 10:01
    0
    Территориально я очень далёк от ЛДНР, поэтому не знаю всех нюансов отношений внутри народа непризнанных республик, но импотентное поведение России в отношении ЛДНР говорит о многом. Возможно это кого то может обидеть, но думаю, что сепаратизм скорее отрицательное явление для любой власти и любого государства, чем положительное. Почему-то так складывается, что первая волна энтузиастов - патриотов (сепаратистов) и романтиков либо выбита физически, либо разбежалась по городам и весям. Думаю, что это не случайно и мало управляемые и инициативные лидеры (пассионарии) не нужны для стабильного государства. Возможно, Россия уже столкнулась с ментальностью абхазов, чтобы без оглядке признать независимость ЛДНР? Что мешает России признать ЛДНР и действительно помочь этим республикам?? Понятно, что Краина уже не будет в орбите России и "заигрывать" с Краиной себе дороже.
  10. demo Офлайн
    demo Сегодня, 10:34
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    У меня словосочетание - Минские соглашения, вызывает стойкое омерзение.
    А если учитывать то, что я прочитал на сайте https://belaruspartisan.by/m/politic/436690/, то появляется такое же отношение к таким Минским партизанам"
    Вот вам и еще один братский народец - белорусы. У них Захарченко и жители ЛДНР - боевики.
    "Появилась версия с фейковым убийством Захарченко
    Лидер боевиков ДНР Александр Захарченко возможно не погиб во время взрыва 31 августа в кафе "Сепар" в Донецке.
    Такое мнение выразил "Апострофу" дипломат Василий Филипчук.
    Он отметил, что ситуация с убийством Захарченко подозрительно схожа с сценарием кино.
    "Сценаристы, режиссеры, авторы декораций и исполнители постарались на славу. Кафе "Сепар", поминки по Кобзону, бомба в светильнике …", - говорит дипломат.
    Он отмечает, что "взрыв эмоций и радости не должен затмевать здравый смысл и трезвый анализ".
    "Тем более что разве что ленивый за последние две недели не читал о том, что планируется замена Захарченко, что грядут серьезные изменения в фейковых "республиках". Популярный российский телеграмм-канал на прошлой неделе даже написал, что в Венесуэле купили шесть вилл для наиболее одиозных функционеров ЛДНР, которых в течение ближайшего месяца отправят на "заслуженный" в прямом смысле этого слова отдых", - напоминает Филипчук.
    Он отметил, что никто не может быть уверен в том, что в воскресенье, 2 сентября, "на похоронах будут оплакивать действительно Захарченко, а не загримированное тело".
    Он также отметил, что настоящий Захарченко может "наслаждаться просмотром новостей о своей смерти за стаканчиком Маргариты где-то на атлантическом побережье".
    Тем временем в Донецке сегодня прощаются с Захарченко. Появились первые фото с похорон."
  11. Иезекиль 25-17 Офлайн
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:38
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    Завтра была война. Так как, если она то будет.