Кровавые итоги правления ультрарадикалов в Сирии

Сирийские ультра-радикальные халифатисты. По вполне достоверным данным, ни одного из боевиков, запечатлённых на данной фотографии, уже нет в живых.

Боевики запрещённого в РФ "ИГ" производят казнь, в средневековом стиле и опираясь на раннесредневековые законы шариата, простого гражданского жителя, отказавшегося сотрудничать с ними.

Сирийский вариант легендарной фразы "Работайте, братья !". Исламские террористы готовятся убить захваченного в плен сирийского солдата в провинции Дейр-Эз-Зор.