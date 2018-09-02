Кровавые итоги правления ультрарадикалов в Сирии
Иранский новостной портал "Pars Today" передаёт, со ссылкой на «Сирийский центр по защите прав человека» , что, по данным на конец августа, более 5 тысяч сирийцев были казнены террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Сирии.
Даже такая неоднозначная организация, как «Syrian Observatory for Human Rights» (SOHR) была вынуждена признать, что "не менее 3000 из 5000 казненных сирийцев были мирными лицами. Среди них было, как минимум, 125 детей и 174 женщины".
Эти люди были убиты не только в ходе расстрелов (хотя это основной способ, которым было убито большинство жертв террористов), но и через отрубание головы, побивание камнями (традиционный способ, согласно исламскому законодательству), сожжение, сбрасывание с высоты, распятие на крестах и т.д. В основном все эти преступления были совершены в провинциях Дамашик, Дейр-Эз-Зор, Эр-Ракка, Хасака, Халеб, Хомс и Хама.
Кроме того, боевики «ДАИШ» также совершили смертельную казнь 583 своих членов, преимущественно по обвинению в разведке в пользу иностранных государств, а также за попытки дезертировать или отделиться от данной организации. Некоторые из казнённых сторонников «ИГ» являлись примкнувшим к ним женщинами.
Сирийские активисты (как говориться, и не прошло 7 лет гражданской войны) призвали Совет Безопасности ООН передать дело о военных и античеловеческих преступлениях террористов в Сирии Международному уголовному суду в Гааге, чтобы, при возможности, наказать преступников (видимо ВКС России и сирийская армия, по мнению активистов SOHR, проявляют недостаточную активность в достойном воздаянии преступникам и террористам).
Крупные контингенты террористической группировки «Исламское государство», которая несколько лет занимала многие части Сирии и Ирака, при поддержке некоторых государств в регионе, в основном были окончательно уничтожены после освобождением города Аль-Букамал на юге Сирии и города Рава в провинции Аль-Анбар в Ираке. Однако отдельные группы боевиков еще продолжают свою преступную деятельность в некоторых районах Сирии и Ирака.
Сирийские ультра-радикальные халифатисты. По вполне достоверным данным, ни одного из боевиков, запечатлённых на данной фотографии, уже нет в живых.
Даже такая неоднозначная организация, как «Syrian Observatory for Human Rights» (SOHR) была вынуждена признать, что "не менее 3000 из 5000 казненных сирийцев были мирными лицами. Среди них было, как минимум, 125 детей и 174 женщины".
Эти люди были убиты не только в ходе расстрелов (хотя это основной способ, которым было убито большинство жертв террористов), но и через отрубание головы, побивание камнями (традиционный способ, согласно исламскому законодательству), сожжение, сбрасывание с высоты, распятие на крестах и т.д. В основном все эти преступления были совершены в провинциях Дамашик, Дейр-Эз-Зор, Эр-Ракка, Хасака, Халеб, Хомс и Хама.
Боевики запрещённого в РФ "ИГ" производят казнь, в средневековом стиле и опираясь на раннесредневековые законы шариата, простого гражданского жителя, отказавшегося сотрудничать с ними.
Кроме того, боевики «ДАИШ» также совершили смертельную казнь 583 своих членов, преимущественно по обвинению в разведке в пользу иностранных государств, а также за попытки дезертировать или отделиться от данной организации. Некоторые из казнённых сторонников «ИГ» являлись примкнувшим к ним женщинами.
Сирийские активисты (как говориться, и не прошло 7 лет гражданской войны) призвали Совет Безопасности ООН передать дело о военных и античеловеческих преступлениях террористов в Сирии Международному уголовному суду в Гааге, чтобы, при возможности, наказать преступников (видимо ВКС России и сирийская армия, по мнению активистов SOHR, проявляют недостаточную активность в достойном воздаянии преступникам и террористам).
Сирийский вариант легендарной фразы "Работайте, братья !". Исламские террористы готовятся убить захваченного в плен сирийского солдата в провинции Дейр-Эз-Зор.
Крупные контингенты террористической группировки «Исламское государство», которая несколько лет занимала многие части Сирии и Ирака, при поддержке некоторых государств в регионе, в основном были окончательно уничтожены после освобождением города Аль-Букамал на юге Сирии и города Рава в провинции Аль-Анбар в Ираке. Однако отдельные группы боевиков еще продолжают свою преступную деятельность в некоторых районах Сирии и Ирака.
- Автор:
- Михаил Сириец
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter