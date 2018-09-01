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В Грузии стартовали учения НАТО. На этот раз - командно-штабные

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В Грузии в субботу стартовали очередные международные военные командно-штабные учения под названием "Проворный дух-2018" (Agile Spirit-2018). В течении 10 дней представители 10 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса на территории военной базы в Сенаки западной Грузии будут отрабатывать совместные операции без привлечения личного состава, передает газета ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии стартовали учения НАТО. На этот раз - командно-штабные


Учения в Грузии проводятся с 2011 года и численность участников их возрастает с каждым годом. Если в прошлом году в учениях приняли участие 7 стран, то в этом уже 10. Если посмотреть на состав участников, то большого удивления он не вызовет. Кроме США, стоящих во главе учений, там же присутствуют Грузия, Болгария, Румыния, Латвия, Греция, Украина, Турция, Чехия и Эстония.


В ходе учений планируется отработать готовность многонациональных бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Действия будут отрабатываться в режиме реального времени с привлечением компьютерных симуляторов. Личный состав бригад принимать участия в учениях не будет. Координацию учений проведут Соединенные Штаты при поддержке Учебного центра НАТО в Грузии. Кроме этого, в учениях примут участие представители грузинского командования ССО, авиации, ПВО и Сил береговой охраны МВД.

Отмечается, что военная база в Сенаки находится ближе всех к границе с самопровозглашенной республикой Абхазия.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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9 комментариев
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  1. Андрей К Онлайн
    Андрей К Сегодня, 14:40
    +2
    ...стартовали очередные международные военные командно-штабные учения под названием "Проворный дух-2018"...

    Что-то мне это напоминает.
    Вспомнил - "проворный дух" 08.08.08.
    Настолько проворный, что в течении пяти дней только дух от "храбрецов" Саакашвили и остался.
    1. Комментарий был удален.
      1. Sadko88 Офлайн
        Sadko88 Сегодня, 15:13
        +2
        Жаль парня. Погиб.
        1. Комментарий был удален.
  2. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:06
    +1
    Действия будут отрабатываться в режиме реального времени с привлечением компьютерных симуляторов. Личный состав бригад принимать участия в учениях не будет.
    Интересно девки пляшут...Даже мы, в детстве привлекали л/с в виде железных солдатиков. Даже были из пластмассы. Привлекали всех, даже "индейцев". А уж у кого были танки....
  3. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 15:08
    +3
    на территории военной базы в Сенаки западной Грузии будут отрабатывать совместные операции без привлечения личного состава,
    Действия будут отрабатываться в режиме реального времени с привлечением компьютерных симуляторов.
    ----------------------------------
    По ходу они по сетке решили в КОНТРУ зарубиться laughing
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 15:18
      +1
      Цитата: Black Sniper
      По ходу они по сетке решили в КОНТРУ зарубиться

      Угу , и за счёт принимающей стороны на халяву попить хванчкары и чачи . lol
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 15:39
        +1
        Ну там ещё море, пальмы, сациви, чанахи, хинкали (и так до бесконечности...)
        Учения дооолго будут идти!
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 15:42
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Black Sniper
        По ходу они по сетке решили в КОНТРУ зарубиться

        Паш. с нашим Хоттабычем, да в контру? Дохлый номер. Правда, Хоттабыч улетел в царство джинов.... crying
  4. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 15:25
    +1
    В ходе учений категорически запрещено произносить слово ,,Россия,, ,во избежании инстинктивного бегства грузин со своих позиций :)
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:37
    -1
    Учения НАТО стартовали, но убей не пойму, причем здесь Грузия. Она не член НАТО, она вообще не член. Она просто превратилась в помойку запада. И чему радуются? Ну не доходит до меня их радость оттого, что они стали колонией.