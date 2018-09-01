В Грузии стартовали учения НАТО. На этот раз - командно-штабные

В Грузии в субботу стартовали очередные международные военные командно-штабные учения под названием "Проворный дух-2018" (Agile Spirit-2018). В течении 10 дней представители 10 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса на территории военной базы в Сенаки западной Грузии будут отрабатывать совместные операции без привлечения личного состава, передает газета ВЗГЛЯД в Тбилиси.Учения в Грузии проводятся с 2011 года и численность участников их возрастает с каждым годом. Если в прошлом году в учениях приняли участие 7 стран, то в этом уже 10. Если посмотреть на состав участников, то большого удивления он не вызовет. Кроме США, стоящих во главе учений, там же присутствуют Грузия, Болгария, Румыния, Латвия, Греция, Украина, Турция, Чехия и Эстония.В ходе учений планируется отработать готовность многонациональных бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Действия будут отрабатываться в режиме реального времени с привлечением компьютерных симуляторов. Личный состав бригад принимать участия в учениях не будет. Координацию учений проведут Соединенные Штаты при поддержке Учебного центра НАТО в Грузии. Кроме этого, в учениях примут участие представители грузинского командования ССО, авиации, ПВО и Сил береговой охраны МВД.Отмечается, что военная база в Сенаки находится ближе всех к границе с самопровозглашенной республикой Абхазия.