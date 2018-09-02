Просто режиссёр или всё же иностранный шпион?
Вчера, 31 августа 2018 года, по сообщению британского издания "The Guardian", австралийский кинорежиссер Джеймс Рикетсон, 69-летний документалист, был признан виновным в деятельности по подготовке «цветной революции» и в шпионаже. Итоговым приговором стал срок в шесть лет.
Его родные говорят, что они потрясены его осуждением и несправедливым, по их мнению, приговором, и призвали австралийское правительство оказать давление на Камбоджу, чтобы освободить его.
Сам Рикетсон заявил, что он работал в качестве журналиста и документалиста в Юго-Восточной Азии с 1995 года и был арестован в июне 2017 года (в том числе за использование управляемого дрона на политическом митинге). С тех пор он находится в заключении, и обвинительный приговор был вынесен тремя судьями в столице Камбоджи Пномпене.
Камбоджийские прокуроры заявили, что Рикетсон использовал свою деятельность в качестве журналиста только как прикрытие для проведения шпионажа в пользу иностранного государства, хотя, возможно, он и не является штатным профессиональным разведчиком. Прокуроры не назвали государства, с которыми он, как утверждается, вступил в сговор.
Австралийский кинорежиссёр-документалист, который снимал фильмы о бедности и финансово поддерживал бедных камбоджийцев, назвал обвинения в шпионаже и деятельности, направленной на смену действующей власти, выдвинутые против него, "причудливыми и нелепыми”. Его адвокат заявил, что "Джеймс сделал много хорошего здесь, в этой стране, и не имеет ничего общего с шпионажем. Нельзя быть шпионом в течение 22 лет.”
Перед вынесением приговора в минувшую пятницу утром Рикетсон заявил : "Я надеюсь на правосудие и надеюсь на то, что сегодня я буду свободен и смогу вернуться домой.” Однако его надеждам не пришлось сбыться. Бим Рикетсон, племянник Джеймса, сказал, что его семья была буквально опустошена известием. Он сказал, что его дядя очень давно живёт в Камбодже, очень любит народ этой страны и "просто не может быть шпионом".
Родственники режиссёра просят австралийское правительство заступится за своего гражданина : "Мы с нетерпением ждем, что наше правительство может сделать, чтобы помочь нам в этот момент. Я уверен, что оно очень многое может сделать, и я рад, что его представители находятся в контакте с нами.”
Семья Рикетсона сказала, что его здоровье сильно ухудшилось за 14 месяцев, проведённых в тюрьме в ходе предварительного заключения, и что они ”были бы очень обеспокоены состоянием его здоровья за шесть лет в таких условиях; 6 лет тропической тюрьмы – это фактически это смертный приговор для 70-летнего старика".
Выступая в Джакарте, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство будет участвовать в деле Рикетсона. Новый министр иностранных дел Австралии Марисе Пейн заявила, что её правительство будет продолжать оказывать режиссёру полную консульскую помощь в это “особенно напряженное время”. Она сказала, что у него до сих пор есть апелляционные пути, ещё открытые для австралийского гражданина. По её словам, "господин Рикетсон подлежит судебному разбирательству в соответствии с камбоджийским законодательством и теперь должен рассмотреть возможность апелляции на решение суда, используя открытые для него пути. Австралийское правительство рассмотрит вопрос о том, какую дополнительную соответствующую поддержку мы можем предоставить после этого.”
В то же время нынешний камбоджийский премьер-министр Хун Сен, который в июле одержал убедительную победу на выборах, и которого его противники обвиняют в недемократичности, действительно организовал наступление на свободу слова в Камбодже (был закрыт ряд наиболее одиозных оппозиционных газет, были произведены ареста наиболее радикально настроенных журналистов и т.п.). Однако в течение последних двух недель г-н Хун освободил около 20 политических оппонентов, заключенных в тюрьму, что дало сторонникам австралийского режиссёра надежду на его амнистию.
Заместитель директора известной правозащитной организации «Human Rights Watch» по странам Азии Фил Робертсон осудил «излишне миролюбивый и тихий подход» австралийского правительства к руководству Камбоджи в деле защиты своих граждан, заявляя, что этот путь не только морально обанкротился, но и совершенно неэффективен (интересно, он видимо призывает Австралию выдвинуть её ВМФ к берегам Камбожи ?).
По словам Фила Робертсона, судебные процессы в Камбодже характеризуются чрезмерными и необоснованными обвинениями; прокурорами, настаивающими на тяжёлых обвинения при малочисленных доказательствах; судьями, выполняющими политические указания правительства и т.п. "Когда дело доходит до осуждения в камбоджийском суде, очевидно, что судьям, в общем то, никаких фактов не требуется. По заявлениям зам.директора «Human Rights Watch», якобы с самого первого дня Джеймс Рикетсон был назначен «козлом отпущения» в ложном заявлении Хун Сена о подготовке так называемой "цветной революции", что используется в качестве оправдания для подавления политической оппозиции и критиков гражданского общества.
Однако суд Камбоджи пока встал на сторону прокуроров, признав значимость приведённых доказательств и поддержав обвинение в шпионаже, выдвинутое против австралийского кинорежиссёра, но не согласившись с требуемым сроком заключения в 10 лет, и приговорив Джеймса Рикетсона к 6 годам тюремного заключения.
Его родные говорят, что они потрясены его осуждением и несправедливым, по их мнению, приговором, и призвали австралийское правительство оказать давление на Камбоджу, чтобы освободить его.
Сам Рикетсон заявил, что он работал в качестве журналиста и документалиста в Юго-Восточной Азии с 1995 года и был арестован в июне 2017 года (в том числе за использование управляемого дрона на политическом митинге). С тех пор он находится в заключении, и обвинительный приговор был вынесен тремя судьями в столице Камбоджи Пномпене.
Австралийский режиссёр Джеймс Рикетсон в полицейском автомобиле после окончания суда.
Камбоджийские прокуроры заявили, что Рикетсон использовал свою деятельность в качестве журналиста только как прикрытие для проведения шпионажа в пользу иностранного государства, хотя, возможно, он и не является штатным профессиональным разведчиком. Прокуроры не назвали государства, с которыми он, как утверждается, вступил в сговор.
Австралийский кинорежиссёр-документалист, который снимал фильмы о бедности и финансово поддерживал бедных камбоджийцев, назвал обвинения в шпионаже и деятельности, направленной на смену действующей власти, выдвинутые против него, "причудливыми и нелепыми”. Его адвокат заявил, что "Джеймс сделал много хорошего здесь, в этой стране, и не имеет ничего общего с шпионажем. Нельзя быть шпионом в течение 22 лет.”
Перед вынесением приговора в минувшую пятницу утром Рикетсон заявил : "Я надеюсь на правосудие и надеюсь на то, что сегодня я буду свободен и смогу вернуться домой.” Однако его надеждам не пришлось сбыться. Бим Рикетсон, племянник Джеймса, сказал, что его семья была буквально опустошена известием. Он сказал, что его дядя очень давно живёт в Камбодже, очень любит народ этой страны и "просто не может быть шпионом".
Ночная панорама Пном Пеня.
Родственники режиссёра просят австралийское правительство заступится за своего гражданина : "Мы с нетерпением ждем, что наше правительство может сделать, чтобы помочь нам в этот момент. Я уверен, что оно очень многое может сделать, и я рад, что его представители находятся в контакте с нами.”
Семья Рикетсона сказала, что его здоровье сильно ухудшилось за 14 месяцев, проведённых в тюрьме в ходе предварительного заключения, и что они ”были бы очень обеспокоены состоянием его здоровья за шесть лет в таких условиях; 6 лет тропической тюрьмы – это фактически это смертный приговор для 70-летнего старика".
Выступая в Джакарте, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство будет участвовать в деле Рикетсона. Новый министр иностранных дел Австралии Марисе Пейн заявила, что её правительство будет продолжать оказывать режиссёру полную консульскую помощь в это “особенно напряженное время”. Она сказала, что у него до сих пор есть апелляционные пути, ещё открытые для австралийского гражданина. По её словам, "господин Рикетсон подлежит судебному разбирательству в соответствии с камбоджийским законодательством и теперь должен рассмотреть возможность апелляции на решение суда, используя открытые для него пути. Австралийское правительство рассмотрит вопрос о том, какую дополнительную соответствующую поддержку мы можем предоставить после этого.”
Действующий премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
В то же время нынешний камбоджийский премьер-министр Хун Сен, который в июле одержал убедительную победу на выборах, и которого его противники обвиняют в недемократичности, действительно организовал наступление на свободу слова в Камбодже (был закрыт ряд наиболее одиозных оппозиционных газет, были произведены ареста наиболее радикально настроенных журналистов и т.п.). Однако в течение последних двух недель г-н Хун освободил около 20 политических оппонентов, заключенных в тюрьму, что дало сторонникам австралийского режиссёра надежду на его амнистию.
Заместитель директора известной правозащитной организации «Human Rights Watch» по странам Азии Фил Робертсон осудил «излишне миролюбивый и тихий подход» австралийского правительства к руководству Камбоджи в деле защиты своих граждан, заявляя, что этот путь не только морально обанкротился, но и совершенно неэффективен (интересно, он видимо призывает Австралию выдвинуть её ВМФ к берегам Камбожи ?).
Камбоджийские внутренние войска в районе судебного квартала в Пном Пене.
По словам Фила Робертсона, судебные процессы в Камбодже характеризуются чрезмерными и необоснованными обвинениями; прокурорами, настаивающими на тяжёлых обвинения при малочисленных доказательствах; судьями, выполняющими политические указания правительства и т.п. "Когда дело доходит до осуждения в камбоджийском суде, очевидно, что судьям, в общем то, никаких фактов не требуется. По заявлениям зам.директора «Human Rights Watch», якобы с самого первого дня Джеймс Рикетсон был назначен «козлом отпущения» в ложном заявлении Хун Сена о подготовке так называемой "цветной революции", что используется в качестве оправдания для подавления политической оппозиции и критиков гражданского общества.
Однако суд Камбоджи пока встал на сторону прокуроров, признав значимость приведённых доказательств и поддержав обвинение в шпионаже, выдвинутое против австралийского кинорежиссёра, но не согласившись с требуемым сроком заключения в 10 лет, и приговорив Джеймса Рикетсона к 6 годам тюремного заключения.
- Автор:
- Михаил Сириец
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