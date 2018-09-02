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Просто режиссёр или всё же иностранный шпион?

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Вчера, 31 августа 2018 года, по сообщению британского издания "The Guardian", австралийский кинорежиссер Джеймс Рикетсон, 69-летний документалист, был признан виновным в деятельности по подготовке «цветной революции» и в шпионаже. Итоговым приговором стал срок в шесть лет.

Его родные говорят, что они потрясены его осуждением и несправедливым, по их мнению, приговором, и призвали австралийское правительство оказать давление на Камбоджу, чтобы освободить его.

Сам Рикетсон заявил, что он работал в качестве журналиста и документалиста в Юго-Восточной Азии с 1995 года и был арестован в июне 2017 года (в том числе за использование управляемого дрона на политическом митинге). С тех пор он находится в заключении, и обвинительный приговор был вынесен тремя судьями в столице Камбоджи Пномпене.


Просто режиссёр или всё же иностранный шпион?

Австралийский режиссёр Джеймс Рикетсон в полицейском автомобиле после окончания суда.


Камбоджийские прокуроры заявили, что Рикетсон использовал свою деятельность в качестве журналиста только как прикрытие для проведения шпионажа в пользу иностранного государства, хотя, возможно, он и не является штатным профессиональным разведчиком. Прокуроры не назвали государства, с которыми он, как утверждается, вступил в сговор.

Австралийский кинорежиссёр-документалист, который снимал фильмы о бедности и финансово поддерживал бедных камбоджийцев, назвал обвинения в шпионаже и деятельности, направленной на смену действующей власти, выдвинутые против него, "причудливыми и нелепыми”. Его адвокат заявил, что "Джеймс сделал много хорошего здесь, в этой стране, и не имеет ничего общего с шпионажем. Нельзя быть шпионом в течение 22 лет.”

Перед вынесением приговора в минувшую пятницу утром Рикетсон заявил : "Я надеюсь на правосудие и надеюсь на то, что сегодня я буду свободен и смогу вернуться домой.” Однако его надеждам не пришлось сбыться. Бим Рикетсон, племянник Джеймса, сказал, что его семья была буквально опустошена известием. Он сказал, что его дядя очень давно живёт в Камбодже, очень любит народ этой страны и "просто не может быть шпионом".


Ночная панорама Пном Пеня.


Родственники режиссёра просят австралийское правительство заступится за своего гражданина : "Мы с нетерпением ждем, что наше правительство может сделать, чтобы помочь нам в этот момент. Я уверен, что оно очень многое может сделать, и я рад, что его представители находятся в контакте с нами.”

Семья Рикетсона сказала, что его здоровье сильно ухудшилось за 14 месяцев, проведённых в тюрьме в ходе предварительного заключения, и что они ”были бы очень обеспокоены состоянием его здоровья за шесть лет в таких условиях; 6 лет тропической тюрьмы – это фактически это смертный приговор для 70-летнего старика".

Выступая в Джакарте, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство будет участвовать в деле Рикетсона. Новый министр иностранных дел Австралии Марисе Пейн заявила, что её правительство будет продолжать оказывать режиссёру полную консульскую помощь в это “особенно напряженное время”. Она сказала, что у него до сих пор есть апелляционные пути, ещё открытые для австралийского гражданина. По её словам, "господин Рикетсон подлежит судебному разбирательству в соответствии с камбоджийским законодательством и теперь должен рассмотреть возможность апелляции на решение суда, используя открытые для него пути. Австралийское правительство рассмотрит вопрос о том, какую дополнительную соответствующую поддержку мы можем предоставить после этого.”


Действующий премьер-министр Камбоджи Хун Сен.


В то же время нынешний камбоджийский премьер-министр Хун Сен, который в июле одержал убедительную победу на выборах, и которого его противники обвиняют в недемократичности, действительно организовал наступление на свободу слова в Камбодже (был закрыт ряд наиболее одиозных оппозиционных газет, были произведены ареста наиболее радикально настроенных журналистов и т.п.). Однако в течение последних двух недель г-н Хун освободил около 20 политических оппонентов, заключенных в тюрьму, что дало сторонникам австралийского режиссёра надежду на его амнистию.

Заместитель директора известной правозащитной организации «Human Rights Watch» по странам Азии Фил Робертсон осудил «излишне миролюбивый и тихий подход» австралийского правительства к руководству Камбоджи в деле защиты своих граждан, заявляя, что этот путь не только морально обанкротился, но и совершенно неэффективен (интересно, он видимо призывает Австралию выдвинуть её ВМФ к берегам Камбожи ?).


Камбоджийские внутренние войска в районе судебного квартала в Пном Пене.


По словам Фила Робертсона, судебные процессы в Камбодже характеризуются чрезмерными и необоснованными обвинениями; прокурорами, настаивающими на тяжёлых обвинения при малочисленных доказательствах; судьями, выполняющими политические указания правительства и т.п. "Когда дело доходит до осуждения в камбоджийском суде, очевидно, что судьям, в общем то, никаких фактов не требуется. По заявлениям зам.директора «Human Rights Watch», якобы с самого первого дня Джеймс Рикетсон был назначен «козлом отпущения» в ложном заявлении Хун Сена о подготовке так называемой "цветной революции", что используется в качестве оправдания для подавления политической оппозиции и критиков гражданского общества.

Однако суд Камбоджи пока встал на сторону прокуроров, признав значимость приведённых доказательств и поддержав обвинение в шпионаже, выдвинутое против австралийского кинорежиссёра, но не согласившись с требуемым сроком заключения в 10 лет, и приговорив Джеймса Рикетсона к 6 годам тюремного заключения.
Автор:
Михаил Сириец
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20 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:24
    0
    Просто режиссёр или всё же иностранный шпион?
    Спать теперь не буду.Вот только за этого кадра переживать буду.
    P/S Камбоджийцы пусть его хоть палочками съедят wassat laughing
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 09:48
      -1
      Ну они конечно всякую хрень едят,но австралятина?!навряд ли. hi
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 09:52
        +1
        Что то у нас давненько шпионов не сажали, а их хватает.. хотя бы с целью обмена наших граждан
        1. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 10:02
          0
          Шесть лет за подготовку переворота (практически за подготовку массовых убийств и разрушению экономики государства) - меня удивляет мягкость правосудия Камбоджи.
  2. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:25
    0
    А этот режиссер, что, дитя неразумное, не знал о последствиях, Так теперь будет знать, что за мода, прикинуться дурачком и делать круглые глаза, а меня за что?
  3. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:28
    +5
    за использование управляемого дрона на политическом митинге

    не фиг было дроном баловаться... шпиён однозначно! wassat
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 09:45
      +1
      А казачок-то засланный!
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:31
    +3
    Что Камбоджийские спецслужбы поймали мыша, и "отлюбили " не спеша? ?? wassat А шпиенить в пользу британосии или сшы не нужно! !! fool Кенгурам бы у себя рассказывал лучше про демократию навязанную силой! !! negative
  5. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 09:33
    +3
    А кривозащитнички то как возбудились?они бы сперва на Донбасс прокатились,на деятельность бандерлогов полюбовались!шавки госдеповские!
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 09:44
      +1
      Цитата: Фил77
      они бы сперва на Донбасс прокатились,на деятельность бандерлогов полюбовались!шавки госдеповские!

      да давно они уже там

      только с ними фашингтонский обком вот так поступил
      1. Фил77 Офлайн
        Фил77 Сегодня, 09:53
        +1
        Ну да,типа,одностороннее движение!лай только по ветру.
  6. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 09:33
    +3
    Тут палка о двух концах: вполне , возможно, что Рикетсон вообще не при " калошах" и его использовали,что называется в" темную". Возможно, Рикетсона выбрали как" козла отпущения", такие случаи были, а может и действительно он причястен " цветной революции",,они сами по себе не происходят,а в таком случае и гадать не надо кто заказчик
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: vladcub
      Тут палка о двух концах

      Что сказать, в данном случае запад тихонько молчит, возможно доказательства действительно не оспоримые и сказать не чего. А возможно и то, что Камбоджийцы говорят, что то же такими методами как и наглосаксы действовать могут, прецеденты с той стороны есть и их море, презумпцию невиновности давно запихали подальше (это кстати абсолютно во всем мире прослеживается) и в этом случае сказать им не чего...
  7. LSA57 Офлайн
    LSA57 Сегодня, 09:38
    0
    А "Ночная панорама Пном Пеня." какое отношение имеет к статье? belay
  8. sgapich Офлайн
    sgapich Сегодня, 09:42
    0
    Рикетсон:=Сенцов. Не будут пытаются ли сравнивать?.
  9. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 09:54
    0
    в том числе за использование управляемого дрона на политическом митинге

    Вообще то во всех странах иностранцам запрещено участвовать в митингах. Или каким то другим способом вмешиваться в политику страны. Так что поделом этому "Джеймсу Бонду".
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: Сергей Медведев
      Вообще то во всех странах иностранцам запрещено участвовать в митингах.

      в 70х мой бригадир был в длительной командировке в Иране. как то гуляли по городу и нечаянно наткнулись на демонстрацию. бегом кинулись в ближайший переулок. ну пока бежали, кое что успели увидеть.
      как из под земли появилась полиция начала разгон. те бросились в рассыпную.. полицейский догоняет демонстранта, бьёт каким то образом по спине дубинкой. тот падает в той позе в которой бежал. подъехала полицейская машина, побросали демонстрантов и уехали
      несколько минут и на улице тишь и гладь
  10. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 09:57
    0
    Ну чаво тута морочить голову, коли участвовал даже в политической жизни чужой страны, применял даже дрон на политических демонстрациях. И тут замешана мелкобританская корона, которая охватывает и бывшие свои колонии - Австралию
  11. mavrus Офлайн
    mavrus Сегодня, 10:25
    +1
    Помнится как ещё недавно гдавный австралопитек грозился с Россией разобраться, а то понимаешь... она указания из Канберры не исполняет... Ну-ну. Пусть теперь на Камбодже "тренеруется", а мы посмотрим куда его Xyн из Пном Пеня пошлёт.
  12. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 10:25
    0
    Прокуроры не назвали государства, с которыми он, как утверждается, вступил в сговор.

    Жаль, а так бы все рассказал... laughing
    Смертная казнь в Камбодже была отменена в 1989 году и запрещена Конституцией 1993 года (статья 32). Статья № 32 Конституции гласит: «Все люди обладают правом на жизнь, свободу и личную безопасность. Смертной казни больше нет».

    пс. У Кима все бы рассказал, заочно, до суда.... yes