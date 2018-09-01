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В основном на ПРО. Япония планирует рекордные военные расходы

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Япония намерена еще больше нарастить расходы на оборону в следующем году. По планам японского Минобороны, в новом оборонном бюджете будет более чем вдвое увеличены расходы на противоракетную оборону, сообщает агентство Associated Press.

В основном на ПРО. Япония планирует рекордные военные расходы


По имеющимся в распоряжении агенства материалам, японское военное ведомство одобрило на 2019 финансовый год расходы в 5,3 трлн иен ($47 млрд), что составляет рост на 2,1% по сравнению с 2017 годом. Это уже седьмое подряд повышение расходов на оборону, принятое при премьер-министре Синдзо Абэ. При этом на ПРО Минобороны Японии планирует выделить 424 млрд иен ($3,8 млрд), что 2,3 раза превышает прошлогодний показатель в 180 млрд иен.


Значительную часть оборонного бюджета в Минобороны Японии планируют потратить на покупку двух наземных систем ПРО Aegis, а также на противоракеты морского базирования SM-3 Block IIA. Таким образом японцы хотят усилить противоракетную систему страны, в настоящее время состоящую из противоракет на эсминцах в Японском море и наземных противоракетных комплексов PAC-3.

Также японские военные планируют выделить 54 млрд иен ($480 млн) на модернизацию истребителей F-15, в связи с "возросшей опасностью китайской авиации", и вложить 93 млрд иен ($830 млн) на оборону в космосе и киберпространстве.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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23 комментария
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  1. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:50
    0
    Ну и? Сами потонут.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 15:52
      +2
      японское военное ведомство одобрило на 2019 финансовый год расходы в 5,3 трлн иен ($47 млрд), что составляет рост на 2,1% по сравнению с 2017 годом. Это уже седьмое подряд повышение расходов на оборону, принятое при премьер-министре Синдзо Абэ. При этом на ПРО Минобороны Японии планирует выделить 424 млрд иен ($3,8 млрд), что 2,3 раза превышает прошлогодний показатель в 180 млрд иен

      Всё понятно : господин Пэжэ приказал бояться , увеличивать затраты на оборону и улыбаться ...
      1. Комментарий был удален.
        1. мордвин 3 Офлайн
          мордвин 3 Сегодня, 16:24
          +1
          Цитата: Koal
          ! Вот теперь начнут Японию и Германию вооружать ,чтобы противостоять русским..

          Германии сейчас точно не до нас. А насчет Японии, так если с ихней колокольни поглядеть - кругом одни враги, начиная от нас, и заканчивая Ыном, который ракеты пуляет. А самое главное для них - Китай, японцам он не по зубам теперь, как бы дракоша сам их не слопал.
          1. Shurik70 Офлайн
            Shurik70 Сегодня, 17:31
            +1
            Основа основ капитализма - любое действие должно окупаться.
            Если наращивают военную мощь, то значит, к чему-то готовятся.
            И целей может быть всего две. Либо КНДР, либо наши острова.
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:01
        0
        Да, Пашка, Пе же, оно и в африке Пе же!!! И что интересно, куда ни кинь, везде клин...Чую, скоро в Кологривский лес с пулемётом подаваться надо, там Росгвардия точно найдёт свою смерть!
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 16:05
          +1
          Слава , а Росгвардия здесь причём ? what
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 16:34
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Слава , а Росгвардия здесь причём ? what

            Паша, я тебе потом отвечу. Дай Бог не из тюрьмы, где макароны бесплатно дают.
        2. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 16:16
          0
          Осторожнее в выражениях. По факту вы сейчас силовому ведомству угрожаете. За это и ресурс могут наказать, не только вас!
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 16:37
            +1
            Цитата: Бультерьер
            Осторожнее в выражениях. По факту вы сейчас силовому ведомству угрожаете. За это и ресурс могут наказать, не только вас!

            А что? Прокуратура уже ниже полиции и росгвардии в иерхаркии?
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 16:51
              0
              Я сказал, вы услышали. Удивлён модерацией! За такое надо банить навсегда!
              1. sabakina Офлайн
                sabakina Сегодня, 17:08
                +1
                За шо? За то, что работаю в прокуратуре? belay
        3. Пол Баян Офлайн
          Пол Баян Сегодня, 17:35
          0
          Милейшие позвольте внести ясность в "зарождающийся спор"!!! Пе-же в африке черное!
      3. КОТ БАЮН Офлайн
        КОТ БАЮН Сегодня, 16:41
        +1
        Привет, Паша. hi
        И это всё при том, что пока у них только силы самообороны.... Это еще не армия полноценная. Вот после 20-го года начнут создавать свою.. тогда и удивимся.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:00
          +1
          Вася , салют ! hi
          Цитата: КОТ БАЮН
          И это всё при том, что пока у них только силы самообороны...

          Вот именно .
          Цитата: КОТ БАЮН
          Вот после 20-го года начнут создавать свою.. тогда и удивимся.

          Знаем мы одну державу , которая "только защищается" , а ? wink
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 17:15
            +1
            Василий Глебский, если мне не изменяет склероз, то Японии по конституции нельзя иметь свою армию. В том числе и по итогам 2 Мировой войны. Но, учитывая последние события, даже существование отряда 371.....Я уже ничему не удивляюсь.
            1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
              Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:34
              +1
              Вячеслав hi

              У Японии доктрина недавно поменялась, частично сняли запрет на поставку оружия и производство своего. Такие дела.
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:30
      -1
      А толку то для недосамураев от увеличения? Пустая трата гигантских денег, матрасовское доходяжное "ПРО" даже против МБР Ына бессильно, не говоря о китайских. О наших СЯС вообще молчу, там не будет шансов перехватить и чз 40 лет. Япошкам надо скорее думать, просуществуют ли их микроостровки хотя бы пару десятилетий, ежегодно цунами, наводнения и землетрясения уничтожают инфраструктуры на десятки млрд $, и интенсивность растёт. Пусть лучше бросают матрасников и к нам в Магадан, Сахалин и Камчатку вместе с производствами и инвестициями перебираются, миллионов пять вполне примем, присягнут на верность России, и будем вместе работать на благо Дальнего Востока. Всё равно их островкам скоро каюк, а это единственный выход кому-то спастись. Не к амерам же ехать - опять в концлагерь посадят.
      1. pru-pavel Офлайн
        pru-pavel Сегодня, 16:41
        -1
        А - Аналитика
  2. болот Онлайн
    болот Сегодня, 15:57
    0
    Читал одного из охраны военнопленных японцев в Казахстане.Ведь в лагерях офицерам и унтерам до сержантского состава,разрешили ношение армейского ножа.Были одноразовые попытки нападения на караул,просто свои же удавливали.Много чего в Казахстане они построили,и считаются самыми примерными "седельцами".опыт у наших богат.
  3. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 16:40
    0
    Это еще что.. Вот закончатся ограничения на создание собственной армии, которыми Япония связана после второй мировой войны(у них же сейчас исключительно силы самообороны), вот тогда и будем удивляться, когда они начнут свою собственную армию создавать. По-моему с 20 года уже. А сейчас это "цветочки"....
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: КОТ БАЮН
      , когда они начнут свою собственную армию создавать. По-моему с 20 года уже.
      Можно по конкретней?
  4. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 16:57
    0
    .. это точно, ПЖ сказал увеличить расходы на оборону.
    Купим ПРО, самое бесполезное оружие для Японии.
  5. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:32
    0
    Поменяли японцы свою военную доктрину, вот и вооружаются. Мне одному видны в свете этих событий звезднополосатые мохнатые уши?))