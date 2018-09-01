В основном на ПРО. Япония планирует рекордные военные расходы

Япония намерена еще больше нарастить расходы на оборону в следующем году. По планам японского Минобороны, в новом оборонном бюджете будет более чем вдвое увеличены расходы на противоракетную оборону, сообщает агентство Associated Press.По имеющимся в распоряжении агенства материалам, японское военное ведомство одобрило на 2019 финансовый год расходы в 5,3 трлн иен ($47 млрд), что составляет рост на 2,1% по сравнению с 2017 годом. Это уже седьмое подряд повышение расходов на оборону, принятое при премьер-министре Синдзо Абэ. При этом на ПРО Минобороны Японии планирует выделить 424 млрд иен ($3,8 млрд), что 2,3 раза превышает прошлогодний показатель в 180 млрд иен.Значительную часть оборонного бюджета в Минобороны Японии планируют потратить на покупку двух наземных систем ПРО Aegis, а также на противоракеты морского базирования SM-3 Block IIA. Таким образом японцы хотят усилить противоракетную систему страны, в настоящее время состоящую из противоракет на эсминцах в Японском море и наземных противоракетных комплексов PAC-3.Также японские военные планируют выделить 54 млрд иен ($480 млн) на модернизацию истребителей F-15, в связи с "возросшей опасностью китайской авиации", и вложить 93 млрд иен ($830 млн) на оборону в космосе и киберпространстве.