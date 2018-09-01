Новости

NI: ВВС США слишком малы для конфликта с крупной державой

20
Американские ВВС оказались слишком малы, чтобы решать проблемы безопасности Соединенных Штатов и защищать национальные интересы страны, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на исследование американского некоммерческого исследовательского центра RAND (Research and Development).

NI: ВВС США слишком малы для конфликта с крупной державой


Согласно исследованию, Соединенные Штаты, используя свое военное превосходство, полученное после холодной войны, провели множество "операций по принуждению к миру" в разных регионах мира, но не разу не сталкивались в конфликте с крупной державой. На фоне укрепления военной мощи России и Китая, американские ВВС не отвечают требованиям ведения боевых действий в военном конфликте с одной из крупных стран.


Представители исследовательского центра смоделировали и рассмотрели четыре потенциальных сценария, позволяющих оценить возможности ВВС США. Из предложенных сценариев один относился к борьбе с терроризмом, один к операции "по принуждению к миру" , а два описывали действия авиации в различных типах холодной войны. Согласно полученным данным, ни один тип стоящих на вооружении ВВС США самолетов, не может считаться надежным во всех предполагаемых сценариях развития событий.

Наилучший показатель эффективности продемонстрировали истребители ВВС США, на втором месте воздушные суда класса C3ISR/BM (командование, управление, связь, наблюдение и разведка), затем идут самолеты-топливозаправщики. При этом отмечается, что наихудшая готовность ВВС США проявится при затяжных конфликтах, длящихся более года.

Как заявляют в The National Interest, с существующими на данный момент силами ВВС, Соединенные Штаты не смогут поддерживать текущий темп проводимых операций.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Опасное будущее стратегических сил США ("PetroleumWorld", Венесуэла)
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

20 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 16:51
    +4
    Какие "мутные эксперты". Если ВВС США слишком малы, то что говорить о наших?
    ВВС США превосходят ВВС РФ в общем количественном отношении примерно в 4 раза. И в 2 раза по количеству боевых самолетов в эксплуатации;
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 17:05
      +4
      Сергей , привет ! hi
      Опять выпрашивают денег , что ли ? Слабо мне верится что у США всё так плачевно в ВВС . request
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 17:10
        +1
        Здоровеньки булы, Паша hi
        Цитата: bouncyhunter
        Опять выпрашивают денег , что ли ?

        Да к гадалки не ходи, делят жирный "пирог" нового военного бюджета
        Цитата: bouncyhunter
        Слабо мне верится что у США всё так плачевно в ВВС .
        Достаточно посмотреть на годы выпуска их самолетов, что бы понять, что там все нормально. Так мало того, есть же еще авиация союзных стран НАТО. В любом случае её больше, чем у любой иной страны или союза
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:13
          +2
          Ничего нового . Сейчас начнутся песни про изношенность самолётного парка , недостаточную подготовку и налётанность экипажей и т.д и т.п. и пр.
          1. svp67 Офлайн
            svp67 Сегодня, 17:14
            +2
            Цитата: bouncyhunter
            Ничего нового .

            Согласен.
            1. cniza Онлайн
              cniza Сегодня, 18:34
              0
              Все это только ради денег.
        2. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 17:24
          +2
          Да какая разница, насколько слабы вооружённые силы США ?
          Только один раз за всю историю США на них напала внешняя страна. Тогда у них тоже были "слишком слабые силы". Но японцы как-то не учли, что весь их милитаризм стоял на дотациях фунтов и долларов, так что при всей мощи "боевого хомячка англосаксов" исход этой войны был предопределён заранее, годом раньше или позже их мощь перемололи, а новой без внешних вливаний они бы не построили. Что и случилось. А Германия слишком завязла на Востоке, что бы ещё и Японии помогать (хотя сколько-то транспортов потопили).
          ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ НАЧИНАЛИ США.
          То есть, они заранее могут посчитать, сколько требуется войск и техники, назначить дату конфликта и не спеша подготовиться, что бы ударить на пике мощности.

          Военным США не требуется быть сильными всегда и везде. Достаточно быть сильными в конкретное время в конкретном месте.
    2. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 17:14
      +1
      hi
      Они просто помнят уроки Северо Корейской компании и Вьетнамской компании. Вот тогда то они и ввели процент допустимых потерь. В Корее потеряли 1097 ЛА, всех типов. Во Вьетнаме 3374 ЛА всех типов. Есть над чем подумать.
    3. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:49
      0
      Сергей hi

      Может эти "иксперды" и правы, сша то распылила свои силы по всему миру, если на банановую республику и хватит половина эскадрильи, то с Россией и Китаем это не прокатит))
      Да и денюшек еще надо им попилить))
  2. razved Офлайн
    razved Сегодня, 17:00
    +1
    Смысл всех этих завываний один - дайте больше денег!
  3. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 17:09
    +3
    Что то и вправду,слишком резко сменился тон американских сми и американских же военных,с "уничижительных" до "хвалебных",причём очень резко.. what
    Что то задумали? request
    1. Heterocapsa Офлайн
      Heterocapsa Сегодня, 17:29
      +1
      Тон не изменился просто подборку делают из таких которые приятно читать местным экспертам.
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 17:43
        -1
        Цитата: Heterocapsa
        Тон не изменился просто подборку делают из таких которые приятно читать местным экспертам.

        Логичный вопрос,почему месяц назад публиковали координально другие мнения?(причем одних и тех же lol ).Т.е.инфо ресурсы и американские генералы,это наши агенты?! belay
  4. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 17:31
    +2
    Можно конечно сказать, что полосатоухие жаждут больше инвестиций в новые самолеты, подготовку пилотов и т.д. Но их генералы учитывают и Российское ПВО, и то, что в случае серьезной заварухи потери составят десятки машин в сутки...
    Они на год планируют? В условиях интенсивного конфликта дефицит машин начнут испытывать уже через неделю...а сколько пилотов останется через месяц? В войне Йом-Кипура израильской авиации досталось, несмотря на победы... Как пример.
  5. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 17:37
    0
    Американские ВВС не хотят воевать с Россией и Китаем.Кто ж их,винторогих,спросит.Ну нету у украинцев ВВС чтобы можно было ими пожертвовать ,,ради Мира и Свободы,,
  6. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 17:38
    +1
    Соединенные Штаты, используя свое военное превосходство, полученное после холодной войны, провели множество "операций по принуждению к миру" в разных регионах мира,

    Вот хотелось бы поподробней - когда это и где после вмешательства США наступил мир, тишь и благодать. what
  7. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 17:54
    0
    Они не верят или у них есть данные, что ответного ядерного удара со стороны "крупной державы" не будет ни при каких условиях?
  8. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 18:05
    0
    ВВС США слишком малы для конфликта с крупной державой

    А что? Очень хочется? Или не хочется, но денег надо? Бюджет Пентагона озвучили .. Все рвутся к кормушке....
  9. alta Офлайн
    alta Сегодня, 18:21
    +1
    Ведущие авиационные эксперты составили список пяти сильнейших военно-воздушных сил мира, который опубликовало издание National Interest.
    Это - США, Китай, Россия, Израиль и Великобритания.
    По прогнозу аналитиков, авиация этих стран будет до 2030 года, как и сегодня, доминировать в различных сценариях конфликтов.
    ВВС США имеют полный набор высших показателей воздушной мощи: это и самолеты всех без исключения типов, и собственная элементная база, позволяющая производить все необходимое для войн в воздухе, глобальной разведки, ведения сете-центрических войн с участием ВВС.
    Все остальные страны значительно уступают США по всем параметрам, особенно – в части высоких технологий и качества техники.
    К 2030 году ВВС США будут иметь 187 многоцелевых истребителей V поколения F-22, 178 всепогодных истребителей поколения IV++ F-15C с радиолокационными системами и датчиками в инфракрасном спектре.
    Но главную силу ВВС США составят 1800 истребителей-бомбардировщиков V поколения F-35 – «невидимки», которых радары противника не видят.
    На вооружении будут также состоять самолеты-заправщики Boeing KC-46 Pegasus и 100 бомбардировщиков-невидимок B-21.
    Немаловажно и то, что США (вместе с Израилем) значительно оторвались от конкурентов в области создания беспилотных летательных аппаратов.
    http://rusvesna.su/news/1469176461
    http://stop-news.com/tsakhal/vvs-izrailya-4-e-v-mire
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: alta
      Ведущие авиационные эксперты составили список пяти сильнейших военно-воздушных сил мира, который опубликовало издание National Interest.
      Это - США, Китай, Россия, Израиль и Великобритания.
      По прогнозу аналитиков, авиация этих стран будет до 2030 года, как и сегодня, доминировать в различных сценариях конфликтов.
      ВВС США имеют полный набор высших показателей воздушной мощи: это и самолеты всех без исключения типов, и собственная элементная база, позволяющая производить все необходимое для войн в воздухе, глобальной разведки, ведения сете-центрических войн с участием ВВС.
      Все остальные страны значительно уступают США по всем параметрам, особенно – в части высоких технологий и качества техники.
      К 2030 году ВВС США будут иметь 187 многоцелевых истребителей V поколения F-22, 178 всепогодных истребителей поколения IV++ F-15C с радиолокационными системами и датчиками в инфракрасном спектре.
      Но главную силу ВВС США составят 1800 истребителей-бомбардировщиков V поколения F-35 – «невидимки», которых радары противника не видят.
      На вооружении будут также состоять самолеты-заправщики Boeing KC-46 Pegasus и 100 бомбардировщиков-невидимок B-21.
      Немаловажно и то, что США (вместе с Израилем) значительно оторвались от конкурентов в области создания беспилотных летательных аппаратов.

      Что даёт этот рейтинг в практическом плане для США?