NI: ВВС США слишком малы для конфликта с крупной державой

Американские ВВС оказались слишком малы, чтобы решать проблемы безопасности Соединенных Штатов и защищать национальные интересы страны, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на исследование американского некоммерческого исследовательского центра RAND (Research and Development).Согласно исследованию, Соединенные Штаты, используя свое военное превосходство, полученное после холодной войны, провели множество "операций по принуждению к миру" в разных регионах мира, но не разу не сталкивались в конфликте с крупной державой. На фоне укрепления военной мощи России и Китая, американские ВВС не отвечают требованиям ведения боевых действий в военном конфликте с одной из крупных стран.Представители исследовательского центра смоделировали и рассмотрели четыре потенциальных сценария, позволяющих оценить возможности ВВС США. Из предложенных сценариев один относился к борьбе с терроризмом, один к операции "по принуждению к миру" , а два описывали действия авиации в различных типах холодной войны. Согласно полученным данным, ни один тип стоящих на вооружении ВВС США самолетов, не может считаться надежным во всех предполагаемых сценариях развития событий.Наилучший показатель эффективности продемонстрировали истребители ВВС США, на втором месте воздушные суда класса C3ISR/BM (командование, управление, связь, наблюдение и разведка), затем идут самолеты-топливозаправщики. При этом отмечается, что наихудшая готовность ВВС США проявится при затяжных конфликтах, длящихся более года.Как заявляют в The National Interest, с существующими на данный момент силами ВВС, Соединенные Штаты не смогут поддерживать текущий темп проводимых операций.