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Авиация

Ми-28НМ: догнать и перегнать «Апач»

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«Апачи», «Тигры» и все-все-все

Сравнивать ударные вертолеты — дело неблагодарное. Одна из причин кроется в колоссальном опыте вертолетостроения. Соединенные Штаты и СССР/РФ за долгие десятилетия противостояния накопили столько теоретических и практических знаний, что представить откровенно неудачный ударный вертолет сложно. Это в общем и целом касается также большинства других вертолетостроительных стран. Остальное, как говорится, дело вкуса: кому-то нравится «Вайпер», кому-то — Ка-52. А кто-то в восторге от китайского WZ-10.

Если же максимально абстрагироваться от личных предпочтений, то нужно признать, что на данный момент самой технологически продвинутой машиной такого класса является AH-64D Apache Block III или по-другому AH-64E. Перечислять все его достоинства особого смысла не имеет: если кратко, то американцы смогли раскрыть потенциал, заложенный в Apache Longbow, почти в полной степени. Однако, пожалуй, самое интересное кроется не в самом вертолете, а в его вооружении, хотя современное оружие это, конечно, по умолчанию комплекс всего.


Новый «Апач», как и ряд других новых вертолетов США, совсем скоро получит новую ракету JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) вместо привычного «Хеллфайра». Еще в июне 2018 года стало известно, что началось серийное производство JAGM. Боеприпас способен поражать цели на дальности до восьми километров. Его масса составляет примерно 50 килограммов. Ракета имеет усовершенствованную двухрежимную головку самонаведения: полуактивную лазерную и радиолокационную. Испытания показали, что Joint Air-to-Ground Missile надежней своей предшественницы, а еще говорят, что потом ее дальность можно будет повысить до 16 километров. Конечно, при пуске на такую дальность резко возрастут требования к бортовой электронике самого вертолета «Апач». Впрочем, у его конкурента в лице Ми-28Н тоже есть сложности: как с БРЭО, так и с вооружением.



Ми-28 как концепция

Нет ни малейшего сомнения в том, что «Ночной охотник» как платформа заслуживает высочайшей похвалы. Чисто концептуально. Самый простой пример — тандемное расположение экипажа. Что не говори, а такая схема куда более универсальна, чем схема бок-о-бок, как на Ка-52. Нужно полагать, что командиру экипажа при повороте головы лучше видеть поверхность и/или вероятного противника, нежели плечо оператора (впрочем, опять же, сколько людей, столько и мнений).

В целом Ми-28 — потенциально лучший ударный вертолет РФ. Но есть, как говорится, нюансы, о которых мы упомянули выше. Один пример. Как известно, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева после своей отставки «потянуло» на откровенные высказывания. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное — все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят», — заявил военный в ноябре прошлого года. Эта оценка касалась не сырых машин первых партий, а вполне себе крупносерийного Ми-28Н, у которого, по идее, должны были выявить все (ну или почти все) детские болезни. Хотя этот процесс, конечно, долгий и сложный, что тоже нужно понимать.

Главным же недостатком, который бросается в глаза почти сразу, является отсутствие на строевых машинах радиолокационной станции миллиметрового диапазона, как у «Апач Лонгбоу». Она дает хорошо известные преимущества по выявлению наземных целей с последующим наведением на них высокоточного оружия. При условии применения ракеты с активными радиолокационными головками самонаведения AGM-114L Longbow Hellfire РЛС позволяет реализовать пресловутый принцип «выстрелил-забыл». Без надвтулочной радиолокационной станции и передового вооружения класса «воздух-поверхность» Ми-28Н очень похож по своим возможностям на AH-64A. Главное различие кроется, пожалуй, в том, что последний построили гораздо большей серией, чем все версии Ми-28 вместе взятые.



Первый после «Лонгбоу»

Самая технологически продвинутая и потенциально наиболее совершенная модификация Ми-28, как видим, появилась не на ровном месте. Ми-28НМ стал результатом многочисленных проб и ошибок, а также еще и ответом на достижения заокеанских «друзей». Главное, о чем нужно говорить в данном случае: перед нами не «бумажный» проект и не идея на будущее. Летные испытания нового ударного вертолета Ми-28НМ начались еще двенадцатого октября 2016 на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля. Тогда в воздух поднялся первый опытный образец ОП-1. За событием наблюдал заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Сообщалось, что первый полет Ми-28НМ прошел успешно и все системы машины работали нормально.

Чисто визуально главное отличие новой машины от всех предыдущих версий — «срубленная» носовая часть. Здесь есть одно важное улучшение, которое не сразу бросается в глаза. Оператор вертолета получил намного лучший боковой обзор за счет существенно измененного фонаря кабины. К слову, опыт, полученный во время работ над Ми-28УБ, не прошел даром. В передней части кабины нового вертолета установили второй комплект органов управления, что, безусловно, дает новые возможности: как в плане подготовки экипажа, так и по части повышения живучести боевой машины в реальном бою. Еще один хороший момент. В рамках проекта Ми-28НМ ранее предложили использовать новые двигатели ВК-2500П-01/ПС, которые можно выпускать силами российской оборонки и которые отвечают основным требованиям модернизации.



Самое же важное улучшение касается все той же надвтулочной радиолокационной станции. Она (возможно, в виде макета) присутствует на опытном образце ОП-1. Во всяком случае, ранее было заявлено, что планируется штатная установка надвтулочной РЛС типа Н025. По имеющимся данным, она достаточно чувствительна, чтобы обнаружить маленький БПЛА на удалении 20 километров. Сообщалось, что радар позволяет экипажу сопровождать до десяти целей и на две из них наводить оружие. Считается, что российские сенсоры такого типа способны обнаружить движущуюся цель типа «танк» на дистанции порядка 20-25 км. Также важна сама теоретическая возможность применять ракеты с радиолокационной системой наведения, что должно обеспечить вертолету предельную скрытность. Ради интереса, можно посмотреть фото, где видно, что от «Апача», который находится в укрытии, «торчит» лишь надвтулочная РЛС.

И тут начинается самое интересное. Есть ли у России ракеты, которые можно было бы сравнить по своим возможностям с JAGM? Ну или хотя бы с AGM-114L Longbow Hellfire? «Штурмами» и «Вихрями» с лазерной системой наведения, ограничивающей летчику пространство для маневра после пуска, никого не удивишь. Про «Гермес-А», который позиционировался чуть ли не как чудо-оружие, подозрительно давно почти ничего не слышно. Стоит, впрочем, напомнить. Дальность действия этой ПТУР должна составлять примерно 15 километров. Производитель заявляет оптико-электронную систему c оптическим захватом и сопровождением цели с управлением полета ракеты по лазерному лучу. В общем, есть задатки принципа «выстрелил-забыл», но пока все очень туманно.

Имеется альтернатива. В августе 2018 года в Москве проходил Международный военно-технический форум «Армия-2018». Там АО «Вертолеты России» представило модифицированный вариант экспортного Ми-28НЭ, оснащенного дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами 9М123М «Хризантема-ВМ» с двухканальной системой наведения — по лазерному лучу и радиоканалу. Здесь будет уместно вспомнить одно заявление 2016 года. «Мы проводим модернизацию ракет "Атака" и "Хризантема" для обеспечения более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения целей специально для Ми-28НМ. Под новые ракеты адаптируется и комплекс управляемого ракетного вооружения на борту вертолета», — рассказал ТАСС генеральный конструктор коломенского КБ машиностроения Валерий Кашин.



Как видим, новый Ми-28НМ рискует остаться: либо а) с откровенно старыми советскими ракетами, либо б) с ПТУР, чье моральное устаревание станет ощутимым в ближайшие годы. Имеющиеся изделия, судя по всему, далеки по своим возможностям от JAGM, так что разработка принципиально новых противотанковых ракет может стать одним из приоритетных направлений в рамках увеличения боевого потенциала ударных вертолетов ВКС России.
Автор:
Илья Легат
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Авиация против танков (часть 18)
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17 комментариев
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  1. Bongo Офлайн
    Bongo Сегодня, 06:52
    +13
    Тема конечно поднята интересная и очень важная. Но к сожалению в публикации больше "журналистики", чем реального технического анализа. Местами автор не вполне понимает о чём пишет. Цитата:
    Также важна сама теоретическая возможность применять ракеты с радиолокационной системой наведения, что должно обеспечить вертолету предельную скрытность.
    Каким образом "светящийся" в миллиметровом радиочастотном диапазоне ударный вертолёт может получить "предельную скрытность" ? what
    Надвтулочная БРЛС необходима для поиска целей, в первую очередь в сложных метеоусловиях и в тёмное время суток. Радиолокатор способен повысить информационную осведомлённость экипажа, обеспечить картографирование местности, своевременно предупредить о пуске зенитной ракеты и обеспечить многоканальное наведение ПТУР с РГСН. Но обеспечить "скрытность" в ходе противостояния с технологически продвинутым противником он не в состоянии. no
    1. parma Офлайн
      parma Сегодня, 08:05
      +3
      Сергей, преклоняюсь перед Вашими знаниями по теме, но разве для танкистов вертолет не будет невидим? Мне казалось у танкистов есть только визуальный способ опознавания (хотя на расстоянии 8-16 км шанс обнаружить вертолет визуально равен 0), ну или по лазерному лучу при наведении ракеты, облучения радаром разве они могут обнаружить? И соответственно если не могут, то и принять срочные меры при атаке тоже не смогут....
      1. федоров Офлайн
        федоров Сегодня, 08:23
        +3
        Танки в бой сами не ходят. Их при еще СССР прикрывают "Осы" либо "Торы",а они увидят вертолет за 30 км. Вот правда поразить за 15 км не смогут, если рядом конечно "Бук" или "Панцирь не развернут.
        1. venik Офлайн
          venik Сегодня, 09:51
          +3
          Цитата: федоров
          Вот правда поразить за 15 км не смогут, если рядом конечно "Бук" или "Панцирь не развернут.

          =======
          Уважаемый Валерий!!! Тут в ДРУГОМ проблема! Если ракета с АРЛ ГСН, то вертушка может стрелять "с подскока": "Подпрыгнул" из-за препятствия, обнаружил цель, ввел данные в ракету, дождался пока АРЛ ГСН "захватит цель", пустил и "обратно спрятался" (все-про все - НЕСКОЛЬКО секунд!!!) Даже если "Тор", "Панцырь" и даже "Бук-М3" его "засекут и и успеют запустить ракету - ОЧЕНЬ велика вероятность, что он (вертолет) успеет "спрятаться"... В этом случае вероятность поражения вертушки практически =0!!! И бороться придется УЖЕ С РАКЕТАМИ, а не с НОСИТЕЛЕМ! А сие ГОРАЗДО сложнее!
          Для борьбы с такими "подпрыгивающими" целями нужны ракеты принципиально другого типа.... Насколько мне известно, НИЧЕГО подобного НИ У КОГО в мире пока еще нет!!! request
        2. Дырокол Офлайн
          Дырокол Сегодня, 10:05
          +2
          Цитата: федоров
          Танки в бой сами не ходят. Их при еще СССР прикрывают "Осы" либо "Торы"

          Вы несколько преувеличиваете возможности войсковой ПВО, на все танковые роты их не хватит...
        3. komandir8 Офлайн
          komandir8 Сегодня, 10:21
          0
          ЗРК ТОР М2 и его различные варианты имеют зону поражения по дальности от 1 до 16 км.
          1. venik Офлайн
            venik Сегодня, 11:06
            +1
            Цитата: komandir8
            ЗРК ТОР М2 и его различные варианты имеют зону поражения по дальности от 1 до 16 км.

            =========
            Алексей! Если честно то минимальная дальность ЗУР 9М331Д (1 - 1.5 км для больших и малых высот соответственно), а максимальная - 15 км.... Но это - абсолютно несущественно.... Главное - принцип наведения - радиокомандный, а значит если цель не видна или пропала из "поля зрения" боевой машины ПУ-шки, то промах ГАРАНТИРОВАН..... При борьбе с низколетящими вертолетами и особенно с "подскакивающими" - сие есть БО-О-ЛЬШОЙ недостаток.... (причем присущий не только "ТОРу" а и ВСЕМ ныне существующим системам подобного класса)!!!
      2. Bongo Офлайн
        Bongo Сегодня, 08:24
        +3
        Цитата: parma
        Сергей, преклоняюсь перед Вашими знаниями по теме, но разве для танкистов вертолет не будет невидим?

        Знания мои не столь велики, как может показаться. Но если танки в "большой войне" остаются без прикрытия войсковой ПВО, то можно считать, что на данном участке фронта им жить осталось не долго. И не важно чем их истребят: ПТУРами или самоприцеливающимися кассетными боеприпасами.
        Что касается "невидимости" вертолёта с БРЛС, то представьте себя ночью идущим по дороге с включённым фонарём. Вы конечно сможете хорошо рассмотреть то, что у Вас под ногами, но и наблюдатель находящийся в темноте увидит Ваш фонарь с многократно большего расстояния, чем Вы заметите наблюдателя.
        Примерно тоже происходит и с радарами работающими по земле. С помощью станций пассивной радиотехнической разведки носители с включёнными БРЛС будут обнаружены намного раньше, чем увидят потенциальные цели. И речь идёт не только о таких "монстрах" как "Кольчуга", "Автобаза" или "Москва-1". Даже на командирских машинах ЗРК малой дальности "Стрела-10" в ПВО полкового звена имеется такая аппаратура. Кроме того, есть все основания полагать, что пассивные приёмники радиолокационного облучения в будущем появятся и на бронетехнике.
        1. venik Офлайн
          venik Сегодня, 10:18
          +2
          Цитата: Bongo
          С помощью станций пассивной радиотехнической разведки

          =========
          Уважаемый Сергей! А что разве бывают станции АКТИВНОЙ радиотехнической разведки??? Что-то слышать о таких не доводилось.... what Сам принцип РТР и состоит в пеленгации источников ЭМИ (электромагнитного излучения)...
          --------
          Цитата: Bongo
          носители БРЛС будут обнаружены намного раньше, чем увидят потенциальные цели.

          ==========
          Довольно спорный вопрос..... Тут различие во времени обнаружения будет составлять ДОЛИ секунды.....
          Это во-первых....
          А во-вторых - "обнаружить то ОБНАРУЖАТ!" А дальше что?? Станция РТР может с неплохой точностью определить ПЕЛЕНГ, но НЕ ДАЛЬНОСТЬ!!!! Для определения дальности (а точнее - точного местоположения) цель должны засечь как минимум ДВЕ станции РТР (разнесенные обычно 10-30 км....
          А дальше - ЧТО??? А дальше информация через КП уйдет зенитчикам или летчикам.....
          За это время "подпрыгивающий" вертолет успеет поразить несколько целей, сам оставаясь неуязвимым!!! Вот где "собака порылась".....
          Тут нужны какие-то системы ПВО непосредственного прикрытия "переднего края", способные поражать даже "скрывшиеся" цели, если они хоть раз себя обнаружили!!! Как?? what request
  2. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:51
    +3
    Начали инереснейшую тему , свалились к попсе и закончили даже не на середине....(Все написанное относится и к Ка52)
  3. EvilLion Офлайн
    EvilLion Сегодня, 08:50
    -2
    В передней части кабины нового вертолета установили второй комплект органов управления, что, безусловно, дает новые возможности: как в плане подготовки экипажа, так и по части повышения живучести боевой машины в реальном бою.


    То, что для Ка-52 само собой разумеется, для Ми-28 великая ачивка.

    Интересно насколько крошечный радарчик "Апача", расположенный в самом вибрирующем месте машины посасывает у нормального фактически самолетного радара Ка-52.
    1. venik Офлайн
      venik Сегодня, 10:47
      +1
      Цитата: EvilLion
      Интересно насколько крошечный радарчик "Апача", расположенный в самом вибрирующем месте машины посасывает у нормального фактически самолетного радара Ка-52.

      ========
      "Самом вибрирующем месте"????? А что есть и ТАКИЕ????? Или вибрация от ротора не передается всей конструкции???
      Насчет "практически самолетного" радара.... Ну вообще то РЛС "Жук АЭ" не практически, а самая, что ни наесть - "самолетная" (МиГ-29б Су-27)! И ОЧЕНЬ НЕПЛОХАЯ!!! Вот только устанавливается она пока исключительно на морской модификации Ка-52К "Катран" (коих пока в РФ всего несколько штук из более, чем полутора сотен.....)
      На остальных установлена РЛС РН01 "Арбалет-52", каковая каких то особых преимуществ перед РЛС "Longbow" увы - не имеет... По сути это станции одного класса.....У каждой есть свои преимущества и недостатки
      Где-то так..... hi
      P.S. Насчет "посасывает"..... Ві что "мальчик-подросток из подворотни"???? Как то можно за язіком следить???
  4. kapitan281271 Офлайн
    kapitan281271 Сегодня, 09:09
    +4
    Да тема "Гермеса " сошла на нет, видимо обмишулились чудок, "Атаку", "Вихрь", "Хризантему ", модернизировать будут, косвенно подтверждает, что тема "Гермеса " закрыта, а жаль те характеристики что заявлялись в СМИ действительно похожи были на чудо-оружие.
  5. руслан Онлайн
    руслан Сегодня, 09:18
    +2
    почему на ми-28 выхлоп вниз? вот я никак этого не пойму. практика вроде как раз вынудила направлять поток газов вверх, где они смешиваются с воздушным потоком винтов, что снижает тепловую заметность. что в конструкции ми-28 мешает этой схеме? неужели "стингеров" перестали бояться?
  6. Dazdranagon Офлайн
    Dazdranagon Сегодня, 09:20
    0
    Индусы отказались от наших вертолетов ввиду отсутствия ракет "выстрелил и забыл"...
  7. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 10:14
    +1
    Конечно, при пуске на такую дальность резко возрастут требования к бортовой электронике самого вертолета «Апач».

    Штурман Гардиана может управлять БПЛА до трех шт., поэтому ему нет необходимости лично присутствовать. Это главное и самое важное преимущество.
  8. Бывший газовик Офлайн
    Бывший газовик Сегодня, 10:41
    0
    Кто вообще придумал Ми-28 в армию покупать? Был ка-50,ка-52.Зачем надо было распылять денежные средства ещё на один вертолет со сходными показателями?Чтобы дать денег бюро Миля?А то с голоду помрут?Я бы предложил идею,не новую по своей простоте.Пока не создадут современное БРЭО и ракету работающую под эту РЛС нефиг покупать.американцы по электронике нас давно обогнали, спасибо нашим учёным ,что кибернетику обозвали лженаукой.Поэтому и отстаём.Да и не только в этом.Я вот немного полазил по своей военной тайне,которую строю,попадаются экземпляры совсем не русские.Маде ин Германия или Франция,купленные ещё в 2014 году как раз перед санкциями.А что русских нет?Видимо нет.А вы говорите модернизация...тьфу.