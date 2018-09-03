Ми-28НМ: догнать и перегнать «Апач»
«Апачи», «Тигры» и все-все-все
Сравнивать ударные вертолеты — дело неблагодарное. Одна из причин кроется в колоссальном опыте вертолетостроения. Соединенные Штаты и СССР/РФ за долгие десятилетия противостояния накопили столько теоретических и практических знаний, что представить откровенно неудачный ударный вертолет сложно. Это в общем и целом касается также большинства других вертолетостроительных стран. Остальное, как говорится, дело вкуса: кому-то нравится «Вайпер», кому-то — Ка-52. А кто-то в восторге от китайского WZ-10.
Если же максимально абстрагироваться от личных предпочтений, то нужно признать, что на данный момент самой технологически продвинутой машиной такого класса является AH-64D Apache Block III или по-другому AH-64E. Перечислять все его достоинства особого смысла не имеет: если кратко, то американцы смогли раскрыть потенциал, заложенный в Apache Longbow, почти в полной степени. Однако, пожалуй, самое интересное кроется не в самом вертолете, а в его вооружении, хотя современное оружие это, конечно, по умолчанию комплекс всего.
Новый «Апач», как и ряд других новых вертолетов США, совсем скоро получит новую ракету JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) вместо привычного «Хеллфайра». Еще в июне 2018 года стало известно, что началось серийное производство JAGM. Боеприпас способен поражать цели на дальности до восьми километров. Его масса составляет примерно 50 килограммов. Ракета имеет усовершенствованную двухрежимную головку самонаведения: полуактивную лазерную и радиолокационную. Испытания показали, что Joint Air-to-Ground Missile надежней своей предшественницы, а еще говорят, что потом ее дальность можно будет повысить до 16 километров. Конечно, при пуске на такую дальность резко возрастут требования к бортовой электронике самого вертолета «Апач». Впрочем, у его конкурента в лице Ми-28Н тоже есть сложности: как с БРЭО, так и с вооружением.
Ми-28 как концепция
Нет ни малейшего сомнения в том, что «Ночной охотник» как платформа заслуживает высочайшей похвалы. Чисто концептуально. Самый простой пример — тандемное расположение экипажа. Что не говори, а такая схема куда более универсальна, чем схема бок-о-бок, как на Ка-52. Нужно полагать, что командиру экипажа при повороте головы лучше видеть поверхность и/или вероятного противника, нежели плечо оператора (впрочем, опять же, сколько людей, столько и мнений).
В целом Ми-28 — потенциально лучший ударный вертолет РФ. Но есть, как говорится, нюансы, о которых мы упомянули выше. Один пример. Как известно, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева после своей отставки «потянуло» на откровенные высказывания. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное — все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят», — заявил военный в ноябре прошлого года. Эта оценка касалась не сырых машин первых партий, а вполне себе крупносерийного Ми-28Н, у которого, по идее, должны были выявить все (ну или почти все) детские болезни. Хотя этот процесс, конечно, долгий и сложный, что тоже нужно понимать.
Главным же недостатком, который бросается в глаза почти сразу, является отсутствие на строевых машинах радиолокационной станции миллиметрового диапазона, как у «Апач Лонгбоу». Она дает хорошо известные преимущества по выявлению наземных целей с последующим наведением на них высокоточного оружия. При условии применения ракеты с активными радиолокационными головками самонаведения AGM-114L Longbow Hellfire РЛС позволяет реализовать пресловутый принцип «выстрелил-забыл». Без надвтулочной радиолокационной станции и передового вооружения класса «воздух-поверхность» Ми-28Н очень похож по своим возможностям на AH-64A. Главное различие кроется, пожалуй, в том, что последний построили гораздо большей серией, чем все версии Ми-28 вместе взятые.
Первый после «Лонгбоу»
Самая технологически продвинутая и потенциально наиболее совершенная модификация Ми-28, как видим, появилась не на ровном месте. Ми-28НМ стал результатом многочисленных проб и ошибок, а также еще и ответом на достижения заокеанских «друзей». Главное, о чем нужно говорить в данном случае: перед нами не «бумажный» проект и не идея на будущее. Летные испытания нового ударного вертолета Ми-28НМ начались еще двенадцатого октября 2016 на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля. Тогда в воздух поднялся первый опытный образец ОП-1. За событием наблюдал заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Сообщалось, что первый полет Ми-28НМ прошел успешно и все системы машины работали нормально.
Чисто визуально главное отличие новой машины от всех предыдущих версий — «срубленная» носовая часть. Здесь есть одно важное улучшение, которое не сразу бросается в глаза. Оператор вертолета получил намного лучший боковой обзор за счет существенно измененного фонаря кабины. К слову, опыт, полученный во время работ над Ми-28УБ, не прошел даром. В передней части кабины нового вертолета установили второй комплект органов управления, что, безусловно, дает новые возможности: как в плане подготовки экипажа, так и по части повышения живучести боевой машины в реальном бою. Еще один хороший момент. В рамках проекта Ми-28НМ ранее предложили использовать новые двигатели ВК-2500П-01/ПС, которые можно выпускать силами российской оборонки и которые отвечают основным требованиям модернизации.
Самое же важное улучшение касается все той же надвтулочной радиолокационной станции. Она (возможно, в виде макета) присутствует на опытном образце ОП-1. Во всяком случае, ранее было заявлено, что планируется штатная установка надвтулочной РЛС типа Н025. По имеющимся данным, она достаточно чувствительна, чтобы обнаружить маленький БПЛА на удалении 20 километров. Сообщалось, что радар позволяет экипажу сопровождать до десяти целей и на две из них наводить оружие. Считается, что российские сенсоры такого типа способны обнаружить движущуюся цель типа «танк» на дистанции порядка 20-25 км. Также важна сама теоретическая возможность применять ракеты с радиолокационной системой наведения, что должно обеспечить вертолету предельную скрытность. Ради интереса, можно посмотреть фото, где видно, что от «Апача», который находится в укрытии, «торчит» лишь надвтулочная РЛС.
И тут начинается самое интересное. Есть ли у России ракеты, которые можно было бы сравнить по своим возможностям с JAGM? Ну или хотя бы с AGM-114L Longbow Hellfire? «Штурмами» и «Вихрями» с лазерной системой наведения, ограничивающей летчику пространство для маневра после пуска, никого не удивишь. Про «Гермес-А», который позиционировался чуть ли не как чудо-оружие, подозрительно давно почти ничего не слышно. Стоит, впрочем, напомнить. Дальность действия этой ПТУР должна составлять примерно 15 километров. Производитель заявляет оптико-электронную систему c оптическим захватом и сопровождением цели с управлением полета ракеты по лазерному лучу. В общем, есть задатки принципа «выстрелил-забыл», но пока все очень туманно.
Имеется альтернатива. В августе 2018 года в Москве проходил Международный военно-технический форум «Армия-2018». Там АО «Вертолеты России» представило модифицированный вариант экспортного Ми-28НЭ, оснащенного дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами 9М123М «Хризантема-ВМ» с двухканальной системой наведения — по лазерному лучу и радиоканалу. Здесь будет уместно вспомнить одно заявление 2016 года. «Мы проводим модернизацию ракет "Атака" и "Хризантема" для обеспечения более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения целей специально для Ми-28НМ. Под новые ракеты адаптируется и комплекс управляемого ракетного вооружения на борту вертолета», — рассказал ТАСС генеральный конструктор коломенского КБ машиностроения Валерий Кашин.
Как видим, новый Ми-28НМ рискует остаться: либо а) с откровенно старыми советскими ракетами, либо б) с ПТУР, чье моральное устаревание станет ощутимым в ближайшие годы. Имеющиеся изделия, судя по всему, далеки по своим возможностям от JAGM, так что разработка принципиально новых противотанковых ракет может стать одним из приоритетных направлений в рамках увеличения боевого потенциала ударных вертолетов ВКС России.
Сравнивать ударные вертолеты — дело неблагодарное. Одна из причин кроется в колоссальном опыте вертолетостроения. Соединенные Штаты и СССР/РФ за долгие десятилетия противостояния накопили столько теоретических и практических знаний, что представить откровенно неудачный ударный вертолет сложно. Это в общем и целом касается также большинства других вертолетостроительных стран. Остальное, как говорится, дело вкуса: кому-то нравится «Вайпер», кому-то — Ка-52. А кто-то в восторге от китайского WZ-10.
Если же максимально абстрагироваться от личных предпочтений, то нужно признать, что на данный момент самой технологически продвинутой машиной такого класса является AH-64D Apache Block III или по-другому AH-64E. Перечислять все его достоинства особого смысла не имеет: если кратко, то американцы смогли раскрыть потенциал, заложенный в Apache Longbow, почти в полной степени. Однако, пожалуй, самое интересное кроется не в самом вертолете, а в его вооружении, хотя современное оружие это, конечно, по умолчанию комплекс всего.
Новый «Апач», как и ряд других новых вертолетов США, совсем скоро получит новую ракету JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) вместо привычного «Хеллфайра». Еще в июне 2018 года стало известно, что началось серийное производство JAGM. Боеприпас способен поражать цели на дальности до восьми километров. Его масса составляет примерно 50 килограммов. Ракета имеет усовершенствованную двухрежимную головку самонаведения: полуактивную лазерную и радиолокационную. Испытания показали, что Joint Air-to-Ground Missile надежней своей предшественницы, а еще говорят, что потом ее дальность можно будет повысить до 16 километров. Конечно, при пуске на такую дальность резко возрастут требования к бортовой электронике самого вертолета «Апач». Впрочем, у его конкурента в лице Ми-28Н тоже есть сложности: как с БРЭО, так и с вооружением.
Ми-28 как концепция
Нет ни малейшего сомнения в том, что «Ночной охотник» как платформа заслуживает высочайшей похвалы. Чисто концептуально. Самый простой пример — тандемное расположение экипажа. Что не говори, а такая схема куда более универсальна, чем схема бок-о-бок, как на Ка-52. Нужно полагать, что командиру экипажа при повороте головы лучше видеть поверхность и/или вероятного противника, нежели плечо оператора (впрочем, опять же, сколько людей, столько и мнений).
В целом Ми-28 — потенциально лучший ударный вертолет РФ. Но есть, как говорится, нюансы, о которых мы упомянули выше. Один пример. Как известно, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева после своей отставки «потянуло» на откровенные высказывания. «Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное — все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят», — заявил военный в ноябре прошлого года. Эта оценка касалась не сырых машин первых партий, а вполне себе крупносерийного Ми-28Н, у которого, по идее, должны были выявить все (ну или почти все) детские болезни. Хотя этот процесс, конечно, долгий и сложный, что тоже нужно понимать.
Главным же недостатком, который бросается в глаза почти сразу, является отсутствие на строевых машинах радиолокационной станции миллиметрового диапазона, как у «Апач Лонгбоу». Она дает хорошо известные преимущества по выявлению наземных целей с последующим наведением на них высокоточного оружия. При условии применения ракеты с активными радиолокационными головками самонаведения AGM-114L Longbow Hellfire РЛС позволяет реализовать пресловутый принцип «выстрелил-забыл». Без надвтулочной радиолокационной станции и передового вооружения класса «воздух-поверхность» Ми-28Н очень похож по своим возможностям на AH-64A. Главное различие кроется, пожалуй, в том, что последний построили гораздо большей серией, чем все версии Ми-28 вместе взятые.
Первый после «Лонгбоу»
Самая технологически продвинутая и потенциально наиболее совершенная модификация Ми-28, как видим, появилась не на ровном месте. Ми-28НМ стал результатом многочисленных проб и ошибок, а также еще и ответом на достижения заокеанских «друзей». Главное, о чем нужно говорить в данном случае: перед нами не «бумажный» проект и не идея на будущее. Летные испытания нового ударного вертолета Ми-28НМ начались еще двенадцатого октября 2016 на Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля. Тогда в воздух поднялся первый опытный образец ОП-1. За событием наблюдал заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Сообщалось, что первый полет Ми-28НМ прошел успешно и все системы машины работали нормально.
Чисто визуально главное отличие новой машины от всех предыдущих версий — «срубленная» носовая часть. Здесь есть одно важное улучшение, которое не сразу бросается в глаза. Оператор вертолета получил намного лучший боковой обзор за счет существенно измененного фонаря кабины. К слову, опыт, полученный во время работ над Ми-28УБ, не прошел даром. В передней части кабины нового вертолета установили второй комплект органов управления, что, безусловно, дает новые возможности: как в плане подготовки экипажа, так и по части повышения живучести боевой машины в реальном бою. Еще один хороший момент. В рамках проекта Ми-28НМ ранее предложили использовать новые двигатели ВК-2500П-01/ПС, которые можно выпускать силами российской оборонки и которые отвечают основным требованиям модернизации.
Самое же важное улучшение касается все той же надвтулочной радиолокационной станции. Она (возможно, в виде макета) присутствует на опытном образце ОП-1. Во всяком случае, ранее было заявлено, что планируется штатная установка надвтулочной РЛС типа Н025. По имеющимся данным, она достаточно чувствительна, чтобы обнаружить маленький БПЛА на удалении 20 километров. Сообщалось, что радар позволяет экипажу сопровождать до десяти целей и на две из них наводить оружие. Считается, что российские сенсоры такого типа способны обнаружить движущуюся цель типа «танк» на дистанции порядка 20-25 км. Также важна сама теоретическая возможность применять ракеты с радиолокационной системой наведения, что должно обеспечить вертолету предельную скрытность. Ради интереса, можно посмотреть фото, где видно, что от «Апача», который находится в укрытии, «торчит» лишь надвтулочная РЛС.
И тут начинается самое интересное. Есть ли у России ракеты, которые можно было бы сравнить по своим возможностям с JAGM? Ну или хотя бы с AGM-114L Longbow Hellfire? «Штурмами» и «Вихрями» с лазерной системой наведения, ограничивающей летчику пространство для маневра после пуска, никого не удивишь. Про «Гермес-А», который позиционировался чуть ли не как чудо-оружие, подозрительно давно почти ничего не слышно. Стоит, впрочем, напомнить. Дальность действия этой ПТУР должна составлять примерно 15 километров. Производитель заявляет оптико-электронную систему c оптическим захватом и сопровождением цели с управлением полета ракеты по лазерному лучу. В общем, есть задатки принципа «выстрелил-забыл», но пока все очень туманно.
Имеется альтернатива. В августе 2018 года в Москве проходил Международный военно-технический форум «Армия-2018». Там АО «Вертолеты России» представило модифицированный вариант экспортного Ми-28НЭ, оснащенного дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами 9М123М «Хризантема-ВМ» с двухканальной системой наведения — по лазерному лучу и радиоканалу. Здесь будет уместно вспомнить одно заявление 2016 года. «Мы проводим модернизацию ракет "Атака" и "Хризантема" для обеспечения более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения целей специально для Ми-28НМ. Под новые ракеты адаптируется и комплекс управляемого ракетного вооружения на борту вертолета», — рассказал ТАСС генеральный конструктор коломенского КБ машиностроения Валерий Кашин.
Как видим, новый Ми-28НМ рискует остаться: либо а) с откровенно старыми советскими ракетами, либо б) с ПТУР, чье моральное устаревание станет ощутимым в ближайшие годы. Имеющиеся изделия, судя по всему, далеки по своим возможностям от JAGM, так что разработка принципиально новых противотанковых ракет может стать одним из приоритетных направлений в рамках увеличения боевого потенциала ударных вертолетов ВКС России.
- Автор:
- Илья Легат
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