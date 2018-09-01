Волкер: США поставят Украине дополнительное летальное вооружение
Соединенные Штаты готовы оказать Украине дополнительную военную помощь поставками летальных вооружений помимо поставленных в апреле противотанковых комплексов. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, пишет The Guardian.
Как заявил Волкер, администрация США во главе с Дональдом Трампом может принять решение по поставкам на Украину летального оружия, так как "украинцы, защищая свою страну, каждую неделю теряют солдат". По его мнению, Украине необходимо наращивать свой военный потенциал и обращаться к другим странам за помощью, "потому что по ним стреляют".
Волкер не исключил, что в ближайшее время между США и Украиной пройдут переговоры, в ходе которых стороны обсудят, что необходимо из летального вооружения Украине. При этом, отметил Волкер, акцент будет сделан на состоянии военно-морских сил Украины, так как "весь украинский флот был захвачен Россией". Также Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос поставок определенного вооружения, способного поправить бедственное положение противовоздушной обороны страны.
Ранее США поставили вооруженным силам Украины 210 ракет и 37 пусковых блоков переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму около 47 миллионов долларов.
Как заявил Волкер, администрация США во главе с Дональдом Трампом может принять решение по поставкам на Украину летального оружия, так как "украинцы, защищая свою страну, каждую неделю теряют солдат". По его мнению, Украине необходимо наращивать свой военный потенциал и обращаться к другим странам за помощью, "потому что по ним стреляют".
Волкер не исключил, что в ближайшее время между США и Украиной пройдут переговоры, в ходе которых стороны обсудят, что необходимо из летального вооружения Украине. При этом, отметил Волкер, акцент будет сделан на состоянии военно-морских сил Украины, так как "весь украинский флот был захвачен Россией". Также Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос поставок определенного вооружения, способного поправить бедственное положение противовоздушной обороны страны.
Ранее США поставили вооруженным силам Украины 210 ракет и 37 пусковых блоков переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму около 47 миллионов долларов.
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