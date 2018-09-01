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Волкер: США поставят Украине дополнительное летальное вооружение

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Соединенные Штаты готовы оказать Украине дополнительную военную помощь поставками летальных вооружений помимо поставленных в апреле противотанковых комплексов. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, пишет The Guardian.

Волкер: США поставят Украине дополнительное летальное вооружение


Как заявил Волкер, администрация США во главе с Дональдом Трампом может принять решение по поставкам на Украину летального оружия, так как "украинцы, защищая свою страну, каждую неделю теряют солдат". По его мнению, Украине необходимо наращивать свой военный потенциал и обращаться к другим странам за помощью, "потому что по ним стреляют".


Волкер не исключил, что в ближайшее время между США и Украиной пройдут переговоры, в ходе которых стороны обсудят, что необходимо из летального вооружения Украине. При этом, отметил Волкер, акцент будет сделан на состоянии военно-морских сил Украины, так как "весь украинский флот был захвачен Россией". Также Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос поставок определенного вооружения, способного поправить бедственное положение противовоздушной обороны страны.

Ранее США поставили вооруженным силам Украины 210 ракет и 37 пусковых блоков переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму около 47 миллионов долларов.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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23 комментария
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  1. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:39
    +7
    Перемога !
    Друзья Украины, готовы стоять против России до последнего украинца !
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 17:46
      +5
      Ильф и Петров были провидцами..Союз меча и орала..Заграница нам поможет!
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 17:56
        +1
        Цитата: 210окв
        Ильф и Петров были провидцами..Союз меча и орала..Заграница нам поможет!

        good
        1. Андрей К Онлайн
          Андрей К Сегодня, 18:15
          +1
          Волкер (сегодня):
          ...весь украинский флот был захвачен Россией...

          Бывший командующий ВМС страны вице-адмирал Сергей Гайдук (речь от 25.08.2018):
          ...Если Украина заберет свою военную технику из Крыма, то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Москву...

          Либо Гайдук не в курсе мыслей хозяина, забирать "флот" не хочет - либо хозяин, в лице Волкера, не контролирует, что холопы верещат laughing
    2. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 18:01
      +3
      Анонс поставок озвучил спецпредставитель сша по урегулированию конфликта на Донбассе. Все перевернулось в Украине .
      1. Скифотавр Онлайн
        Скифотавр Сегодня, 18:21
        +1
        Цитата: Злой543
        Анонс поставок озвучил спецпредставитель сша по урегулированию конфликта на Донбассе. Все перевернулось в Украине .

        А что вас удивляет? США и урегулирование конфликтов - это уже звучит как анекдот.
        1. Мистер Кредо Онлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 18:33
          0
          Да знаем как они конфликты гасят! Ещё те пожарники! Побольше горючего в огонь и хозяева сами им каштаны из своего дома тащат!
    3. Мистер Кредо Онлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 18:30
      0
      Да тут как сказать, кто против кого. Россия окраину кредитует больше всех, штаты снабжают оружием. И кто тут против кого воюет тогда?
  2. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 17:43
    +5
    Что ни говори,а США гениальны во внешней политике.Как так вышло,что у них теперь целая армия в сотню тысяч туземцев,имеющих боевой опыт и мотивированных убивать русских?Что на это ответила Россия?Где те самые общие славянские корни и общие семейные связи?Все это отдано на поругание бандэровской галицийской банде.Россия живет и очень надеется,что украинцы не полезут на ДЛНР снова...обьяснить своему народу новый ,,Минск-4,, Путину будет крайне сложно.
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 18:00
      +2
      Что ни говори,а США гениальны во внешней политике.
      обьяснить своему народу новый ,,Минск-4,, Путину будет крайне сложно
      Они неплохо управляются и в своей внешней политике, и в нашей внутренней. Придумают, что ему сказать.
    2. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 18:14
      -1
      onet (Сергей)
      .......обьяснить своему народу новый ,,Минск-4,, Путину будет крайне сложно.
      Я вот чего подумал.Не дай Бог быть таким как Путин хирургу например.Наверное будет раковую опухоль лет 10 оперировать каждый раз давая не пойми для чего последний шанс,этой самой опухоли.А вдруг сама рассосётся. Пока больной не умрёт сам или не сбежит.
      1. AlexVas44 Онлайн
        AlexVas44 Сегодня, 18:23
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        ..опухоль лет 10 оперировать каждый раз давая не пойми для чего последний шанс,этой самой опухоли.

        Это как хвост по кусочкам резать, так же больно и ничего взамен не вырастет.
  3. Wiruz Офлайн
    Wiruz Сегодня, 17:43
    +2
    С высокой долей вероятности часть американского оружия буде продана на Донбасс по налаженным каналам сбыта. Другая часть будет захвачено как трофеи winked
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 18:06
      +1
      Уже этой зимой - 500 баллонов с пропаном, за один "Джавилин" обмен на границе.
  4. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 17:43
    +5
    Не в коня корм. Современное оружие - это недостаточное условие повышения боеспособности ВСУ. Они что, сразу бросят пить, дисциплину подтянут до разумного значения и перестанут "толкать" налево все, что смогут? Тогда это будут не ВСУ.
  5. helmi8 Офлайн
    helmi8 Сегодня, 17:52
    +1
    При этом, отметил Волкер, акцент будет сделан на состоянии военно-морских сил Украины, так как "весь украинский флот был захвачен Россией".

    Так они же вроде бы уже отдавали Украине катера береговой охраны... Забрали их хоть из Америки? Об этом и у нас говорилось... https://topwar.ru/79005-ukraina-zhdet-ot-ssha-korabli-v-podarok.html
    А что касаемо флота Украины - так они сами его бросили, и сейчас не хотят забирать этот металлолом. Легче говорить, что его Россия захватила, чем признаться в том, что флота нет, есть ржавое железо...
  6. Иеремия Онлайн
    Иеремия Сегодня, 17:57
    0
    какая разница, что дать обезьяне...А ы скинут свое старье, за которое эти неумные люди будут должны. Ну и те кто себя не считает, но живет в этой стране -тоже...
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Иеремия
      какая разница, что дать обезьяне

      Для интереса,что заканчивали?
      Киевское ВОКУ,второе по значимаести в СССР было а там грамотных не мало,вот Рубилова не получилось а так была бы занятная тема.
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 18:36
        0
        [quote=болот][quote=Иеремия]какая разница, что дать обезьяне[/quote]
        Для интереса,что заканчивали?
        Киевское ВОКУ,второе по значимаести в СССР было а там грамотных не мало,вот Рубилова не получилось а так была бы занятная тема.[/quote]
        [quote]Киевское ВОКУ,второе по значимаести в СССР было а там грамотных не мало,вот Рубилова не получилось[ /quote]
        "Рубилова" не получилось,зато получилось "месево"..Про два котла напомнить вам? feel Видимо "грамотных" там не так уж и много yes
  7. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 18:10
    0
    Пинд-осы сделают все, чтобы еще одной войной стало больше. Рынок сбыта своего оружия. К тому же попыток "раскачать Россию" никто не отменял. Как всегда, пинд-осы пытаются "и на елку влезть, и зад не оцарапать".
    Не выйдет. Чем-то придется жертвовать.
  8. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 18:32
    0
    Англосаксы,были бы,не англосаксами,если бы не подливали в костёр бензинчик..то,побольше, то поменьше,но чтобы горело..
    Кочегары фиговы...как черти,с преисподней
  9. avia12005 Онлайн
    avia12005 Сегодня, 18:32
    0
    Сон Кремля становится уже летаргическим.
  10. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 18:36
    0
    Как заявил Волкер, администрация США во главе с Дональдом Трампом может принять решение по поставкам на Украину летального оружия,

    может принять, может не принять... как дело с патрульными катерами...
    Дело в том, что своим ходом они не дойдут, а для транспортировки на корабле с большим водоизмещением у Украины нет средств. Именно поэтому в США ломают голову над тем, как же доставить патрульные катера в порт Одессы.

    штаты голову ломают... .что ещё ломать, кроме черепной коробки...