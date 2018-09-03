Советские сторожевые корабли типа «Ураган»

Сторожевой корабль «Циклон» на праздновании дня ВМФ в Ленинграде

Сторожевой корабль «Шторм» на параде, 1933 год

Сторожевой корабль «Гроза» 1942-1943 годы

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/43810

http://armedman.ru/korabli/1919-1936-korabli/proekt-2-pervyie-sovetskie-storozheviki-tipa-uragan.html

http://alternathistory.com/content/altsssr-kirovskaya-vesna-storozhevye-korabli-skr-tipa-uragan

Материалы из открытых источников

Сторожевые корабли типа «Ураган» уникальны хотя бы тем, что они стали первыми боевыми кораблями, которые были спроектированы и построены в СССР после Октябрьской революции советскими кораблестроителями. Серия из 18 кораблей была построена в полном объеме с 1927 по 1935 год. Сторожевые корабли типа «Ураган» использовались на советском флоте для несения разведывательной и дозорной службы, сопровождения и охранения крупных надводных кораблей и конвоев от нападения подлодок противника, борьбы с самолетами противника. При необходимости их планировалось использовать и в качестве быстроходных тральщиков.Головной корабль – «Ураган» навсегда вошел в историю отечественного кораблестроения, как корабль-пионер, с которого началось строительство советского надводного флота. В рамках первой серии из 8 кораблей флот получил СКР со звучными именами: «Ураган», «Тайфун», «Смерч», «Циклон», «Гроза», «Вихрь», «Шторм» и «Шквал». Первые шесть из них были сведены в отдельный дивизион. Благодаря своим именам, на Балтийском флоте корабли данной серии прозвали «Дивизионом плохой погоды».СКР типа «Ураган» строились четырьмя сериями по трем, несколько отличающимся друг от друга проектам (проект 2, проект 4 и проект 39). При этом преемственность названий боевых кораблей прослеживалась во всех сериях. Сторожевики типа «Ураган» были оригинальными кораблями, даже по советским меркам. Исходя из первоначальных взглядов флотского руководства, на них возлагались задачи, больше соответствующие классическим эсминцам: эскорт эскадр, разведывательная и дозорная служба, проведение торпедных атак кораблей противника, борьба с его подводными лодками и минные постановки. Однако их водоизмещение было втрое меньшим, нежели у единственных (на момент создания сторожевиков) эсминцев советского флота типа «Новик». По огневой мощи «Ураганы» уступали им вдвое, а скорость хода даже по проекту ограничивалась 29 узлами. Да и мореходность трудно было записать им в актив – почти прямой форштевень и низкий борт делали сторожевики пригодными для действий лишь на закрытых морских театрах военных действий – в Балтийском и Черном морях, а также Финском заливе.Сторожевики типа «Ураган» были кораблями оригинальной концепции, которым трудно было отыскать аналоги в других флотах. В составе советского флота они в основном использовались для поддержки приморских флангов войск, эскорта конвоев и обеспечения безопасности мест дислоцирования боевых кораблей. Сторожевики типа «Ураган», обладавшие небольшой осадкой, удовлетворительной мореходностью и не столь ценные, как более крупные эсминцы (это также бралось в расчет) в начале Великой Отечественной войны превратились в достаточно важную составляющую флотских сил.Сторожевые корабли стали первыми боевыми кораблями, которые были построены в Советской России, но их концепция сложилась не сразу. Первоначально их классифицировали как морские охотники за подводными лодками. Такое видение было следствием Первой мировой войны, когда подводные лодки стали одной из главных сил в морских боевых действиях. При этом задачи по охранению крупных боевых кораблей и судов торгового флота сначала возлагались на эсминцы и миноносцы, но в ходе боевых действий выяснилась необходимость создания более легких судов меньшего водоизмещения и меньшей стоимости. Новый класс кораблей предназначался для охраны соединений и судов конвоев от атак торпедных катеров и подводных лодок, несения дозорной службы.В октябре 1922 года во время совещания в Морском штабе были определены основные требования к охотникам: вооружение из 102-мм артиллерийских оружий и глубинных бомб, скорость хода – не менее 30 узлов, дальность плавания – 200 миль. Дополнительным требованием стала установка 450-мм торпедного аппарата и расширение дальности плавания до 400 миль. Через год охотники начали называть сторожевыми катерами. Вплоть до апреля 1926 года в СССР прорабатывали проекты строительства сторожевых катеров, но затем от них отказались в пользу сторожевых кораблей с полным водоизмещением около 600 тонн.15 августа 1927 года между Техуправлением ВМС РККА и «Судостроем» был заключен договор на строительство новых сторожевых кораблей. Согласно условиям договора, первые три корабля должны были построить уже в 1929 году, а остальные весной 1930 года. В то же время появление подобного проекта объяснялось слабым финансированием флота: в 1923-1927 годах оно составляло 13,2 процента от общих расходов на оборону, при этом на судостроение выделялось 8 процентов от затрат на сухопутные силы. В рамках данной программы из относительно крупных кораблей планировалось построить лишь 18 сторожевиков и 12 подводных лодок. При этом сдача всей серии затянулась – последние корабли типа «Ураган» вошли в состав флота только в 1938 году. Первоначальному проекту сторожевика был присвоен номер два, всего заложили 8 корпусов: шесть в Ленинграде и два в Николаеве – для Балтийского и Черноморского флота соответственно.Из-за возникших проблем темпы строительства кораблей были невысокими. Советским предприятиям не хватало квалифицированных кадров: дипломированных техников и инженеров, большинство конструкторов привлекалось из числа чертежников. Помимо этого судостроители испытывали нехватку стального и цветного литья, на предприятиях с трудом шло освоение технологии оцинковки и сварки корпусных конструкций. Стоит отметить, что сварка при строительстве сторожевых кораблей типа «Ураган» в стране применялась впервые, данная технология на тот момент еще не заслужила должного доверия. Зуборезные станки и комплекты редукторов заказывались в Германии, отливки и поковки для турбозубчатых агрегатов – в Чехословакии. Данные поставки осуществлялись с перебоями. Все это в совокупности привело к тому, что головной сторожевой корабль серии был готов к испытаниям только 26 октября 1930 года.На испытаниях выяснилось, что скоростные характеристики корабля не соответствуют проектным, из «Урагана» удалось выжать лишь 26 узлов. Тогда же было чуть не принято решение о полном закрытии данной серии, но началось создание Северного и Тихоокеанского флотов, для которых требовались боевые корабли. Конечно, «Ураганы» не дотягивали до классических эсминцев, но даже такие «уполовиненные» боевые суда были необходимы молодому советскому флоту. При приемке сторожевиков типа «Ураган» первой серии, оценивая маневренность и мореходность судов, было отмечено, что малая осадка кораблей в сочетании с большой парусностью надстроек и высокого полубака делала их очень валкими при сильном ветре, а маневрирование в узких местах – очень трудным. Мореходность кораблей ограничивалась волнением моря в 6 баллов, при ухудшении погодных условий на море на кораблях наблюдалось интенсивное заливание полубака, перебои винтов и снижение управляемости. Наблюдаемая при этом качка делала невозможной использование вооружения и затрудняла обслуживание имеющихся механизмов. В целом остойчивость кораблей была признана удовлетворительной, особенно при использовании на Балтике и в Черном море.Относительная простота конструкции и дешевизна данных сторожевиков определила их судьбу: сторожевые корабли типа «Ураган» продолжали строить по двум немного усовершенствованным проектам – 4 и 39, которые отличались от первоначального проекта энергетической установкой и более совершенной артиллерией, а также возросшими размерами. В конечном итоге программа по постройке 18 сторожевиков была выполнена в полном объеме, пусть и с существенной задержкой, последний корабль был передан флоту только в 1938 году.В то же время мореходность в 6 баллов была недостаточной для Северного и Тихоокеанского флотов. Поэтому проект сторожевых кораблей третьей серии постройки (проект 39) был переработан достаточно существенно. Осадка кораблей выросла с 2,1 до 3,2 метров, длина увеличилась на 3 метра, ширина – на 1 метр. Полное водоизмещение кораблей выросло до 800 тонн. До 1938 года по данному проекту было построено 6 сторожевых кораблей.Корпуса сторожевых кораблей проектов 2, 4 и 39 конструктивно не отличались друг от друга. Больше всего по своей конструкции они напоминали миноносцы, имели полубак, одноярусную надстройку и две дымовых трубы. По своему силуэту первые боевые корабли советской постройки больше всего напоминали укороченные царские эсминцы типа «Новик». На всех сторожевиках для защиты от коррозии была применена оцинковка листов наружной обшивки, верхней палубы в открытых местах, настила палубы, а также других элементов конструкции, которые наиболее часто подвергались воздействию ржавчины. Оцинковка помимо защиты от коррозии давала и экономию металла, масса корпуса сторожевых кораблей типа «Ураган» составляла только 30 процентов от водоизмещения. Корпус был разделен на 15 отсеков с водонепроницаемыми переборками. В случае затопления двух любых смежных отсеков корабль не терял остойчивость и продолжал оставаться на плаву.Главная энергетическая установка (ГЭУ) сторожевиков была расположена в четырех водонепроницаемых отсеках по принципу эшелона (котел – турбина – котел – турбина). Проектировщики корабля полагали, что подобная компоновка увеличивает живучесть ГЭУ. Впервые в отечественном кораблестроении вместо низкооборотистых турбин, соединенных с гребным винтом, на кораблях типа «Ураган» были использованы высокооборотистые турбины, передающие вращение на гребной вал через зубчатый редуктор. Турбины корабля работали на перегретом паре, проектная мощность каждого из двух Турбозубчатых агрегатов (ТЗА) составляла 3750 л.с. при скорости вращения гребного вала 630 оборотов в минуту. Носовой ТЗА вращал гребной вал правого борта, а кормовой ТЗА – левого борта.В требованиях к проекту максимальная скорость кораблей должна была составить 29 узлов, скорость экономичного хода – 14 узлов. Но ни один из построенных кораблей серии не смог достичь проектной скорости. «Ураган» на ходовых испытаниях разогнался до 26 узлов, остальные корабли серии не смогли достичь и этих показателей. При этом за время службы скорость кораблей существенно снижалась из-за износа механизмов. Так на ходовых испытаниях «Тайфун» показал скорость 25,1 узла, однако в 1940 году перед капитальным ремонтом смог разогнаться только до 16 узлов.Первоначально по штатам мирного времени экипаж сторожевика насчитывал 74 человек, в том числе 6 офицеров, 24 человека младшего начсостава и 44 рядовых. Со временем, особенно после установки дополнительного вооружения, средств обнаружения и связи, численность экипажа росла. В 1940 году экипаж насчитывал уже 101 человека: 7 офицеров, 25 старшин и 69 рядовых. К 1945 году численность экипажа, к примеру, на сторожевике «Вьюга» выросла до 120 человек: 8 офицеров, 34 старшины и 78 рядовых.Основным вооружение кораблей была артиллерия. Первоначально она состояла из двух 102-мм орудий главного калибра, созданных специально для вооружения эсминцев и миноносцев на Обуховском заводе, производство данных орудий было начато еще в 1909 году. Это были орудия с горизонтально-скользящим затвором с полуавтоматикой. Техническая скорострельность орудий составляла 12-15 выстрелов в минуту, но на практике скорострельность не превышала 10 выстрелов в минуту. В боекомплект данных орудий входили осколочно-фугасные, фугасные, шрапнельные, ныряющие, а также осветительные снаряды. Начальная скорость полета фугасного снаряда составляла 823 м/с, а наибольшая дальность стрельбы – 16,3 км. Боезапас каждого орудия составлял 200 снарядов: 160 фугасных, 25 шрапнельных и 15 ныряющих (примерный состав, мог меняться в зависимости от поставленных задач).Начиная с 1942 года, на некоторые сторожевики типа «Ураган» начали устанавливать новые 100-мм орудия с длиной ствола 56 калибров. Горизонтальная и вертикальная наводка орудий осуществлялась вручную, углы вертикальной наводки составляли от -5 до +45 градусов, что позволяло использовать их и для борьбы с низколетящими воздушными целями. При этом орудийная установка оборудовалась 7-мм противопульной броней, с 1939 года – обтекаемым 8-мм щитом. 100-мм артиллерийские орудия Б-24БМ были установлены на корабли «Ураган», «Тайфун», «Вихрь» вместо 102-мм артиллерийских систем, а сторожевики «Снег» и «Туча» сразу вошли в строй со 100-мм орудиями.Также на кораблях имелись 45-мм полуавтоматические орудия 21-К, обычно на борту имелось от трех до четырех таких орудий, установленных в диаметральной плоскости. У орудий были существенные недостатки, к которым относили низкую скорострельность 25-30 выстрелов в минуту, малую скорость наводки и неудобный прицел. Боекомплект каждого 45-мм орудия состоял из 1000 снарядов. В 1943 году на некоторых сторожевых кораблях вместо орудий 21-К были установлены модернизированные орудия 21-КМ, которые обладали усовершенствованной автоматикой и улучшенными баллистическими характеристиками, при этом их скорострельность оставалась на том же уровне. Начиная с 1930 года, на вооружение флота стали поступать новые 37-мм морские зенитные орудия 70-К. Подача боеприпасов к данным орудиям осуществлялась непрерывно при помощи отдельных обойм по 5 выстрелов. В годы Великой Отечественной войны эти зенитные установки меняли 45-мм полуавтоматические орудия.Помимо артиллерийского сторожевые корабли имели и пулеметное вооружение. Проектом предусматривалась установка трех крупнокалиберных пулеметов. Но вместо них изначально использовались 7,62-мм пулеметы Максима, которые устанавливались по бортам у носовой надстройки. В 1938 году их начали менять на новые крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы ДШК. Но темпы замены пулеметов были низкими, к примеру, сторожевой корабль «Пурга» вплоть до 1942 года перевооружен не был.Имели сторожевики и торпедное вооружение, которое было представлено одним 450-мм трехтрубным торпедным аппаратом. В то же время, чтобы одним залпом добиться хотя бы одного попадания в маневрирующую цель, сторожевой корабль должен был сблизиться с ней на очень близкое расстояние, что было достаточно трудно сделать: кораблю не хватало скорости хода, да и боевая устойчивость под огнем противника была слабой. Поэтому размещение на борту сторожевика торпедного вооружения представлялось не вполне логичным решением.В годы Великой Отечественной войны на долю «Ураганов» выпало достаточно много испытаний, все они активно использовались в боевых действиях. Три корабля в составе Северного флота: «Гроза», «Смерч» и «Ураган» решали главным образом задачи огневой поддержки войск и десантных операций. Очень часто они оказывались самыми крупными кораблями среди всех судов огневой поддержки десанта. О масштабах использования их артиллерии можно судить на примере сторожевика «Смерч». В июле 1941 года корабль использовался для поддержки соединений 14-й армии Северного фронта в районе губы Западная Лица. 9 июля «Смерч» выпустил по войскам противника 130 снарядов главного калибра, 11 июля – 117, а 12 июля – 280 снарядов. Напомним, что боезапас составлял по 200 снарядов главного калибра на орудие. Не всякий советский эсминец и тем более крейсер мог похвастаться таким расходом боеприпасов.При этом интенсивность привлечения «Смерча» для поддержки пехотных подразделений не снижалась, не отставали от него и другие сторожевики Северного флота. После того как линия фронта на Севере стабилизировалась, корабли стали больше привлекаться для эскортирования транспортных кораблей союзников на внутренних морских путях. Несмотря на напряженную боевую службу ни один из сторожевиков Северного флота в годы войны не был потерян.Другая ситуация сложилась на Балтике, где из 7 сторожевых кораблей типа «Ураган» войну смогли пережить только три. Сторожевики «Буря», «Снег» и «Циклон» погибли на минах, а сторожевик «Пурга» был потоплен немецкой авиацией. При этом сторожевик «Пурга» в 1941 году стал флагманом Ладожской флотилии, обеспечивая безопасность Дороги жизни, которая имела колоссальное значение для блокадного Ленинграда. На протяжении всей войны сторожевые корабли Балтийского флота привлекались к огневой поддержке советских войск на приморской территории, а также к борьбе с субмаринами противника в районе военно-морских баз.Сторожевые корабли «Шторм» и «Шквал» Черноморского флота также пережили войну. Правда, один из них оказался в ремонте: 11 мая 1944 года попадание торпеды с немецкой подводной лодки U-9 серьезно повредило корабль, у него была оторвана корма. Но корабль остался на плаву, его удалось успешно отбуксировать в порт, где и он и встретил окончание войны. На протяжении всей войны черноморские «Ураганы» привлекались для решения очень широкого спектра задач, которые иногда не вполне соответствовали их назначению. Помимо сопровождения транспортных и гражданских судов они привлекались для нанесения артиллерийских ударов по противнику, обеспечивали огневую поддержку десантов, занимались доставкой войск и разного рода грузов на изолированные плацдармы, высаживали разведывательные группы в тылу противника, принимали участие в эвакуации войск.Сторожевики типа «Ураган» было принято сравнивать с еще царскими эскадренными миноносцами типа «Украйна», построенными четвертью века раньше. Причем такое сравнение было не в пользу первых. Действительно, обладая приблизительно одинаковыми размерами, торпедным вооружением и эксплуатационной скоростью, «Ураганы» имели более слабое артиллерийское вооружение (два 102-мм орудия против трех), худшую мореходность и меньшую дальность плавания. Помимо этого, корпусные конструкции эсминцев отличались большей прочностью и надежностью. Нет ничего удивительного в том, что последние три представителя этих удачных эсминцев еще царской постройки прослужили на Каспии до начала 1950-х годов, используясь в качестве канонерских лодок.Главным недостатком всех 18 кораблей типа «Ураган» всех серий были не заниженные характеристики, слабое ПВО (на момент войны, а не на момент проектирования и ввода в строй) или несовершенная аппаратура обнаружения подводных и воздушных целей. Наибольшую проблему составляло то, что они проектировались «впритык» практически по всем параметрам, что почти полностью исключало возможность их серьезной модернизации и оснащения более современными системами ведения огня и жизнеобеспечения.Все вышесказанное не означает, что строительство сторожевиков типа «Ураган» было бессмысленным. Напротив, эти корабли отлично проявили себя в войну. Но еще большее значение имело то, что возрождение отечественного судостроения, оживление промышленности необходимо было с чего-то начинать и в этом отношении «Ураганы» были далеко не худшим вариантом. Приобретенный при их проектировании и строительстве опыт был очень важен как для руководства советского флота, так и для проектантов и судостроителей.Тактико-технические характеристики СКР типа «Ураган»:Водоизмещение нормальное – 534-638 тонн (в зависимости от серии и периода эксплуатации).Длина – 71,5 м.Ширина – 7,4 м.Осадка – 2,1-3,2 м (в зависимости от серии и периода эксплуатации).Силовая установка – 2 паровых турбины (котлотурбинная ГЭУ).Максимальная мощность – 7500 л.с. (Ураган).Скорость хода – 23-24 узла (фактическая), до 26 узлов (проектная), 14 узлов (экономичного хода).Дальность плавания – 1200-1500 миль экономичным ходом.Вооружение:Артиллерийское – 2х102-мм пушки, 4х45-мм полуавтоматических пушки, позднее 3х37-мм автоматических пушки и 3х12,7-мм пулемета ДШК (состав изменялся).Минно-торпедное – 3х450-мм торпедных аппарата, 2 бомбомета, до 48 мин и 30 глубинных бомб, параванный трал.Экипаж – от 74 до 120 человек (в зависимости от периода эксплуатации).