Мнения

Стиль Даши Асламовой команды Орхана

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В социальных сетях не утихают страсти вокруг убийства трех российских журналистов в Центральной Африке. Что характерно, мнения журналистского сообщества и специалистов по безопасности работы этих самых медиа в горячих точках различаются кардинально. Попробуем скрестить ежа и ужа и найти некий консенсус.

Стиль Даши Асламовой команды Орхана


Мы все так работаем!


«Что за бред сейчас пишут о погибших русских журналистах в Африке?! – возмущенно пишет в Facebook прошедший не один десяток войн и горячих точек корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. – Мол, они сами виноваты, у них не было аккредитации, и они поехали по туристической визе. Да все так делают! Вы никогда в жизни не получите аккредитацию в воюющую или проблемную или закрытую страну. Исключение составляет только Сирия. МЫ ВСЕ ТАК РАБОТАЕМ!»

Это действительно так. Никто из официальных органов журналистам просто так аккредитацию не даст – себе дороже. И, ожидаемо не получив ее, все фрилансеры мира отправляются на войну за сенсационным репортажем и хорошим гонораром на свой страх и риск. Иногда гибнут. Но все равно едут. Эта профессия – как героин. Спрыгнуть с нее очень проблематично. Но из этого не значит, что нужно лезть на рожон и не обезопасить себя хотя бы красивой легендой.

«Из семи поездок в Афганистан я ни разу не имела аккредитации — ее просто не дают, потому что власти не хотят отвечать за безопасность журналистов, – развивает свою мысль отчаянная журналистка, получившая в самом медийном сообществе прозвище «Даша-сорвиголова». – 1994 год, Руанда, гражданская война и геноцид. Я въехала туда по частному приглашению. В Сьерра-Леоне, где шла великая резня, месяц ждала визу. Не дали. Вылетела в Гвинею, откуда меня забрали украинские летчики. У меня ни то что аккредитации не было, но даже визы! Никакой! Египетская революция. Арестовали, попала в тюрьму, как и многие журналисты, поскольку НИКТО не имел аккредитации. Пять раз работала в Ираке без аккредитации, как и все корреспонденты. Въезжала как турист. Еще одна африканская война — в Мали. Глубокой ночью в пустыне сломалась машина (я, переводчик и водитель) в самом опасном месте — с одной стороны исламисты, с другой — обыкновенные бандиты. И неизвестно, что хуже. Ждали помощи несколько часов. Сидели тихо, как мышки. Повезло. Турция, Диярбакир, курдский город, расстреливаемый из танков. Въехала с маленькой сумочкой и в короткой юбочке. Пропустили. Не успела взять интервью у знаменитого адвоката, с которым говорила по телефону. Его расстреляли в центре города, когда он давал пресс-конференцию…»

На самом деле то список этот еще более внушительный. Судя по всему, Даша-сорвиголова действительно любит ходить по лезвию ножа. И, надо признать, ей фатально везет. За исключением пары случаев, когда ее жизнь действительно висела на волоске.

Автор этих строк какое-то время работал вместе с Дарьей в одной из стран не самого ближнего зарубежья и хорошо знаком с ее методикой проникновения в страну и добывания информации. Технология проста, эффективна и столь же опасна. Сначала Дарья честно и официально обращается в посольство той или иной страны, где бушует война. Получает вежливый отказ. После чего напрягает все свои личные связи (а они у нее обширные). В ход идут все варианты: от знакомых, малознакомых и совсем незнакомых зарубежных журналистов (Дарья неплохо знает английский язык) в этой стране или в какой другой, в числе тех, кто собирается посетить эту страну. Потом активизируются знакомые и малознакомые рыцари плаща и кинжала – действующие и в отставке. Кто-нибудь да вышлет приглашение.

Если же связей нет, они достаточно быстро нарабатываются – в век Интернета это не проблема. Отказать обаятельной сорвиголове даже по «Скайпу» не смог пока ни один попавший в орбиту ее профессионального внимания журналист. Попав таким макаром на войну, Дарья и там руководствуется своими весьма специфичными установками.

«Тут еще люди пишут, мол, ехали без охраны, – Дарья просто неудержима в своем обличительном спиче. – Да нет у журналистов охраны на войне! Кому мы, на хрен, нужны?! Даже если вам дадут человека с ружьем, что он сделает против реального нападения?! Дадут вам маленького человечка с автоматом, у которого жена и дети, и он неизбежно привлечет к вам внимание. Он сразу сдастся. И потому бронежилеты в пути — опасность. Без них есть шанс выглядеть местным или туристом, или просто бабой. Охрана делает только хуже. Без нее ты нейтрален, и есть шанс выкрутиться. Ехала я однажды с охраной в 21 год в Нагорном Карабахе, — закончилось все ОЧЕНЬ плохо».

Охрана для Орхана

Не будем уточнять, как именно закончилось (главное, сама Дарья жива-здорова), но разберем обвинение по пунктам.

Первое. Судя по всему, Дарья даже не допускает мысли о том, что охрана может быть профессиональной. Но искать ее надо не среди местных басмачей, которые согласятся сопровождать вас за три копейки, а после первого же выстрела разбегутся, как крысы, а в среде профессионалов, прошедших многие локальные конфликты. Этих агентств хватает и в России. Кстати, по иронии судьбы, к ним как раз относятся те самые ЧОПы и ЧВК (наемники), которых и искали в Африке погибшие журналисты. По всем законам жанра перед командировкой журналистов в страну эти люди должны прибыть «на землю» недели за две до приезда акул пера. «На земле» охранники-профи должны были провести целый ряд специфичных мероприятий:

1. Проверить все варианты размещения группы (виллы, гостиницы) и выбрать из них наиболее удобный и безопасный, «пробить» хозяина, проверить наличие забора, окон, дверей, заднего входа, запасного выхода, сигнализации, продумать варианты эвакуации в случае возникновения нештатной ситуации.

2. Охрана на земле должна подобрать и транспортные средства для группы – надежные и мобильные. Причем машин должно быть не менее двух, и между ними должна быть радиосвязь.

3. В идеале машины и водители тоже должны быть «пробиты», что называется, «до троюродного племянника двоюродного забора».

4. Именно охрана выбирает все варианты маршрутов к намеченной цели план и график движения.

А теперь – самое главное. Услуги профессионалов СТОЯТ ДЕНЕГ. И немалых. Ни одно уважающее себя частное охранное агентство в мире не будет рисковать за три копейки жизнями своих сотрудников даже за-ради самого талантливого репортажа Дарьи Асламовой. А вот лишних денег как раз в редакциях, как правило, нет. И отправляют главные редактора своих девушек-корреспондентов в горячие точки на их страх и риск с ободряющими напутствиями типа: «Ну ты же девочка – выкрутишься…» (сам был невольным свидетелем такого разговора). Вот и выкручиваются те, как могут. А могут все неодинаково. И если у девочек получается, то у мальчиков – не всегда. Что и продемонстрировала трагедия в Южной Африке…

И напоследок. При таком волюнтаристском подходе к собственной безопасности, каковой публично продемонстрировала Даша-сорвигволова, говорить о такой вещи, как разработка легенды и вариантов прикрытия операции, не имеет смысла. Хотя во всех спецслужбах мира именно легенда является одной из сложнейших и творческих составляющих любой планируемой операции. Причем эту легенду можно было бы скормить и самим участникам вояжа (дабы они не догадывались об истинных целях поездки). Перед командировкой можно было запустить в страну прибытия информационный «отводняк»: мол, едем под крышей ООН снимать фильм о гуманитарных катастрофах в Африке и проблемах СПИДа. Для этого можно было запастись соответствующими документами – даже липовыми (у Орхана и его группы не было и таких). «На земле» необходимо было выйти на официальные органы власти – хотя бы на той территории, которую они контролируют, и взять для убедительности интервью у пары-тройки министров.

После чего откровенно нарисовалась бы вполне себе гостеприимная и все понимающая «принимающая сторона», готовая сотрудничать и оказывать необходимое содействие – в виде выделения той же охраны. А снять заказанных Ходорковским чевэкашников можно было бы мимоходом, по ходу пьесы, в порядке творческого отвлечения (или дополнения к сюжету).

Но все вышеперечисленные действия для современных ловцов жареных новостей – китайская грамота. Пока же они по-прежнему предпочитают действовать в духе и стиле Даши-сорвиголовы – авось пронесет. Дарью Асламову пока проносило (отдельные трагические инциденты не в счет). Орхана и его группу не пронесло. Но журналистское сообщество, как известно, верно своим принципам: здесь никто ничего не забывает (ни Масюк, ни Политковскую, ни Джемаля, ни многих других) и никто ничему не учится.

А лишних денег на охрану журналистов подконтрольного издания у главных редакторов и их кураторов не появится никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Во всяком случае, в России – точно. «Девочки выкрутятся»… Порочный круг замкнулся.

Так что будут новые войны – будут и новые репортажи акул пера и телекамер. Соответственно, будут и новые жертвы среди них. К сожалению…
Автор:
Сергей Касауров
Использованы фотографии:
onkavkaz.com, из открытых источников
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9 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 16:14
    0
    Нашли с кем связаться ... С Ходором... Для него кинуть как ... Воздух испортить... Работал с ним еще та.... Мог и подставить... Типа ребята из ЧВК убили... Но не сложилось...
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 16:23
      0
      Честно, лично к Орхану Джемалю особо теплых чувств не испытываю, так как, что бы кто не говорил, но он был врагом. Но это не значит, что он не вызывал уважения своей смелостью. Но, смелость смелостью, а чувство опасности его подвело...видимо притупилось.
      Цитата: Vard
      Нашли с кем связаться ... С Ходором...

      Джамаль и с более крутыми отморозками связывался и как то проносило. Видимо поверил, что с Аллахом на ты. А Аллах это не любит, он уважение требует.
      1. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 16:43
        +2
        На Аллах надейся... А верблюда привязывай... Восточная мудрость...
    2. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 17:25
      0
      Всегда хочется спросить, после таких заявлений. Как часто вы лично с Ходором пересекались? Намекните, я пойму...
  2. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 16:17
    +1
    И добавить собственно нечего! Все именно так.
  3. василий50 Офлайн
    василий50 Сегодня, 16:43
    -1
    Для Орхана и его попутчиков конец закономерен. Беспринципные и амбициозные согласные сотрудничать с любым кто оплатит их услуги.
    Заявление Орхана в плане критики *повстанцев* по проведению ритуальных убийств в Сирии было очень эмоциональным, было видно что это его очень озаботило. Вывод из его заявления каждый может сделать сам.
  4. Комментарий был удален.
  5. дилетант2 Онлайн
    дилетант2 Сегодня, 17:19
    0
    Это та Д.Асламова, которая "Дрянная девчонка"?
  6. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 17:21
    0
    Актуальные рекомендации для любого отпуска или командировки. В том числе и в России
  7. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 17:23
    0
    Хорошая статья. Понравилась. И почему то вспомнилось....