Стиль Даши Асламовой команды Орхана

В социальных сетях не утихают страсти вокруг убийства трех российских журналистов в Центральной Африке. Что характерно, мнения журналистского сообщества и специалистов по безопасности работы этих самых медиа в горячих точках различаются кардинально. Попробуем скрестить ежа и ужа и найти некий консенсус.«Что за бред сейчас пишут о погибших русских журналистах в Африке?! – возмущенно пишет в Facebook прошедший не один десяток войн и горячих точек корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. – Мол, они сами виноваты, у них не было аккредитации, и они поехали по туристической визе. Да все так делают! Вы никогда в жизни не получите аккредитацию в воюющую или проблемную или закрытую страну. Исключение составляет только Сирия. МЫ ВСЕ ТАК РАБОТАЕМ!»Это действительно так. Никто из официальных органов журналистам просто так аккредитацию не даст – себе дороже. И, ожидаемо не получив ее, все фрилансеры мира отправляются на войну за сенсационным репортажем и хорошим гонораром на свой страх и риск. Иногда гибнут. Но все равно едут. Эта профессия – как героин. Спрыгнуть с нее очень проблематично. Но из этого не значит, что нужно лезть на рожон и не обезопасить себя хотя бы красивой легендой.«Из семи поездок в Афганистан я ни разу не имела аккредитации — ее просто не дают, потому что власти не хотят отвечать за безопасность журналистов, – развивает свою мысль отчаянная журналистка, получившая в самом медийном сообществе прозвище «Даша-сорвиголова». – 1994 год, Руанда, гражданская война и геноцид. Я въехала туда по частному приглашению. В Сьерра-Леоне, где шла великая резня, месяц ждала визу. Не дали. Вылетела в Гвинею, откуда меня забрали украинские летчики. У меня ни то что аккредитации не было, но даже визы! Никакой! Египетская революция. Арестовали, попала в тюрьму, как и многие журналисты, поскольку НИКТО не имел аккредитации. Пять раз работала в Ираке без аккредитации, как и все корреспонденты. Въезжала как турист. Еще одна африканская война — в Мали. Глубокой ночью в пустыне сломалась машина (я, переводчик и водитель) в самом опасном месте — с одной стороны исламисты, с другой — обыкновенные бандиты. И неизвестно, что хуже. Ждали помощи несколько часов. Сидели тихо, как мышки. Повезло. Турция, Диярбакир, курдский город, расстреливаемый из танков. Въехала с маленькой сумочкой и в короткой юбочке. Пропустили. Не успела взять интервью у знаменитого адвоката, с которым говорила по телефону. Его расстреляли в центре города, когда он давал пресс-конференцию…»На самом деле то список этот еще более внушительный. Судя по всему, Даша-сорвиголова действительно любит ходить по лезвию ножа. И, надо признать, ей фатально везет. За исключением пары случаев, когда ее жизнь действительно висела на волоске.Автор этих строк какое-то время работал вместе с Дарьей в одной из стран не самого ближнего зарубежья и хорошо знаком с ее методикой проникновения в страну и добывания информации. Технология проста, эффективна и столь же опасна. Сначала Дарья честно и официально обращается в посольство той или иной страны, где бушует война. Получает вежливый отказ. После чего напрягает все свои личные связи (а они у нее обширные). В ход идут все варианты: от знакомых, малознакомых и совсем незнакомых зарубежных журналистов (Дарья неплохо знает английский язык) в этой стране или в какой другой, в числе тех, кто собирается посетить эту страну. Потом активизируются знакомые и малознакомые рыцари плаща и кинжала – действующие и в отставке. Кто-нибудь да вышлет приглашение.Если же связей нет, они достаточно быстро нарабатываются – в век Интернета это не проблема. Отказать обаятельной сорвиголове даже по «Скайпу» не смог пока ни один попавший в орбиту ее профессионального внимания журналист. Попав таким макаром на войну, Дарья и там руководствуется своими весьма специфичными установками.«Тут еще люди пишут, мол, ехали без охраны, – Дарья просто неудержима в своем обличительном спиче. – Да нет у журналистов охраны на войне! Кому мы, на хрен, нужны?! Даже если вам дадут человека с ружьем, что он сделает против реального нападения?! Дадут вам маленького человечка с автоматом, у которого жена и дети, и он неизбежно привлечет к вам внимание. Он сразу сдастся. И потому бронежилеты в пути — опасность. Без них есть шанс выглядеть местным или туристом, или просто бабой. Охрана делает только хуже. Без нее ты нейтрален, и есть шанс выкрутиться. Ехала я однажды с охраной в 21 год в Нагорном Карабахе, — закончилось все ОЧЕНЬ плохо».Не будем уточнять, как именно закончилось (главное, сама Дарья жива-здорова), но разберем обвинение по пунктам.Первое. Судя по всему, Дарья даже не допускает мысли о том, что охрана может быть профессиональной. Но искать ее надо не среди местных басмачей, которые согласятся сопровождать вас за три копейки, а после первого же выстрела разбегутся, как крысы, а в среде профессионалов, прошедших многие локальные конфликты. Этих агентств хватает и в России. Кстати, по иронии судьбы, к ним как раз относятся те самые ЧОПы и ЧВК (наемники), которых и искали в Африке погибшие журналисты. По всем законам жанра перед командировкой журналистов в страну эти люди должны прибыть «на землю» недели за две до приезда акул пера. «На земле» охранники-профи должны были провести целый ряд специфичных мероприятий:1. Проверить все варианты размещения группы (виллы, гостиницы) и выбрать из них наиболее удобный и безопасный, «пробить» хозяина, проверить наличие забора, окон, дверей, заднего входа, запасного выхода, сигнализации, продумать варианты эвакуации в случае возникновения нештатной ситуации.2. Охрана на земле должна подобрать и транспортные средства для группы – надежные и мобильные. Причем машин должно быть не менее двух, и между ними должна быть радиосвязь.3. В идеале машины и водители тоже должны быть «пробиты», что называется, «до троюродного племянника двоюродного забора».4. Именно охрана выбирает все варианты маршрутов к намеченной цели план и график движения.А теперь – самое главное. Услуги профессионалов СТОЯТ ДЕНЕГ. И немалых. Ни одно уважающее себя частное охранное агентство в мире не будет рисковать за три копейки жизнями своих сотрудников даже за-ради самого талантливого репортажа Дарьи Асламовой. А вот лишних денег как раз в редакциях, как правило, нет. И отправляют главные редактора своих девушек-корреспондентов в горячие точки на их страх и риск с ободряющими напутствиями типа: «Ну ты же девочка – выкрутишься…» (сам был невольным свидетелем такого разговора). Вот и выкручиваются те, как могут. А могут все неодинаково. И если у девочек получается, то у мальчиков – не всегда. Что и продемонстрировала трагедия в Южной Африке…И напоследок. При таком волюнтаристском подходе к собственной безопасности, каковой публично продемонстрировала Даша-сорвигволова, говорить о такой вещи, как разработка легенды и вариантов прикрытия операции, не имеет смысла. Хотя во всех спецслужбах мира именно легенда является одной из сложнейших и творческих составляющих любой планируемой операции. Причем эту легенду можно было бы скормить и самим участникам вояжа (дабы они не догадывались об истинных целях поездки). Перед командировкой можно было запустить в страну прибытия информационный «отводняк»: мол, едем под крышей ООН снимать фильм о гуманитарных катастрофах в Африке и проблемах СПИДа. Для этого можно было запастись соответствующими документами – даже липовыми (у Орхана и его группы не было и таких). «На земле» необходимо было выйти на официальные органы власти – хотя бы на той территории, которую они контролируют, и взять для убедительности интервью у пары-тройки министров.После чего откровенно нарисовалась бы вполне себе гостеприимная и все понимающая «принимающая сторона», готовая сотрудничать и оказывать необходимое содействие – в виде выделения той же охраны. А снять заказанных Ходорковским чевэкашников можно было бы мимоходом, по ходу пьесы, в порядке творческого отвлечения (или дополнения к сюжету).Но все вышеперечисленные действия для современных ловцов жареных новостей – китайская грамота. Пока же они по-прежнему предпочитают действовать в духе и стиле Даши-сорвиголовы – авось пронесет. Дарью Асламову пока проносило (отдельные трагические инциденты не в счет). Орхана и его группу не пронесло. Но журналистское сообщество, как известно, верно своим принципам: здесь никто ничего не забывает (ни Масюк, ни Политковскую, ни Джемаля, ни многих других) и никто ничему не учится.А лишних денег на охрану журналистов подконтрольного издания у главных редакторов и их кураторов не появится никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. Во всяком случае, в России – точно. «Девочки выкрутятся»… Порочный круг замкнулся.Так что будут новые войны – будут и новые репортажи акул пера и телекамер. Соответственно, будут и новые жертвы среди них. К сожалению…