2 сентября – День окончания Второй мировой войны
2 сентября в России и во многих других странах мира отмечается День окончания Второй мировой войны. В этот день ровно 73 года назад на борту американского линкора «Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японии, который официально положил конец самой страшной войне в истории человечества. Капитуляция Японии была подписана 2 сентября в 9:02 по токийскому времени (4:02 по московскому времени), с советской стороны документ подписал генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко. Для СССР, который вместе с другими союзниками принял капитуляцию Японии, данный документ стал актом выполнения соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части возвращения под советский суверенитет Южного Сахалина и Курильских островов.
С подписанием Акта о капитуляции Японии официально закончилась война, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. Конфликт, который продолжался шесть лет – с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, втянул в себя 62 страны мира из 73 официально существовавших на тот момент времени стран, на территории этих стран проживало 80% населения Земли. В годы войны боевые действия велись на территории Европы, в Азии и Африке, а также в водах всех океанов. Непосредственно военные действия велись на территории 40 государств. За годы войны в вооруженные силы воющих стран было мобилизовано 110 миллионов человек. Общие людские потери оцениваются в 60-65 миллионов человек, 27 миллионов из них погибли на фронте. По данным Министерства обороны Российской Федерации, Советский Союз потерял в этой страшной войне 26,6 миллиона своих граждан, в том числе безвозвратные военные потери составили около 12 миллионов человек.
К этой страшной статистической информации можно добавить еще один факт. Вторая мировая война остается единственным вооруженным конфликтом, в ходе которого было использовано ядерное оружие. 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Жертвами этих бомбардировок стали от 90 до 166 тысяч жителей Хиросимы и от 60 до 80 тысяч жителей Нагасаки.
8 августа 1945 года СССР в соответствии с решением Ялтинской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации 1945 года и объявил войну Японии. На заключительном этапе Второй мировой войны Красная армия провела блестящую с точки зрения организации и результатов Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию (9 августа – 2 сентября 1945 года). Основной целью данной операции был разгром крупнейшего соединения японский сухопутных войск – Квантунской армии, освобождение от японцев северных и северо-восточных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, а также ликвидация плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии в Азии. Против японской Квантунской армии, в составе которой насчитывалось около 700 тысяч человек, были сосредоточены войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в составе более 1,5 миллионов человек. Они действовали во взаимодействии с советским Тихоокеанским флотом, Амурской военной флотилией и войсками Монгольской Народной Республики.
Советские войска перешли в наступление 9 августа 1945 года, на следующий день в войну против Японии вступила Монголия. Советские ВВС нанесли удары по японским военным объектам, расположенным в Гирине (Цзилинь), Харбине и Чанчуне, а также по районам сосредоточения войск, коммуникациям и узлам связи противника в приграничной зоне. Корабли Тихоокеанского флота, выйдя в Японское море, смогли перерезать коммуникации, которые связывали территорию Маньчжурии и Кореи с Японией. Авиацией и корабельной артиллерией флота были нанесены удары по японским военно-морским базам, расположенным в Юки, Расине и Сейсине.
Части и подразделения Забайкальского фронта смогли стремительно преодолеть безводные пустынно степные районы и горный хребет Большого Хингана, разгромив войска противника на калганском, солуньском и хайларском направлениях. К 18-19 августа 1945 года они вышли на подступы к важнейшим административным и промышленным центрам Маньчжурии. С 18 по 27 августа советское командование провело серию воздушных десантов, которые были высажены в Гирине, Мукдене, Порт-Артуре, Харбине, Чанчуне, Пхеньяне и других городах. 18 августа началась Курильская десантная операция, в ходе которой советские войска заняли Курильские острова. При этом основные боевые действия на континенте длились всего 12 дней – по 20 августа, когда японские войска начали массово сдаваться в плен. Днем ранее в Мукдене советские войска взяли в плен императора марионеточного государства Маньчжоу-Го Пу И, данное государство было образовано японской военной администрацией на территории Маньчжурии.
С разгромом Квантунской армии и потерей важной военно-экономической базы на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи Япония окончательно лишилась всех сил и возможностей для продолжения войны. Красная Армия добилась на Дальнем Востоке сокрушительной победы, основные боевые действия закончились за 12 дней. В общей сложности японцы и их союзники потеряли более 700 тысяч солдат и офицеров, из них до 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными. Советские людские потери в боях с Японией составили 36,5 тысяч человек, в том числе убитыми и пропавшими без вести 12 тысяч человек.
Сегодня 2 сентября – Памятная дата России – День окончания Второй мировой войны. Она была установлена на основании Федерального закона от 23 июля 2010 года «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в знак памяти о соотечественниках, проявивших героизм, самоотверженность, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.
По материалам из открытых источников
С подписанием Акта о капитуляции Японии официально закончилась война, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. Конфликт, который продолжался шесть лет – с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, втянул в себя 62 страны мира из 73 официально существовавших на тот момент времени стран, на территории этих стран проживало 80% населения Земли. В годы войны боевые действия велись на территории Европы, в Азии и Африке, а также в водах всех океанов. Непосредственно военные действия велись на территории 40 государств. За годы войны в вооруженные силы воющих стран было мобилизовано 110 миллионов человек. Общие людские потери оцениваются в 60-65 миллионов человек, 27 миллионов из них погибли на фронте. По данным Министерства обороны Российской Федерации, Советский Союз потерял в этой страшной войне 26,6 миллиона своих граждан, в том числе безвозвратные военные потери составили около 12 миллионов человек.
Представитель СССР К. Н. Деревянко (стоит второй слева) присутстствует при подписании акта о капитуляции Японии. У микрофона генерал Д. Макартур
К этой страшной статистической информации можно добавить еще один факт. Вторая мировая война остается единственным вооруженным конфликтом, в ходе которого было использовано ядерное оружие. 6 и 9 августа 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Жертвами этих бомбардировок стали от 90 до 166 тысяч жителей Хиросимы и от 60 до 80 тысяч жителей Нагасаки.
8 августа 1945 года СССР в соответствии с решением Ялтинской и Потсдамской конференций официально присоединился к Потсдамской декларации 1945 года и объявил войну Японии. На заключительном этапе Второй мировой войны Красная армия провела блестящую с точки зрения организации и результатов Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию (9 августа – 2 сентября 1945 года). Основной целью данной операции был разгром крупнейшего соединения японский сухопутных войск – Квантунской армии, освобождение от японцев северных и северо-восточных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, а также ликвидация плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии в Азии. Против японской Квантунской армии, в составе которой насчитывалось около 700 тысяч человек, были сосредоточены войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в составе более 1,5 миллионов человек. Они действовали во взаимодействии с советским Тихоокеанским флотом, Амурской военной флотилией и войсками Монгольской Народной Республики.
Советские войска перешли в наступление 9 августа 1945 года, на следующий день в войну против Японии вступила Монголия. Советские ВВС нанесли удары по японским военным объектам, расположенным в Гирине (Цзилинь), Харбине и Чанчуне, а также по районам сосредоточения войск, коммуникациям и узлам связи противника в приграничной зоне. Корабли Тихоокеанского флота, выйдя в Японское море, смогли перерезать коммуникации, которые связывали территорию Маньчжурии и Кореи с Японией. Авиацией и корабельной артиллерией флота были нанесены удары по японским военно-морским базам, расположенным в Юки, Расине и Сейсине.
Части и подразделения Забайкальского фронта смогли стремительно преодолеть безводные пустынно степные районы и горный хребет Большого Хингана, разгромив войска противника на калганском, солуньском и хайларском направлениях. К 18-19 августа 1945 года они вышли на подступы к важнейшим административным и промышленным центрам Маньчжурии. С 18 по 27 августа советское командование провело серию воздушных десантов, которые были высажены в Гирине, Мукдене, Порт-Артуре, Харбине, Чанчуне, Пхеньяне и других городах. 18 августа началась Курильская десантная операция, в ходе которой советские войска заняли Курильские острова. При этом основные боевые действия на континенте длились всего 12 дней – по 20 августа, когда японские войска начали массово сдаваться в плен. Днем ранее в Мукдене советские войска взяли в плен императора марионеточного государства Маньчжоу-Го Пу И, данное государство было образовано японской военной администрацией на территории Маньчжурии.
С разгромом Квантунской армии и потерей важной военно-экономической базы на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи Япония окончательно лишилась всех сил и возможностей для продолжения войны. Красная Армия добилась на Дальнем Востоке сокрушительной победы, основные боевые действия закончились за 12 дней. В общей сложности японцы и их союзники потеряли более 700 тысяч солдат и офицеров, из них до 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными. Советские людские потери в боях с Японией составили 36,5 тысяч человек, в том числе убитыми и пропавшими без вести 12 тысяч человек.
Сегодня 2 сентября – Памятная дата России – День окончания Второй мировой войны. Она была установлена на основании Федерального закона от 23 июля 2010 года «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в знак памяти о соотечественниках, проявивших героизм, самоотверженность, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии.
По материалам из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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