Силы демократии наносят ответный удар?

Настоящий лик исламского "джихада меча": действующий лидер афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) и его флаг.

Пулемётная рота "талибов".

Министр обороны Великобритании и президент Афганистана.

Переговоры между представителем Высшего командования НАТО и главой правительства Афганистана.

Удары с воздуха по позициям радикальных исламистов в Афганистане.

Американский штурмовик совершает боевой вылет в Афганистане.

События в Афганистане развиваются в последние недели, если не дни, просто с головокружительной быстротой. Как мы помним, минувший август оказался самым «жарким» для сил международной коалиции и кабульского правительства за несколько лет. Пик активности боевиков запрещённых в России движений «Талибан», «Исламское государство» и ряда других, более мелких группировок, пришёлся на середину – вторую половину августа 2018 г. Впервые за несколько лет радикальные исламисты добились существенных успехов, даже «освободив от власти кяфиров и мунафиков» пару афганских провинций.Афганская правительственная армия, обученная и оснащённая американцами, стала терпеть неожиданные поражения; силы стран НАТО по непонятным причинам трусливо отсиживались на своих базах; только американцы, и то достаточно вяло и весьма ограниченными силами, реагировали на изменение боевой ситуации в стране и оказывали военную поддержку афганским правительственным силам.Из-за всего этого к концу августа ситуация в Афганистане, этой по сути ключевой страны Среднего Востока, существенно поменялась. Дело дошло до того, что президент официального афганского правительства предложил от своего лица перемирие «талибам» по случаю священного для мусульман месяца Рамадан и приближению одного из главных исламских праздников «Курбан-байрам».У многих стало складываться впечатление, что силы международной коалиции во главе с США уже готовы вообще уйти из Афганистана (вопреки, казалось бы, принятому этим летом планом боевых операций на несколько лет вперёд), но не знают, как это сделать «не потеряв лица.Вполне вероятно, что «угадав» подобный сценарий, логикой момента решила воспользоваться и Россия, тем более что у Москвы имеются весьма давние, хотя слабые и не активные постоянно, связи с «талибами». Адекватно воспользовавшись изменением ситуации, несмотря на отвержение «перемирия Рамадана» со стороны исламских боевиков, наша страна предложила как официальному кабульскому правительству, так и сторонникам движения «Талибан» посредничество при проведении прямых переговоров без иных сторон (т.е. из числа стран Запада).Итогом этого было предварительное решение о начале подобных переговоров в Москве (или, как вариант, в Исламабаде или Дохе) в начале сентября 2018 г. Однако, по несколько непонятным причинам, вооружённые сторонники движения «Талибан» (или лица, выдававшие себя за них?) прорывают афгано-таджикскую границу и совершают в конце августа ряд нападений на Таджикистан. Т.е. атакует страну, являющуюся одним из стратегических союзников России в Центральной Азии, безопасность которой обеспечивает в том числе и российский воинский контингент.В результате этого Москва и официальное кабульское правительство отказываются от переговоров, так же, как и руководство «талибов», которое заявляет, что вообще не давало согласия на начало мирного процесса, а также, что оно глубоко оскорблено перенесением даты переговоров без согласования с ними.Одновременно с этим, как оказалось, западные «партнёры» России вовсе не собирались уходить из Афганистана и приложили все силы, как для срыва переговоров, так и для перелома военно-политической ситуации внутри этой многострадальной страны вновь в свою пользу.Так, одним из первых внешнеполитических шагов стал визит в Кабул министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который провёл переговоры с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.Согласно официальному коммюнике, выпущенному вчера, переговоры, прошедшие в пятницу, произведены «с целью обсуждения ключевых вопросов, представляющих двусторонний интерес, включая поддержку Великобритании афганским вооруженным силам». В заявлении далее было также добавлено, что «обе стороны обсудили региональные вопросы, финансирование и оснащение афганских вооруженных сил, возглавляемый афганцами мирный процесс и борьбу с международным и региональным терроризмом».Президент Гани весьма тепло приветствовал г-на Уильямсона в Кабуле и поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку Афганистана, главным образом за поддержку афганских вооруженных сил в рамках возглавляемой НАТО миссии «Решительная поддержка».В свою очередь, г-н Уильямсон приветствовал афганские правительственные силы за их вклад в борьбу с терроризмом и подтвердил нацеленность курса его страны на установление долгосрочного мира и стабильности в Афганистане.И, что весьма показательно, одновременно (день в день!) с визитом министра иностранных дел Ирана в Пакистан в минувшие четверг-пятницу, Исламабад по некоторым, не вполне ясным причинам, закрывает свое консульство в Джалалабаде, столице провинции Нангархар в восточном Афганистане, из-за некоего предполагаемого вмешательства местных властей."Посольство Пакистана в Кабуле глубоко сожалеет о неправомерном вмешательстве губернатора Хайатуллы Хайата в работу Генерального консульства Исламской Республики Пакистан в Джелалабаде, что является полным нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года", - говорится в заявлении пакистанского посольства в Кабуле.В заявлении далее было добавлено, что “посольство просило Министерство иностранных дел Афганистана попросить губернатора провинции любезно воздержаться от вмешательства в работу Генерального консульства и обеспечить восстановление безопасности Генерального консульства в том виде, в каком оно существовало 28 августа 2018 года.”"Посольство желает сообщить, что Генеральное консульство будет закрыто до тех пор, пока меры безопасности не будут завершены к удовлетворению посольства”, - говорится в заявлении. Афганское правительство, Министерство иностранных дел и провинциальные должностные лица пока не комментируют эту проблему.Кроме того, наряду с визитом министра обороны Великобритании в Кабул, туда же прибыл командующий объединенным командованием сил НАТО в Передней Азии генерал Брюнсюм Риккардо Маршо. Глава исполнительной власти правительства национального единства Афганистана Абдулла Абдулла встретился с генералом Маршо в Кабуле в минувший четверг.В официальном заявлении, касающимся этого визита, было добавлено, что г-н Абдулла весьма радушно приветствовал генерала Маршо в Кабуле и поблагодарил силы НАТО в его лице за их вклад в борьбу с терроризмом, а также выразил благодарность за поддержку афганских национальных сил обороны.В свою очередь, генерал Маршо выразил удовлетворение в связи с успехами, достигнутыми афганскими правительственными силами, и подтвердил долгосрочную поддержку НАТО Афганистану. Он также добавил, что НАТО по-прежнему привержена поддержке, оснащению и укреплению потенциала афганских национальных сил обороны и безопасности, которые ведут борьбу с терроризмом, и не собирается осуществлять вывод войск.По сообщению представителя аппарата главы исполнительной власти Афганистана, стороны также обсудили последние военные события и эффективные пути борьбы с терроризмом в свете регионального и международного сотрудничества.Параллельно с визитами высокопоставленных чинов НАТО в Кабул афганские правительственные силы, при ведущей роли американского контингента, сделали твёрдую попытку переломить военную ситуацию в свою пользу и нивелировать все тактические успехи боевиков.Начало этому процессу положило устранение лидера группировки «Исламское государство в Афганистане», который был убит вместе со своими пятью или девятью товарищами во время авиаудара по восточной провинции Нангархар. Согласно заявлению афганских военных, ВВС США нанесли авиаудары с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на укрытия «ИГИЛ» в районе Вазир-Танги района Хогиани.В заявлении представителей командования также было добавлено, что были получены вполне достоверные доказательства того, что в результате авиаударов лидер ИГИЛ со своими адъютантами погибли, и много вооружения и снаряжения боевиков было уничтожено. Антиправительственные вооруженные боевики и террористические группы, включая лоялистов «ИГИЛ», пока не прокомментировали этот доклад.Следует отметить, что Нангархар была в числе немногих, относительно спокойных, провинций Афганистана со времени падения режима талибов в 2001-2003 гг., но антиправительственные боевики-исламисты активно пытаются расширить свои позиции и своё влияние в этой провинции в последние годы.Кроме того, антиправительственные вооруженные боевики понесли большие потери во время отдельных столкновений в ходе операций, всё ещё проводящихся на прошлой неделе в районе Газни (Юго-Восточный Афганистан), заявил на брифинге в минувший четверг представитель 203-го корпуса афганских сил безопасности.Согласно данному заявлению, во время столкновения в районе местечка Нани Андарского уезда было убито не менее восьми радикальных исламистов и ранено еще семнадцать человек из их состава. В заявлении также было добавлено, что «боестолкновение имело место в связи с тем, что афганские силы были заняты проведением операций по разминированию».В итоге этого боя трофеями афганских правительственных войск стали ракетная пусковая установка, стрелковое вооружение и средства связи боевиков.Также, как минимум, три боевика были убиты в результате отдельного столкновения в районе Мери той же провинции, заявил представитель 203 корпуса, добавив при этом, что афганские ВВС также нанесли успешные авиаудары по районам Сени и Шализ, где были замечены скопления боевиков. Согласно данным правительственных сил, в результате этих авиаударов по меньшей мере 15 исламистов были убиты и еще 17 ранены, а также было уничтожено несколько принадлежавших боевикам мотоциклов и автомашин.Однако силы радикальной исламской оппозиции не остались в долгу: 01 сентября 2018 года был взорван автомобиль, в котором ехали губернатор административного округа Дурбаба и начальника полиции провинции Нангархар (Вост.Афганистан).В заявлении пресс-службы властей провинции говорится, что инцидент произошел около 9:30 по местному времени, и целью минирования был именно автомобиль губернатора округа Хамиша Гюля Муслима и начальника полиции Наваба Хана.В заявлении далее было добавлено, что взрыв был вызван самодельным взрывчатым веществом, заложенным на обочине дороги, однако его мощности оказалось недостаточно, и в результате два старших должностных лица получили только легкие ранения. Как губернатор, так и начальник полиции, были переведены в больницу и проходят курс лечения, говорится в заявлении правительства провинции.Ну и в довершение всего, выясняется любопытный факт: именно в конце августа 2018 года Пентагон провёл согласование как минимум двух новых контрактов по развитию новых афганских ВВС, которые были предварительно заключены ещё в июне этого года.В частности, согласно официальной информации Пентагона, среди них был контракт с компанией «General Dynamics – OTS Inc. США», озвученный как «для иностранных военных продаж», и на условиях, которые применялись до этого уже к ряду стран (Саудовская Аравия, Афганистан, Кения, Иордания, Нигерия и Катар). Этот контракт №w31p4q-14-C-0154 озвучивает возможность для закупки различных количеств M151, M274, M257, M278, M156, M264, M278 и WTU-1/B, ракет, боеголовок, двигателей и\или связанных с ними компонентов. В заявлении на контракт далее добавлено: "работы будут выполнены в Уиллистоне, штат Вермонт; и Хэмптоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 28 февраля 2021.”Таким образом, мы можем вполне чётко увидеть, что изменение ситуации в Афганистане в гораздо большей степени увязано с финансовыми интересами военно-промышленных концернов США и стран НАТО, чем с реальными чаяниями афганского народа и надеждами соседних государств на мир в этой несчастной стране.