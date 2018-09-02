В Сирии сообщают о причинах взрывов на авиабазе "Меззе": "Это не Израиль"

Сирийские официальные лица комментируют взрывы, прогремевшие на военных складах близ Дамаска. Изначально в СМИ появилась информация о том, что взрывы связаны с нанесением Израилем ракетного удара по территории аэродрома Меззе. Информационное агентство SANA, ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщает, что информация об израильском ударе не соответствует действительности.Заявлено, что причиной серии взрывов на аэродроме "Меззе", в результате которых уничтожены склады с боеприпасами, "стало короткое замыкание в электропроводке".С такой версией сирийских СМИ категорически не согласны в СМИ израильских. В них отмечается, что причиной взрывов складов в САР стал ракетный удар, нанесённый военной авиацией Израиля.Израиль неоднократно наносил удары по территории Сирии, хотя официальные лица этих действий никак не комментировали. В израильских СМИ при этом заявляли, что причиной нанесения ударов послужила активность иранских или проиранских сил. Речь в первую очередь о "Хизбалле", которая принимала участие и продолжает активные действия против террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ).На данную минуту в израильском Минобороны удары по территории Сирии, если таковые были, не комментируют. А в тех же СМИ Израиля отмечено, что в дело вступала сирийская ПВО, которая "оказалась бессильна".