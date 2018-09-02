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В Сирии сообщают о причинах взрывов на авиабазе "Меззе": "Это не Израиль"

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Сирийские официальные лица комментируют взрывы, прогремевшие на военных складах близ Дамаска. Изначально в СМИ появилась информация о том, что взрывы связаны с нанесением Израилем ракетного удара по территории аэродрома Меззе. Информационное агентство SANA, ссылаясь на источники в военном ведомстве, сообщает, что информация об израильском ударе не соответствует действительности.

В Сирии сообщают о причинах взрывов на авиабазе "Меззе": "Это не Израиль"


Заявлено, что причиной серии взрывов на аэродроме "Меззе", в результате которых уничтожены склады с боеприпасами, "стало короткое замыкание в электропроводке".


С такой версией сирийских СМИ категорически не согласны в СМИ израильских. В них отмечается, что причиной взрывов складов в САР стал ракетный удар, нанесённый военной авиацией Израиля.

Израиль неоднократно наносил удары по территории Сирии, хотя официальные лица этих действий никак не комментировали. В израильских СМИ при этом заявляли, что причиной нанесения ударов послужила активность иранских или проиранских сил. Речь в первую очередь о "Хизбалле", которая принимала участие и продолжает активные действия против террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ).

На данную минуту в израильском Минобороны удары по территории Сирии, если таковые были, не комментируют. А в тех же СМИ Израиля отмечено, что в дело вступала сирийская ПВО, которая "оказалась бессильна".
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63 комментария
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  1. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 06:22
    +3
    Блин как на утреннем осмотре "да это я на лестнице упал..."
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 08:18
      +13
      Цитата: Дырокол
      Блин как на утреннем осмотре "да это я на лестнице упал..."

      что меня поражает - это :
      работа двух служб
      1преотвратное содержание электрического хозяйства
      2 феноменальная работа пожарных инспекторов , успевших обнаружить причину до окончания детонации боеприпасов
      laughing lol
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 08:24
        +4
        Цитата: atalef
        феноменальная работа пожарных инспекторов , успевших обнаружить причину до окончания детонации боеприпасов

        Завидуйте потише и учитесь...каких "орлов" земля сирийская рожает... Не глаз - рентген.
        1. Rusland Офлайн
          Rusland Сегодня, 08:33
          +1
          Вчера по ТВ показывали кадетов, сирийских мальчиков, как известно в этой области мы плохому не научим.
  2. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 06:27
    -5
    Заявлено, что причиной серии взрывов на аэродроме "Меззе", в результате которых уничтожены склады с боеприпасами, "стало короткое замыкание в электропроводке".

    Короткое замыкание в электропроводке? Нет. Длинное замыкание в электропроводке, вот новое неимеющееаналоговвмире оружие. lol
    Кстати, ВСЕ израильские СМИ в данном эпизоде ссылаются исключительно на арабские СМИ.
    Сирийские СМИ в ночь на воскресенье, 2 сентября, сообщили о мощных взрывах, прогремевших на военном аэродроме "Меззе" около Дамаска. После взрывов на месте начался пожар.

    Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", утверждает, что речь идет об израильском ударе. По данным СМИ, были задействованы средства ПВО сирийской армии.

    Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что в результате взрывов есть убитые и раненые.

    Позднее сирийское государственное агентство SANA опровергло информацию о том, что аэродром подвергся удару ЦАХАЛа, сообщив со ссылкой на военный источник, что к взрывам на складе боеприпасов привело короткое замыкание.

    Однако российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах Сирии передает, что пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу, были задействованы системы ПВО. Согласно этому источнику, удар был нанесен не по самому военному аэродрому "Меззе", а по складу боеприпасов около него.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля поступающие из-за рубежа сообщения не комментирует.
    1. артефакт Офлайн
      артефакт Сегодня, 07:29
      +3
      Цитата: профессор
      Заявлено, что причиной серии взрывов на аэродроме "Меззе", в результате которых уничтожены склады с боеприпасами, "стало короткое замыкание в электропроводке".

      Короткое замыкание в электропроводке? Нет. Длинное замыкание в электропроводке, вот новое неимеющееаналоговвмире оружие. lol
      Кстати, ВСЕ израильские СМИ в данном эпизоде ссылаются исключительно на арабские СМИ.
      Сирийские СМИ в ночь на воскресенье, 2 сентября, сообщили о мощных взрывах, прогремевших на военном аэродроме "Меззе" около Дамаска. После взрывов на месте начался пожар.

      Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", утверждает, что речь идет об израильском ударе. По данным СМИ, были задействованы средства ПВО сирийской армии.

      Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что в результате взрывов есть убитые и раненые.

      Позднее сирийское государственное агентство SANA опровергло информацию о том, что аэродром подвергся удару ЦАХАЛа, сообщив со ссылкой на военный источник, что к взрывам на складе боеприпасов привело короткое замыкание.

      Однако российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах Сирии передает, что пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу, были задействованы системы ПВО. Согласно этому источнику, удар был нанесен не по самому военному аэродрому "Меззе", а по складу боеприпасов около него.

      Пресс-служба Армии обороны Израиля поступающие из-за рубежа сообщения не комментирует.

      ваши СМИ как и ИГИЛ готовы на себя любую подлость на себя брать!? я вам так скажу: - со временем, при поддержке моей страны, Сирия станет мощным государством и именно в противовес Израилю. вы не думайте что вся ваша мерзость - то как поддержка бармалеев и удары в спину сирийской армии забудутся. на востоке народ злопамятный.
      1. артефакт Офлайн
        артефакт Сегодня, 07:49
        +4
        да, и, народ, опять же писал пост и заметил тенденцию (пишу сирия , россия, только красным подчёркивает мол утрудись комментатор переключаться на заглавную букву в названии стран:, забиваю с маленькой буквы Израиль, Франция, Испания и о чудо автоматически исправляется .) может кто пояснит!? это дискриминация моей страны на сайте зарегистрированном в моей стране?
      2. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 08:32
        0
        Цитата: артефакт
        со временем, при поддержке моей страны, Сирия станет мощным государством

        lol

        Цитата: vladcub
        Я не утверждаю,что Хезбола белая и пушистая, но она воюет и хорошо против еще белее страшных.

        Хизбалла ВСЕГДА при встрече с Цахалом обращалась б бегство. Она воюет хорошо только против заведомо слабого противника.
    2. vladcub Офлайн
      vladcub Сегодня, 07:54
      +4
      Профессоря у вас с Хезбалой давняя "симпатия", кто прав,кто виноват, сейчас не об этом речь. Я не утверждаю,что Хезбола белая и пушистая, но она воюет и хорошо против еще белее страшных. Перестали бы трогать их и на ЦАХАЛ бы не говорили
      1. артефакт Офлайн
        артефакт Сегодня, 08:11
        +5
        да им побоку как и ам с шумерами на всё, живут словно как последний день. не понимаю, на что надежда? всех победят и будут править миром!? соседи самоуничтожатся!? или сакральные знания о конце света!?
  3. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:28
    +9
    Могли бы израильтяне и поскромничать, ну раз КЗ так КЗ, так нет, вылезли причесанные и прилизанные, как же недооценивают.
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 06:34
      +1
      Цитата: Rusland
      Могли бы израильтяне и поскромничать, ну раз КЗ так КЗ, так нет, вылезли причесанные и прилизанные, как же недооценивают.

      я думаю, что конечно САНА говорит правду. А израильские СМИ просто перепечатывают слухи. Вот и МО Израиля молчит. Так что "А мы тут не при чем". hi
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:48
        +1
        Вот это Арон правильно hi , по "партнерски". smile
      2. Sxron Онлайн
        Sxron Сегодня, 07:04
        0
        Цитата: Арон Заави
        Так что "А мы тут не при чем". hi

        Киев об убийстве Захарченко точно так же отвечает ,знакомая школа и тактика поведения.. hi
      3. ПолканОВ Офлайн
        ПолканОВ Сегодня, 08:08
        +3
        ... кажется мне, скоро Иран вам будет нашёптывать...
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 06:37
    +6
    у нас одно время такие "замыкания" в гараже ежегодно случались - как новая техника поступит, так пожар . А с автомобилей аккумуляторы и пр. обвес сняты..
  6. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 06:40
    +2
    С такой версией сирийских СМИ категорически не согласны в СМИ израильских. В них отмечается, что причиной взрывов складов в САР стал ракетный удар, нанесённый военной авиацией Израиля.
    Злостные и гнусные провокаторы во все века - и только,когда ждешь удар с одной стороны и от других а они с из за угла и под дых так кулачишком тычут убогие,всегда уверенные -если запахнет жареным то "старшие "(USA) заступятся за своих провокаторов...
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 07:06
      +5
      Пошла минусовка адептов земли обетованной ,интересно для статистики ВО ,сколько же вас здесь пасется,все до мелочи пытаетесь анализировать ....
      1. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 08:06
        +4
        Не боись летуны! ВМФ идет на помощь. soldier smile + 2. Матрасы прикрывают,то понятно. Гораздо хуже то, что и в нашей стране заступничков хватает...модным словом ,,лобби,, называется.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 08:20
          0
          Ещё +3 своих не бросаем wink
    2. Джек О’Нилл Офлайн
      Джек О’Нилл Сегодня, 07:19
      +6
      Злостные и гнусные провокаторы во все века - и только,когда ждешь удар с одной стороны и от других а они с из за угла и под дых так кулачишком тычут убогие,всегда уверенные -если запахнет жареным то "старшие "(USA) заступятся за своих провокаторов...

      Пошла минусовка адептов земли обетованной ,интересно для статистики ВО ,сколько же вас здесь пасется,все до мелочи пытаетесь анализировать ....

      Так страны в состоянии войны друг с другом. Логично же, что удар должны ожидать, тем более не в первый раз.
      Что тут такого, вот ума не приложу...
      Войну, между прочим, развязала Сирия, и именно Сирия не идет на мир, ссылаясь на Голаны, часть которых они потеряли при агрессии...
      Вот Вам поэтому и влетел минус.

      Любезный я просто на вас удивляюсь,на ваш израиль уже кто то напал???

      Сирия.
      1. артефакт Офлайн
        артефакт Сегодня, 08:21
        +2
        после того нападения прошло уйму лет и высоты за Израилем остались и когда на границе бармалеи были их евреи не трогали, а как только перевес пошёл в пользу сирийцев так сразу удар в спину при том что нет уже сколько лет военного противостояния между сирией и Израилем.
        1. Джек О’Нилл Офлайн
          Джек О’Нилл Сегодня, 08:58
          +2
          после того нападения прошло уйму лет и высоты за Израилем остались

          Это что то меняет?
          Типа если давно напали, то все норм?..

          а как только перевес пошёл в пользу сирийцев так сразу удар в спину при том что нет уже сколько лет военного противостояния между сирией и Израилем.

          "Удар в спину", т.е. - предательство! Когда Израиль "предавал" Сирию?
          И противостояние все еще есть, официально между ними война.
          1. anjey Офлайн
            anjey Сегодня, 09:33
            +2
            Судя вашей продвинутой логике то и Россия и Япония де юре в состоянии войны,так как мирный договор между странами не подписан и Россия ,опять же соответствуя вашим измышлениям ,к примеру ,может неожиданно , спокойно и хладнокровно в любой момент бомбить Токио ???
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 09:44
              0
              Цитата: anjey
              Судя вашей продвинутой логике то и Россия и Япония де юре в состоянии войны,так как мирный договор между странами не подписан и Россия ,опять же соответствуя вашим измышлениям ,к примеру ,может неожиданно , спокойно и хладнокровно в любой момент бомбить Токио ???

              Нет мирного договора, но есть дип. отношения, то есть состояния войны нету laughing А ещё у РФ нет мирного договора с Великобританией и Штатами. Война? ))
  7. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 06:41
    0
    Израильская работа ..Только они так втихушку работают!
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 06:45
      -3
      Цитата: Sxron
      Израильская работа ..Только они так втихушку работают!

      обьясните,если теоретически это были израильтяне, то как они должны были действовать? Сделать предварительное заявление? Насколько я помню, когда советская ааиация в 41 бомбила Берлин, то это тоже было "втихушку" для нацистов.
      1. anjey Офлайн
        anjey Сегодня, 06:57
        +6
        Насколько я помню, когда советская ааиация в 41 бомбила Берлин, то это тоже было "втихушку" для нацистов.
        Любезный я просто на вас удивляюсь,на ваш израиль уже кто то напал???Это в свете вашего глупого сравнения с временами ВОВ....Вы агрессор -милейший...
        1. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 07:21
          +1
          Цитата: anjey
          Любезный я просто на вас удивляюсь,на ваш израиль уже кто то напал???Это в свете вашего глупого сравнения с временами ВОВ....Вы агрессор -милейший...

          1. После "Любезный" ставь запятую. Это обращение.
          2. "Израиль" пиши с заглавной. Это имя собственное.
          3. Сирия так и да напала и мы до сих пор в состоянии войны. Это тебе ликбез.
          1. Sxron Онлайн
            Sxron Сегодня, 07:28
            +2
            Цитата: профессор
            Цитата: anjey
            Любезный я просто на вас удивляюсь,на ваш израиль уже кто то напал???Это в свете вашего глупого сравнения с временами ВОВ....Вы агрессор -милейший...

            1. После "Любезный" ставь запятую. Это обращение.
            2. "Израиль" пиши с заглавной. Это имя собственное.
            3. Сирия так и да напала и мы до сих пор в состоянии войны. Это тебе ликбез.

            Как вы "товарищи из израиля" любите нас тут поучать , вас прям мацой не корми ,а дай что нибудь нам подоказывать или поехидничать так интелегентно..)))
          2. Джек О’Нилл Офлайн
            Джек О’Нилл Сегодня, 07:28
            +2
            1. После "Любезный" ставь запятую. Это обращение.
            2. "Израиль" пиши с заглавной. Это имя собственное.
            3. Сирия так и да напала и мы до сих пор в состоянии войны. Это тебе ликбез.

            Просто Сирии можно, ведь они наши союзники, святые люди!
            А вот вы, подлый и коварный Израиль, потому что заставляете нападать на себя такие страны как Сирия, Египет, Иордания и т.д.
            А еще подлый Изр.., кхм, кхм - израиль - снабжает террористов! Не зря же в Палестину гуманитарочка ездила. Совпадение?..
            Ах да, еще вы бармалеев лечите, вот!
            1. Грибок Офлайн
              Грибок Сегодня, 08:19
              +1
              Не тока лечат бармалеев. Но и поставляют им оружие. Короче заодно с бармалеями.
              1. Джек О’Нилл Офлайн
                Джек О’Нилл Сегодня, 08:59
                -1
                Вот только сколько лечат, вооружают, а пруфов как не было, так и нет. Мистика...
                1. Totah155 Mk 2 Офлайн
                  Totah155 Mk 2 Сегодня, 09:10
                  0
                  А пруфы только в воспалённом сознании отрицающих.
              2. Krasnodar Онлайн
                Krasnodar Сегодня, 09:15
                -1
                Цитата: Грибок
                Не тока лечат бармалеев. Но и поставляют им оружие. Короче заодно с бармалеями.

                1) Лечат всех, кого привезут к границе, в т.ч. солдат Асада. Причём за деньги израильских налогоплательщиков.
                2) Оружие поставляют милициям самообороны приграничных сел и городков. А должен это делать Асвд.
                3) Ещё евреи поставляют жителям приграничных селений детское питание, лекарства, тёплую одежду, консервы. И ещё раз - делать это обязан Асад, а не израильский налогоплательщик.
          3. anjey Офлайн
            anjey Сегодня, 09:39
            0
            Сирия так и да напала и мы до сих пор в состоянии войны. Это тебе ликбез.
            Написал выше по этому поводу ...
      2. Sxron Онлайн
        Sxron Сегодня, 07:01
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Насколько я помню, когда советская ааиация в 41 бомбила Берлин, то это тоже было "втихушку" для нацистов.

        Тогда как раз и объявили по радио ,что был нанесен удар по Берлину..
        А вы обычно бомбите и молчите тпо ничего не знаем и СМИ как то тоже помалкивают в мире..))))
        Ваша работа однозначно Арон !
        1. mirag2 Офлайн
          mirag2 Сегодня, 07:48
          +4
          Разговор ни о чем.Ежу понятно что ударили евреи,дабы уничтожить ракеты "Фатех-110".
      3. ПолканОВ Офлайн
        ПолканОВ Сегодня, 08:16
        +1
        ... выбор сравнения - уровень вашего еврейского уважения...
  8. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:34
    -2
    Плохой Израиль, плохой! Зато проводка хорошая!
  9. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 07:40
    0
    Наше мин. обороны должно бы прокомментировать!
    1. Mauricio Офлайн
      Mauricio Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: 3vs
      Наше мин. обороны должно бы прокомментировать!

      Электрики в виде гуманитарной помощи будут сброшены с парашютом.
    2. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 08:47
      +3
      Цитата: 3vs
      Наше мин. обороны должно бы прокомментировать!

      ага, в стиле " обосрамился - и стой"
  10. Комментарий был удален.
  11. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 07:52
    +3
    А любую дырку влезут.
    Даже с КЗ договорились.
  12. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 07:55
    +3
    В который раз удивляюсь дальнобойности Израильского оружия, стреляют на БВ, рвётся на ВО.
    Да ещё как взрывается, с негодованием, с жалостью за даром потраченные на проводку годы, деньги и время.
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 10:24
      -1
      Если бы сирийское ПВО не было приведено заранее в состояние повышенной боеготовности, то высота каждого из 5 взрывов была бы гораздо выше!
  13. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 08:00
    +2
    Как электрик хочу сказать ,что короткое замыкание гарантированно приводит к срабатыванию защиты,а горит в основном из за обрыа нулевого провода в трехфазной сети при несиметоичной нагрузке.
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 08:22
      -1
      Цитата: gabonskijfront
      Как электрик хочу сказать ,что короткое замыкание гарантированно приводит к срабатыванию защиты,а горит в основном из за обрыа нулевого провода в трехфазной сети при несиметоичной нагрузке.

      если Вы так уверены в том , что утверждаете - то в общем электрик из Вас не очень/Уж извините/
      1. Ставрос Офлайн
        Ставрос Сегодня, 10:59
        0
        Ситуация накаляется,израильский электрик против российского.)
  14. ПолканОВ Офлайн
    ПолканОВ Сегодня, 08:08
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Sxron
    Израильская работа ..Только они так втихушку работают!

    обьясните,если теоретически это были израильтяне, то как они должны были действовать? Сделать предварительное заявление? Насколько я помню, когда советская ааиация в 41 бомбила Берлин, то это тоже было "втихушку" для нацистов.

    ... вы опупели при своих комментариях, любезный...
  15. ПолканОВ Офлайн
    ПолканОВ Сегодня, 08:09
    +2
    Цитата: профессор
    Цитата: anjey
    Любезный я просто на вас удивляюсь,на ваш израиль уже кто то напал???Это в свете вашего глупого сравнения с временами ВОВ....Вы агрессор -милейший...

    1. После "Любезный" ставь запятую. Это обращение.
    2. "Израиль" пиши с заглавной. Это имя собственное.
    3. Сирия так и да напала и мы до сих пор в состоянии войны. Это тебе ликбез.

    ... не пошёл вам в прок ликбез...да и на "вы" надо бы, разлюбезная ваша мость...
  16. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 08:19
    0
    "короткое замыкание в электропроводке" - мне напомнило юносто. В ту пору, многи камрады должны помнить, в газетах были публикации:"из зала суда". Иногда рассказывали как устраивали замыкания, чтоб скрыть хищения. Это классика жанра.
    Вот только в данном случае я склоняюсь к другому: умышленная диверсия , а кто именно:" бармалеи"( им это по силам),т.н," умеренные" или ещё какие-нибудь "серо- буро пошкарябаные" дела не меняет.
  17. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 08:22
    +4
    Заявлено, что причиной серии взрывов на аэродроме "Меззе", в результате которых уничтожены склады с боеприпасами, "стало короткое замыкание в электропроводке".
    Осталось добавить, что это КЗ, ну чисто случайно, "прилетело" со стороны Иордании... "А в остальном прекрасная маркиза , все хорошо, все хорошо..."
  18. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 08:22
    0
    Цитата: профессор
    Цитата: anjey
    Любезный я просто на вас удивляюсь,на ваш израиль уже кто то напал???Это в свете вашего глупого сравнения с временами ВОВ....Вы агрессор -милейший...

    1. После "Любезный" ставь запятую. Это обращение.
    2. "Израиль" пиши с заглавной. Это имя собственное.
    3. Сирия так и да напала и мы до сих пор в состоянии войны. Это тебе ликбез.

    Вам зачет: урок провели хорошо
    1. ПолканОВ Офлайн
      ПолканОВ Сегодня, 09:01
      +1
      ... они такие, только себя и слышат. Русский им в горле как ком, и забыть не могут (недайбогшто), а превосходство, при отсутствии достоинства, показать надобно...
  19. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 08:48
    +1
    У нас специальное подразделение которое готовит электриков, ценится по всему БВ.
  20. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 08:56
    +3
    Цитата: профессор
    Хизбалла ВСЕГДА при встрече с Цахалом обращалась б бегство. Она воюет хорошо только против заведомо слабого противника.

    Для " особо одаренных " студентов взявших себе не заслуженный ник профессор , вчера была статья про вторую ливанскую вот тебе отрывок : Битва за Бинт-Джубайль

    25 июля израильский бригадный генерал заявил, дескать, «городок – наш!». Что, на поверку оказалось не совсем так. Из оправдания стало ясно, что «наш» - это лишь возможность относительно свободно передвигаться в окрестностях населенного пункта. Генерала можно понять, ибо Бинт-Джубайль был символом – местом, где после вывода израильских войск в 2000 году, руководители «Хезболлы» произнесли свои победные речи.


    "Меркава" обстреливает позиции противника на юге Ливана

    Город был окружен, но не взят. Ввиду символичного значения пункта, его решили взять путем наземной операции, старт которой был дан 24 июля. Город буквально дробился мощным артиллерийским обстрелом. Менее чем за сутки было выпущено более 3000 тысяч снарядов. А к штурму было готово до пяти тысяч израильских солдат при поддержке танков из трех бригад.


    Новейшие модификации Merkava Mk.4 считались эталоном неуязвимости. Но, как позже заявят израильтяне - для потенциала этой машины просто не было условий

    А что противник? По версии «Хезболлы», гарнизон в городе насчитывал лишь «более ста» солдат, включая отряд «элитного» спецназа.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 09:32
      -1
      Цитата: mvd ru
      Цитата: профессор
      Хизбалла ВСЕГДА при встрече с Цахалом обращалась б бегство. Она воюет хорошо только против заведомо слабого противника.

      Для " особо одаренных " студентов взявших себе не заслуженный ник профессор , вчера была статья про вторую ливанскую вот тебе отрывок : Битва за Бинт-Джубайль

      25 июля израильский бригадный генерал заявил, дескать, «городок – наш!». Что, на поверку оказалось не совсем так. Из оправдания стало ясно, что «наш» - это лишь возможность относительно свободно передвигаться в окрестностях населенного пункта. Генерала можно понять, ибо Бинт-Джубайль был символом – местом, где после вывода израильских войск в 2000 году, руководители «Хезболлы» произнесли свои победные речи.


      "Меркава" обстреливает позиции противника на юге Ливана

      Город был окружен, но не взят. Ввиду символичного значения пункта, его решили взять путем наземной операции, старт которой был дан 24 июля. Город буквально дробился мощным артиллерийским обстрелом. Менее чем за сутки было выпущено более 3000 тысяч снарядов. А к штурму было готово до пяти тысяч израильских солдат при поддержке танков из трех бригад.


      Новейшие модификации Merkava Mk.4 считались эталоном неуязвимости. Но, как позже заявят израильтяне - для потенциала этой машины просто не было условий

      А что противник? По версии «Хезболлы», гарнизон в городе насчитывал лишь «более ста» солдат, включая отряд «элитного» спецназа.

      Почему пять тысяч солдат, почему не десять? laughing Там было три батальона бригады Голани. Два батальона заняли позиции в окрестностях, один батальон вошёл на окраину городка. Артподготовки в 3 тыс снарядов не было, иначе городок (ПГТ, точнее) выглядел бы как Хиросима 6 - го августа 1945 года.)) Ночью позиция одной из рот батальона на окраине городка была атакована - были убиты 8 чи 12 (точно уже не помню, нашу резервисткую часть тогда в Израиле недалеко от границы держали), ранены около 20 солдат, причём Хмзбалла там потеряла десятки убитыми, хотя действовали грамотно - прижимались плотно к евреям, чтобы не получить арту и авиацию по башке. На следующий день Голани вывели, потом ввели десантуру, которая зачистила деревню и сделала 50 трупов Хизбаллы (и местных милиций), причём убитых у десантников не было. Потом десантников вывели, чтобы не было потерь, как у их предшественников и через сутки после их вывода из городка по Израилю опять начали бить Катюши laughing Вот такое одаренное у нас было командование...
      1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  21. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 09:51
    +1
    Цитата: Krasnodar
    Почему пять тысяч солдат, почему не десять? Там было три батальона бригады Голани. Два батальона заняли позиции в окрестностях, один батальон вошёл на окраину городка. Артподготовки в 3 тыс снарядов не было, иначе городок (ПГТ, точнее) выглядел бы как Хиросима 6 - го августа 1945 года.)) Ночью позиция одной из рот батальона на окраине городка была атакована - были убиты 8 чи 12 (точно уже не помню, нашу резервисткую часть тогда в Израиле недалеко от границы держали), ранены около 20 солдат, причём Хмзбалла там потеряла десятки убитыми, хотя действовали грамотно - прижимались плотно к евреям, чтобы не получить арту и авиацию по башке. На следующий день Голани вывели, потом ввели десантуру, которая зачистила деревню и сделала 50 трупов Хизбаллы (и местных милиций), причём убитых у десантников не было. Потом десантников вывели, чтобы не было потерь, как у их предшественников и через сутки после их вывода из городка по Израилю опять начали бить Катюши Вот такое одаренное у нас было командование...

    это видение ситуации из Краснодара ... wink какой же еврей признается в поражении и как вы получили люлей от Хезболлы Итоги

    В наземной операции против «Хезболлы» было задействовано до 400 «Меркав» разных модификаций (Mark II, III и новейшая – Mark IV). Самая совершенная модификация состояла на вооружении одной из самых боеспособных бронетанковых бригад – 401-й. За 34 дня израильские танки пережили 52 попадания из ПТУР и гранатометов, 22 из которых привели к пробитию брони. Это стоило жизни 22-30 танкистам. Еще две машины были поражены СВУ. По итогам боев, пять танков (2 – Mk.2, 2 – Mk.4, 1 – Mk.3) были потеряны без возможности восстановления: три – после обстрела ПТУР, два – после подрыва на СВУ.


    Merkava Mk.4 после попадания противотанковой ракеты в моторно-трансмиссионное отделение

    По различным данным, противник выпустил от 100 до 500 ракет - преимущественно из российских ПТРК «Корнет» и «Метис». По словам представителей АОИ, лобовая броня «Меркавы» неуязвима и для этих средств поражения, да подлые противники предпочитали обстреливать борта и кормовую часть танков. Что примечательно, в прошлую Ливанскую войну из 200 Merkava Mk.1 было потеряно 7, и повреждено 34 машины. А ведь тогда противник задействовал и бронетехнику.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 10:23
      0
      Я тогда резервистом участвовал в этих событиях (боец военфельдшер) в Краснодаре безвылазно года 2 сижу, до этого жил на две страны wink
      Про люли - война закончилась по просьбе Хизбаллы, причём на израильских условиях - ввод ливанской армии на юг страны и т.д. После бешеного получения люлей евреи ещё месяц находились в Южном Ливане, кстати laughing Про потери в бронетехнике все верно - танков там вообще не должно было быть - по всем инструкциям входить надо было только пехотой. А вообще наш Генштаб таки и д и о т ы - затянули на месяц то, что сделать можно было за неделю. Что привело к лишним потерям не только среди солдат, но и среди мирных. Да и американцы поддержали в ООН арабские мольбы о прекращении огня так как наши все это затянули, а американцы не хотели сильно ссориться с нефтяниками.
      1. mvd ru Онлайн
        mvd ru Сегодня, 10:55
        0
        значит тебе повезло что не танкистом был wink
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 11:01
          0
          Цитата: mvd ru
          значит тебе повезло что не танкистом был wink

          Моя бывшая резервистам часть - это танковая бригада с пехотными подразделениями и спецназом. Потери во Второй Ливанской - 6 человек. Из них три танкиста, один водитель бронетранспортера, один пехотинец погиб от огня снайпера и один от разрыва минометной мины.
          Вообще, по моему, пехоты больше погибло. Общие потери 100-120 военнослужащих. Точно не помню.
  22. MOLODCHIK1 Офлайн
    MOLODCHIK1 Сегодня, 10:15
    0
    Клипы и фотографии в сети свидетельствуют о чрезвычайной мощности взрывов. winked

    По данным в социальных сетях, количество убитых приближается к сотне, среди них - сирийские и иранские военнослужащие.

    http://mignews.com/news/disasters/world/020918_92730_22290.html