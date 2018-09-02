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Опубликован план США по уничтожению СССР "как жизнеспособного общества"

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На сайте NSA (Архив национальной безопасности) опубликованы материалы, в которых рассказывается, как в период нахождения у власти в США президента Линдона Джонсона (1963-1969 годы) в Штатах вынашивался план по уничтожению СССР и Китая. В материале, основывающемся на архивных материалах, содержатся фразы, характеризующие руководство США как самый настоящий фашистский конгломерат чиновников и высокопоставленных военных.



Вот одна из причин вынашивания планов ядерных ударов по СССР:
...уничтожение СССР как жизнеспособного общества.



Ещё одна фраза из архивных документов:
Основная цель – вывод СССР из числа крупнейших промышленных держав. Уничтожению должно быть подвергнуто около 70% промышленного потенциала (Советского Союза)


Как минимум одна первая фраза даёт отсылку к гитлеровским трактовкам причин нападения на СССР и в чём-то даже перекликается с планом «Барбаросса».

Подробности американского плана содержатся в материалах SIOP (Единый интегрированный оперативный план) от июня 1964 года.
В материалах отмечается, что SIOP в течение длительного времени обновлялся и характеризовался среди военных и политических элит США как «машина конца света».

Из материала NSA:
Планирование ядерной войны в США основывалось на предположениях холодной войны об опасности внезапного нападения Советского Союза на Соединённые Штаты. Возможность того, что сдерживание может потерпеть неудачу и что конфликт может разразиться, заставила американских чиновников от обороны искать варианты нападения. Для таких целей SIOP предполагал ответный удар в случае советского внезапного нападения и превентивный вариант в случае разведки, предупреждающей о надвигающейся советской атаке.


То есть в США пытались объяснить план по физическому уничтожению СССР (а также и Китая) тем, что это будет «лишь ответный удар». Этим ответным ударов в 1964 году планировалось уничтожить несколько десятков миллионов граждан Советского Союза (более 70% населения городов СССР с промышленностью).

Также в SIOP рассматриваются варианты того, какой ущерб от ядерного противостояния в конечном итоге понесут США. Отмечено, что потери в США "будут ограниченными", а потому план рассматривался как вполне дееспособный.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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52 комментария
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  1. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 06:49
    +8
    Сколько уже этих планов было за нашу историю по уничтожению России! А мы живем и развиваемся ,назло всем и бьем ворогов..Хотите еще проверить русских на зубок ?
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 06:53
      +12
      Пара бы и нам иметь подобный план для США... Ибо спокойно жить они по любом нам не дадут...
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 07:12
        +11
        Думаю такие планы были и есть ) просто у нас их них шоу не делают.
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 08:27
          +2
          Цитата: Бультерьер
          Думаю такие планы были и есть ) просто у нас их них шоу не делают.

          хорошие дела не любят шума lol
          1. bulvas Офлайн
            bulvas Сегодня, 10:49
            0
            Цитата: Vard
            Пара бы и нам иметь подобный план для США... Ибо спокойно жить они по любом нам не дадут...


            Сначала довести до ума
            Посейдон + С-500 + Авангард + Буревестник

            Пусть почувствуют себя раздетыми

        2. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 08:46
          +4
          Цитата: Бультерьер
          Думаю такие планы были и есть ) просто у нас их них шоу не делают.

          Ну, план ответного удара возмездия был, - "Периметр", но есть ли сейчас подобный план?
          Скорей всего что-то есть, с учётом матрасной ПРО.


          1. LSA57 Офлайн
            LSA57 Сегодня, 08:56
            +3
            Цитата: SSR
            Ну, план ответного удара возмездия был, - "Периметр",

            ну почему был. не куда он не мог деться. скорее всего усовершенствованный до сих пор на "посту"
            1. SSR Офлайн
              SSR Сегодня, 09:26
              +1
              Цитата: LSA57
              Цитата: SSR
              Ну, план ответного удара возмездия был, - "Периметр",

              ну почему был. не куда он не мог деться. скорее всего усовершенствованный до сих пор на "посту"

              + Скорей всего так и есть. Как я понимаю, в своё время именно информация о существовании такой системы, стало весомым аргументом для подписания первого СНВ, и если я ничего не путаю, то по договору, ЯО не должно быть "нацелено".
              Но как мы уже знаем, верить Договорам, очень дорого нам обходилось, "партнёры" очень резво их разрывают.
              Отсюда и следуют наши "Авангарды" и "Кинжалы".
              По любому у нас должен быть аналог усовершенствованного "Периметра .
              1. LSA57 Офлайн
                LSA57 Сегодня, 09:59
                +1
                Цитата: SSR
                Отсюда и следуют наши "Авангарды" и "Кинжалы".
                По любому у нас должен быть аналог усовершенствованного "Периметра .

                мне кажется "Авангарды" и "Кинжалы"., это только вершина айсберга.
                не мог ВВП все карты выложить. что то в заначке осталось
          2. Yak28 Офлайн
            Yak28 Сегодня, 09:04
            0
            Лично я не верю в "Периметр",та держава которая нанесёт первый ядерный удар по заранее спланированным целям ,та и получит колоссальное преимущество,в ответку конечно что то прилетит,но это уже не то.Лучшая защита это нападение,а у России политика трусливая от обороны, поэтому даже если припечёт Россия будет ждать пока по ней долбанут,и от без того маленького населения (для такой большой страны)останется ещё меньше,и боевые потери будет восполнять не кем.
            1. Sxron Онлайн
              Sxron Сегодня, 09:34
              +3
              Цитата: Yak28
              Лично я не верю в "Периметр",та держава которая нанесёт первый ядерный удар по заранее спланированным целям ,та и получит колоссальное преимущество,в ответку конечно что то прилетит,

              Вы явно не русский...Система "Периметр" ,это русская душа ,когда ее разозлят ..Территории у нас огромные и моря океаны большие ..Кнопки нажимать будет кому ! hi Во времена СССР ,это все учитывалось и осталось (либерастня не все успела сдать ..) В случае поражения России , оккупация немцев нам детсадом покажется.. soldier
            2. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 09:53
              +1
              Цитата: Yak28
              Лично я не верю в "Периметр",та держава которая нанесёт первый ядерный удар по заранее спланированным целям ,та и получит колоссальное преимущество,в ответку конечно что то прилетит,но это уже не то.Лучшая защита это нападение,а у России политика трусливая от обороны, поэтому даже если припечёт Россия будет ждать пока по ней долбанут,и от без того маленького населения (для такой большой страны)останется ещё меньше,и боевые потери будет восполнять не кем.

              Планы превентивного удара наверняка есть, а Периметр это защита от большой подлянки-нежданки. У амеров есть аналогичная система. Думаю, у Китая тоже.
            3. LSA57 Офлайн
              LSA57 Сегодня, 10:02
              0
              Цитата: Yak28
              а у России политика трусливая от обороны,

              получается весь мир трусы?
              в мире нет стран у которых военная доктрина исключительно заточена на агрессию.
              ну и вспомните слова ВВП. "Зачем нам мир без России"
              выходит не будет России, но придёт ответка не будет мира
        3. BAI Офлайн
          BAI Сегодня, 09:59
          +1
          Абсолютно верно. Только даже предполагать не надо -они просто есть.
      2. Sxron Онлайн
        Sxron Сегодня, 07:15
        +6
        Цитата: Vard
        Пара бы и нам иметь подобный план для США..

        Да есть обязательно и не только для США..Жизнь у России такая держать оборону в окружении!
      3. BlackMokona Офлайн
        BlackMokona Сегодня, 09:20
        +2
        Думаете наши ракеты полетят куда хотят без плана?
        Наши просто не рассекречивают 1005000 план уничтожения США
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 10:04
          0
          Цитата: BlackMokona
          Наши просто не рассекречивают 1005000 план уничтожения США

          и не только их. всех потенциальных у которых имеется ядерное оружие
      4. Капитан Пушкин Онлайн
        Капитан Пушкин Сегодня, 10:58
        0
        Цитата: Vard
        Пара бы и нам иметь подобный план для США... Ибо спокойно жить они по любом нам не дадут...

        Такой план есть и существовал он всегда, по крайней мере, с 1945 года. Даже во времена Горбачева-Ельцина у военных он был.
    2. SlavaS Офлайн
      SlavaS Сегодня, 08:02
      0
      Самый качественный план который сейчас действует это Чубайс с Путиным
      1. shans2 Офлайн
        shans2 Сегодня, 08:08
        +5
        Лужков тоже когда-то был полезен для Москвы, но скурвился.... Не сотвори себе кумира
      2. SlavaS Офлайн
        SlavaS Сегодня, 09:13
        -1
        откуда столько минусов, сдесь одни росгвардейцы? ваш гарант и вас кинет, как всё население не переживайте
      3. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 10:05
        0
        Цитата: SlavaS
        действует это Чубайс с Путиным

        что вам этот рыжий? он в политике реально НИЧЕГО не решает.
        1. SlavaS Офлайн
          SlavaS Сегодня, 10:51
          +1
          Да после последнего выступления Путина, видятся они мне теперь одной командой.
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:53
    0
    Если были попытки России по вмешательству в американские выборы, то вполне могут "опубликовать" и планы по уничтожению Америки.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:22
      +4
      hi Состряпать очередной повод для обвинений для матрасов как два пальца об асфальт . Тем более что доказухой можно себя не обременять : заявить что она слишком секретная - и вуаля !
    2. EwgenyZ Офлайн
      EwgenyZ Сегодня, 07:43
      +1
      Цитата: Rusland
      Если были попытки России по вмешательству в американские выборы, то вполне могут "опубликовать" и планы по уничтожению Америки.

      До тех пор пока мы будем оправдываться в ответ на побные бредовые заявления (выборы в США, Скрипали, и.т.п) нам, с каждым разом, будут выдвигать всё более и более идиотские и тяжкие, ни чем не обоснованные, обвинения. И закончится это тем, что "партнёры" Путина сами себя убедят в правоте этого бреда и решат наказать нас, решив, что кроме выражения озабоченностей и попыток оправдываться, мы ни чем не сможем ответить.
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 08:28
        +2
        Цитата: EwgenyZ
        убедят в правоте этого бреда и решат наказать нас,

        ну пусть рискнут
      2. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 08:41
        +3
        У "партнёров " тоже есть, конечно, свои диванные эксперты и тапкошапкоснайперы. И немало.
        Но вряд ли они, кроме своих диванов, занимают другие ключевые места.
        А люди, сидящие на реально решающих должностях, прекрасно знают, что такое "ответка" и "неприемлемые потери".
        Поэтому т.н. наказание из разряда экономических санкций вряд ли когда-нибудь выйдет.
        1. LSA57 Офлайн
          LSA57 Сегодня, 09:01
          +3
          Цитата: Плотник 2329
          А люди, сидящие на реально решающих должностях, прекрасно знают, что такое "ответка" и "неприемлемые потери".

          на днях на сайте было про потери.
          после Кореи и Вьетнама они вывели процент допустимых потерь. при определённых процентах они никогда войну не начнут. в случае конфликта с РФ потери будут чудовищьными и в принципе их не невозможно просчитать.
          поэтому воевать они с нами никогда не буду.
          будут гадить во всех других областях
      3. Капитан Пушкин Онлайн
        Капитан Пушкин Сегодня, 11:02
        0
        Цитата: EwgenyZ
        И закончится это тем, что "партнёры" Путина сами себя убедят в правоте этого бреда и решат наказать нас, решив, что кроме выражения озабоченностей и попыток оправдываться, мы ни чем не сможем ответить.

        Оголтелая пропаганда опасна. В первую очередь, для того, кто её ведет.
        В апреле 1945 Геббельс сказал, что Германия пала жертвой собственной пропаганды.
  3. Приговор Онлайн
    Приговор Сегодня, 07:09
    +6
    А чему тут надо удивляться? Думаете, у тех, кто финансировал и старательно выкармливал Гитлера, будет какая-то другая идеология, отличная от него? Думаете они сейчас хоть как то изменились, мыслят по другому, чувствуют, имеют какие-то другие планы относительно нас? Самое страшное, что теперь и наша страна инфицирована капитализмом, а это и приводит к появлению различных Адиков Шикельгруберов. Рано или поздно.
    1. ВОЛЧОНОКСУРАЛА Офлайн
      ВОЛЧОНОКСУРАЛА Сегодня, 07:46
      +5
      Совершенно верно, Гитлер был именно ледоколом англосаксов против нас! На нюрнбергском процессе некто Вальтер Шелленберг, главарь нацисткой разведки и один из приближённых, умудрился избежать виселицы и потом, сидя в тюряге, в своих мемуарах понаписал столько интересного на эту тему, прям зачитаешься! Ходят слухи, что об оставлении его в живых ходатайствовали наши, видимо не зря.
    2. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 08:51
      0
      А вот Бразилия с самого начала была инфицирована.
      И Канада. И Люксембург с Сан-Марино до кучи.
      Там "Шикель" груберы уже были, или нам ещё держать ушки на макушке? what
  4. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:24
    0
    Опубликован план США по уничтожению СССР "как жизнеспособного общества"

    Планирование ядерной войны в США основывалось на предположениях холодной войны об опасности внезапного нападения Советского Союза на Соединённые Штаты. Возможность того, что сдерживание может потерпеть неудачу и что конфликт может разразиться, заставила американских чиновников от обороны искать варианты нападения.
    Так заставьте наших чиновников искать и озвучить варианты нападения.Или у наших чиновников сильно много родственников там? И поэтому это не наш метод.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 08:32
      +2
      Цитата: Наблюдатель2014
      Так заставьте наших чиновников искать и озвучить варианты нападения

      а разведчиков заставить бумажки перекладывать laughing
      а ещё можно МИД с МО поменять. тогда вместо "озабоченности", сразу "Тополями", или "Калибрами" laughing
  5. лис Офлайн
    лис Сегодня, 07:28
    0
    ну был идиотский план...спланировали новый,который удался и работает. по отношению к России,по крайней мере. ну и Кетай как фабрика,тоже не плохо.и главное,клиент доволен!
  6. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 07:33
    +1
    Все это клевета!
    Да это же самая миролюбивая держава на планете!
    Демократичная. Толерантная. Никогда не вмешивавшаяся в чужие выборы.
    Ну просто няшки!
  7. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:36
    +1
    Очень информативная статья. winked
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 10:59
      0
      Цитата: Krasnodar
      Очень информативная статья. winked

      Аха, так мы вам все и выложим сейчас..)))) Хотя некоторые форумчане любят тут хвастануть своими знаниями.. bully
  8. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 08:02
    +4
    Этот план удался...и главное народы проживающие в СССР стравлены друг с другом, в той или иной форме...
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:04
    +5
    Господи! да у них сейчас план под сукном лежит...Основная цель – вывод России из числа крупнейших промышленных держав. Уничтожению должно быть подвергнуто около 70% промышленного потенциала (России)
    1. Капитан Пушкин Онлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: Masya Masya
      Господи! да у них сейчас план под сукном лежит...Основная цель – вывод России из числа крупнейших промышленных держав. Уничтожению должно быть подвергнуто около 70% промышленного потенциала (России)

      Дык, после 1991 примерно 70% промышленного потенциала и уничтожено... Без всяких ядерных бомб... Хватило ельцинов, гайдаров, чубайсов, кохов и сотни-другой им подобных.
  10. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 08:14
    +5
    "вывод СССР из числа крупнейших промышленных держав. Уничтожению должно быть подвергнуто около 70% промышленного потенциала"
    заменить слово СССР на "Украина" и можно сказать у США все получилось с избытком.
    Заводы УССР строили АМС, которые летали к Венере... А сейчас... средневековое религиозное мракобесие.
  11. olimpiada15 Офлайн
    olimpiada15 Сегодня, 08:15
    +5
    Они и добились поставленной цели: в 90-е годы СССР уничтожен, 70% промышленности уничтожено, несколько десятков млн. граждан страны уничтожены. К ядерной бомбардировке прибегать не пришлось. Более того , те промышленные предприятия , которые действуют на территории РФ преимущественно не принадлежат гражданам РФ, во всяком случае и вывозимые товары и прибыли работают на запад. Газпром и Роснефть погрязли в долгах, но топ- менеджеры выплачивают себе миллиардные бонусы, улучшая статистику по повышению средних зарплат по стране. Чубайс, организовавший ограбление всего народа с целью уменьшения численности населения на десятки млн. продолжает доить госбюджет. Идеи Грефа о дeбилизaции населения претворяются в жизнь, а СБ успешно выплачивает млрд бонусы , сбрасывая долги на население с помощью Набиулиной, превратившей рубль из платежного средства в никчемную бумагу. И при всем этом МЭР придумывает новые способы изъятия средств населения. Бурные аплодисменты: без войны за счет внутреннего предательства и приведения к власти своих ставленников , подготовленных в американских вузах , продолжается уничтожение страны и народа.
  12. Ив762 Офлайн
    Ив762 Сегодня, 08:19
    +1
    В хим. лабораториях есть такие штуки, - кипелки.
    Вот подобное в чём-то их напоминает....
  13. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:20
    +2
    ... не удивлюсь, что есть у мерикатосов такой, и не один план по уничтожению России...пока они в Океане не будут чай пить, заваренный на морской капусте, не видать планете Земля мира!!! bully
  14. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 08:47
    +2
    Спираль истории опять разворачивается на войну,где мы будем одной из сторон.Не учат исторические итоги супостаты,беда только в том что это может быть последняя война на планете в принципе
  15. туц Офлайн
    туц Сегодня, 08:52
    +2
    вы думаете в современных планах по уничтожению РФ что то изменилось ?
  16. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 08:56
    +2
    Основная цель – вывод СССР из числа крупнейших промышленных держав. Уничтожению должно быть подвергнуто около 70% промышленного потенциала (Советского Союза)

    А наше правительство уничтожило процентов 80 промышленного потенциала,и заодно и сам Советский Союз,плюс капитально подорвало боеспособность армии. lol
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 10:14
      -1
      Если бы уничтожили 80% промышленного потенциала, то сейчас и перевооружения армии не состоялось бы, а электричество подавалось бы, по два часа в день - всей России.
  17. Гильятон Офлайн
    Гильятон Сегодня, 09:00
    0
    Они тогда нас боялись и сейчас боятся, одно лишь только слово - Русский, не даёт американцам спать спокойно! am Ну раз так, значит придётся Мир освобождать от американской чумы!!! negative К сожалению, нам не привыкать, в который раз! angry soldier
  18. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 10:22
    +1
    Цитата: SlavaS
    откуда столько минусов, сдесь одни росгвардейцы? ваш гарант и вас кинет, как всё население не переживайте

    Вы не на израильском сайте , и не на Цензоре , вы вообще ошиблись адресом - идите у себя и гадьте там.