Опубликован план США по уничтожению СССР "как жизнеспособного общества"

...уничтожение СССР как жизнеспособного общества.

Основная цель – вывод СССР из числа крупнейших промышленных держав. Уничтожению должно быть подвергнуто около 70% промышленного потенциала (Советского Союза)

Планирование ядерной войны в США основывалось на предположениях холодной войны об опасности внезапного нападения Советского Союза на Соединённые Штаты. Возможность того, что сдерживание может потерпеть неудачу и что конфликт может разразиться, заставила американских чиновников от обороны искать варианты нападения. Для таких целей SIOP предполагал ответный удар в случае советского внезапного нападения и превентивный вариант в случае разведки, предупреждающей о надвигающейся советской атаке.