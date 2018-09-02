Опубликован план США по уничтожению СССР "как жизнеспособного общества"
На сайте NSA (Архив национальной безопасности) опубликованы материалы, в которых рассказывается, как в период нахождения у власти в США президента Линдона Джонсона (1963-1969 годы) в Штатах вынашивался план по уничтожению СССР и Китая. В материале, основывающемся на архивных материалах, содержатся фразы, характеризующие руководство США как самый настоящий фашистский конгломерат чиновников и высокопоставленных военных.
Вот одна из причин вынашивания планов ядерных ударов по СССР:
Ещё одна фраза из архивных документов:
Как минимум одна первая фраза даёт отсылку к гитлеровским трактовкам причин нападения на СССР и в чём-то даже перекликается с планом «Барбаросса».
Подробности американского плана содержатся в материалах SIOP (Единый интегрированный оперативный план) от июня 1964 года.
В материалах отмечается, что SIOP в течение длительного времени обновлялся и характеризовался среди военных и политических элит США как «машина конца света».
Из материала NSA:
То есть в США пытались объяснить план по физическому уничтожению СССР (а также и Китая) тем, что это будет «лишь ответный удар». Этим ответным ударов в 1964 году планировалось уничтожить несколько десятков миллионов граждан Советского Союза (более 70% населения городов СССР с промышленностью).
Также в SIOP рассматриваются варианты того, какой ущерб от ядерного противостояния в конечном итоге понесут США. Отмечено, что потери в США "будут ограниченными", а потому план рассматривался как вполне дееспособный.
Вот одна из причин вынашивания планов ядерных ударов по СССР:
...уничтожение СССР как жизнеспособного общества.
Ещё одна фраза из архивных документов:
Основная цель – вывод СССР из числа крупнейших промышленных держав. Уничтожению должно быть подвергнуто около 70% промышленного потенциала (Советского Союза)
Как минимум одна первая фраза даёт отсылку к гитлеровским трактовкам причин нападения на СССР и в чём-то даже перекликается с планом «Барбаросса».
Подробности американского плана содержатся в материалах SIOP (Единый интегрированный оперативный план) от июня 1964 года.
В материалах отмечается, что SIOP в течение длительного времени обновлялся и характеризовался среди военных и политических элит США как «машина конца света».
Из материала NSA:
Планирование ядерной войны в США основывалось на предположениях холодной войны об опасности внезапного нападения Советского Союза на Соединённые Штаты. Возможность того, что сдерживание может потерпеть неудачу и что конфликт может разразиться, заставила американских чиновников от обороны искать варианты нападения. Для таких целей SIOP предполагал ответный удар в случае советского внезапного нападения и превентивный вариант в случае разведки, предупреждающей о надвигающейся советской атаке.
То есть в США пытались объяснить план по физическому уничтожению СССР (а также и Китая) тем, что это будет «лишь ответный удар». Этим ответным ударов в 1964 году планировалось уничтожить несколько десятков миллионов граждан Советского Союза (более 70% населения городов СССР с промышленностью).
Также в SIOP рассматриваются варианты того, какой ущерб от ядерного противостояния в конечном итоге понесут США. Отмечено, что потери в США "будут ограниченными", а потому план рассматривался как вполне дееспособный.
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