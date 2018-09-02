Охранялось ли кафе "Сепар" в Донецке? Свидетельства посетителей
На фоне заявлений о том, что кафе «Сепар» в Донецке, где 31 августа в результате террористического акта погиб глава ДНР Александр Захарченко, хорошо охранялось, в сети появляются свидетельства обычных граждан о том, насколько серьёзной (точнее - несерьёзной) была охрана этой точки общественного питания. Делается важный акцент на том, что за столиками этого ресторанчика действительно проводились важные встречи и переговоры с участием представителей республиканских властей, но при этом кафе было доступно для любого посетителя даже за несколько минут до начала такого рода встреч и переговоров.
Из сообщения в Фейсбуке от одного из посетителей кафе:
Далее сообщается о том, что персонал кафе, судя по ситуации, даже не был в курсе того, что через несколько минут в "Сепар" прибудут высокопоставленные гости.
Из поста:
Далее описывается важный момент: посетители кафе забывают за одним из столиков ручку.
Это всего лишь ручка. Но этот факт говорит о том, что персонал и охрана не особенно и обращали внимание на то, что посетители кафе на его территории забывали. Это как косвенное подтверждение того, что взрывное устройство в «Сепаре» могли заложить люди, которые для персонала выглядели обычными посетителями. Только в случае с терактом против лидера ДНР закладывавшие (оставлявшие) бомбу, в отличие от автора поста в соцсети, прекрасно знали, что Александр Захарченко с вице-премьером республики Александром Тимофеев прибудут в кафе именно в тот день, и в тот час. А вот откуда у злоумышленников была такая информация, - вопрос. При этом нельзя забывать, что в ДНР многие до сих пор вынуждены пользоваться услугами украинских сотовых операторов, а потому информация могла оказаться у Киева и после осуществлённого окружением Александра Захарченко (или им самим) телефонного звонка.
Из поста:
И это далеко не единственное свидетельство о том, что никакой "многоуровневой" охраны кафе "Сепар" в столице ДНР не было. Была личная охрана Александра Захарченко, когда он туда приезжал, но чаще всего, как говорят сами жители Донецка, она появлялась именно вместе с главой республики, а не заблаговременно. То есть проверка помещения могла попросту не осуществляться.
На данный момент правоохранители ДНР изучают данные с камер видеонаблюдения. О результатах пока не сообщается.
Из сообщения в Фейсбуке от одного из посетителей кафе:
В конце июля дружной компанией в жаркий день решили выпить по кружке пива. Да, на стенде мелом так и осталась та надпись - "Пиво"... Только присели за столик, нам принесли кружки, а спустя полчаса вежливо попросили пересесть в соседнее здание - мол, высокопоставленные гости, что-то вроде совещания неформального.
Далее сообщается о том, что персонал кафе, судя по ситуации, даже не был в курсе того, что через несколько минут в "Сепар" прибудут высокопоставленные гости.
Из поста:
К "Сепару" тут же подъехали тонированные автомобили, вооружённая охрана. Зашли внутрь. Мне показалось, что никто не обыскивал, не осматривал помещение должным образом - будто рабочие моменты, но положено, вот, с автоматчиками на входах-выходах его проводить. В какой-то момент стало понятно, что встреча проходит действительно на высоком уровне. И да, я сомневаюсь, что в "Сепаре" были в курсе о грядущем визите - ведь нам могли бы сказать: ребят, сядьте, пожалуйста, за стол в другом здании. Но этого не было. То есть, встреча-совещание была внеплановой, внезапной.
Далее описывается важный момент: посетители кафе забывают за одним из столиков ручку.
Болгарская коллега Ася Иванова забыла там деревянную ручку, она попросила то ли официантов (замечательные парни, надеюсь, хоть с ними все хорошо), то ли кого-то из охраны посмотреть, и не выбрасывать, если найдут - позже забрали бы. Заодно, пользуясь случаем, попросила передать Захарченко "привет", если он там.
Это всего лишь ручка. Но этот факт говорит о том, что персонал и охрана не особенно и обращали внимание на то, что посетители кафе на его территории забывали. Это как косвенное подтверждение того, что взрывное устройство в «Сепаре» могли заложить люди, которые для персонала выглядели обычными посетителями. Только в случае с терактом против лидера ДНР закладывавшие (оставлявшие) бомбу, в отличие от автора поста в соцсети, прекрасно знали, что Александр Захарченко с вице-премьером республики Александром Тимофеев прибудут в кафе именно в тот день, и в тот час. А вот откуда у злоумышленников была такая информация, - вопрос. При этом нельзя забывать, что в ДНР многие до сих пор вынуждены пользоваться услугами украинских сотовых операторов, а потому информация могла оказаться у Киева и после осуществлённого окружением Александра Захарченко (или им самим) телефонного звонка.
Из поста:
Ещё в мае на параде Победы в Донецке в толпе кто-то говорил: Вон сколько у Захарченко охраны! Взглядом дилетанта же - средневековая "коробка" вокруг главы ДНР, и он - налегке. Вряд ли в бронежилете. Не так, как охраняют российских чиновников. Не так.
Прошёл почти ровно месяц, и что произошло - всем известно. Глава ДНР Александр Захарченко убит при взрыве в ресторане "Сепар" в самом центре Донецка.
Прошёл почти ровно месяц, и что произошло - всем известно. Глава ДНР Александр Захарченко убит при взрыве в ресторане "Сепар" в самом центре Донецка.
И это далеко не единственное свидетельство о том, что никакой "многоуровневой" охраны кафе "Сепар" в столице ДНР не было. Была личная охрана Александра Захарченко, когда он туда приезжал, но чаще всего, как говорят сами жители Донецка, она появлялась именно вместе с главой республики, а не заблаговременно. То есть проверка помещения могла попросту не осуществляться.
На данный момент правоохранители ДНР изучают данные с камер видеонаблюдения. О результатах пока не сообщается.
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- ДАН
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