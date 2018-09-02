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Охранялось ли кафе "Сепар" в Донецке? Свидетельства посетителей

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На фоне заявлений о том, что кафе «Сепар» в Донецке, где 31 августа в результате террористического акта погиб глава ДНР Александр Захарченко, хорошо охранялось, в сети появляются свидетельства обычных граждан о том, насколько серьёзной (точнее - несерьёзной) была охрана этой точки общественного питания. Делается важный акцент на том, что за столиками этого ресторанчика действительно проводились важные встречи и переговоры с участием представителей республиканских властей, но при этом кафе было доступно для любого посетителя даже за несколько минут до начала такого рода встреч и переговоров.

Из сообщения в Фейсбуке от одного из посетителей кафе:
В конце июля дружной компанией в жаркий день решили выпить по кружке пива. Да, на стенде мелом так и осталась та надпись - "Пиво"... Только присели за столик, нам принесли кружки, а спустя полчаса вежливо попросили пересесть в соседнее здание - мол, высокопоставленные гости, что-то вроде совещания неформального.


Охранялось ли кафе "Сепар" в Донецке? Свидетельства посетителей




Далее сообщается о том, что персонал кафе, судя по ситуации, даже не был в курсе того, что через несколько минут в "Сепар" прибудут высокопоставленные гости.

Из поста:
К "Сепару" тут же подъехали тонированные автомобили, вооружённая охрана. Зашли внутрь. Мне показалось, что никто не обыскивал, не осматривал помещение должным образом - будто рабочие моменты, но положено, вот, с автоматчиками на входах-выходах его проводить. В какой-то момент стало понятно, что встреча проходит действительно на высоком уровне. И да, я сомневаюсь, что в "Сепаре" были в курсе о грядущем визите - ведь нам могли бы сказать: ребят, сядьте, пожалуйста, за стол в другом здании. Но этого не было. То есть, встреча-совещание была внеплановой, внезапной.


Далее описывается важный момент: посетители кафе забывают за одним из столиков ручку.

Болгарская коллега Ася Иванова забыла там деревянную ручку, она попросила то ли официантов (замечательные парни, надеюсь, хоть с ними все хорошо), то ли кого-то из охраны посмотреть, и не выбрасывать, если найдут - позже забрали бы. Заодно, пользуясь случаем, попросила передать Захарченко "привет", если он там.


Это всего лишь ручка. Но этот факт говорит о том, что персонал и охрана не особенно и обращали внимание на то, что посетители кафе на его территории забывали. Это как косвенное подтверждение того, что взрывное устройство в «Сепаре» могли заложить люди, которые для персонала выглядели обычными посетителями. Только в случае с терактом против лидера ДНР закладывавшие (оставлявшие) бомбу, в отличие от автора поста в соцсети, прекрасно знали, что Александр Захарченко с вице-премьером республики Александром Тимофеев прибудут в кафе именно в тот день, и в тот час. А вот откуда у злоумышленников была такая информация, - вопрос. При этом нельзя забывать, что в ДНР многие до сих пор вынуждены пользоваться услугами украинских сотовых операторов, а потому информация могла оказаться у Киева и после осуществлённого окружением Александра Захарченко (или им самим) телефонного звонка.

Из поста:
Ещё в мае на параде Победы в Донецке в толпе кто-то говорил: Вон сколько у Захарченко охраны! Взглядом дилетанта же - средневековая "коробка" вокруг главы ДНР, и он - налегке. Вряд ли в бронежилете. Не так, как охраняют российских чиновников. Не так.
Прошёл почти ровно месяц, и что произошло - всем известно. Глава ДНР Александр Захарченко убит при взрыве в ресторане "Сепар" в самом центре Донецка.


И это далеко не единственное свидетельство о том, что никакой "многоуровневой" охраны кафе "Сепар" в столице ДНР не было. Была личная охрана Александра Захарченко, когда он туда приезжал, но чаще всего, как говорят сами жители Донецка, она появлялась именно вместе с главой республики, а не заблаговременно. То есть проверка помещения могла попросту не осуществляться.

На данный момент правоохранители ДНР изучают данные с камер видеонаблюдения. О результатах пока не сообщается.
Использованы фотографии:
ДАН
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40 комментариев
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  1. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 08:05
    +8
    Да закладку могли и неделю назад сделать и тупо ждать. В любом помещении есть места которые редко трогают, как те же светильники например. выяснить график генеральных уборок, которые раз в месяц обычно проводят, установить и ждать!
    1. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 08:14
      +5
      Вот именно. И совсем ни к чему знать заранее "день и час", как это умненько в статье изрекается.
      Поставил закладуху (привет видеонаблюдения), и кури, жди.
    2. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 08:42
      +3
      Цитата: Бультерьер
      +4
      Да закладку могли и неделю назад сделать и тупо ждать.

      Цитата: Плотник 2329
      И совсем ни к чему знать заранее "день и час", как это умненько в статье изрекается.

      Но тем не менее, требовалось вести постоянное наблюдение, что бы в нужный момент произвести инициацию ВВ
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 08:44
        0
        Это самое простое из всех действий
        1. svp67 Офлайн
          svp67 Сегодня, 08:50
          +2
          Цитата: Бультерьер
          Это самое простое из всех действий

          Как сказать...надо же еще остаться и не замеченным. Это убийство - огромный прокол "спецслужб" и я вижу в нем почерк "Моссада", не удивлюсь, если консультанты от туда и были.
          1. Бультерьер Онлайн
            Бультерьер Сегодня, 08:55
            +2
            Судя по тому что говорят он всегда передвигался на одних и тех же машинах. Опять же опираясь на то что говорят выше туда он ездил часто. Ритуалы одни и тебе. Все ,что надо это следить за их повторением. Постоянство и сгубило
            1. svp67 Офлайн
              svp67 Сегодня, 08:56
              +3
              Цитата: Бультерьер
              Постоянство и сгубило

              Это называется НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ, даже "Пеленой" не пользовались..., а ведь прибыли в место неожиданно, не подготовлено. Значит должны были в три раза более внимательными быть
          2. atalef Онлайн
            atalef Сегодня, 09:06
            0
            Цитата: svp67
            Цитата: Бультерьер
            Это самое простое из всех действий

            Как сказать...надо же еще остаться и не замеченным. Это убийство - огромный прокол "спецслужб" и я вижу в нем почерк "Моссада", не удивлюсь, если консультанты от туда и были.

            Не Моссад был занят порчей проводки на базе под дамаском
            1. svp67 Офлайн
              svp67 Сегодня, 09:08
              +3
              Цитата: atalef
              Не Моссад был занят порчей проводки на базе под дамаском

              Не прибедняйтесь...
            2. тагил Онлайн
              тагил Сегодня, 10:33
              0
              Ушлепки из моссада вполне могли подготовить ушлепков совершивших это убийство. Всякую сволочь из добробатов вы евреи старательно готовите своими инструкторами.
  2. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 08:15
    +8
    Как с первого сообщения о покушении сложилось, так только укрепляется впечатление о полной профнепригодности охраны Захарченко и его безответственности. Ни охраны толком, ни проверки/зачистки помещений, частые посещения обычного ресторана, о чём знает каждая собака. Логичный конец, к сожалению.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:35
      +3
      В том то и дело. Глушение радиочастот и сотовых сигналов в помещении с охраняемым лицом это же даже в частном секторе обязаловка.
    2. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 08:39
      +2
      Будь охрана Захарченко профнепригоная он бы живой остался. Хозян кафешки сам же его и "охранял". Интересно где он был в момент взрыва?
    3. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 09:50
      +1
      Дааа, дельная поговорка есть: Хороший парень не специальность! Это я про охрану... конечно, преданная была, но от нее надо было большее..
  3. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
    +1
    Далее описывается важный момент: посетители кафе забывают за одним из столиков ручку.
    Александр Владимирович hi soldier просто устал от такой жизни.Вот и клали на постоянную опасность жизни.Упаси боже воевать под предводительством нашего гаранта.Такого стратега в тылу , врагам не пожелаешь.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 08:25
      -1
      Тебя диванного стратега лучше будем слушать.
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 08:28
        -1
        Грибок (Витёк)
        Тебя диванного стратега лучше будем слушать.

        Может быть.И тебе" Грибок" процветания, в мокрых и тёмных местах под диваном например :
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:38
      0
      Он тут при чем? И вам на заметку- тем кто реально воюет такой человек за спиной только в радость!
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 08:47
        -1
        Бультерьер
        тем кто реально воюет такой человек за спиной только в радость!
        Ага.Расскажите родителям этой детворы например.Молчу уж про в общем.Знаете ,а пожалуй повторюсь, для особо не понятливых .Упаси Боже воевать под предводительством нашего гаранта
        1. Sxron Онлайн
          Sxron Сегодня, 09:10
          +3
          Все помним Сергей , таких видео и фоток можно сотню выложить тут , но нельзя..
          Комок в горле прям .
        2. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:30
          0
          Не обижайтесь, но вы инфантильный человек. По какой то не понятной для меня причине вы даже не пытаетесь понимать ,что происходит вокруг вас. Как ребёнок ищете виноватых и назначаете их. Ну это вообще право, не мне судить.
  4. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 08:23
    0
    Охрана подвела. Они должны были проверить кафе. Тем более бомба не маленькая была судя по взрыву.
  5. Вождь краснокожих Онлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 08:27
    -1
    Складываеься впечатление, что статья пытается оправдать версию о том, что данный теракт работа "неуловимой ДРГ" или ВСУ. Мол, чуть ли не в пикселе всушном можно было зайти, чемодан с тротилом под столом оставить и визитки Яроша разбросать...
  6. друг зверей Офлайн
    друг зверей Сегодня, 08:30
    +1
    Как и предполагалось многими. С другой стороны, у кого в ДНР кроме Ахметова проф охрана?
  7. Alex Nevs Офлайн
    Alex Nevs Сегодня, 08:33
    +1
    "Ничего личного".... "Это бизнес"..... "Детка"....Одни цитаты. "СПИСОК" думаю не надо напоминать?.
  8. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 08:43
    +1
    В принципе ожидаемо.Все по одному сценарию,что Армэн Павлов жил в простой многоэтажке и пользовался услугами одного телохранителя,что кафе для высоких встреч ,для всех.Это только одна сторона вопроса ,а вторая это конечно кадры,стуканули конечно свои
  9. Гильятон Офлайн
    Гильятон Сегодня, 08:49
    +2
    Есть древняя поговорка: "Береженого Бог бережёт!" soldier
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 08:55
      +1
      У любого человека должна быть ответственность... перед людьми которые ему доверились... и вот такой подход к своей охране не допустим...
  10. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:55
    0
    Расслабились ребята.
    А ведь война идёт!
  11. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 08:59
    +1
    Вчера камрады подметили, что начальник охраны " болт " забил на всё тело деньги считал только, а вот и результат: ни шефа, ни работы,ни кафе. А если бы работали профессиональные - не произошло бы.
    По поводу сообщений СМИ, что задержали виновных и прч.у меня вопрос: а ДРГ ходила по горланила:" мы грохнули Захарченко. Мы СБУ"? Никогда не поверю в такое. Значит местная СБ имела на них виды, но в таком случае : почему допустили? А может в самом руководстве МГБ не все в порядке?
  12. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 09:00
    +1
    Захарченко вел себя слишком открыто (хотя думаю он чувствовал ,что рано или поздно его завалят ) ..Шел на встречу своей судьбе и не прятался в бункерах (такие на Донбассе были )
    Прости нас народ Донбасса ,не уберегли мы очередного вашего лидера ..Большие деньги запад вкладывает в ликвидацию всего русского, следующая наша очередь .
    Ну еще не вечер господа ..Вот мненение с которым я полностью согласен,писака из меня не очень, но душа жутко болит и требует мести..
  13. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 09:12
    0
    "Ася Иванова забыла там деревянную ручку..."
    говорят, в 1944 Штауфенберг просил охрану не выбрасывать портфель с документами, если найдут под столом зала совещаний... :)
    А по теме. 4 года войны. Можно было бы как то о безопасности подумать.
    ВЧК при СНК РСФСР была создана еще 07.12.1917 (хотя, уверен, многие тогда горлопанили что "распустим армию, отменим деньги, бабы общие, зачем полиция?!").
    Что Захарченко сделал? Ничего. Почему? Не знаю. Экономил деньги? Сомнительно.
    1. Капитан Пушкин Онлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:46
      +1
      Цитата: Олег Жепалов
      ВЧК при СНК РСФСР была создана еще 07.12.1917

      Возможно вы не знаете про случай в 1918, когда машину Ленина, ехавшего в Горки с женой, охранником и водителем, остановили какие-то гопники, вытряхнули их из машины, забрали пистолеты охранника, водителя и Ленина, обобрали их и уехали по своим делам на их машине.
  14. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 09:13
    +1
    Сейчас практически во всех кафе стоят камеры,которые всё происходящее записывают.В "Сепаре"
    из не было?
    Если были,то отключить их или прервать,уничтожить запись могли только люди,имеющие коды или физический доступ.
    Это мы говорим про простейшие системы видеонаблюдения,в профессиональных все защищено гораздо серьезнее и информация дублируется.
    Иначе говоря,без "помощи" своих тут не обошлось.
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 09:56
      0
      Цитата: Дачник452
      Сейчас практически во всех кафе стоят камеры,которые всё происходящее записывают.В "Сепаре" из не было?

      не факт что они были вообще...
    2. Капитан Пушкин Онлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Дачник452
      без "помощи" своих тут не обошлось.

      Говорят, что один охранник Захарченко исчез и найти его пока не могут.
  15. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:20
    +1
    Странно все это, особенно после взрывов Моторолы и Гиви. Ну ладно Моторолу взорвали в подъезде, место не защищенное от посторонних. Урок надо было извлечь, ведь следующим по логике должен был быть Михаил Толстых(Гиви), к сожалению он им и стал. Почему такое раздолбайство, ведь все прекрасно понимают, идет война. И вот еще Захарченко. Может это результат того что перемешались ситуации войны и мирного времени, что расхолаживает людей, в том числе и охрану, или это чистое предательство с многовековой историей?
    1. Капитан Пушкин Онлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:52
      -1
      Цитата: Ros 56
      Ну ладно Моторолу взорвали в подъезде, место не защищенное от посторонних. Урок надо было извлечь, ведь следующим по логике должен был быть Михаил Толстых(Гиви), к сожалению он им и стал. Почему такое раздолбайство

      Для Гиви бомбу заложили в его рабочий кабинет. Такое впечатление, что в Донецке вербовщики СБУ работают без особых помех.
  16. МанА-манА Онлайн
    МанА-манА Сегодня, 10:17
    0
    Со стороны Захарченко это было нарушение техники безопасности, в каждой профессии она есть и её нужно соблюдать, это всё равно что без каски ходить по стройке...
  17. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 10:21
    +2
    Лично у меня сложилось мнение о несерьёзности и бутафории власти в ЛДНР, какое-то спонтанное движение в развитии, борьбе за независимость. Понятно, что без помощи России республики не жизнеспособны, но и помощь от России хотя и существенна, но не полноценна. Вот политику России в Сирии можно понять и увидеть, а политику России в отношении ЛДНР не видно и не понятно, чего хочет Россия. Заявления Путина о том что Россия не оставит Донбасс, это не серьёзно и неопределённо, таким образом, уважающая себя держава не ведёт.