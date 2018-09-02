Охранялось ли кафе "Сепар" в Донецке? Свидетельства посетителей

В конце июля дружной компанией в жаркий день решили выпить по кружке пива. Да, на стенде мелом так и осталась та надпись - "Пиво"... Только присели за столик, нам принесли кружки, а спустя полчаса вежливо попросили пересесть в соседнее здание - мол, высокопоставленные гости, что-то вроде совещания неформального.

К "Сепару" тут же подъехали тонированные автомобили, вооружённая охрана. Зашли внутрь. Мне показалось, что никто не обыскивал, не осматривал помещение должным образом - будто рабочие моменты, но положено, вот, с автоматчиками на входах-выходах его проводить. В какой-то момент стало понятно, что встреча проходит действительно на высоком уровне. И да, я сомневаюсь, что в "Сепаре" были в курсе о грядущем визите - ведь нам могли бы сказать: ребят, сядьте, пожалуйста, за стол в другом здании. Но этого не было. То есть, встреча-совещание была внеплановой, внезапной.

Болгарская коллега Ася Иванова забыла там деревянную ручку, она попросила то ли официантов (замечательные парни, надеюсь, хоть с ними все хорошо), то ли кого-то из охраны посмотреть, и не выбрасывать, если найдут - позже забрали бы. Заодно, пользуясь случаем, попросила передать Захарченко "привет", если он там.

Ещё в мае на параде Победы в Донецке в толпе кто-то говорил: Вон сколько у Захарченко охраны! Взглядом дилетанта же - средневековая "коробка" вокруг главы ДНР, и он - налегке. Вряд ли в бронежилете. Не так, как охраняют российских чиновников. Не так.

Прошёл почти ровно месяц, и что произошло - всем известно. Глава ДНР Александр Захарченко убит при взрыве в ресторане "Сепар" в самом центре Донецка.