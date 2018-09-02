В Эстонии почтут память эсэсовцев 20-й дивизии
Активисты отделения эстонской Консервативной народной партии в воскресенье временно установят на кладбище в Лихула (Западная Эстония) памятный камень солдатам 20-й дивизии СС, воевавшим в годы Второй мировой войны, передает Интерфакс.
Памятный знак будет копировать стеллу, ранее стоявшую на этом кладбище и демонтированную по распоряжению правительства 2 сентября 2004 года, поясняется на сайте партии.
В память о событиях 14-летней давности на кладбище состоится собрание, и под патриотические песни собравшихся будет временно восстановлен памятник, изображающий солдата в форме СС с эмблемой 20-й дивизии и автоматом в руках.
Впервые такая стела была установлена в 2002 году в городе Пярну. Однако после целого ряда протестов он был демонтирован. В 2004 году его «прибрали к рукам» власти города Лихула и установили на местном кладбище. Причем установили таким образом, чтобы автомат был обращен в сторону России, откуда, по мнению консерваторов, «исходит угроза Эстонии».
Простоял памятник эсэсовцам недолго – в сентябре того же года он был вновь демонтирован. Правительство в то время избегало скандалов подобного толка, поскольку страна вплотную приблизилась к реализации свой мечты – вступлению в Евросоюз и НАТО. Демонтированный монумент находится сегодня в музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином.
Памятный знак будет копировать стеллу, ранее стоявшую на этом кладбище и демонтированную по распоряжению правительства 2 сентября 2004 года, поясняется на сайте партии.
В память о событиях 14-летней давности на кладбище состоится собрание, и под патриотические песни собравшихся будет временно восстановлен памятник, изображающий солдата в форме СС с эмблемой 20-й дивизии и автоматом в руках.
Впервые такая стела была установлена в 2002 году в городе Пярну. Однако после целого ряда протестов он был демонтирован. В 2004 году его «прибрали к рукам» власти города Лихула и установили на местном кладбище. Причем установили таким образом, чтобы автомат был обращен в сторону России, откуда, по мнению консерваторов, «исходит угроза Эстонии».
Простоял памятник эсэсовцам недолго – в сентябре того же года он был вновь демонтирован. Правительство в то время избегало скандалов подобного толка, поскольку страна вплотную приблизилась к реализации свой мечты – вступлению в Евросоюз и НАТО. Демонтированный монумент находится сегодня в музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином.
- Использованы фотографии:
- https://funeralportal.ru
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