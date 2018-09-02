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В Эстонии почтут память эсэсовцев 20-й дивизии

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Активисты отделения эстонской Консервативной народной партии в воскресенье временно установят на кладбище в Лихула (Западная Эстония) памятный камень солдатам 20-й дивизии СС, воевавшим в годы Второй мировой войны, передает Интерфакс.

В Эстонии почтут память эсэсовцев 20-й дивизии


Памятный знак будет копировать стеллу, ранее стоявшую на этом кладбище и демонтированную по распоряжению правительства 2 сентября 2004 года, поясняется на сайте партии.


В память о событиях 14-летней давности на кладбище состоится собрание, и под патриотические песни собравшихся будет временно восстановлен памятник, изображающий солдата в форме СС с эмблемой 20-й дивизии и автоматом в руках.

Впервые такая стела была установлена в 2002 году в городе Пярну. Однако после целого ряда протестов он был демонтирован. В 2004 году его «прибрали к рукам» власти города Лихула и установили на местном кладбище. Причем установили таким образом, чтобы автомат был обращен в сторону России, откуда, по мнению консерваторов, «исходит угроза Эстонии».

Простоял памятник эсэсовцам недолго – в сентябре того же года он был вновь демонтирован. Правительство в то время избегало скандалов подобного толка, поскольку страна вплотную приблизилась к реализации свой мечты – вступлению в Евросоюз и НАТО. Демонтированный монумент находится сегодня в музее борьбы за свободу Эстонии под Таллином.
Использованы фотографии:
https://funeralportal.ru
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31 комментарий
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  1. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 08:32
    +1
    Печально видеть такие новости, причём всё чаще. Опасная тенденция.
    1. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 08:45
      -2
      Нам бы самим нехило почтить память советской пенсионной системе. Новая будет похлеще эсесовцев.
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 08:47
        +1
        Цитата: сибиралт
        Нам бы самим нехило почтить память советской пенсионной системе.

        Вы о чем? Государство то мы профукали, а вы о какой то системе..."потерявши голову, о волосах не плачут"
    2. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 08:47
      +3
      Вот они будущие "херои" , если Русский мир падет..Во времена СССР эти недобитки тихо сидели по погребам трясясь от каждого стука. Вот дожились мужики ,ветеранов оставшихся в живых жалко ..Как и больно на все это смотреть и молчать ! Новороссия поднялась ,надеясь на Россию, а мы их фактически бросили на растерзание бандеровцам и прочим падлам..
      Стыдно нам всем будет потом..
  2. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 08:34
    +4
    Активисты отделения эстонской Консервативной народной партии в воскресенье временно установят на кладбище в Лихула (Западная Эстония) памятный камень солдатам 20-й дивизии СС, воевавшим в годы Второй мировой войны,
    Камень...лучше бы кол вбили, осиновый, оно так верней бы было...
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:39
      +3
      Сергей , привет ! hi
      Цитата: svp67
      лучше бы кол вбили, осиновый

      Боюсь что на всех недобитков осин не хватит . Коричневая чума опять поднимает голову . Это касается не только Эстонии , конечно .
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 08:45
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        Сергей , привет !

        Привет Паша hi
        Цитата: bouncyhunter
        Боюсь что на всех недобитков осин не хватит .

        Ничего, вырастим сколько надо...
        Цитата: bouncyhunter
        Это касается не только Эстонии , конечно .

        Паш, а что у Вас творится, что то то мне Белоруссия, все больше, в инфополе Украину, перед первым майданом напоминает. Как люди то к этому относятся?
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:49
          +4
          Цитата: svp67
          Паш, а что у Вас творится

          Да как всегда : нацики и оппы всем недовольны , бухтят и возмущаются , но всё под контролем (если верить соответствующим органам) .
          Цитата: svp67
          Как люди то к этому относятся?

          Те , кто дружит с головой - не обращают внимания . Те , кто печенек матрасных наелся - поддерживает .
          1. Комментарий был удален.
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 08:56
              +1
              Привет , Мариша ! love
              Цитата: Masya Masya
              да, всё как у нас... в семье не без у.. @...

              Это точно . Массовости таких явлений не наблюдается , в отличие от конца 90-х - начала 2000-х ...
      2. Sxron Онлайн
        Sxron Сегодня, 08:51
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        Коричневая чума опять поднимает голову . Это касается не только Эстонии , конечно

        Уже знаменами размахивают Паша и готовят карательные отряды для вторжения , если это случится (не дай Бог ) в живых нас очень мало останется ...Огненое кольцо вокруг России сжимается все туже. soldier Кровью пахнет ,как никогда..
        1. Плотник 2329 Офлайн
          Плотник 2329 Сегодня, 09:07
          +1
          Схрон запустил над Эстонией дрон
          Всех посчитал там карателей он
          И разгадал антирусский их план
          Мы начеку! Спи спокойно, Михан...
    2. Masya Masya Онлайн
      Masya Masya Сегодня, 08:43
      +6
      парад мразей можно считать открытым... да простят меня модераторы... мразоты они есть!
  3. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 08:36
    +5
    Как все хорошо согласуется в Единой Европе.Памятники , праздники посвященные национальным дивизиям СС и демократия ,призывы к толерантности . Всех этот винегрет устраивает,замечают только когда это надо ? Свое рыло в пуху ................... .
  4. Фил77 Офлайн
    Фил77 Сегодня, 08:42
    +4
    Свинопасы тевтонского ордена опять возбудились.
    1. Masya Masya Онлайн
      Masya Masya Сегодня, 08:49
      +3
      Цитата: Фил77
      Свинопасы тевтонского ордена опять возбудились.

      я бы сказала... перевозбудились!
      1. Фил77 Офлайн
        Фил77 Сегодня, 08:55
        +3
        Марина,привет!ну вот такие они темпераментные,но только с памятью плохо.Забыли чем в 1945 году всё для них закончилось am !!!
        1. Masya Masya Онлайн
          Masya Masya Сегодня, 09:03
          +2
          Сергей, приветик! love
          только с памятью плохо.

          им давно пора жаловаться на склероз...
          1. Фил77 Офлайн
            Фил77 Сегодня, 09:08
            +1
            Жаловаться?Да там уже не склероз,всё гораздо хуже.Только хирургия!
            1. Masya Masya Онлайн
              Masya Masya Сегодня, 09:16
              +1
              Только хирургия!

              запущенный случай, лоботомия не поможет... только патологоанатом!
  5. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 08:43
    +2
    второй раз уже эта новость...
  6. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 08:58
    +2
    только Лаврова цитировать...
  7. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 09:00
    +2
    Цитата: сибиралт
    Нам бы самим нехило почтить память советской пенсионной системе. Новая будет похлеще эсесовцев.

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    У эстонцев тоже не всё в порядке. У них тоже психоз, только по эсэсовцам.
  8. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 09:02
    +2
    РФ на такое могла бы санкции какие придумать. Ну хоть что то сделать! Увы, Путину это не нужно.
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 09:48
      0
      о тот, что порошенко нужно думайте, а не о путине
  9. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 09:03
    +2
    Экскаватора не хватает, что бы сравнять весь "бардак" с нацистами
  10. Андрей Борисович Офлайн
    Андрей Борисович Сегодня, 09:19
    +1
    Памяти у них нет. Скоро прибалтики вообще не будет.
  11. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 09:24
    +2
    А наши мрази вешают памятные таблички Маннергейму, причем в Петербурге, где в блокаде погибло от голода и холода миллион ленинградцев. А ведь именно финны держали Ленинград в блокаде с севера. Если бы не финны, то город имел бы связь с Большой Землей на севере, и никакой блокады и голода не было бы. Почему-то об этом не пишут, как будто блокаду держали одни только немцы.
    Что касается памятника эстонским эсэсовцам, то почему Россия до сих пор кормит этих прибалтийских нацистов, платя за транзит товаров через эстонские порты? Неудивительно, что эстонцы наглеют, ведь никакой реакции со стороны России нет.
  12. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 09:29
    +1
    Всё ясно, у них "прививка" Нюрнбергского процесса от "коричневый чумы" закончилась. Больным доказывать что то словами и уговорами бессмысленно. Куда убегать то думаете деб.. (неумные) fool ??? Лучше сами начинайте строить себе психбольницы, нам некогда будет этим заниматься.
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:34
    +1
    Может быть, это и кощунство, но я бы лично этот "памятник " снес гусеницами танка !Как и десятки других, подобных, по всем вымиратам!
  14. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 09:46
    +2
    всегда порожает желание нытиков, плакс и других подобных индивидумов вставлять свои сопли, совершенно не связанные с темой в комментарии... вот скажите плаксы, причем тут неофашизм в эстонии и реформа пенсионной системы в россии ? или просто пост ради погон свое самолюбие потешить ?
  15. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 09:51
    0
    У нас давно пора принять закон о порядке и процедуре признания отдельных государств фашисткими, террористическими и т.д. или поддерживающими фашизм, терроризм и т.д. Закон должен предусматривать ограничения на взаимоотношения с этими государствами и поддержку оппозиции, в том числе вооруженной (см. Украина). Собственно, те же американцы именно так и делают.