Аналитика

Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?

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После убийства главы ДНР Александра Захарченко ВС народных республик были немедленно приведены в состояние повышенной боевой готовности. Дежурные подразделения подняты по боевой тревоге и заняли позиции на передовой, были подтянуты резервы.



Это понятно: велики были шансы того, что неприятель попытается воспользоваться шоком и некоторой неразберихой, неизбежными в таких случаях, чтобы нанести удар. Но этого не произошло. И даже не потому, что никакой дезорганизации защитников Донбасса не последовало.


Просто действия террористов не находятся в логике войны и не нацелены на обеспечение задачи военного разгрома противника. Этот и аналогичные теракты преследуют совсем другие цели.



Как мы знаем сейчас, убийство Александра Захарченко – дело рук украинских спецслужб. О чем свидетельствует не только сама логика происшедшего, но и первые показания задержанных террористов. В частности, о том, что убийство главы государства организовано командованием сил специальных операций ГУР ВСУ, заявил советник лидера ДНР Александр Казаков, сославшись на признательные показания задержанных.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.

Отметим, что многочисленные теракты, совершенные против политиков и военачальников народных республик, совершенные в последние годы, связаны именно с этой структурой.



Собственно, «дебютом» ССО ВСУ стали попытки, к счастью, неудачные, убийств главы ЛНР Игоря Плотницкого, главы ДНР Александра Захарченко и легендарного командира батальона «Спарта» ВС ДНР Арсения Павлова (Моторолы), попытки теракта в Крыму.

Первые неудачи не обескуражили террористов и они продолжили свое черное дело, жертвами которого все же стали такие легендарные защитники Донбасса, как Михаил Толстых, Олег Анащенко и Арсен Павлов, а теперь и Александр Захарченко.

Примечательно, что еще в момент создание ССО ВСУ убийство противников режима за рубежом было объявлено одной из главных целей структуры.

Ряд российских политиков, комментируя убийство Александра Захарченко, назвали это очередное преступление киевского режима бессмысленным. Действительно, никаких военных дивидендов она ВСУ не принесет, боевой дух защитников Донбасса подорван не будет, как не был он подорван не менее злодейскими убийствами легендарных Гиви и Моторолы.

Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?


Но при этом эти шаги имеют огромный смысл для решения Киевом задач внутриполитических.

Расправа над своими политическими противниками и просто несогласными с идеями «украинства» – альфа и омега украинского национализма, смысл существования и главная услада каждого свидомого патриота. Собственно, для большинства из них «перемога» означает возможность расправы над «ворогами». Недаром одной из излюбленных речевок украинских революционеров было: «Москаляку (коммуняку, жиденяку и т.д.) на гиляку (виселицу)».



И в отсутствие реальных побед, причем не только на донбасском фронте, но и в социально-экономической сфере, и на пути евроинтеграции, за «перемогу» сойдет и убийство одного из лидеров сопротивления киевскому режиму. Как говорится, за неимением гербовой бумаги пишем на обычной.

Режим Порошенко сегодня как никогда нуждается хоть в каких-нибудь успехах. Примечательно, что в украинских соцсетях убийство главы ДНР расценивают именно как победу над народными республиками и чуть ли не как уже состоявшийся захват Донбасса.

Понятно, что до президентских выборов «капитал» этой «перемоги» уже будет исчерпан, но до марта еще и дожить надо, что на фоне многочисленных провалов киевской хунты будет непростым делом. Тем более что большинство экспертов сулят Порошенко и его окружению жаркую осень и такую же зиму. Понятно, что акты терроризма еще более осложнят его отношения со странами ЕС, но сегодня на первый план выступает необходимость удержать власть в самой Украине.

Впрочем, как мы понимаем, эйфория от совершенного преступления скоро пройдет. И тогда надо будет совершать новое. Ведь совершить теракт против даже знаковых фигур народных республик несравненно легче, чем добиться минимальных успехов в бою против ВС ЛДНР. Ведь практически все вожди Донбасса в недалеком прошлом люди, далекие от власти, и они продолжают жить в обычных домах, заходить в кафе, общаться с людьми на улицах. Заставить их соблюдать необходимые для их статуса правила безопасности бывает крайне сложно. Да и служба охраны молодых государств не имеет еще необходимого профессионального уровня.

К тому же границы между ЛДНР и территорией, подконтрольной киевским формированиям, прозрачна, у многих родня на территории Украины. Значительные массы народа пересекают линию разграничения в оба направления. В такой ситуации отследить террористов крайне сложно. В ЛНР и ДНР множество украинской агентуры, как активной, так и спящей. И можно не сомневаться, что, если данный теракт останется безнаказанным, как и все предыдущие, кровавое продолжение не заставит себя ждать.



В этом смысле мне прямо-таки пугающим показалось заявление и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего, который сообщил журналистам, что убийство Александра Захарченко не повлияет на обязательства республик в рамках минских договоренностей.

«Здесь изменений быть не может. Обязательства свои он давал не как Александр Владимирович Захарченко, а он подписывал этот документ от имени республики, и в этом вопросе никаких сомнений быть не может», — заявил Дейнего, отметив, что минские соглашения являются «единственным инструментом» для мирного урегулирования, который сейчас есть.

Однако «инструмент» есть, а вот мирного урегулирования нет. Может быть, он и не работает потому, что убийства украинскими террористами лучших сыновей не только остаются по сути безнаказанными, но и не влияют на выполнение народными республиками Минских обязательств. Которые Киев и не думает исполнять.



Напомним, что Порошенко и пошел на подписание Минских соглашений исключительно для того, чтобы спасти от уничтожения группировку киевских формирований, окруженных в Дебальцево. И Минск, по сути дела, оказался для него спасительной соломинкой. Так что заклинания Дейнего о верности «Минску» любой ценой, даже невзирая на убийство главы ДНР, выглядят, мягко говоря, странно. Тем более что договоры теряют силу в том случае, если одна из сторон их не исполняет.

В любом случае, такая удивительная и подчеркнутая верность «Минску» выглядит пугающей. Особенно если была озвучена консолидированная и согласованная позиция.

Отметим, что, в свою очередь, Москва дала согласие на участие в переговорах в Минске, не только из гуманных соображений, чтобы избежать истребления оказавшихся в котле украинских боевиков, среди которых, помимо нацистов, были и просто обманутые, а также насильно мобилизованные люди. Было очевидно, что дебальцевский разгром, доведенный до своего логического конца, с большой вероятностью приведет к падению режима Порошенко. Не то чтобы он был желателен Кремлю, но альтернативой ему, скорее всего, стал бы полный хаос и беспредел, который бы потребовал глубокого вмешательства России, к которому она в тот момент не была готова, в первую очередь финансово.



И даже сегодня такой «похабный мир» кажется более предпочтительным, чем необходимость брать под контроль большую территорию, часть населения которой будет явно враждебно брать на себя бремя восстановления на ней порядка и нормальной жизни.

Однако у всего есть пределы. А Украина стремительно превращается в страну государственного терроризма, в которой теракты являются не только способом «диалога» с соседями, но и методом поддержания рейтинга властей.

Может ли в таком случае Россия надеяться, что террористическая активность Киева ограничится Донбассом?

Конечно же, нет, особенно если учесть, что попытки терактов на территории России уже были, и они унесли жизни военнослужащих в Крыму, погибших при задержании террористов из ССО ВСУ.



Тогда, после нейтрализации террористической группы Панова в Крыму, в Киеве заметно притихли, ожидая немедленного жесткого ответа Кремля. Однако его не последовало, и хунта решилась на следующие шаги, которые можно было бы представить публике как очевидные достижения и «перемоги» над «ворогами».

Далее последовало убийство в подмосковном ресторане одного из самых ярких деятелей Антимайдана, основателя харьковского антифашистского движения «Оплот» Евгения Жилина. Хотя, как совершенно справедливо отметил известный блогер Борис Рожин (Colonel Cassad), «на процессы в ДНР и ЛНР он особого влияния уже давно не оказывал, на какую-либо значимую власть там не претендовал», Евгений Жилин являлся одной из знаковых фигур «русской весны», одним из первых призвавший граждан Украины к прямому сопротивлению фашистскому путчу.

И в этом качестве он являлся объектом особой ненависти бандеровцев, и его убийство, да еще в России, было расценено ими как большое достижение.



К этому можно прибавить, что в день убийства Евгения Жилина выступил один из неонацистских главарей и депутат ВРУ Дмитрий Ярош и призвал к убийству Виктора Януковича.

«Знаете, если о таких говорить, то мне больше нравится деятельность израильских спецслужб, когда ситуация даже до суда не доводится. Происходит ликвидация, – заявил украинский депутат. – Эти твари столько горя натворили… Сколько крови уже из-за них пролито… надо включать такие механизмы, о которых я сказал. Будем доставать».

Уже тогда специалисты предупреждали, что бандеровцы на этом не остановятся, и украинские террористы продолжат охоту на людей и на территории России.

Если же нынешнее преступление киевских террористов останется безнаказанным, то последуют все новые – еще более жестокие, кровавые и многочисленные убийства. На Украине сегодня полно отморозков, распробовавших человеческой крови и рвущихся убивать. Существуют также контролируемые американскими советниками структуры – ССО и СБУ, готовые помочь им реализовать эти устремления.

Хотя происшедшее вполне тянет на «казус белли», начинать воевать необязательно. Есть и другие, не менее эффективные способы сделать очень больно тем, кто посылал убийц в Донбасс и в РФ.

У России есть множество других способов объяснить Киеву, что он не прав. Прежде всего это экономические рычаги, которые даже сейчас не вполне задействованы. Достаточно отметить, что целый ряд деятелей хунты и стоящих за ними олигархов имеют бизнес в нашей стране.

Кроме этого, есть и другие способы. Напомним, что, когда осенью 1985 года в Ливане террористы взяли в заложники четверых советских дипломатом (один из них был почти сразу же убит), КГБ с помощью арабских союзников сумел найти способ не только возвратить наших граждан, но и сделать так, чтобы даже мысли о подобных действиях против СССР не приходили в голову никому из местных. Согласно легенде, сотрудничающая с нашими органами местная организация сумела ликвидировать одного из влиятельных родственников организатора похищения, после чего его останки были переправлены главарю террористов. Это произвело столь сильное впечатление, что в Ливане с советскими больше не связывались.
Автор:
Борис Джерелиевский
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95 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 05:43
    +11
    Вопросов эти события вызывают больше чем есть ответов... И очень неудобные эти вопросы... Но верно одно.. без предательства не обошлось...
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 05:47
      +13
      Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?
      да.людей обстреливают,руководство и комбатов выбивают. это-тактика. если так будет продолжаться,финал очевиден,в вялотекущей войне,выигрывает украина, а Россия,только гумконвои шлёт.
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 05:58
        +3
        Цитата: Vard
        Вопросов эти события вызывают больше чем есть ответов...

        И каких можно узнать? Огласите, так сказать, весь список...
        Цитата: андрей юрьевич
        если так будет продолжаться,финал очевиден,в вялотекущей войне,выигрывает украина

        Автор как то так, сторонкой, сторонкой обошел вопросы "неожиданных" и быстротечных смертей, от "самоподрывов", высокопоставленных офицеров украинских ССО, в аккурат после убийств легендарных комбатов ДНР.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 06:48
          +3
          Нет,Дядьки,не спорьте-там сам чёрт ногу сломит...Нам не всё видно отсюда,конечно,но напрашивается вывод-не на тех поставил...
          1. Stas157 Онлайн
            Stas157 Сегодня, 09:01
            +3
            Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?

            А разве в других случая(убийства командиров) было по другому? Тут утверждают, что дескать были самоподрывы высокопоставленных украинских офицеров. А почему об этом никто не знает? Приведите примеры! Почему даже если это есть, то все делается тайком? Если это месть, то об этом все должны узнать! Иначе какая же это месть?
            В историю войдет - полное обезглавливание Донбасса, убийство всех народных командиров. В плане Украины - ничего подобного в историю не войдет.
            Порошенко и пошел на подписание Минских соглашений исключительно для того, чтобы спасти от уничтожения группировку киевских формирований

            А для чего пошел Путин?
            1. akunin Онлайн
              akunin Сегодня, 11:13
              0
              Цитата: Stas157
              А для чего пошел Путин?

              Отметим, что, в свою очередь, Москва дала согласие на участие в переговорах в Минске, не только из гуманных соображений, чтобы избежать истребления оказавшихся в котле украинских боевиков, среди которых, помимо нацистов, были и просто обманутые, а также насильно мобилизованные люди. Было очевидно, что дебальцевский разгром, доведенный до своего логического конца, с большой вероятностью приведет к падению режима Порошенко. Не то чтобы он был желателен Кремлю, но альтернативой ему, скорее всего, стал бы полный хаос и беспредел, который бы потребовал глубокого вмешательства России, к которому она в тот момент не была готова, в первую очередь финансово.

              порошенко жалко.
        2. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 06:55
          +8
          Я внимательно прочла статью и даже перечитала её несколько раз - и я тоже, как и многие русские люди, разделяю искреннюю озабоченность автора.
          Да, всё действительно очень грустно! И вынужденное народно-освободительное положение ДНР и ДНР от хунтяшного Киева, и безмозглое колониальное проамериканское положение в самой Украине, и полулиберальное отношение ко всему этому со стороны руководства в самой РФ!
          Автор во многом прав.

          И даже сегодня такой «похабный мир» кажется более предпочтительным, чем необходимость брать под контроль большую территорию, часть населения которой будет явно враждебно, брать на себя бремя восстановления на ней порядка и нормальной жизни.
          Однако у всего есть пределы. А Украина стремительно превращается в страну государственного терроризма, в которой теракты являются не только способом «диалога» с соседями, но и методом поддержания рейтинга властей.
          Может ли в таком случае Россия надеяться, что террористическая активность Киева ограничится Донбассом?
          Конечно же, нет,
          1. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 07:47
            +2
            Цитата: Татьяна
            Автор во многом прав...
            " Может ли в таком случае Россия надеяться, что террористическая активность Киева ограничится Донбассом? Конечно же, нет,..."

            Татьяна, а может ли Россия надеяться, что США ограничится террористами в Сирии? Конечно же нет. И что теперь?

            Украина соседнее государство в котором идёт гражданская война. На планете таких государств до фига и больше. Эта война развязана специально для того, что бы ослабить Россию, что бы втянуть нас в войну и объявить нас агрессором, против которого ополчится весь Мир. Им этого надо, так стоит ли нам поддаваться на их провокации?

            В своё время Путин в открытую заявлял, что бы Донбасс не проводил референдум. Не послушали, пошли на обострение. В отличии от Крыма, ЛДНР проголосовали за независимость, но не проголосовали за присоединение к нам - мы им не нужны! Так с какого перепугу мы должны присоединять их силой?

            Со своей стороны мы "Минскими соглашениями" остановили там войну - полномасштабных боевых действий не ведётся. Обе стороны не хотят быть теми, кто первым нарушит эти соглашения, а значит, как бы кто нас не убеждал в их похоронах, они действуют. Так же мы постоянно отправляем туда гуманитарную помощь. Мы сделали всё, что могли.

            Зло в долгую играть не умеет. Время работает на нас.
            1. Татьяна Офлайн
              Татьяна Сегодня, 08:52
              +6
              Цитата: Boris55
              В отличии от Крыма, ЛДНР проголосовали за независимость, но не проголосовали за присоединение к нам - мы им не нужны! Так с какого перепугу мы должны присоединять их силой? Со своей стороны мы "Минскими соглашениями" остановили там войну - полномасштабных боевых действий не ведётся. Обе стороны не хотят быть теми, кто первым нарушит эти соглашения, а значит, как бы кто нас не убеждал в их похоронах, они действуют. Так же мы постоянно отправляем туда гуманитарную помощь. Мы сделали всё, что могли.Зло в долгую играть не умеет. Время работает на нас.

              Милый Борис! Вы тоже правы! От того-то мне и грустно! Убили Захарченко - молодой, красивый мужчина и душой, и лицом, и телом; настоящий русский гражданин своего Отечества! Он в народной памяти останется навечно героически молодым. И на этом проамериканский прокси-государственный терроризм Киева не закончится - ни против ДЛНР, ни против России.

              Меня в школе и в вузе учили очень толковые и порядочные учителя и преподаватели еврейской национальности, люди уже в возрасте, повидавшие жизнь и даже успевшие повоевать. Я была у них любимой ученицей и много от них переняла очень дельного и порядочного для жизни. И сейчас я вспоминаю их. Что бы они посоветовали мне и нам вот в таком случае?
              Я не считаю для себя зазорным учиться хорошему и полезному у людей любой национальности.
              И мне жалко, что мы не можем ответить на американский прокси-террор украинских бандерлогов и их американских кураторов так, как это отработано в истории у евреев и во времена СССР.

              Но делать с агрессией Украинской хунты что-то надо, ибо под лежачий камень вода не течёт! В таких делах, наверное, всё-таки лучше перебдеть, чем не добдеть. Вопрос только в том, как это лучше сделать?
              1. роман66 Офлайн
                роман66 Сегодня, 09:03
                +6
                Бить, Татьяна, бить сильно , но аккуратно, нихрена там по-другому не поймут
                1. rocket757 Онлайн
                  rocket757 Сегодня, 09:49
                  +5
                  Просто бить, польза сомнительная, нужна цель, очевидный конечный результат.
                  Пока ничего не определено, промежуточные действия. ЛЮБЫЕ, ничего принципиально не изменят.
            2. EvilLion Офлайн
              EvilLion Сегодня, 09:02
              +3
              ЛДНР по факту УЖЕ присоединены. Экономически, юридически (с точки зрения стандартизации законов и взаимопризнания документов) и военно. Точно так же фактически присоединена Южная Осетия. С Крымом просто нужно было быстро провернуть операцию, обеспечивающую размещение на его территории неограниченных воинских контингентов по российским же законам. А это сделать можно только на своей территории.

              Ну и потестили попутно процесс адаптации новых территории под российскую юрисдикцию, а это как бы процесс очень сложный и дорогой.
            3. Aleksandr21 Онлайн
              Aleksandr21 Сегодня, 09:31
              +5
              Цитата: Boris55
              В своё время Путин в открытую заявлял, что бы Донбасс не проводил референдум. Не послушали, пошли на обострение. В отличии от Крыма, ЛДНР проголосовали за независимость, но не проголосовали за присоединение к нам - мы им не нужны! Так с какого перепугу мы должны присоединять их силой?


              Это точка зрения наших СМИ, и красивый прием, объяснить народу почему Крым вошёл в состав РФ, а Донецк и Луганск нет. По факту население Донбасса так же сильно хотело присоединиться к России как и Крым, и там и там живёт Русский народ, и после присоединения Крыма - Донбасс сильно завидовал такому исходу, но ВВП пошёл на попятную, а может испугался последствий... и сказал чтобы Донбасс не проводил референдум, но после того что там уже случилось в 2014 году (когда на население натравили армию) о каком примирение могла идти речь ? И с подачи Кремля вопрос о присоединение к РФ руководством ЛДНР не поднимался, но и вернуть всё как было тоже уже нельзя было.... кровь пролилась. А вот то что жители ЛДНР не хотели в Россию, а хотели независимости на подобие Приднестровья и ЮО это вранье. (кстати и Приднестровье и ЮО так же хотят в состав РФ как и Крым).
              1. Boris55 Онлайн
                Boris55 Сегодня, 10:17
                0
                Цитата: Aleksandr21
                Это точка зрения наших СМИ

                Наших СМИ? Вчера Киселёв похоронил "Минские соглашения". Вчера же Соловьёв идею пенсионной реформы приписал Путину... и.т.д. В предложении где есть словосочетание наши СМИ, слово шаши надо брать в кавычки...

                Цитата: Aleksandr21
                По факту население Донбасса так же сильно хотело присоединиться к России как и Крым

                И по этому половина из них оказалась беженцами в России, а другая - беженцами на Украине. Нам не надо, что бы нашим солдатам днём дарили цветы, а по ночам стреляли в спины. Если в Крыму 90% голосовало за Россию, то на Донбассе - 50/50. Они сами должны решить, чего они хотят.

                Цитата: Aleksandr21
                ВВП пошёл на попятную

                От каких своих слов отказался Путин? Какие свои слова он не подтвердил делами?

                Цитата: Aleksandr21
                после того что там уже случилось в 2014 году

                Вы помните с какой скоростью совет Федераций дал Путину право развязать войну на Украине? Вы помните как "вдруг" на Донбассе оказалось столько Российских флагов? Вы помните как Янукович будучи в бегах, но ещё по закону остававшийся президентом Украины призвал нас ввести войска?

                Когда Путин не повёлся на этот согласованную провокацию Запада, как внутри страны, так и из вне, нашёлся Гиркин, который заставил мирные требования граждан Донбасса перевести в гражданскую войну...

                Я не буду вспоминать кто организатор майдано, кто раздавал печенюжки и т.д... "Каждый народ заслуживает ту власть, которая потом его имеет".
                1. kakvastam Онлайн
                  kakvastam Сегодня, 10:41
                  +1
                  Цитата: Boris55
                  От каких своих слов отказался Путин? Какие свои слова он не подтвердил делами?
                  Вы что, издеваетесь?!
                  Одного "пусть только попробуют" в марте четырнадцатого достаточно, чтобы за всю жизнь не отмыться? Или вы гаденькую оговорочку "оставляем за собой право" имеете в виду?
                  1. Boris55 Онлайн
                    Boris55 Сегодня, 11:16
                    +1
                    Цитата: kakvastam
                    Одного "пусть только попробуют"



                    Интересно и что вы услышали?

                    Я - то, что мы ни когда не будем воевать с украинским народом, который как по одну, так и по другую сторону конфликта.

                    Далее - и пускай кто-то из числа военнослужащих ... Обстрелы ведут нац.батальоны.

                    Если на вас гавкает собака, вы же в ответ не становитесь на четвереньки и не начинаете гавкать в ответ? Так почему же вы хотите что бы мы уподобились этим узколобым выпоняющих чужие команды?
                2. Aleksandr21 Онлайн
                  Aleksandr21 Сегодня, 10:51
                  +2
                  Наших СМИ? Вчера Киселёв похоронил "Минские соглашения"


                  Да наши СМИ. При присоединение Крыма, вам напомнить какая эйфория царила на государственных телеканалах, и как потом в информационном поле, гасили этот импульс. Как освещали Новороссию и как потом всё тихо-тихо замяли....

                  В отличии от Крыма, ЛДНР проголосовали за независимость


                  А им дали другой выбор ? Или они так хотели независимости на подобие Принестровья или ЮО ? Нет, население на Донбассе просто хотели вернуться домой, на подобие Крыма, но в Кремле решили на их счёт по другому.

                  И по этому половина из них оказалась беженцами в России, а другая - беженцами на Украине.Нам не надо, что бы нашим солдатам днём дарили цветы, а по ночам стреляли в спины. Если в Крыму 90% голосовало за Россию, то на Донбассе - 50/50. Они сами должны решить, чего они хотят.


                  Война страшная вещь, естественно что при боевых действиях мирное население старается уехать в безопасное место. Вы видели кадры Донецкой\Луганской области ? Некоторые деревни, населенные пункты практически стерли с лица земли. А насчёт 50/50 это врятли, на Донбассе в 2014 году большинство было за присоединение к России, иначе бы не стали голосовать на референдуме за независимость от Украины (тогда бы 50% по вашим словам проголосовали против независимости от Украины, а там почти 90% за отделение от Украины было...), а вот вопрос о присоединение к России на референдуме.... такой возможности не дали. Крыму да дали, и результаты вы сами видели.

                  От каких своих слов отказался Путин? Какие свои слова он не подтвердил делами?


                  Тут дело не в словах а в делах. Раз уж начал что-то делать так иди до конца, а у нас 1 шаг вперёд и 2 назад. Крым мы присоединили, потому что там Русское население, а Донбасс нет потому что там 50/50 ? ну бред же. Просто испугались последствий (имхо).
                  1. Boris55 Онлайн
                    Boris55 Сегодня, 11:23
                    0
                    Цитата: Aleksandr21
                    и как потом всё тихо-тихо замяли....

                    Пролетели он со втягиванием России в войну, потому и замяли.

                    Цитата: Aleksandr21
                    А им дали другой выбор? ... а вот вопрос о присоединение к России на референдуме.... такой возможности не дали.

                    А кто у них его отобрал? Они же сами выбрали свою власть, своего Захарченко. Ту власть, которая от их имени провела такой референдум с такими вопросами.

                    Цитата: Aleksandr21
                    Просто испугались последствий

                    "Можно и одному привести коня на водопой, но и сто человек не заставят его пить, пока он сам не захочет".

                    Не надо уподобляться США и нести свою демократию туда, где её не ждут.
                3. akunin Онлайн
                  akunin Сегодня, 11:26
                  0
                  Цитата: Boris55
                  нашёлся Гиркин

                  гиркин прилетел с марса или венеры?где он хапнул денег,харча и фуража на свое мероприятие?а добровольцев?клич бросил ,с шапкой ходил?гиркин - не удачное мероприятие наших спецслужб.
                  1. Boris55 Онлайн
                    Boris55 Сегодня, 11:31
                    0
                    Цитата: akunin
                    гиркин - не удачное мероприятие наших спецслужб.

                    Вы уверены, что наших? Или может те, чьи сынки на гелендвагенах по Москве рассекали? Они не живут на Марсе, они живут среди нас.

            4. kakvastam Онлайн
              kakvastam Сегодня, 10:37
              +2
              Цитата: Boris55
              Эта война развязана специально для того, что бы ослабить Россию, что бы втянуть нас в войну и объявить нас агрессором, против которого ополчится весь Мир.
              Эту мантру мы слушаем каждый день вместо завтрака, обеда и ужина вот уже пятый год.
              Агрессором нас объявили, санкции ввели и продолжают вводит, а что такое "весь мир" - непонятно, но "цивилизованное человечество" уж точно ополчилось - так что же мы получили в обмен на бездействия, кроме потери уважения?
              "Лишь бы не было войны"? Да кто же Вам сказал, что её не будет?
              1. Boris55 Онлайн
                Boris55 Сегодня, 10:44
                -1
                Цитата: kakvastam
                Эту мантру мы слушаем каждый день

                Если свербит так, что не в мочь - езжайте в ЛДНР добровольцем, их там первыми на мясо фаршируют, а наших солдат не тронь, им есть кого защищать.
        3. kapitan92 Офлайн
          kapitan92 Сегодня, 09:35
          +4
          Цитата: svp67
          Автор как то так, сторонкой, сторонкой обошел вопросы "неожиданных" и быстротечных смертей, от "самоподрывов", высокопоставленных офицеров украинских ССО, в аккурат после убийств легендарных комбатов ДНР.

          hi Высокопоставленные офицеры выполняют приказы политического руководства страны. "Самоподрывы" надо переносить в политическую плоскость Киева, на "мосичуйчуковярошей". А включать "ответку", надо было еще "вчера".(ИМХО). hi
        4. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 10:29
          0
          Чтобы не прослыть трепачом, приведите, пожалуйста, список
          "неожиданных" и быстротечных смертей, от "самоподрывов", высокопоставленных офицеров украинских ССО

          Не обходите молчанием, так сказать.
      2. виктор н Офлайн
        виктор н Сегодня, 09:51
        +3
        Гуманитарные конвои очень важны, очень. Заарлата продавца на рынке, кассира - 3 тыс. рублей. Как и пенсии. Цены отнюдь не ниже российских. Устройте хаос из-за пенсий...........
      3. Кент0001 Офлайн
        Кент0001 Сегодня, 10:38
        0
        Вы ничего не понимаете. Это очередной ХП.... А если без сарказма, то ничего мы сделать не можем, или не хотим, или нам не велят. иначе бы давно все что нужно сделали, и не только там, и у себя в стране тоже. Все очень просто - что бы принимать решения, нужно быть РЕАЛЬНО НЕЗАВИСИМЫМИ. Я тут ранее на ветке за эти крамольные мысли минусов нахватал от ура-патриотов, ну да ладно, их не много и это начинает радовать, что люди уже больше объективно оценивают происходящее вокруг.
    2. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 09:04
      +4
      Для наших олигархов управляющих властью, на первом месте бабло срубить, а жизнь людей - дело пятое
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 09:43
        +2
        Цитата: сибиралт
        Для наших олигархов управляющих властью, на первом месте бабло срубить, а жизнь людей - дело пятое

        Это для любых олигархов\капиталистов одинаково. Просто где то в "малиновых пиджаках" ходить неприлично, такие же дела делают просто холят в смокингах .... принципиально разницы нет!
  2. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 05:54
    +16
    Походу утрёмся. Я не из всёпропальщиков, но судя по последним событиям, всё к утиранию и идёт. Бандерьё хоть и при участии кураторов, но уже до Глав Республик добралось. А наши только воздух сотрясают озабоченностями.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:05
      +4
      Посмотрим. Если сейчас выпилят пару очередных полковников из спецов, может дойдёт... хотя в идеале конечно другие лица, но до них тяжко добраться. Главное тонко и красиво все делать , а не шашкой махать с криком ура! ДНР сейчас отвечать так же нельзя! Тут же припишут к террористическим организациям, и все что делалось эти годы накроется медным тазом
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:11
        +8
        Цитата: Бультерьер
        и все что делалось эти годы накроется медным тазом

        простите,а что "делалось" ? кроме окопной войны,ничего не видно. похороны бесконечные.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 06:19
          +6
          Я сейчас про ответ. Сейчас терракт на подконтрольной Киевом земле если случится любой, то тут же начнётся дикий хайп. Заседания ООН, требования признать их террористической организацией, и это примут,к гадалке не ходи. А это все в корне изменит. Сейчас они для умных людей повстанцы, а станут террористами. Разница кардинальная. Я вообще удивлён , что эти отмороженные из 404 до сих пор сами ни чего не подорвали ради этого, как бы страшно сейчас это не звучало.
          1. Егоза Офлайн
            Егоза Сегодня, 08:17
            +7
            Цитата: Бультерьер
            Я вообще удивлён , что эти отмороженные из 404 до сих пор сами ни чего не подорвали ради этого, как бы страшно сейчас это не звучало.

            Так еще не вечер! Найдется кому заплатить и взорвем! Тем более, что грызня идет и между собственниками "заводов, газет, пароходов" Ну и че? Хлопцам надо заработать! ну не в цеха же идти, а выпить и гульнуть хоцца. Тем более, что есть на кого спихнуть любой теракт.
            1. роман66 Офлайн
              роман66 Сегодня, 09:05
              +1
              набрать в Сирии игиловцев и подбрасывать на места событий
          2. EvilLion Офлайн
            EvilLion Сегодня, 09:03
            +2
            Это даже не смешно.
          3. Кент0001 Офлайн
            Кент0001 Сегодня, 10:42
            0
            Так Киеву ничего не стоит сварганить провокацию. А вот почему мы не ставим вопрос в ООН об открытой поддержки террористов со стороны США в Сирии и приравнивания их к террористам-вот это вопрос....поэтому утремся и еще долго будем этим заниматься.
            1. igorbrsv Онлайн
              igorbrsv Сегодня, 11:32
              0
              А вот это здравая мысль - "признать сша страной террористом" у нас в РФ хотя бы. Официально
      2. EvilLion Офлайн
        EvilLion Сегодня, 09:05
        +5
        Я, конечно, всё понимаю, но если ВСУ там воюют, то взрывать и стрелять их генералов можно в рамках работы обычных армейских РДГ. По всем международным законам. Это при том, что там и сейчас постоянно что-то происходит и любой труп можно списать на укроразборки же.
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 09:43
          +2
          Откуда на передовой взяться украинскому генералу?
    2. A.Lex Офлайн
      A.Lex Сегодня, 09:15
      +4
      Николай, а давайте вспомним Российскую Империю? (я правда не поклонник её) Что там было на её "излёте"? Там чиновников губернаторов, полицейских убивали и государство мышей не ловило! Что, в итоге, и привело к падению Империи (как одна из многочисленных причин).
      Получается, что мы идём по тому же пути - людей убивают, убивают ТАКИМИ ЖЕ террористическими способами, как и в ТО ВРЕМЯ...А российские власти всё утираются и пальчиком грозят...
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 09:52
        +3
        Ситуация была интересная. Охранка весьма эффективно ловила революционеров. Они не вылазили из тюрем и ссылок с эмиграциями. Уж не охранка ли все эти дела стряпала?
      2. виктор н Офлайн
        виктор н Сегодня, 09:56
        +2
        Россия - участник конфликта?
  3. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 06:07
    +3
    Утремся,еще как.
    1. EvilLion Офлайн
      EvilLion Сегодня, 09:05
      +2
      Ну и утирайтесь.
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 09:53
        +1
        А че так небрежно про Россию?
        1. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 10:45
          +1
          Россия, может быть, и не утёрлась бы, да нет её давно.
          Есть молодая страна РФ, а вот ей утираться - как зубы чистить.
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:18
    +16
    У России есть множество других способов объяснить Киеву, что он не прав.
    Уже давно не объяснять Киеву нужно, а перекрывать кислород и в первую очередь экономический. При их агрессивных, оскорбительных заявлениях в отношении России, преступных действиях на Донбассе, таскания по международным судам и др. пакостям товарооборот за последний год только вырос и кто-то еще и гордится этим. Хватит с ними играть в "доброго дядю" и "братский народ". Каким он (народ) может быть братским если до синевы клянут нашу страну, убивают мирных жителей и совершают теракты против основных фигур республик? Пора Украине уже начать собирать "камни", которые она разбрасывала все эти годы.
    1. EvilLion Офлайн
      EvilLion Сегодня, 09:06
      +3
      Экономическое удушение, всегда взаимно, поэтому процесс просто растянут во времени.

      А про "брацкие наРОТы" уже никто не говорит давно.
      1. A.Lex Офлайн
        A.Lex Сегодня, 09:18
        +5
        А ЧТО может эта территория сделать такого экономически вредного, чтобы от этого России как государству (а не частным структурам) стало бы хуже экономически?
      2. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 10:04
        +1
        Во как! То глотку рвут что Россия тыщу лет собирала земли и негоже их раздавать, то предлагают эти земли оторвать! Че то Ольгович тут молчит. Сказал бы уже своё веское слово! У него коммунисты разбазаривали земли. Но что пошло с 90- х, молчит как рыба! Ольгович! Отзовись! Надо нам окраину отдавать или нет? Что сегодня делать с другими территориями? ДВ освоить у нас не получается. Отдадим их Японии и Китаю? Все равно нет ни средств, ни желания осваивать ДВ!
      3. akunin Онлайн
        akunin Сегодня, 11:35
        0
        Цитата: EvilLion
        Экономическое удушение, всегда взаимно, поэтому процесс просто растянут во времени.

        А про "брацкие наРОТы" уже никто не говорит давно.

        включите днем телевизор,посмотрите "время покажет"("братские народы" каждый день)
  5. gorenina91 Офлайн
    gorenina91 Сегодня, 06:28
    +3
    -Если бы российские спецслужбы так же заботились бы о "целостности и неприкосновенности" и "охраняли" бы новороссийских "военных лидеров" (все они уже убиты в результате терактов) и глав государств ДНР и ЛДР так же как...как ...как... турецкого Эрдогана.., то наверное все они и сегодня были бы живы и выполняли бы свои обязанности...
  6. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 06:41
    +7
    Ликвидация любой фигуры на украине ,даже президента, не сможет перевесить утрату Захарченко.Это будет для нас такая же временная победа.Самая большая победа будет присоединение к России.На худой конец предоставление автономии на полных условиях самих республик с прицелом на будущую постепенную интеграцию с РФ как Осетия.Автономия на особых условиях позволит сделать уход от украины без войны, а это для жителей республик сейчас одно из самых главных.Это они сидят в подвалах и без света,медикаментов и обычных человеческих условий.Мы судим по человечески, нам все понятно и очевидно.Нужно признавать республики,но геополитика это грязное дело, в котором благородству и человечности нет места по природе своей.В ход идут любые приемы и играют грязно все абсолютно страны.Можно проиграть бой но не "войну".Принуждение к миру все больше звучит в коментариях.Не получиться.Надеяться на то, что при принуждении местное население поддержит или просто не станет мешать очень опасно.Время упущено,население украины зомбировано.Можно взять военные обьекты и получить партизанскую войну.Все это на фоне огромных дыр в бюджете где даже с пенсиями еле еле удается справляться.Принуждение к миру с последующим отходом обратно не имеет смысла а оставаться там потребует очень больших ресурсов.Во внешней политике мы окончательно закрепимся в роли неадекватного государства которое осуществляет не прогнозируемые прыжки .Именно этого боится вест мир.Когда государство ведетне прогнозируемую политику.Вопрос в том что выбирает наше государство.Русский мир или деньги.По правилам геополитики ,все делаеться из за денег.Была еще небольшая надежда на то что предвыборная компания пойдет не по сценарию на украине и было бы еще проще чтобы к власти пришли бы более адекватные и договороспособные люди,но они уже сидят.Кто не сидит того скоро тоже приземлят.А небольшой транш из Вашингтона все затраты на хлеб и зрелища на выборы позволит спокойно пережить выборный процесс.И все это на фоне Сирии нельзя забывать.Армия на подьеме тут не поспоришь но когда нет экономической мощи долго эта армия не сможет выполнять на 100 процентов эффективно задачи.
    1. gorenina91 Офлайн
      gorenina91 Сегодня, 06:47
      -3
      -Вы хоть сами-то поняли..., о чём написали..?
    2. A.Lex Офлайн
      A.Lex Сегодня, 09:28
      0
      Владимир, вы так много написали, но что-то конкретики у вас не прибавилось. А позвольте вопрос:
      Вот вы говорите присоединить...Кого присоединять? Донбасс? На каком основании? Там проводилось голосование (ещё в самом начале), а какой процент проголосовал ЗА присоединение к России? Ну это так... А может вы об остальной территории бывш.УССР?
      Отсюда возникает другой вопрос - присоединив это "гуляйполе", Россия получает ВСЕХ этих отморозков ТОЖЕ??? А вам напомнить ЧЕМ обернулось возвращение ЭТИХ ЖЕ территорий при освобождении (западная часть УССР) в 1944 году? Как приходилось воевать с этой бандеровской нечестью? И ведь они НИКОГДА не воюют с регулярными войсками или со спецподразделениями - всегда ТОЛЬКО с гражданскими!
      И вы хотите устроить этот террор уже на территории России? (а это будет - они пойдут на это!)
      1. rudolff Офлайн
        rudolff Сегодня, 09:52
        +2
        "Там проводилось голосование (ещё в самом начале), а какой процент проголосовал ЗА присоединение к России? Ну это так..." За присоединение к России голосования не было вообще. Были референдумы в поддержку актов о независимости ДНР и ЛНР. О присоединении хотели провести второй референдум, в Кремле против.
    3. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 10:12
      +1
      Ну почему люди мыслят так прямолинейно? Убрать Порошенко взорвав мину? Других способов для смены режимов нет? ЕБН убрал Горбачева взорвав его?
  7. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:46
    +2
    Достаточно отметить, что целый ряд деятелей хунты и стоящих за ними олигархов имеют бизнес в нашей стране.
    ....у Порошенко....А "гаранты" минских соглашений, Франция и Германия как молчали так и молчат..Не вводят ни каких санкций и запретов супротив нарушителя..
    1. Николай Петров Офлайн
      Николай Петров Сегодня, 08:05
      +3
      По поводу "гарантов". Эти гаранты - есть ПОДЕЛЬНИКИ бандерья. Скажут они чего против себя. Никогда такого не было, чтобы кто-то против себя топил.
    2. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 09:33
      +2
      Цитата: parusnik
      [ ..у Порошенко....А "гаранты" минских соглашений, Франция и Германия как молчали так и молчат..Не вводят ни каких санкций и запретов супротив нарушителя..
      Они молчали с самого начала беззаконного переворота, молчали на протяжении всех 4,5 лет агрессии.
      ЛДНР для них-----как часть .РОССИИ.Это их отношение к русским.
  8. Jovanni Офлайн
    Jovanni Сегодня, 06:48
    +5
    Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?

    Да статья сама дает ответ на вопрос. Конечно утремся. Оно уже привычно, - вон сколько народу положили бандеровцы, и ... ничего. А! Озабоченность... А чего? Кремлевские кабинеты далеко от Донбасса! Так думается. Только вот это... Квалификация убийц - то, растет!
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 10:16
      +1
      Всякая власть тогда чего то стоит когда может себя защитить, как сказал Ленин. Киев себя успешно защищает, а ЛДНР и Россия?
  9. avia12005 Офлайн
    avia12005 Сегодня, 06:53
    +4
    Каждый день промедления с решением украинского вопроса ведёт к ухудшению положения в самой России.
  10. kartalovkolya Офлайн
    kartalovkolya Сегодня, 07:03
    +3
    Для наведения порядка в сумасшедшем доме есть санитары и в 08.08.08., против "буйных" грузин, нашлись "санитары", не пора ли привести в порядок "киевский дом умалишенных"! Санитаров в студию!!!
  11. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 07:05
    +4
    "Ряд российских политиков, комментируя убийство Александра Захарченко, назвали это очередное преступление киевского режима бессмысленным. Действительно, никаких военных дивидендов она ВСУ не принесет, боевой дух защитников Донбасса подорван не будет, как не был он подорван не менее злодейскими убийствами легендарных Гиви и Моторолы..." - очень спорно.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 10:19
      0
      После их убийства, новых легендарных личностей не появилось.
  12. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    +2
    Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?

    ... утёрлись и будем утираться... обидно до соплей.. зато чеченский спецназ завоевал первое место в мире среди спецподразделений... спрашивается а нафига?... чтоб бУло, и всё???!!!....
    1. Maverick1812 Офлайн
      Maverick1812 Сегодня, 07:31
      +7
      Чеченский спецназ кинут против нас, когда выйдем на улицы!
  13. nikvic46 Онлайн
    nikvic46 Сегодня, 07:13
    0
    Автор прав.Мне вдруг пришли в голову слова футбольного обозревателя Бубнова о нападающем "Он профессионал.Он должен забивать голы.Это его хлеб".Вот это качество простирается на все виды деятельности.А с автором абсолютно согласен.Только "шапку" надо поменять.
  14. svp Онлайн
    svp Сегодня, 07:34
    +1
    Причём Ливан и ДНР?
    Там яйца отрезали племянникам шейха и пообещали действовать дальше,согласно обстанове.
    Как ни прискорбно,но это ожидаемо было. Российская элита начинает слив неугодных союзников.
    На мой взгляд не профессиональный в обмен на Сирию.
  15. СКАД Офлайн
    СКАД Сегодня, 07:39
    +5
    Заявления нацистов о разрыве договора о дружбе разрыве жд сообщения оскорбительное вякание верхушки в сторону России и наконец убийство главы ополчения пусть и с помощью предателей говорит о сильнейшей и не прекращающей поддержке америкосов скакуасам.И такое будет и до выборов в укропии и после.
    Значительная часть нас хохлов способна из-за своей тупости и ненависти к соседу-России и непризнаным республикам утопить в крови как себя так и ДНР и ЛНР и при это прямо или косвенно причинить немалый ущерб России.
    1. A.Lex Офлайн
      A.Lex Сегодня, 09:32
      +1
      ...и захватить с собой Россию в эту яму...
  16. alta Онлайн
    alta Сегодня, 07:56
    0
    1. Напомним, что, когда осенью 1985 года в Ливане террористы взяли в заложники четверых советских дипломатом (один из них был почти сразу же убит),
    Надо не стесняться , что это были террористы Хисболлы, которых сегодня Россия террористами не считает...
    2. Куда исчез тихо и неожиданно лидер другой республики, Луганской госп. Плотницкий?
    1. Околоточный Офлайн
      Околоточный Сегодня, 09:00
      0
      А не «Ансар Аллах»? Где то читал, что эта группировка выкрала наших в Ливане.
  17. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 08:01
    +3
    Да, утрёмся. Да, ответки не будет.
    Можете считать это проявлением слабости России, или её нежеланием вестись на провокации, или верить что ответим - но позже, обязательно, когда нибудь... Но суть от этого не изменится - ничего не произойдёт.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 10:23
      -1
      В общем можно ответить фразой тети из Бразилии. Я тебя поцелую потом, если ты захочешь!
  18. parma Офлайн
    parma Сегодня, 08:11
    +1
    Как по мне, все эти смерти влиятельных и знаменитых людей из ЛДНР больше похоже на внутренние разборки внутри самих республик... По крайней мере в этом больше логики, чем в диверсии...
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 10:25
      +2
      А почему таких смертей нет в Киеве? Там все кристально честные и неподкупные? А в ЛДНР сборище ОПГ?
  19. Егоза Офлайн
    Егоза Сегодня, 08:23
    +3
    Да вот тут еще нюансик....как только Захарченко заговорил "мы все из СССР", да национализировал пару предприятий в пользу Республики, чтоб было чем людям платить пенсии, помощь многодетным и т.д., так сразу и предательство случилось. Так дешевле бывшим владельцам получилось?
  20. Serzh_R Офлайн
    Serzh_R Сегодня, 08:46
    +5
    Такое на тормозах не спустишь -
    горка слишком пологая.
    Президент должен выступить по этому поводу или будет понятно,
    что России люди Донбаса не нужны.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 10:27
      +3
      Он уже говорил на эту тему давно. Русские своих не бросают! И действительно не бросают, ни своих олигархов, ни украинских!
  21. Lis_Domino Офлайн
    Lis_Domino Сегодня, 08:47
    +2
    Думаю теперь руководители непризнанных республик призадумаются - насколько они ценны для В.В.П. что он дает их отстреливать как куропаток на охоте и вообще имеет ли смысл быть пушечным мясом без каких либо перспектив к нормальной жизни для себя и людей которые на тебя надеются которые поверили тебе, пошли за тобой.
    А может г-ну Суркову самому занять должность руководителя ДНР? Поработать так сказать в полях...
  22. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 08:48
    +3
    Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?

    Нет! Выразим глубокую озабоченность и озадаченность.
  23. Егоза Офлайн
    Егоза Сегодня, 08:48
    +4
    Ну вот и первые "результаты" Уже с утра объявили, что террористы ДНР нарушили школьное перемирие, обстреляли 4 раза ВСУ, и вообще в школах надо учить детей быть готовыми к терактам!!!!! До чего дойдет "наше правительство" чтобы оправдать свои действия?
  24. Alex Nevs Офлайн
    Alex Nevs Сегодня, 08:53
    0
    Только !!!!!! Озабоченность...ТОЛЬКО!!!!
  25. EvilLion Офлайн
    EvilLion Сегодня, 08:54
    -5
    Автор может утереться, а вот когда укрочиновники взлетали вместе с машина на воздух, он, походу, забыл.

    А еще были всякие Дудаевы с Басаевы. Не напомнить, как эти выродки кончили?

    Но вы скачите дальше и вопите, что Путин слил.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 10:32
      +2
      Поддерживаете Киев? Захарченко как Басаев? Нет? Ну и где громкие смерти руководителей укрохунты?
  26. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 08:59
    +7
    Может плохо смотрел, но на похоронах Захарченко увидел Аксенова, Поклонскую, еще кого то из Думы и Совфеда и никого из Правительства или от Президента. Что ж так, испачкаться побоялись?
  27. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 09:07
    +4
    Уже утёрлись.
    Реакция на такие события бывает либо немедленной, либо никакой.
    Немедленной не было.
  28. molotkov60mkpu Офлайн
    molotkov60mkpu Сегодня, 09:11
    +2
    Вообще вся обстановка на украине - это результат нерешительности и непоследовательности (...). Госпереворот майданный продолжился после изучения реакции кремля при прогреваемых самолетных двигателей руководства украины. Далее пошагово с оглядкой при отсутствии реакции обстановка усложнялась и в плане АТО, и в плане разнузданности националистов. Это же относится и к терактам.
    И не согласен я , что мы будем тащить хаос на своих плечах. Все это страхи наших олигархов за свое бабло. В случае падения украины в наши руки, во власть ставятся местные новоросские активисты. И наоборот - нормализуется экономическая деятельность, народ вздохнет свободнее. Меняется кадровый состав силовых и правоохранительных структур. Почему обязательно все сводить в прямым финансовым вливаниям. Это страшилка как раз и предназначена для отпугивания России от вмешательства в украинские (наши) дела. Не получится сделать все чистенько., чтобы и нас не задело и и нормализовалось на украине все. Это все последствия того, что мы не можем определиться с целями ни у себя в России (сопли жуем) , ни на украине, и вообще на постсоветском пространстве. При ВВП так и будет все тянуться в выжидании удачно складывающейся ситуации, а не формировании ситуации под себя.
  29. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 09:50
    +3
    Статья понравилась, но наше либерастическое правительство и толерантность Президента не дадут возможности действовать так, как спецслужбы СССР - не та ментальность.
  30. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:59
    +1
    Для военной поддержки Донбасса требуется веское основание. Этим основанием может быть только полномасштабное наступление ВСУ с полным и официальным разрывом Минских соглашений. Об остальном можно кричать до хрипоты. Только после заключения Минских соглашений появилась возможность для РФ действовать официально.
  31. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 10:02
    +3
    Как мы знаем сейчас, убийство Александра Захарченко – дело рук украинских спецслужб.

    Действительно "как" (точнее откуда?) мы это знаем? Но Джереливский в своём репертуаре: мы знаем, - и всё тут. Но дело даже не в этом. Если (по самому Джереливскому) Минск выгоден Украине, тогда зачем убивать Захарченко?!!! Это просто глупо.
    ПыСы. Вот уж действительно весь сайт знает, что Бетмена, Мозгового, Дрёмова устранили свои. А лидера "Оплота" убили под Москвой из-за его бизнеса (торговля ресурсами Донбасса), - это официальная версия СК России! Так, что не стоит бежать впереди паровоза с пропагандистскими статьями. Позже может оказаться, что и Захарченко убили не ССО Украины, и не из-за его пророссийской политики.
  32. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 10:54
    +1
    Если бы это были наши спецслужбы и Порошенко по автору, ищущий хоть какие то успехи-немедленно бы объявил бы это "перемогой". Однако от всех "успехов" такого рода Киев открещиваться. И партнеры отстреливающие всяких "оплотов" и Вороненков на улицах и ресторанах Москвы и Киева -это нормально. Бизнес и ничего личного.Можно пришить политику, но политика это деньги и бизнес.
    Опять же поддерживаюсь мнения--целью был министр финансов. Его патрон- цель второстепенная.
    Меня хотят заставить поверить что у нас лучшие спецслужбы в мире? Но при этом всегда насмехаться над сбушниками в любой статье. Но "украинские ДРГ" лучшие в мире, достают даже в Москве..
    Нужно определиться, либо лучшие, либо плохие и тогда это не они.
    А то политика в ОРДиЛО-чуть что это "украинская ДРГ". Политика в РФ--чуть что это "украинцы/(СБУ/Правый Левый сектор, лично Ярош и прочие), политика в Украине--ГРУ, ФСБ, лично Путин с Шойгу...
    местных чего то всегда забывают...а миллионы каким то образом аккумулируются и без верховных кураторов.
  33. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 10:59
    +1
    Иногда складывается впечатление, что вся заваруха в Новороссии была совместным проектом с целью утилизации неудобных пассионариев на всём пространстве бывшей России.
    Действительно, чего уж проще: разжечь конфликт, бросить в него тех, кто мешает властям разных ошмётков - и правых, и левых, и патриотов различных мастей - заставить их поубивать друг друга, а потом планомерно перестрелять тех, кто останется.
    И снова настанет благорастворение воздухов, и опять будет повсюду "одна страна, одна команда, один тренер".
    Противно было бы поверить в такое...