Убийство главы ДНР. Снова утрёмся?

После убийства главы ДНР Александра Захарченко ВС народных республик были немедленно приведены в состояние повышенной боевой готовности. Дежурные подразделения подняты по боевой тревоге и заняли позиции на передовой, были подтянуты резервы.Это понятно: велики были шансы того, что неприятель попытается воспользоваться шоком и некоторой неразберихой, неизбежными в таких случаях, чтобы нанести удар. Но этого не произошло. И даже не потому, что никакой дезорганизации защитников Донбасса не последовало.Просто действия террористов не находятся в логике войны и не нацелены на обеспечение задачи военного разгрома противника. Этот и аналогичные теракты преследуют совсем другие цели.Как мы знаем сейчас, убийство Александра Захарченко – дело рук украинских спецслужб. О чем свидетельствует не только сама логика происшедшего, но и первые показания задержанных террористов. В частности, о том, что убийство главы государства организовано командованием сил специальных операций ГУР ВСУ, заявил советник лидера ДНР Александр Казаков, сославшись на признательные показания задержанных.«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — сказал Казаков.Отметим, что многочисленные теракты, совершенные против политиков и военачальников народных республик, совершенные в последние годы, связаны именно с этой структурой.Собственно, «дебютом» ССО ВСУ стали попытки, к счастью, неудачные, убийств главы ЛНР Игоря Плотницкого, главы ДНР Александра Захарченко и легендарного командира батальона «Спарта» ВС ДНР Арсения Павлова (Моторолы), попытки теракта в Крыму.Первые неудачи не обескуражили террористов и они продолжили свое черное дело, жертвами которого все же стали такие легендарные защитники Донбасса, как Михаил Толстых, Олег Анащенко и Арсен Павлов, а теперь и Александр Захарченко.Примечательно, что еще в момент создание ССО ВСУ убийство противников режима за рубежом было объявлено одной из главных целей структуры.Ряд российских политиков, комментируя убийство Александра Захарченко, назвали это очередное преступление киевского режима бессмысленным. Действительно, никаких военных дивидендов она ВСУ не принесет, боевой дух защитников Донбасса подорван не будет, как не был он подорван не менее злодейскими убийствами легендарных Гиви и Моторолы.Но при этом эти шаги имеют огромный смысл для решения Киевом задач внутриполитических.Расправа над своими политическими противниками и просто несогласными с идеями «украинства» – альфа и омега украинского национализма, смысл существования и главная услада каждого свидомого патриота. Собственно, для большинства из них «перемога» означает возможность расправы над «ворогами». Недаром одной из излюбленных речевок украинских революционеров было: «Москаляку (коммуняку, жиденяку и т.д.) на гиляку (виселицу)».И в отсутствие реальных побед, причем не только на донбасском фронте, но и в социально-экономической сфере, и на пути евроинтеграции, за «перемогу» сойдет и убийство одного из лидеров сопротивления киевскому режиму. Как говорится, за неимением гербовой бумаги пишем на обычной.Режим Порошенко сегодня как никогда нуждается хоть в каких-нибудь успехах. Примечательно, что в украинских соцсетях убийство главы ДНР расценивают именно как победу над народными республиками и чуть ли не как уже состоявшийся захват Донбасса.Понятно, что до президентских выборов «капитал» этой «перемоги» уже будет исчерпан, но до марта еще и дожить надо, что на фоне многочисленных провалов киевской хунты будет непростым делом. Тем более что большинство экспертов сулят Порошенко и его окружению жаркую осень и такую же зиму. Понятно, что акты терроризма еще более осложнят его отношения со странами ЕС, но сегодня на первый план выступает необходимость удержать власть в самой Украине.Впрочем, как мы понимаем, эйфория от совершенного преступления скоро пройдет. И тогда надо будет совершать новое. Ведь совершить теракт против даже знаковых фигур народных республик несравненно легче, чем добиться минимальных успехов в бою против ВС ЛДНР. Ведь практически все вожди Донбасса в недалеком прошлом люди, далекие от власти, и они продолжают жить в обычных домах, заходить в кафе, общаться с людьми на улицах. Заставить их соблюдать необходимые для их статуса правила безопасности бывает крайне сложно. Да и служба охраны молодых государств не имеет еще необходимого профессионального уровня.К тому же границы между ЛДНР и территорией, подконтрольной киевским формированиям, прозрачна, у многих родня на территории Украины. Значительные массы народа пересекают линию разграничения в оба направления. В такой ситуации отследить террористов крайне сложно. В ЛНР и ДНР множество украинской агентуры, как активной, так и спящей. И можно не сомневаться, что, если данный теракт останется безнаказанным, как и все предыдущие, кровавое продолжение не заставит себя ждать.В этом смысле мне прямо-таки пугающим показалось заявление и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего, который сообщил журналистам, что убийство Александра Захарченко не повлияет на обязательства республик в рамках минских договоренностей.«Здесь изменений быть не может. Обязательства свои он давал не как Александр Владимирович Захарченко, а он подписывал этот документ от имени республики, и в этом вопросе никаких сомнений быть не может», — заявил Дейнего, отметив, что минские соглашения являются «единственным инструментом» для мирного урегулирования, который сейчас есть.Однако «инструмент» есть, а вот мирного урегулирования нет. Может быть, он и не работает потому, что убийства украинскими террористами лучших сыновей не только остаются по сути безнаказанными, но и не влияют на выполнение народными республиками Минских обязательств. Которые Киев и не думает исполнять.Напомним, что Порошенко и пошел на подписание Минских соглашений исключительно для того, чтобы спасти от уничтожения группировку киевских формирований, окруженных в Дебальцево. И Минск, по сути дела, оказался для него спасительной соломинкой. Так что заклинания Дейнего о верности «Минску» любой ценой, даже невзирая на убийство главы ДНР, выглядят, мягко говоря, странно. Тем более что договоры теряют силу в том случае, если одна из сторон их не исполняет.В любом случае, такая удивительная и подчеркнутая верность «Минску» выглядит пугающей. Особенно если была озвучена консолидированная и согласованная позиция.Отметим, что, в свою очередь, Москва дала согласие на участие в переговорах в Минске, не только из гуманных соображений, чтобы избежать истребления оказавшихся в котле украинских боевиков, среди которых, помимо нацистов, были и просто обманутые, а также насильно мобилизованные люди. Было очевидно, что дебальцевский разгром, доведенный до своего логического конца, с большой вероятностью приведет к падению режима Порошенко. Не то чтобы он был желателен Кремлю, но альтернативой ему, скорее всего, стал бы полный хаос и беспредел, который бы потребовал глубокого вмешательства России, к которому она в тот момент не была готова, в первую очередь финансово.И даже сегодня такой «похабный мир» кажется более предпочтительным, чем необходимость брать под контроль большую территорию, часть населения которой будет явно враждебно брать на себя бремя восстановления на ней порядка и нормальной жизни.Однако у всего есть пределы. А Украина стремительно превращается в страну государственного терроризма, в которой теракты являются не только способом «диалога» с соседями, но и методом поддержания рейтинга властей.Может ли в таком случае Россия надеяться, что террористическая активность Киева ограничится Донбассом?Конечно же, нет, особенно если учесть, что попытки терактов на территории России уже были, и они унесли жизни военнослужащих в Крыму, погибших при задержании террористов из ССО ВСУ.Тогда, после нейтрализации террористической группы Панова в Крыму, в Киеве заметно притихли, ожидая немедленного жесткого ответа Кремля. Однако его не последовало, и хунта решилась на следующие шаги, которые можно было бы представить публике как очевидные достижения и «перемоги» над «ворогами».Далее последовало убийство в подмосковном ресторане одного из самых ярких деятелей Антимайдана, основателя харьковского антифашистского движения «Оплот» Евгения Жилина. Хотя, как совершенно справедливо отметил известный блогер Борис Рожин (Colonel Cassad), «на процессы в ДНР и ЛНР он особого влияния уже давно не оказывал, на какую-либо значимую власть там не претендовал», Евгений Жилин являлся одной из знаковых фигур «русской весны», одним из первых призвавший граждан Украины к прямому сопротивлению фашистскому путчу.И в этом качестве он являлся объектом особой ненависти бандеровцев, и его убийство, да еще в России, было расценено ими как большое достижение.К этому можно прибавить, что в день убийства Евгения Жилина выступил один из неонацистских главарей и депутат ВРУ Дмитрий Ярош и призвал к убийству Виктора Януковича.«Знаете, если о таких говорить, то мне больше нравится деятельность израильских спецслужб, когда ситуация даже до суда не доводится. Происходит ликвидация, – заявил украинский депутат. – Эти твари столько горя натворили… Сколько крови уже из-за них пролито… надо включать такие механизмы, о которых я сказал. Будем доставать».Уже тогда специалисты предупреждали, что бандеровцы на этом не остановятся, и украинские террористы продолжат охоту на людей и на территории России.Если же нынешнее преступление киевских террористов останется безнаказанным, то последуют все новые – еще более жестокие, кровавые и многочисленные убийства. На Украине сегодня полно отморозков, распробовавших человеческой крови и рвущихся убивать. Существуют также контролируемые американскими советниками структуры – ССО и СБУ, готовые помочь им реализовать эти устремления.Хотя происшедшее вполне тянет на «казус белли», начинать воевать необязательно. Есть и другие, не менее эффективные способы сделать очень больно тем, кто посылал убийц в Донбасс и в РФ.У России есть множество других способов объяснить Киеву, что он не прав. Прежде всего это экономические рычаги, которые даже сейчас не вполне задействованы. Достаточно отметить, что целый ряд деятелей хунты и стоящих за ними олигархов имеют бизнес в нашей стране.Кроме этого, есть и другие способы. Напомним, что, когда осенью 1985 года в Ливане террористы взяли в заложники четверых советских дипломатом (один из них был почти сразу же убит), КГБ с помощью арабских союзников сумел найти способ не только возвратить наших граждан, но и сделать так, чтобы даже мысли о подобных действиях против СССР не приходили в голову никому из местных. Согласно легенде, сотрудничающая с нашими органами местная организация сумела ликвидировать одного из влиятельных родственников организатора похищения, после чего его останки были переправлены главарю террористов. Это произвело столь сильное впечатление, что в Ливане с советскими больше не связывались.