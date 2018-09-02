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Мосийчук об убийстве главы ДНР: Киев имел на это право

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Киеву не следует бояться, ему нужно открыто взять на себя ответственность за убийство «террориста» Александра Захарченко, заявил в эфире канала 112 депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.



По словам народного депутата, украинские власти имели полное право расправиться с главой ДНР, а также с «другими террористами» – прямыми противниками Украины.

Он отметил, что Киеву не нужно вплетать в эту операцию ФСБ. Нигде в мире не ведут переговоров с террористами, не будет этого делать и Украина. Поэтому необходимо открыто сказать: Захарченко ликвидировали украинские спецслужбы, заявил Мосийчук.

Он напомнил, что на главу ДНР до этого было совершено несколько покушений, и все знают, что готовили их в СБУ. Сегодняшнее же поведение Киева, обвиняющего в ликвидации Москву, по словам депутата, является обыкновенной трусостью.

В свою очередь представитель уполномоченного Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, заявил, что спецслужбы ДНР к настоящему времени путем применения пыток уже выбили признание в убийстве Захарченко их четырех человек.

Сейчас в Донецке утверждают, что в городе действовали две украинские диверсионные группы. Всего по делу проходят 14 человек, четверо из которых сознались в убийстве. Но это фейк. Показания были даны под пытками. Спецслужбам ДНР необходимо отчитаться перед общественностью об успешном завершении дела,
сказал Лисянский со ссылкой на информированный источник.

Страшно подумать, через что прошли задержанные, добавил он.
Использованы фотографии:
НТВ, http://www.ntv.ru
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21 комментарий
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  1. Sxron Онлайн
    Sxron Сегодня, 09:20
    -3
    Ну что сказать "израильскую тактику " пора применять ..Скачите дальше, а русские руки умывают..! Вперед мужики..
    1. Комментарий был удален.
    2. dvina71 Офлайн
      dvina71 Сегодня, 09:40
      +5
      Цитата: Sxron
      +1
      Ну что сказать "израильскую тактику " пора применять

      При чем тут Израиль? Уничтожать главу соперничающего клана это давняя европейская традиция. В России такой традиции не было...потому что система была другая и если и убивали то только в вопросах пристолонаследия.
      В наше время уничтожение неугодных руководителей это подчерк американской разведки.. ,вопрос чьими руками?
      В целом тактика глупая.. на смену убитому прийдет другой..,менее медийный..,но более эффективный..
      Кто занет как бы повернулась история после удачного покушения на Гитлера? Но совершенно точно она бы была не такая, какую знаем мы.
      1. Reptiloid Онлайн
        Reptiloid Сегодня, 09:49
        +2
        Цитата: dvina71
        это подчерк американской разведки..

        Это почерк террористов и бандитов!
      2. Reptiloid Онлайн
        Reptiloid Сегодня, 10:12
        +1
        Украина нарушает договоренности и законы на всех уровнях, от международных до общечеловеческих.При этом считают себя европейцами и великой цивилизацией
        1. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 10:33
          +1
          Цитата: Reptiloid
          При этом считают себя европейцами

          Так это и есть европейские методы, так что они в праве себя причислить к этому клану европейско-американских преступников. Вот только когда над ними суд будет (а он будет, я верю) и приговорят их к повешению, как заговорят тогда они? Наверное о правах вспомнят, законы цитировать начнут...
          1. Reptiloid Онлайн
            Reptiloid Сегодня, 10:41
            0
            Цитата: Николай Николаевич
            .... когда над ними суд будет (а он будет, я верю) и приговорят их к повешению, как заговорят тогда они? Наверное о правах вспомнят, законы цитировать начнут...
            Скорей всего, будут стараться скрыться, спрятаться куда-нибудь от ответа, тем более, что награбили много.
            Собрана информация об их преступлениях....
    3. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 09:56
      +2
      Цитата: Sxron
      Скачите дальше, а русские руки умывают..! Вперед мужики..

      а вы за нами? ты грудью постоишь за нашими спинами?
  2. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 09:23
    +2
    Да правильно говорит Мо Сий Чук.
    Пусть Киев на себя ответственность и берёт.
    Правда в этом, чи ни - Киев в политике ничего не потеряет.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:25
    +6
    Республики проиграют битву за свою свободу и независимость, если не начнут тотальный отстрел всей верхушки киевского режима. Аваковы , турчинавы, масейчуки и прочая нежеть должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки любой ценой! За Захарченко нужно унечтожить половину рады укроины -всех нацистов, и неадекватов.
  4. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:27
    +4
    Мосийчук, когда тебя на кол будут сажать, не забудь эти слова.
  5. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 09:27
    0
    Цитата: Sxron
    Ну что сказать "израильскую тактику " пора применять ..Скачите дальше, а русские руки умывают..! Вперед мужики..

    Михан, как к тебе на курсы тактики записаться? Или набор уже прошёл?
    Хоть в тактике разбираться научусь...
  6. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 09:45
    0
    Вашингтон и киев должны пожалеть о своих тeppopиcтических aктаx.
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:48
    +2
    Киеву не следует бояться, ему нужно открыто взять на себя ответственность за убийство «террориста» Александра Захарченко,

    откуда та смелость? подленько из- за угла, из под- тишка- их кредо!
  8. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 09:56
    +1
    Показания были даны под пытками.

    Cразу ушли в отказ.
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: BAI
      Показания были даны под пытками.

      Cразу ушли в отказ.

      На подвалах в лднр не пытают ?
  9. yehat Офлайн
    yehat Сегодня, 09:58
    0
    официально признанное политическое убийство Захарченко властью Украины невозможно терпеть как нормальное поведение. На мой взгляд, это акт открытого неприкрытого геноцида и требует он радикально иного подхода - Украина отделяясь из СССР брала на себя определенные обязательства. Акты террора на территории Донбасса полностью обнуляют права бывшей республики СССР на свою независимость. Могу привести в пример то, до чего дошла Чечня.
    но главная проблема другая - украинцы набирают чудовищные долги и единственная польза сейчас от них - использование как расходного материала, что американцы и европейцы и делают, постепенно скупая по бросовым ценам недвижимость, инфраструктуру, ресурсы и посевные земли. Это полностью устраивает украинскую власть, не устраивает только РФ. Хуже всего самим украинцам и они до сих пор отказываются это признать и понять.
  10. mavrus Офлайн
    mavrus Сегодня, 10:01
    +1
    А зачем хунте вообще чего-то бояться? Западные кураторы от всего отмажут... Будь-то сбитый Боинг, сожжение заживо людей в Одессе, обстрелы городов в Донбассе... А тут-то всего навсего теракт, такая мелочь.
  11. A.B. Офлайн
    A.B. Сегодня, 10:24
    +1
    Убийство Александра Захарченко, это большая потеря для ДНР. НО! В этот же день 31 августа на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области произошел взрыв, погибли двое и получили ранения различной степени тяжести еще трое человек. По другим сведениям, ранения, не совместимые с жизнью получили три человека. Интересно как отреагировали на это Российские СМИ. Короткой информацией и бегущей строкой. Про Захарченко же инфа шла бесконечно. Выходит погибшие граждане России это так, помер Ефим, ну и хрен с ним. А вот Захарченко - это ого-го, фигура всероссийского масштаба. Злит такое отношение к своим.
  12. sgazeev Офлайн
    sgazeev Сегодня, 10:30
    0
    Этот щирый нарывается.Помнится один изгалялся по поводу гибели Гиви и ..повись на арматуре.Этот "патриот" мешок с дерьмом,которого хуком уложили на местном ток-шоу.
  13. Usher Офлайн
    Usher Сегодня, 10:31
    0
    Логика железная, имеют полное право расправиться так как были противниками. По их логике России можно вальнуть Трампа и т.п.
  14. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 10:45
    0
    " Сегодняшнее же поведение Киева, обвиняющего в ликвидации Москву, по словам депутата, является обыкновенной трусостью."
    Ещё чуть-чуть и скажут, что сам себя взорвал. .............!