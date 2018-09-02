Мосийчук об убийстве главы ДНР: Киев имел на это право

Сейчас в Донецке утверждают, что в городе действовали две украинские диверсионные группы. Всего по делу проходят 14 человек, четверо из которых сознались в убийстве. Но это фейк. Показания были даны под пытками. Спецслужбам ДНР необходимо отчитаться перед общественностью об успешном завершении дела,

Киеву не следует бояться, ему нужно открыто взять на себя ответственность за убийство «террориста» Александра Захарченко, заявил в эфире канала 112 депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.По словам народного депутата, украинские власти имели полное право расправиться с главой ДНР, а также с «другими террористами» – прямыми противниками Украины.Он отметил, что Киеву не нужно вплетать в эту операцию ФСБ. Нигде в мире не ведут переговоров с террористами, не будет этого делать и Украина. Поэтому необходимо открыто сказать: Захарченко ликвидировали украинские спецслужбы, заявил Мосийчук.Он напомнил, что на главу ДНР до этого было совершено несколько покушений, и все знают, что готовили их в СБУ. Сегодняшнее же поведение Киева, обвиняющего в ликвидации Москву, по словам депутата, является обыкновенной трусостью.В свою очередь представитель уполномоченного Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, заявил, что спецслужбы ДНР к настоящему времени путем применения пыток уже выбили признание в убийстве Захарченко их четырех человек.сказал Лисянский со ссылкой на информированный источник.Страшно подумать, через что прошли задержанные, добавил он.