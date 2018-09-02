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Озабоченность НАТО: Тайные возможности "Арматы" для превосходства в Прибалтике

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В НАТО отреагировали на заявления официальных лиц России о том, что до 2022 года в войска поступят 132 единицы бронетехники на платформе «Армата» с дальнейшей передачей в войска десятков таких бронемашин. В первую очередь внимание обращается на то, в какие именно части на территории РФ поступят первые серийные танки Т-14 «Армата», характеристики которых внимательно изучаются «партнёрами». Это части на территории Западного военного округа, а потому НАТО уже заявляет о необходимости «технологического ответа».



Разговоры о «технологическом ответе» в Североатлантическом военном блоке идут на фоне известий от американских военнослужащих о фактической бесполезности переброшенной в страны Балтии тяжёлой бронетехники, включая танки «Абрамс», которые участвуют в бесконечных учениях и маневрах различного уровня. Отмечается, что сам сценарий маневров зачастую приходится пересматривать уже в их процессе - в связи с тем, что танковые подразделения армии США попросту не могут пройти весь заранее заданный маршрут. Прибалтийская инфраструктура просто не готова «пропускать» тяжёлую бронетехнику в необходимых НАТО объёмах в необходимые НАТО сроки. Проблема, в том числе, в «непредусмотренных» мостах. Поэтому учения превращаются в "паркетные" и "демонстрационные" вместо реальных, с отработкой тактических положений, как отмечают сами их участники.


При этом в блогосфере западных стран отмечается, что этот минус НАТО в Прибалтике Россия может превратить в свой собственный плюс. И «именно для этого» создана платформа «Армата», которая станет ужасом для натовской бронетехники в Прибалтике. Другими словами, обсуждение в натовских кругах сводится к тому, что у новейшей российской бронетехники «есть тайные возможности, которые позволят ей эффективно действовать» в условиях «прибалтийских болот».

Обсуждается и конкретный пример, когда российский танк Т-14 «Армата» будет эффективнее западных образцов. В качестве примера приводится немецкая техника и «ослабленная защита башни танка «Леопард-2А». Ослаблена она, как отмечается, применением панорамного прибора наблюдения PERI-R17A1. Помещение прибора в специальную шахту в передней (лобовой) части башни снизило габариты бронирования. При этом сам PERI может оказаться неэффективным в лесополосах и на пересечённой местности, делая «слабо защищённый танк лёгкой добычей «Арматы». О конкретных "тайных возможностях" российского Т-14 "Армата" при этом не сообщается. Как тот "суслик", которого никто не видит, но он есть?

Судя по всему, цель обсуждения этой темы в натовских кругах – запросы на новые средства для нужд альянса, который, вплотную приблизившись к границам РФ, продолжает утверждать, что Россия является главной угрозой. Под эту "угрозу" сочиняются откровенные сказки о превращении Прибалтики с её лесами и болотами в поле танковой битвы.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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17 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 09:57
    +1
    Ой ! побыстрее бы ! И мы хотим увидеть !
    1. bratchanin3 Онлайн
      bratchanin3 Сегодня, 11:04
      0
      Интересно, а вы то нам зачем? Нет уж - умерла так умерла!
  2. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 10:03
    +4
    А какой танк будет эффективен в лесных массивах? Никакой.
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 10:04
      +2
      Одногусеничный разве что smile
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:24
        0
        Тайные возможности "Арматы" для превосходства в Прибалтике
        Да он и в Техасе нормальные преимущества имеет не только в трибалтике...
      2. venik Офлайн
        venik Сегодня, 10:27
        0
        Цитата: Тралл
        Одногусеничный разве что smile

        =========
        " - Мамаша! Уходите отсюда поскорее: Тут скоро танки пройдут...
        - Да где ж они тут пройдут? Тут же узко!!
        - ЭТИ - пройдут!! У них ОДНА гусеница!
        - Господи! Понавыдумывали черт-те чего!!!..." (х/ф "Ответных ход") laughing good
      3. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 11:00
        0
        Цитата: Тралл
        Одногусеничный разве что smile

        А разве кто то сомневается? wink
    2. Комментарий был удален.
  3. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:05
    +3
    Меня поражают эти недоумки натовские. Историю знать надо. Вот немцы получали по башке от нас больше всех, так не очень рвутся конфликтовать с Россией, потому что знают, это больно. Ведь любому идиоту понятно, что с нами воевать, себе дороже выйдет, но ума нет, нет и опять нет. Неужели трибалты хотят попробовать на собственной шкуре, что такое "русское оружие".
    1. Azim77 Онлайн
      Azim77 Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: Ros 56
      Меня поражают эти недоумки натовские.

      Извините за мое воображение, но НАТО сейчас в точности отображено на этом, всем нам известном кадре:

      Вспомним "это моя добыча" и 90-е.
      Кто здесь в чьей роли, кто такой Шер-хан с далекой земли, кто шакал глашатай, а кто голодные волки явно видно. И если Шер-хан знает свои силы, остерегается ответки, то его окружение считает, что он всесилен.
      Все точно также сейчас в жизни. И поэтому, нужно огонь всегда иметь под рукой.
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 11:10
        0
        Согласен, а Табаки это кто по вашему? Ляхи или бандерлоги? Или что-то совместное?
    2. Huumi Онлайн
      Huumi Сегодня, 11:13
      0
      Чтоб нам как говорится по бошке надавать пришлось так сказать попотеть и миллионы в землю положить-и одна из причин это их высокий техуклад и развитая промышленность.да и воевали они уже в режиме онлайн тогда а у нас во врем зимней войны от запроса на авиаудар до его нанесения проходили сутки.и бомбили наши плюс минус три километра что потом после окончания войны разбиралось и обсуждалось на самом верху с вопросом-В чем дело товарищи?почему вкладывая миллионы в авиацию от нее толку ноль?
  4. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 10:07
    +2
    тайная возможность - это высота танка и вес - пройдёт под мостами и по мостам
  5. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 10:17
    +3
    Озабоченность НАТО: Тайные возможности "Арматы" для превосходства в Прибалтике

    Ну, конечно, когда создавали "Армату", все мысли были только о том, как бы нам Прибалтику завоевать. fool laughing
  6. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 10:17
    +1
    Озабоченность НАТО: Тайные возможности "Арматы" для превосходства в Прибалтике
    Можно сто раз повторять, но деревянным из Нато не объяснить, России не нужна Прибалтика ни под каким соусом. Сами Нато там стройте цивилизацию, СССР уже строил, ничего не вышло.... laughing
  7. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 10:52
    0
    Это какие возможности?))) встаёт на ноги и тихонько по лесу крадётся? Или болота перепрыгивает?)
  8. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 11:06
    0
    для Прибалтики обычных штык лапат хватил))) фантазеры натовские хватит уже употреблять афганскую а то башню сорвет напрочь!))
  9. Приговор Онлайн
    Приговор Сегодня, 11:13
    0
    Плоды предательства Горбачёва и Ельцына. Товарищ Сталин в гробу бы перевернулся, узнав что в НАШЕЙ Прибалтике враги собираются с нами воевать.