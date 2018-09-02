Озабоченность НАТО: Тайные возможности "Арматы" для превосходства в Прибалтике

В НАТО отреагировали на заявления официальных лиц России о том, что до 2022 года в войска поступят 132 единицы бронетехники на платформе «Армата» с дальнейшей передачей в войска десятков таких бронемашин. В первую очередь внимание обращается на то, в какие именно части на территории РФ поступят первые серийные танки Т-14 «Армата», характеристики которых внимательно изучаются «партнёрами». Это части на территории Западного военного округа, а потому НАТО уже заявляет о необходимости «технологического ответа».Разговоры о «технологическом ответе» в Североатлантическом военном блоке идут на фоне известий от американских военнослужащих о фактической бесполезности переброшенной в страны Балтии тяжёлой бронетехники, включая танки «Абрамс», которые участвуют в бесконечных учениях и маневрах различного уровня. Отмечается, что сам сценарий маневров зачастую приходится пересматривать уже в их процессе - в связи с тем, что танковые подразделения армии США попросту не могут пройти весь заранее заданный маршрут. Прибалтийская инфраструктура просто не готова «пропускать» тяжёлую бронетехнику в необходимых НАТО объёмах в необходимые НАТО сроки. Проблема, в том числе, в «непредусмотренных» мостах. Поэтому учения превращаются в "паркетные" и "демонстрационные" вместо реальных, с отработкой тактических положений, как отмечают сами их участники.При этом в блогосфере западных стран отмечается, что этот минус НАТО в Прибалтике Россия может превратить в свой собственный плюс. И «именно для этого» создана платформа «Армата», которая станет ужасом для натовской бронетехники в Прибалтике. Другими словами, обсуждение в натовских кругах сводится к тому, что у новейшей российской бронетехники «есть тайные возможности, которые позволят ей эффективно действовать» в условиях «прибалтийских болот».Обсуждается и конкретный пример, когда российский танк Т-14 «Армата» будет эффективнее западных образцов. В качестве примера приводится немецкая техника и «ослабленная защита башни танка «Леопард-2А». Ослаблена она, как отмечается, применением панорамного прибора наблюдения PERI-R17A1. Помещение прибора в специальную шахту в передней (лобовой) части башни снизило габариты бронирования. При этом сам PERI может оказаться неэффективным в лесополосах и на пересечённой местности, делая «слабо защищённый танк лёгкой добычей «Арматы». О конкретных "тайных возможностях" российского Т-14 "Армата" при этом не сообщается. Как тот "суслик", которого никто не видит, но он есть?Судя по всему, цель обсуждения этой темы в натовских кругах – запросы на новые средства для нужд альянса, который, вплотную приблизившись к границам РФ, продолжает утверждать, что Россия является главной угрозой. Под эту "угрозу" сочиняются откровенные сказки о превращении Прибалтики с её лесами и болотами в поле танковой битвы.