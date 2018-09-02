Япония подняла истребители для сопровождения российских самолётов
ВВС Сил самообороны Японии в субботу подняли по тревоге свои истребители для сопровождения российских самолетов, находившихся у японских границ, передает ТАСС сообщение Объединенного комитета начальников штабов военного ведомства страны.
Согласно сообщению, два российских противолодочных самолета Ту-142 совершали облет японского архипелага, пройдя над Японским морем и обогнув острова с юго-запада.
Кроме них в небе над Японским морем находился российский бомбардировщик Су-24, добавили в ведомстве.
При этом военные уточнили, что нарушения воздушного пространства страны не установлено.
В Объединенном комитете начальников штабов напомнили, что в 2017 финансовом году (то есть, с апреля 2017 года по март 2018-го) истребители ВВС Японии совершили 390 вылетов для сопровождения российских самолетов. Это, по их данным, на 89 вылетов больше, чем в 2016 финансовом году.
В то же время за указанные период значительно сократилось количество вылетов на перехват самолетов ВВС Китая: с 851 до 500, отмечается в сообщении.
По данным военных, в районе японского архипелага летают в основном самолеты-разведчики ВКС РФ, маршруты которых чаще всего проходят над Японским морем, близ острова Хоккайдо и вдоль восточного берега острова Хонсю.
Согласно сообщению, два российских противолодочных самолета Ту-142 совершали облет японского архипелага, пройдя над Японским морем и обогнув острова с юго-запада.
Кроме них в небе над Японским морем находился российский бомбардировщик Су-24, добавили в ведомстве.
При этом военные уточнили, что нарушения воздушного пространства страны не установлено.
В Объединенном комитете начальников штабов напомнили, что в 2017 финансовом году (то есть, с апреля 2017 года по март 2018-го) истребители ВВС Японии совершили 390 вылетов для сопровождения российских самолетов. Это, по их данным, на 89 вылетов больше, чем в 2016 финансовом году.
В то же время за указанные период значительно сократилось количество вылетов на перехват самолетов ВВС Китая: с 851 до 500, отмечается в сообщении.
По данным военных, в районе японского архипелага летают в основном самолеты-разведчики ВКС РФ, маршруты которых чаще всего проходят над Японским морем, близ острова Хоккайдо и вдоль восточного берега острова Хонсю.
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