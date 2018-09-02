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Япония подняла истребители для сопровождения российских самолётов

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ВВС Сил самообороны Японии в субботу подняли по тревоге свои истребители для сопровождения российских самолетов, находившихся у японских границ, передает ТАСС сообщение Объединенного комитета начальников штабов военного ведомства страны.



Согласно сообщению, два российских противолодочных самолета Ту-142 совершали облет японского архипелага, пройдя над Японским морем и обогнув острова с юго-запада.


Кроме них в небе над Японским морем находился российский бомбардировщик Су-24, добавили в ведомстве.

При этом военные уточнили, что нарушения воздушного пространства страны не установлено.

В Объединенном комитете начальников штабов напомнили, что в 2017 финансовом году (то есть, с апреля 2017 года по март 2018-го) истребители ВВС Японии совершили 390 вылетов для сопровождения российских самолетов. Это, по их данным, на 89 вылетов больше, чем в 2016 финансовом году.

В то же время за указанные период значительно сократилось количество вылетов на перехват самолетов ВВС Китая: с 851 до 500, отмечается в сообщении.

По данным военных, в районе японского архипелага летают в основном самолеты-разведчики ВКС РФ, маршруты которых чаще всего проходят над Японским морем, близ острова Хоккайдо и вдоль восточного берега острова Хонсю.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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12 комментариев
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  1. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 10:09
    0
    Все правильно. С почетным эскортом. Попробовали бы не поднять эскорт почетный... wink
    1. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 10:26
      +2
      hi
      Как то в 2013-м году в Адлере, вечером вышел на балкон гостиницы, как раз на улице Взлётная, слышу знакомый звук низкочастотный, не понял, медведи что ли на посадку заходят ?! Поворачиваю в сторону моря, а оттуда так низенько АН-22 "Антей" на посадку заходит... smile Посуда в комнате дзинь, дзинь, дзинь.... smile Каждый раз как этот красавец приземляется, напоминает мне жука носорога на взлёте и посадке... smile
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 10:38
        +2
        Цитата: Zubr
        Поворачиваю в сторону моря, а оттуда так низенько АН-22 "Антей" на посадку заходит... Посуда в комнате дзинь, дзинь, дзинь....

        очуметь smile
        больше 50ти лет.
        хорошо строили, надёжно
        1. Zubr Онлайн
          Zubr Сегодня, 10:40
          +1
          Ещё летают ! И АН-12 ещё летают....
  2. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 10:10
    +1
    вот так и налётывают часы японские лётчики! защищая базу оккупантов от русских
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 10:29
      +3
      Цитата: seregatara1969
      вот так и налётывают часы японские лётчики! защищая базу оккупантов от русских

      Да, мы видим в этой картинке "предложение" США к Японии о создании своей военной базе на её территории в 1945 году. yes
  3. LSA57 Офлайн
    LSA57 Сегодня, 10:18
    0
    В Объединенном комитете начальников штабов напомнили, что в 2017 финансовом году (то есть, с апреля 2017 года по март 2018-го) истребители ВВС Японии совершили 390 вылетов для сопровождения российских самолетов.

    а горючка сейчас ух какая дорогая laughing
    вот и экономическая составляющая laughing
    1. БВС Офлайн
      БВС Сегодня, 10:24
      0
      ЕСЛИ БЫ самолеты РФ не летали вокруг Японии, то ВВС Японии вообще б не летали.
  4. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 10:22
    +1
    Ну если еще и СУ-24 находился в небе над Японским морем, нужно было еще и флот поднять, не все же американским иджисам посты по соцсетям собирать
  5. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 10:29
    +2
    Знаете,что понравилось?-Не в "учебном году",когда тренеруются пилоты,а в "ФИНАНСОВОМ ГОДУ",когда надо считать каждую иену,а не летать....
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 10:41
    +1
    При этом военные уточнили, что нарушения воздушного пространства страны не установлено.

    в чем кипишь тогда?

    как- то так... yes
    1. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 11:04
      0
      Джапам то тоже надо показать , что не зря свой рис едят и саке пьют.