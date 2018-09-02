Митинги против пенсионной реформы. Оппозиция вспомнила, что она оппозиция?

Митинг КПРФ во Владивостоке

Сегодня по стране пройдут митинги, которые заявлены организаторами как акции против проведения озвученной пенсионной реформы. Напомним, что после «коррекции» предложений, осуществлённой президентом, пенсионный возраст будет повышен на 5 лет как для мужского, так и для женского населения страны до 2028 года. Президентом было заявлено, что «время тянуть нельзя», и что «пенсионная реформа давно назрела». Также президент отметил, что ситуацией могут воспользоваться оппозиционные силы на фоне недовольства со стороны граждан.Другими словами, власти прекрасно понимают, что пенсионная реформа может подтолкнуть страну к расколу, что сами при этом растеряют внушительный процент рейтинга, но тем не менее – процесс уже запущен.Оппозиция действительно пытается пользоваться ситуацией. Об организации митинга под громким лозунгом "Не допустим социальный террор власти против собственного народа!" объявили в КПРФ. Одним из вопросов, который КПРФ собирается поднимать в ходе митинга, является вопрос общероссийского референдума по вопросу продвигаемой пенсионной реформы.Свои митинги проведёт партия «Справедливая Россия». Акция «Нет - пенсионной реформе» стартует сегодня в Москве на Суворовской площади в 12:00.На сайте ЛДПР нет сообщений о готовности организовать собственный митинг или подключиться к другим выступлениям, однако опубликовано «тематическое» заявления депутата от фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова (председатель комитета ГД РФ по труду). Депутат предлагает рассмотреть возможности увеличения размера пенсий без повышения возраста выхода на пенсию. По словам Нилова, эти идеи уже сформулированы.Эксперты обратили внимание на то, что впервые за долгое время думской оппозиции фактически позволили заявить о том, что она оппозиция. При этом отмечена вероятная причина: численность депутатов от оппозиции такова, что они в конечном итоге всё равно ничего не решают, зато дают повод народу считать, что конструктивная и работоспособная оппозиция в стране есть.