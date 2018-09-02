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Митинги против пенсионной реформы. Оппозиция вспомнила, что она оппозиция?

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Сегодня по стране пройдут митинги, которые заявлены организаторами как акции против проведения озвученной пенсионной реформы. Напомним, что после «коррекции» предложений, осуществлённой президентом, пенсионный возраст будет повышен на 5 лет как для мужского, так и для женского населения страны до 2028 года. Президентом было заявлено, что «время тянуть нельзя», и что «пенсионная реформа давно назрела». Также президент отметил, что ситуацией могут воспользоваться оппозиционные силы на фоне недовольства со стороны граждан.

Другими словами, власти прекрасно понимают, что пенсионная реформа может подтолкнуть страну к расколу, что сами при этом растеряют внушительный процент рейтинга, но тем не менее – процесс уже запущен.

Оппозиция действительно пытается пользоваться ситуацией. Об организации митинга под громким лозунгом "Не допустим социальный террор власти против собственного народа!" объявили в КПРФ. Одним из вопросов, который КПРФ собирается поднимать в ходе митинга, является вопрос общероссийского референдума по вопросу продвигаемой пенсионной реформы.


Митинги против пенсионной реформы. Оппозиция вспомнила, что она оппозиция?

Митинг КПРФ во Владивостоке


Свои митинги проведёт партия «Справедливая Россия». Акция «Нет - пенсионной реформе» стартует сегодня в Москве на Суворовской площади в 12:00.

На сайте ЛДПР нет сообщений о готовности организовать собственный митинг или подключиться к другим выступлениям, однако опубликовано «тематическое» заявления депутата от фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова (председатель комитета ГД РФ по труду). Депутат предлагает рассмотреть возможности увеличения размера пенсий без повышения возраста выхода на пенсию. По словам Нилова, эти идеи уже сформулированы.

Эксперты обратили внимание на то, что впервые за долгое время думской оппозиции фактически позволили заявить о том, что она оппозиция. При этом отмечена вероятная причина: численность депутатов от оппозиции такова, что они в конечном итоге всё равно ничего не решают, зато дают повод народу считать, что конструктивная и работоспособная оппозиция в стране есть.
Использованы фотографии:
https://kprf.ru
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38 комментариев
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  1. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 10:32
    +3
    Митинги против пенсионной реформы. Оппозиция вспомнила, что она оппозиция?
    После пожара и нос - насос winked
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 10:44
      +1
      что они в конечном итоге всё равно ничего не решают, зато дают повод народу считать, что конструктивная и работоспособная оппозиция в стране есть.
      Да у нас все ни чего не рещают и все вроде есть.... , а присмотришься так оказывается и не нужен этот балласт и только кричать могут, что мы самые лучшие, вот только дайте нам... , одна задача, дайте нам, а не им...
      Чего то не определюсь за кого и голосовать, все себя дискредитировали, одно знаю, что не за ЕР точно, а вот за кого?
      1. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 11:06
        0
        Цитата: Николай Николаевич
        ...Чего то не определюсь за кого и голосовать, все себя дискредитировали, одно знаю, что не за ЕР точно, а вот за кого?...

        Николай hi
        Та же история.
        У нас "выборы" губернатора.
        И.о. - бывший мэр города, потусовался в СовФеде пару лет и вот он "новый" выдвиженец.
        Ну какой он нафиг новый, он до мэра в обойме предыдущего губернатора "трудился".
        Административный ресурс используется на полную катушку: всё что хорошо - это он (даже стадион к мундиалю, к которому он никакого отношения не имеет), всё что плохо - это не он, но он "исправит".
        Вариантов альтернативы никаких: выдвиженцы от КПРФ, ЛДПР, СР - реальные маргиналы и горлопаны.
    2. SlavaS Онлайн
      SlavaS Сегодня, 10:53
      +3
      По мне так митинг это пустой трёп, действенная мера это забастовка
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 11:05
        0
        Вы ещё о праве на восстание вспомните! Забастовка в масштабах страны?) она и так каждый год в ночь с 31 декабря начинается)
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:07
        0
        Цитата: SlavaS
        По мне так митинг это пустой трёп, действенная мера это забастовка

        Вот с вами полностью согласен.. но нужен организатор, профсоюзов у нас нет.. а появится организатор , его быстро упекут.. А митинги - это ерунда, действие нужно, вот не выйдет вся страна на недельку на работу, власти репу тут же зачешут..
    3. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 10:54
      -1
      Цитата: Теренин
      ...После пожара и нос - насос winked...

      Геннадий hi
      Да не вспомнила бы "оппозиция" ничего.
      Наша "оппозиция", ВСЯ, очень прекрасно заседает в обоих палатах парламента, получает хорошую зряплату.
      ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР (маргиналы из "Яблока" оказались за бортом, ну так они сами этого добились): очень прекрасно распределили роли - "хороший полицейский, злой полицейский".
      Просто на носу единый день голосования 9 сентября, вот и суетятся - на волне недовольства протащить своих поближе к властной кормушке.
  2. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 10:35
    -1
    Эксперты обратили внимание на то, что ... численность депутатов от оппозиции такова, что они в конечном итоге всё равно ничего не решают...

    Но только не сегодня!
    9 сентября пройдут выборы на пост главы Мос. обл. После недолглдумания я из всех предложенных кандидатов буду голосовать за эссеров (СР), поминуя о том, что при её создании упорно ходили слухи, что это прокремлёвская партия.
    За других: рука сама к кобуре тянется - застрелиться хочется laughing
  3. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:38
    +3
    зато дают повод народу считать, что конструктивная и работоспособная оппозиция в стране есть.
    Ага.Интересно от партии ЕР к нам на предприятие кто нибудь придёт агитировать?Ну там рассказать как их космические корабли будут бороздить просторы вселенной.Или струсят?Мы с мужиками ждём с неподдельным интересом пламенных речей , улучшения качества и продолжительности жизни laughing Почему от ЕР.Да потому что в своём неуёмном желании лизнуть Кремлю их чавканье стало мешать спать по ночам wassat laughing
  4. Stoler Онлайн
    Stoler Сегодня, 10:38
    +4
    Путин Сам признался, что за 18ть лет своего правления довел страну до края. И чтобы дальше жировать нужно грабить стариков. Создавать им такие условия жизни чтобы они не доживали до пенсии.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: Stoler
      Путин Сам признался, что за 18ть лет своего правления довел страну до края.

      ну и где это вы увидели такое признание? belay
      И чтобы дальше жировать нужно грабить стариков. Создавать им такие условия жизни чтобы они не доживали до пенсии.

      это гениально laughing
      грабить стариков, чтобы те не доживали laughing
      а если не будут доживать, кого тогда грабить? laughing
      а кроме стариков, "грабить" уже некого? всех уже ограбили?
      то то иномарок на дорогах не в проворот. раньше на целый дом 2-3 машины, сейчас в каждой семье как минимум одна. это просто на вскидку. примеров как "доведённая до края страна" живёт масса. жаль, что у некоторых такая короткая память. сравните Россию ДО Путина в 90х и сегодняшнюю
      вот ответьте на простейший вопрос, за чем Путину грабить именно стариков????
      1. Stoler Онлайн
        Stoler Сегодня, 11:02
        +1
        Я прекрасно помню 90е. Но если " жить стали лучше !!!! " ТО КАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАСТАВЛЯЕТ ВЛАСТЬ ПРОВОДИТЬ ТАКИЕ " РЕФОРМЫ " ???
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 11:07
          0
          Вы лет через 10 увидите , что это мировая тенденция. Все его поднимают, и будут поднимать дальше. Это неизбежно.
    2. Squelcher Онлайн
      Squelcher Сегодня, 11:05
      0
      Вот Вы бы точно страну подняли с колен....
  5. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 10:40
    +2
    Долго ждала оппозиция ошибки власти , наконец дождалась - тут уже ничего не поделаешь , надо ждать , когда эмоции утихнут .
  6. Stoler Онлайн
    Stoler Сегодня, 10:44
    +1
    А насчет выборов - У нас на агитационных плакатах ни у одного кандидата не указана партийная принадлежность laughing Заныкались laughing laughing laughing
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 10:50
      +1
      Цитата: Stoler
      У нас на агитационных плакатах ни у одного кандидата не указана партийная принадлежность

      Будете смеяться - но у нас даже плакатов с фамилиями кандидатов нет... Висят только "9 сентября - единый день голосования". И все!!! Остается только догадываться, кто победит на выборах...
    2. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: Stoler
      ни у одного кандидата не указана партийная принадлежность

      Они не скроются. В инете, как и в Греции, всё есть:
      https://шаховскаямо.рф/2018/08/16/kandidaty-v-gubernatory-moskovskoj-oblasti-2018/
    3. SlavaS Онлайн
      SlavaS Сегодня, 10:54
      0
      Обычно в бюллетенях для голосования пишут
  7. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 10:44
    -2
    Цитата: Stoler
    Путин Сам признался, что за 18ть лет своего правления довел страну до края.

    Путин полностью сконцентрировался на внешней политике и преуспел там , оставив внутреннюю на Медведева. Не на ту лошадь поставил ))
    1. SlavaS Онлайн
      SlavaS Сегодня, 10:58
      0
      Кому нужна это внешняя политика? От нее улучшаться должно благосостояние граждан страны, а ни как не наоборот.
    2. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 11:08
      0
      Медведев не лощадь. и даже не медведь а неведома зверушка.
  8. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 10:45
    -2
    Ню-ню) ну отмените вы сейчас каким то чудом это повышение, нашим детям все равно потом поднимать. Эгоизм чистой воды перекладывать на чужие плечи все! После нас хоть потоп, так кажется говорят?!
    1. КЕРМЕТ Офлайн
      КЕРМЕТ Сегодня, 10:53
      +1
      Такими темпами наши дети вообще без пенсии останутся, После нас хоть потоп - под этим лозунгом проходят все последние годы в России (проедая природные ресурсы и толком не развивая свою промышленность)
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 10:59
        -1
        Я таких признаков не наблюдаю. Комент ниже более справедлив. Не против повышения надо митинговать, а за повышение, но правильное. Справедливое так скажем
    2. AwaZ Офлайн
      AwaZ Сегодня, 10:55
      +2
      Может быть и надо бы повышать возраст выхода на пенсию, но делать это надо по честному. Во первых нужна реально реформа а не обдираловка нищих слоев населения. ОДнако в силу устоявшихся советских стандартов и неудачного использования некоторых западных систем, просто так за раз - это все не исправить. Ну и во вторых , нужны профессионалы , которые бы и занялись реформой а не этим безобразием.
      Система должна быть максимально понятной и прозрачной .Кроме всего , пенсию себе должен каждый сам " копить" что б заранее знать что и как у него будет когда не хватит сил работать. Всех бездельников нужно отшивать от социалки .
      НУ и не должна власть отказываться от социлки . Деньги, которыми распоряжается наша власть - это наши деньги и мы имеем полное право потребовать использовать их для нужд народа. И если сейчас власть не знает как решить проблему- может быть ее пора увольнять ?
    3. SlavaS Онлайн
      SlavaS Сегодня, 10:56
      0
      Это смотря кто за кремлёвской стеной будет сидеть
  9. К. Сергей. Офлайн
    К. Сергей. Сегодня, 10:46
    +2
    Почему они не объединяются? Ощущение складывается, что это все разводка людей в разные стороны.
  10. сайгон Онлайн
    сайгон Сегодня, 10:50
    0
    Вот одно не понятно , а чем (власть ) думала такую подлянку под шумок чемпионата футболерного затевая ?
    Оно понятно не позиционная партия ЕР хлопая и отбивая в восторге потные ладошки приняла эту гадость на уря .
    А когда другие партии против ( как и большинство граждан моей страны ) их не надо слушать , красивый
  11. UZBEK TASHKENT Офлайн
    UZBEK TASHKENT Сегодня, 10:51
    +3
    Невозможно строить социальное государство в системе дикого капитализма. Социалистическая революция 2.0.
  12. naidas Онлайн
    naidas Сегодня, 10:54
    +1
    Интересно почему не говорят и ни одного плаката с персонажами из Единой России проводящими эту реформу на местах.9 сентября день единого голосования-надо знать героев пенсионной реформы в регионах на всей территории России ,а не только в столице.
  13. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 10:54
    0
    smile
    Вместо того, что бы что то говорить, я вот тут один отрывок покажу.
  14. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 10:57
    0
    Митинги против пенсионной реформы. Оппозиция вспомнила, что она оппозиция?
    Вся эта пенсионная реформа умножение на ноль, осенью опять откажутся и будут говорить что что то не получилось, причин придумают масса, но скажут какие мы хорошие что не допустили такого, голосуйте за нас.... lol
    Не верю их болтовне, пока ничего не сделано толком, только слова... no
  15. HMR333 Онлайн
    HMR333 Сегодня, 10:59
    0
    че вы вобще так дико реагируете на реформу у вас еще все супер и цены на все и коммуналку и вам щас еще более льготные условия дали по реформе все равно недовольные! в Украине жепа с ценами коммуналкой и .... такую же реформу ввели вот где стоило бы паниковать ! тем более возмущайся или нет все равно сказано же это необходимость все равно введут!
  16. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 11:01
    0
    В нормальных, цивилизованных странах оппозиция - это те, кто предлагает иные способы решения проблем, нежели те, которые предлагает власть. В ненормальных и нецивилизованных странах (в том числе и Украине) - оппозиция вообще не задумывается о том, стоят ли перед страной проблемы, и если да то какие - а считает своим святым долгом мешать власти везде и во всём, а потом критиковать за всё несделанное. При этом, придя к власти и столкнувшись с необходимостью что-то сделать - оппозиция зачастую начинает делать то же самое, что и власть...

    А.Афанасьев "Украина-четверть века незалежности.Взгляд постороннего. Книга 3. Время беды".

    Посмотрим, почитаем с какими лозунгами выведут людей.. Увидим ли хоть один с требованием рабочих мест, возможности создать себе пенсию и видеть, как работают пенсионные накопления?
  17. Вадим237 Онлайн
    Вадим237 Сегодня, 11:02
    +1
    "Депутат предлагает рассмотреть возможности увеличения размера пенсий без повышения возраста выхода на пенсию" Интересно будет послушать, что это за источники такие, для увеличения пенсий: триллион из нефтянки изымать, налоги для предпринимателей повышать, из золотовалютных резервов пенсии платить, 26 миллионов работников и работодателей из тени вывести - как это сделать? - 10 триллионов рублей надо, что бы 42 миллионам платить по 20000 каждому в течении года, есть свои варианты сократить количество чиновников на 60 процентов и заменить их функции одним окном - в течении 6 лет, это приведёт к экономии более 500 миллиардов рублей каждый год, отрицательный побочный эффект - на рынке труда появится более миллиона безработных, с нефтянкой полтора триллиона есть, у 26 миллионов теневиков на руках плавает сумма под 10 триллионов, вообще не облагаемых ни какими налогами, это примерно 2.5 триллиона рублей не поступающих в бюджет, уже 4 триллиона получается, остальные 6 триллионов за счёт чего брать. Всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
  18. На БронеПоезде Онлайн
    На БронеПоезде Сегодня, 11:04
    0
    Цитата: Бультерьер
    нашим детям все равно потом поднимать

    А с какого перепугу? Может лучше экономику поднять?
  19. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 11:08
    0
    Цитата: Бультерьер
    ну отмените вы сейчас каким то чудом это повышение, нашим детям все равно потом поднимать

    В России примерно 20 млн мужчин трудоспособного возраста работают охранниками (а могли бы в промышленности ), ещё 20 млн человек вообще не платят налоги.
    Для справки - вне зависимости от формы правления - капитализм/социализм , каждый работающий в стране промышленный рабочий/колхозный рабочий/фермер - даёт работу 12-14 человекам ( торговцам,охранникам, банковскому работнику и т.д) . Все эти 12-14 человек кормятся с результатов труда одного. Задача правительства сбалансировать эту цепочку - не дать развиться паразитным секторам (вместо 12-14чел , может разбухнуть и до 20-30 ).
    Второй камень на ногах экономики - закредитованность . Привожу данные по миру - если в начале 20 века структура распределения выглядела так - 70/20/10 - 70% промышленнику, 20% посредникам(торговля/посредники , и только 10% дохода банку. То сейчас это выглядит так 30-40% промышленнику ,20% торговля/посредники, 40-50% уже собственно банку. И получается , если промышленнику раньше хватало дохода для рестуктуризации или выпуска новой продукции , то сейчас ему уже не хватает и он вынужден идти на поклон к банку. А как банки( ростовщики смогли нарастить так свою прибыль ? Да очень просто - кредитуя каждую операцию в цепочке, банк постепенно сможет нарастить свой доход и до 90% . Паразитный по сути сектор подминает под себя основной ))