На севере Афганистана разбился военный вертолёт, есть жертвы
Как минимум два человека, включая иностранного пилота, погибли и три военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета на севере Афганистана, передает агентство Пажвак.
По словам представителя 209-го корпуса афганской армии (Shaheen Corps) Мохаммада Резаи, инцидент произошел близ военной базы в северной провинции Балх около 7 часов утра.
По предварительным данным, машина рухнула на землю с высоты около 15 метров практически сразу после взлета. Причиной крушения называются технические неисправности. Огонь по вертолету не велся. После падения машина загорелась.
Два человека, включая иностранного пилота, были убиты. Трое военнослужащих были ранены, еще четверо – спасены. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сказал Резаи.
Он добавил, что перегруза не было, вертолет рассчитан на перевозку десяти человек. Машина направлялась в провинцию Фарьяб.
При этом Резаи не назвал марку вертолета . Кроме того, он не пояснил, гражданином какой страны был погибший пилот.
Позднее местные СМИ уточнили информацию по раненым – это, опять же, один иностранец (член экипажа) и два афганских военнослужащих. Количество погибших остается без изменений.
По словам представителя 209-го корпуса афганской армии (Shaheen Corps) Мохаммада Резаи, инцидент произошел близ военной базы в северной провинции Балх около 7 часов утра.
По предварительным данным, машина рухнула на землю с высоты около 15 метров практически сразу после взлета. Причиной крушения называются технические неисправности. Огонь по вертолету не велся. После падения машина загорелась.
Два человека, включая иностранного пилота, были убиты. Трое военнослужащих были ранены, еще четверо – спасены. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сказал Резаи.
Он добавил, что перегруза не было, вертолет рассчитан на перевозку десяти человек. Машина направлялась в провинцию Фарьяб.
При этом Резаи не назвал марку вертолета . Кроме того, он не пояснил, гражданином какой страны был погибший пилот.
Позднее местные СМИ уточнили информацию по раненым – это, опять же, один иностранец (член экипажа) и два афганских военнослужащих. Количество погибших остается без изменений.
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