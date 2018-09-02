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В Дагестане ликвидирован главарь «кизилюртовской» банды

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В субботу в Дагестане уничтожен боевик бандподполья. Проведенные мероприятия по установлению личности подтвердили – ликвидированный террорист являлся главарем так называемой «кизилюртовской» бандгруппы, передает Интерфакс сообщение источника в правоохранительных органах.

В Дагестане ликвидирован главарь «кизилюртовской» банды


По словам источника, на сегодняшний день указанная бандгруппа является последним вооруженным формированием, действующим на территории региона.


Собеседник отметил, что ликвидированный в ходе боестолкновения близ села Тотурбийкала (Хасавюртовский район) боевик, был причастен к нападению на наряд полиции в среду. В результате той перестрелки получили ранения двое полицейских, а преступнику удалось скрыться.

Позднее, в субботу, правоохранителям удалось выяснить место нахождения бандита. В ходе совместной операции сотрудников ФСБ и Росгвардии он был ликвидирован. Спецоперация проходила в лесном районе.

Источник уточнил, что после того как преступник был блокирован, ему предложили сдаться, но тот проигнорировал предложение и открыл огонь. После этого был убит.

Личность боевика установлена, он являлся главарем «кизилюртовского» подполья, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что участники этой бандгруппы также причастны к убийству полицейских в Кизилюртовском районе республики.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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18 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:53
    +3
    ...ещё минус один... и давненько уже не было подобных вестей, выбивают бандюг ...
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 11:56
      -1
      На Кавказе то мы умеем и четко работаем..А вот на окраине ,боимся ,хотя наших мочат прям постоянно.. hi Пора бы так же , иначе не поймут
      1. g1v2 Онлайн
        g1v2 Сегодня, 12:45
        +5
        Дело не в страхе. Вон в Турции за последние 5-6 лет более 20 чеченских полевиков и бойцов достали. В Сирии наши ссо полевых командиров десятками отрабатывают. На Украине уж всяко не сложнее было бы. Просто это проблему Украины не решит. И никак делу не поможет. Есть исторический процесс , развивавшийся с 80-х годов . если не раньше. И чтобы его развернуть в другую сторону нужны более сложные действия , чем ликвидации кого-то из противников. Тем более , что на смену убитому сразу же вылезет такой же , если еще не гнуснее. Да и кого там валить то ? В этой бочке с крысами остальные только порадуются гибели конкурента. Тч такие действия пока бесполезны. А вот в будущем - возможны.
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 12:13
      -1
      указанная бандгруппа является последним вооруженным формированием, действующим на территории региона.
      Успокаиваться рано. Придут с других регионов... , вакуум чем то заполняется... Пока не верю, что заинтересованность в нестабильности в регионе исчезла у "партнеров"..
      1. g1v2 Онлайн
        g1v2 Сегодня, 13:19
        +2
        Вряд ли она последняя. В Дагестане вовчики давно срослись с оргпреступностью. На это накладывается система кланов и общая коррумпированность местного аппарата. Тч эти бандосы явно не последние. Парням еще работать и работать.
  2. Андрей К Офлайн
    Андрей К Сегодня, 11:55
    +6
    ...В Дагестане ликвидирован главарь «кизилюртовской» банды...

    ФСБ и Росгвардия хлебушек не зря кушают.
    Делают людям чистый воздух, без террористической заразы.
    1. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 13:05
      +3
      Цитата: Андрей К
      ...ФСБ и Росгвардия хлебушек не зря кушают.
      Делают людям чистый воздух, без террористической заразы.

      hi ...Работают soldier
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 11:56
    +7
    Дагестан - последний регион с такими группами. В Чечне затихло, в остальных регионах - еле тлеет... За Дагов взялись всерьёз. Думаю, скоро "дожмут". Спецслужбы у нас "зубастые" стали. Работают...
    1. Igool Онлайн
      Igool Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Спецслужбы у нас "зубастые" стали. Работают...

      Что не сомненно радует. И сказть на это можно лишь одно, цитатой:
      "Работайте, братья",- Нурбагандов, Магомед Нурбагандович 10 июля 2016
  4. Гарри чёрный доктор Офлайн
    Гарри чёрный доктор Сегодня, 12:21
    +5
    на сегодня последняя... наверно... а на завтра партнеры постараются , что бы спецы наши без работы не сидели... Работайте парни и храни вас Господь
  5. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 14:35
    0
    Отстреливать в Дагестане боевиков по одиночке и пачками смысла не имеет.Пока в республике не наведут элементарного порядка,пока хоть немного не возьмется власть за трудоустройство населения ,толка не будет.
    1. Igool Онлайн
      Igool Сегодня, 15:43
      +2
      Цитата: APASUS
      Отстреливать в Дагестане боевиков по одиночке и пачками смысла не имеет

      Смысл имеет и не малый, потому как преступность пораждает не столько экономическое положение преступника, сколько ненаказуемость за совершенные преступления. Если каждое преступление будет наказуемым, преступность снизится вразы. И человек в поисках денег трижды подумает, а стоит ли лезть туда, где гарантированно пристрелят, или стоит поискать других возможностей заработать, более легальных, не связанных с криминалитетом
  6. ludrossia Онлайн
    ludrossia Сегодня, 15:30
    -1
    В субботу в Дагестане уничтожен боевик бандподполья.

    Недалёкие они.Лучше бы эти террористы,вместо того-что убивают мирных гражданских да народ-убили бы алексея кудрина да димку медведева-которые повышают пенсионный возраст.Хоть что-то полезное сделали бы для народа и страны.
    А так-глупцы,которые убивают невинных.Туда им-и дорога-на тот свет.Мочить этих террористов надо,а заодно и алексея кудрина и димку медведева-который совершают геноцид народа-поднимают пенсионный возраст.
  7. ludrossia Онлайн
    ludrossia Сегодня, 15:31
    -1
    Цитата: Sxron
    На Кавказе то мы умеем и четко работаем..А вот на окраине ,боимся ,хотя наших мочат прям постоянно.. hi Пора бы так же , иначе не поймут

    А вот что-то с другими почему ничего не делаем?Надо алексея кудрина и димку медведева убрать-которые совершают геноцид народа-поднимают пенсионный возраст,народ защитить от поработителей и угнетателей.
  8. ludrossia Онлайн
    ludrossia Сегодня, 15:53
    -1
    Цитата: Igool
    Цитата: Горный стрелок
    Спецслужбы у нас "зубастые" стали. Работают...

    Что не сомненно радует. И сказть на это можно лишь одно, цитатой:
    "Работайте, братья",- Нурбагандов, Магомед Нурбагандович 10 июля 2016

    А когда же братья-силовые структуры-которые специально созданы-защищать народ и страну- будут работать по тем-кто совершает геноцид народа в России Русской православной христианской-поднимает пенсионный возраст???????????????????????????????????????? Вот хотя бы по алексею кудрину и димке медведеве????????
    1. ludrossia Онлайн
      ludrossia Сегодня, 16:37
      -1
      Цитата: ludrossia
      Цитата: Igool
      Цитата: Горный стрелок
      Спецслужбы у нас "зубастые" стали. Работают...

      Что не сомненно радует. И сказть на это можно лишь одно, цитатой:
      "Работайте, братья",- Нурбагандов, Магомед Нурбагандович 10 июля 2016

      А когда же братья-силовые структуры-которые специально созданы-защищать народ и страну- будут работать по тем-кто совершает геноцид народа в России Русской православной христианской-поднимает пенсионный возраст???????????????????????????????????????? Вот хотя бы по алексею кудрину и димке медведеве????????

      Прямой геноцид народа-повышение пенсионного возраста-что-патипа силовые структуры-такие глупые-что с точки зрения закона-нельзя засудить их-за такой антинародный закон принимаемый ими-повышение пенсионного возраста???? Да силовые структуры-в первую очередь этих угнетателей народа-должны убрать из депутатов,руководящих должностей и высоких окладов,конфисковать их имущество (чтобы они жили чисто как народ-за голую зарплату народа,а не жили на подушке безопасности,которую отложили сидя в депутатах,директорах да чиновниках)и отправить горбатиться в грузчики,колхозы и на лесоповалы да на стройки-за те деньги-что получает народ-15 000 и с теми условиями,что у народа.На тот срок-на который они хотят и повышают пенсионный возраст.
      Для чего вы созданы-военные и силовые структуры???-Для защиты страны и народа-так вот-защитите нас от произвола и геноцида.А ещё лучше-чтоб они трудились так-до 60 лет эти законотворцы мужчины и до 55 лет -законотворцы такие антинародные женщины.А когда достигнут 60 лет и 55 лет-то чтобы их силовые структуры-заставили трудиться дальше,сверх 60 и 55 лет-на столько времени-на сколько они хотят повысить пенсионный возраст.Ну вот-пусть покорячаться,почувствуют на своём горбе и на своей шкуре-на что народ обрекают.Посмотрим-как они про пенсию быстро вспомнят.
  9. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:42
    0
    К сожалению потери за время КТО на Северном Кавказе у РФ перевалили по официальным данным 1100 человек.
  10. ludrossia Онлайн
    ludrossia Сегодня, 16:45
    -1
    Цитата: Examenatornick
    К сожалению потери за время КТО на Северном Кавказе у РФ перевалили по официальным данным 1100 человек.

    А какие потери будут с повышением пенсионного возраста? Почему силовые структуры-не выполняют своих прямых обязанностей-не убирают тех-кто совершает геноцид народа-повышает пенсионный возраст,вводит антинародный закон????????????? Не защищают народ от них?????????????? Они же-созданы для зашиты народа.
    Сколько людей вышло на митинги против этого повышения пенсионного возраста по всей России???
    Что-то-ни одного митинга-за повышение пенсионного возраста.На народ-извините-просто срут.А силовики-бездействуют и не наказывают тех-кто производит антинародные законы.