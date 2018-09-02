В Дагестане ликвидирован главарь «кизилюртовской» банды
В субботу в Дагестане уничтожен боевик бандподполья. Проведенные мероприятия по установлению личности подтвердили – ликвидированный террорист являлся главарем так называемой «кизилюртовской» бандгруппы, передает Интерфакс сообщение источника в правоохранительных органах.
По словам источника, на сегодняшний день указанная бандгруппа является последним вооруженным формированием, действующим на территории региона.
Собеседник отметил, что ликвидированный в ходе боестолкновения близ села Тотурбийкала (Хасавюртовский район) боевик, был причастен к нападению на наряд полиции в среду. В результате той перестрелки получили ранения двое полицейских, а преступнику удалось скрыться.
Позднее, в субботу, правоохранителям удалось выяснить место нахождения бандита. В ходе совместной операции сотрудников ФСБ и Росгвардии он был ликвидирован. Спецоперация проходила в лесном районе.
Источник уточнил, что после того как преступник был блокирован, ему предложили сдаться, но тот проигнорировал предложение и открыл огонь. После этого был убит.
Личность боевика установлена, он являлся главарем «кизилюртовского» подполья, сказал собеседник агентства.
Он добавил, что участники этой бандгруппы также причастны к убийству полицейских в Кизилюртовском районе республики.
По словам источника, на сегодняшний день указанная бандгруппа является последним вооруженным формированием, действующим на территории региона.
Собеседник отметил, что ликвидированный в ходе боестолкновения близ села Тотурбийкала (Хасавюртовский район) боевик, был причастен к нападению на наряд полиции в среду. В результате той перестрелки получили ранения двое полицейских, а преступнику удалось скрыться.
Позднее, в субботу, правоохранителям удалось выяснить место нахождения бандита. В ходе совместной операции сотрудников ФСБ и Росгвардии он был ликвидирован. Спецоперация проходила в лесном районе.
Источник уточнил, что после того как преступник был блокирован, ему предложили сдаться, но тот проигнорировал предложение и открыл огонь. После этого был убит.
Личность боевика установлена, он являлся главарем «кизилюртовского» подполья, сказал собеседник агентства.
Он добавил, что участники этой бандгруппы также причастны к убийству полицейских в Кизилюртовском районе республики.
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