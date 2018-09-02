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Против миграционной политики: в ФРГ задержаны около 300 демонстрантов

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Полиция немецкого города Хемниц (земля Саксония) задержала около 300 демонстрантов, выступавших против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель, сообщают Известия.



В общей сложности в акции приняли участие более 10 тыс. человек – как противников, так и сторонников политики Меркель


По словам стражей порядка, задержанные пытались внедриться в группу демонстрантов, поддерживающихся иных взглядов. Полицейские уточнили, что в данном случае столкновения различных групп удалось избежать.

Тем не менее, во время субботних беспорядков пострадали как минимум 9 жителей города (таблоид Bild сообщал об 11 раненых). Также имели место столкновения с правоохранителями.

Согласно информации СМИ, ранения получили члены Социал-демократической партии, участвовавшие в акции против ксенофобии – они подверглись нападению группы неонацистов.

Напомним, первые столкновения в городе начались 27 августа после убийства гражданина Германии. В совершении данного преступления подозреваются 22-летний беженец из Ирака и 23-летний сириец. По предварительным данным, в результате ссоры задержанные нанесли 35-летнему немцу несколько ударов ножом.

Ангела Меркель назвала гибель соотечественника в Хемнице «ужасным инцидентом», но при этом отметила, что жесткие протесты являются неприемлемыми для немецкой общественности.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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35 комментариев
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  1. seti Офлайн
    seti Сегодня, 12:56
    +18
    Сколько нужно немцев пырнуть ножом или скольких немок изнасиловать чтобы признать свои ошибки товарищ меркель ?
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 13:03
      +2
      Это для них загадка...
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 13:10
        0
        Да какая загадка? Объяснили же...
        члены Социал-демократической партии, участвовавшие в акции против ксенофобии – подверглись нападению группы неонацистов.
        Ну ясно до предела... wink
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 13:12
          +2
          Выродились они как воины и это заслуга США.
          1. Татьяна Онлайн
            Татьяна Сегодня, 14:35
            +4
            Чтобы понять миграционную политику Ангелы Меркель нужно заглянуть в её прошлое. А именно.

            С одной стороны, Коль прямо указал на то, что его «воспитанница» Ангела Меркель причастна к сотрудничеству с АМЕРИКАНСКИМИ спецслужбами.
            (См. подробно - http://meliemelya.com/velenie/6776/ от 24.10.2014 г.)

            А с другой стороны, Ангела Меркель давно была замечена в своей демонстративно марионеточной, проамериканской внешней политике в Германии и в мире.
            При этом впечатляет перечень наград, премий и почётных званий, полученных г-жой Меркель с момента избрания канцлером Германии.
            Но есть у фрау Меркель одна очень важная для неё награда от 2008 года, упоминания о которой, вы не найдёте ни в Википедии, ни на официальном сайте партии ХДС, ни на её личном сайте http://www.angela-merkel.de/politik.html
            Называется она - «B'nai B'rith Europe Liftetime Award of Merit». Учреждена в прошлом веке международной неправительственной организацией «B'nai B'rith» (בני ברית, по-русски – «Бней Брит»), что в переводе с иврита, означает «Сыновья Завета».
            Эта этническая НПО, была основана 13 октября 1843 года в Нью-Йорке. Общие сведения о ней можно узнать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бней-Брит, но для тех, кто хочет получить больше интересной информации, рекомендуется воспользоваться англоязычной ссылкой http://en.wikipedia.org/wiki/B'nai_B'rith, так как она гораздо информативнее.

            При вручении этой награды, лауреат получает золотую медаль, сертификат и энную СУММУ денег, размер которой не разглашается. Из описания награды следует, что:
            «B'nai B'rith Europe Liftetime Award of Merit» (упрощённый перевод - «За заслуги перед Организацией») присуждается выдающимся личностям, которые посвятили, по крайней мере, 40 ЛЕТ созданию благополучия ЕВРЕЙСКОГО народа и государства Израиль, и которые добились следующего:
            - явно способствовали устойчивости и единству еврейского народа, где бы они ни находились;
            - поддерживали делом и духом Государство Израиль, как вечную родину еврейского народа;
            - боролись и выступали против всех проявлений антисемитизма и предрассудков;
            - символизировали признание высших еврейских ценностей, этики, государственности и культуры;
            - неустанно способствовали свободе, демократии и миру среди всех людей и неизменно представляли послание надежды;
            - последовательно демонстрировали глубокую заботу и интерес к еврейскому народу, а также к его будущим поколениям, проживающим в Диаспоре;
            - служили образцом для подражания и голосом еврейского народа во всем мире, демонстрируя выдающийся личный характер, мужество и дальновидность».

            Остаётся открытым главный вопрос. Чем же конкретно занималась фрау Меркель на протяжении 40 ЛЕТ в Германии, станах Европы и мира, что заслужила столь высокую оценку «Сыновей Завета» и почему г-жа канцлер не афиширует эти заслуги перед избирателями?

            ИТОГО. Между миграционной политикой Меркель в той же Германии, ЕС, Израилем, "Вашингтонским обкомом" и щупальцами «B'nai B'rith Europe» на политической арене мира имеется прямая связь.
            1. brigadir Офлайн
              brigadir Сегодня, 16:29
              +2
              Эта этническая НПО, была основана 13 октября 1843 года в Нью-Йорке.

              и тут
              Цитата: Татьяна
              За заслуги перед Организацией») присуждается выдающимся личностям, которые посвятили, по крайней мере, 40 ЛЕТ созданию благополучия ЕВРЕЙСКОГО народа и государства Израиль


              Государство Израиль было образованно через 100 лет после учреждения Бней Брит!
              Мадам, Вы обязаны хоть немного уважать интеллект читателей ВО.
              Все конечно понимают, что всем в этом мире заправляют евреи и Израиль. Просто будьте поточнее с датами.
    2. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: seti
      Сколько нужно немцев пырнуть ножом или скольких немок изнасиловать чтобы признать свои ошибки товарищ меркель ?

      Вот если бы они против России так противостояли..там бы по всему миру шла прямая трансляция (помните вторжение Грузии ???) Такой вой и трансляция повсему миру о зверствах русских( наш блокпост перед Цхинвали ,прямой наводкой расстреливали грузины и то наши не сдались )
      Ну я не об этом ..!
      Мне немцев не жалко , пусть их арабы ...США это очень выгодно!
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 14:38
        +2
        Цитата: Sxron
        Цитата: seti
        Сколько нужно немцев пырнуть ножом или скольких немок изнасиловать чтобы признать свои ошибки товарищ меркель ?

        Вот если бы они против России так противостояли..там бы по всему миру шла прямая трансляция (помните вторжение Грузии ???) Такой вой и трансляция повсему миру о зверствах русских( наш блокпост перед Цхинвали ,прямой наводкой расстреливали грузины и то наши не сдались )
        Ну я не об этом ..!
        Мне немцев не жалко , пусть их арабы ...США это очень выгодно!

        Мне немцев не жалко , пусть их арабы ...США это очень выгодно!

        Как бы то,что выгодно США не выгодно РФ feel
    3. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 13:12
      +2
      Фрау Меркель это нисколько не беспокоит.а всех,или почти всех их пассионариев наши ребята ещё в 1945 году в валлгалу передислоцировали!
    4. Юра Онлайн
      Юра Сегодня, 13:17
      +6
      Цитата: seti
      или скольких немок изнасиловать чтобы признать свои ошибки товарищ меркель ?

      Достаточно одну немку - Ангелу, а если это произойдёт в жесткой и извращенной форме, да к тому же группой лиц числом неопределяемым, то она ещё в процессе будет формулировать нужный закон.
      1. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 17:22
        0
        Цитата: Юра
        Достаточно одну немку - Ангелу, а если это произойдёт в жесткой и извращенной форме, да к тому же группой лиц числом неопределяемым...

        hi
        Ну, Вы Юра, и садист. Впрочем, может быть это принесёт старушке последнюю радость. bully
    5. Darth Gazgkull Офлайн
      Darth Gazgkull Сегодня, 14:15
      +1
      Наверное, всех. И то не факт.
    6. mgero Офлайн
      mgero Сегодня, 15:05
      +2
      Politiki ne priznayut svai oshibki, daje Gitler
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 15:37
        0
        Простите, Вы побывали на том свете?
      2. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 15:58
        -1
        mgero (Mher)
        Politiki ne priznayut svai oshibki, daje Gitler
        Ставлю плюс вам.За написание по русски латиницей hi Признают ,признают.Когда уходят.Ну там например "к сожалению не удалось сделать" И тд. И тп .Ну типа электорату станет легче от этого.Вот и видио одного кадра.Второй к концу века судя по всему на очереди wassat laughing
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 12:59
    +2
    Полиция немецкого города Хемниц (земля Саксония) задержала около 300 демонстрантов, выступавших против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель

    Бей своих,чтоб чужие боялись?Так они ничего уже там не боятся.
  3. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 13:13
    0
    Онлайн-трансляция митинга в Москве:
    https://youtu.be/H8jew6FyGk8

    Референдум!
    Не дадим марионеткам Ротшильдов сожрать Россию!
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 13:44
      +1
      Ну и где митинг?
      1. 3vs Онлайн
        3vs Сегодня, 15:00
        +2
        Закончился уже, Петра-то надо ловить с утра!
        Интересно, о чём будут говорить вечером в новостях и у товарища Соловьёва?!
        Даже на mail.ru ни слова о происходящих в стране событиях...
        1. 3vs Онлайн
          3vs Сегодня, 15:28
          +3
          Кстати, кто митинг в онлайне не посмотрел, по этой же ссылке оно доступно сейчас.
          https://youtu.be/H8jew6FyGk8

          На https://tsargrad.tv не дают публиковать эту информацию.

          Никто не даст нам избавленья:
          Ни бог, ни царь и не герой.
          Добьёмся мы освобожденья
          Своею собственной рукой.
          Чтоб вор вернул нам всё, что взял он,
          Чтоб дух тюрьмы навек пропал,
          Ковать железо будем с жаром,
          Пока горяч ещё металл.

          Сто лет прошло, воры и марионетки Ротшильдов довели страну фактически ещё до одной революции.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 13:57
      0
      Сколько пафоса)))
      1. 3vs Онлайн
        3vs Сегодня, 15:02
        +2
        Ну, если Вам хочется работать до 65, то да, "сколько пафоса".
        1. ЛМН Онлайн
          ЛМН Сегодня, 17:11
          -1
          Цитата: 3vs
          Ну, если Вам хочется работать до 65, то да, "сколько пафоса".

          Если не секрет ,сколько вам лет?

          Вы застали 90-е?
          Целое поколение было потеряно,через наркотики,неясное будущее,война в Чечне..
          Я понимаю,почему эта пенсионная реформа назрела.Мы просели,благодаря 90-м.Огромная масса людей,просто выбыла из системы.Они не имели возможности делать отчисления в ПФР.
  4. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:23
    +6
    Вот дожили, даже немцы в своей стране не могут возмущаться. А что вы хотели, демократия однако, одни работают, другие за их деньги их женщин насилуют. Ляпота. И не знаешь что сказать на такую ситуацию.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 13:53
      +1
      Эх, не шмогли мы в своё время мировой пожар раздуть. Вот теперь и аукается...
  5. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 13:40
    +2
    А как же свобода слова ,свобода выбора и гласность,все быстро закончилось ? Вот если клевать Кадырова ,так слетаются СМИ со всей Европы ,а матушку Германию не смей ..............
  6. japs Офлайн
    japs Сегодня, 14:01
    +4
    Для того, чтобы Меркель что-либо сделала по вопросу мигрантов, необходимо чтобы мигранты начали громить синагоги и окончательно решать еврейский вопрос. Вот тогда всех мигрантов вышлют, даже без пособия, из ФРГ за 24 часа.
    Тех пару оплеух еврейчику в кипе в Берлине маловато будет...
  7. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 14:04
    +1
    Чего то стонов наших либералов о жестокости немецкой полиции не слышно)
  8. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 14:09
    +1
    Ссоры... Подошли попросили карточку... Когда им отказали ... Достали нож... А чё... Должны были отдать и пин код сказать...
  9. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 14:13
    +2
    Согласно информации СМИ

    Новые сообщение, что никакой уже девушки не было, пьяная банда русских немцев начала приставать к мирно гуляющим арабским шахидам... не удивлюсь если скоро СыМИ начнут сообщать, что это русские (уже без упоминания - немцев) самоизбились на улице, а один из них на радостях сам зарезался. Все же знают, что русские ходят с пулемётами в карманах и с кастрюлями "новичка" свежего брожения.
    Опять эти русские ахрессоры всю малину портят !
    1. Мих1974 Онлайн
      Мих1974 Сегодня, 15:53
      +1
      Причем самозарезался 35, ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ раз!!! am
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  11. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:44
    0
    Цитата: seti
    Сколько нужно немцев пырнуть ножом или скольких немок изнасиловать чтобы признать свои ошибки товарищ меркель ?

    Вы ничего не понимаете - Меркель подписывала " Канцлер-акт " и она никуда не денется.
    Поинтересуйтесь что такое Канцлер-акт для начала.
  12. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 15:18
    +1
    Удивительная синхронность, как будто специально, чтобы показать, что всем правительствам в мире плевать на свой народ.
    Видимо, фрау Ангела друга Владимира так поддерживает в трудную минуту. Или наоборот...
  13. Товарищ Офлайн
    Товарищ Сегодня, 16:09
    +1
    Когда в Кёльне беженцы насиловали и грабили сотни женщин, ни один из них задержан не был, а тут сразу триста. Вывод - ты можешь грабить и насиловать безнаказанно, но не можешь протестовать безнаказанно.
    Так вот ты какая, Европа..
    1. лис Офлайн
      лис Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: Товарищ
      Так вот ты какая, Европа..

      а у нас не так?