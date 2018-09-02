Против миграционной политики: в ФРГ задержаны около 300 демонстрантов
Полиция немецкого города Хемниц (земля Саксония) задержала около 300 демонстрантов, выступавших против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель, сообщают Известия.
В общей сложности в акции приняли участие более 10 тыс. человек – как противников, так и сторонников политики Меркель
По словам стражей порядка, задержанные пытались внедриться в группу демонстрантов, поддерживающихся иных взглядов. Полицейские уточнили, что в данном случае столкновения различных групп удалось избежать.
Тем не менее, во время субботних беспорядков пострадали как минимум 9 жителей города (таблоид Bild сообщал об 11 раненых). Также имели место столкновения с правоохранителями.
Согласно информации СМИ, ранения получили члены Социал-демократической партии, участвовавшие в акции против ксенофобии – они подверглись нападению группы неонацистов.
Напомним, первые столкновения в городе начались 27 августа после убийства гражданина Германии. В совершении данного преступления подозреваются 22-летний беженец из Ирака и 23-летний сириец. По предварительным данным, в результате ссоры задержанные нанесли 35-летнему немцу несколько ударов ножом.
Ангела Меркель назвала гибель соотечественника в Хемнице «ужасным инцидентом», но при этом отметила, что жесткие протесты являются неприемлемыми для немецкой общественности.
В общей сложности в акции приняли участие более 10 тыс. человек – как противников, так и сторонников политики Меркель
По словам стражей порядка, задержанные пытались внедриться в группу демонстрантов, поддерживающихся иных взглядов. Полицейские уточнили, что в данном случае столкновения различных групп удалось избежать.
Тем не менее, во время субботних беспорядков пострадали как минимум 9 жителей города (таблоид Bild сообщал об 11 раненых). Также имели место столкновения с правоохранителями.
Согласно информации СМИ, ранения получили члены Социал-демократической партии, участвовавшие в акции против ксенофобии – они подверглись нападению группы неонацистов.
Напомним, первые столкновения в городе начались 27 августа после убийства гражданина Германии. В совершении данного преступления подозреваются 22-летний беженец из Ирака и 23-летний сириец. По предварительным данным, в результате ссоры задержанные нанесли 35-летнему немцу несколько ударов ножом.
Ангела Меркель назвала гибель соотечественника в Хемнице «ужасным инцидентом», но при этом отметила, что жесткие протесты являются неприемлемыми для немецкой общественности.
- Использованы фотографии:
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