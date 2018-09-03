Записки Колорадского Таракана. Служба Брехунов Украины активизировалась!

Приветствую вас, мои уважаемые друзья! Как вы знаете, мы предпочитаем вести ночной образ жизни. Это я к чему вспомнил? Есть у нас одно преимущество, о котором и вам следует знать. Для того чтобы самому выглядеть лучше и окружающие были прекрасны, достаточно выключить свет. Некоторые читатели это прекрасно знают. Судя по их восприятию окружающего мира.В философии существует одно из направлений идеализма, суть которого проста: есть только то, что я вижу! Всё остальное мираж. Очень, я вам скажу, правильное течение. Не нравится мне что-то, отвернулся, и всё. Нет этого "что-то"! Впрочем, можно и просто включить свет. Тогда "карета превращается в тыкву" сама собой. Только окружающий мир от этого не изменяется. Он такой, как есть, и будет таким...Неделя у нас прошла как всегда. Интересно и непредсказуемо. И связано это с... выборами в США. Не поверите, но обидно нам, что в Америке Россия выбирает президентов и всяких там конгрессменов, а у нас нет. Непорядок это.Спасибо нашей Службе Брехунов Украины! Нашла и ликвидировала целую сеть интернет-агитаторов, которых спецслужбы РФ привлекли для подготовки к вмешательству в выборы президента Украины.Так что я теперь агент вашего ФСБ.Вместе со всеми, кто не поддерживает власть и лично Порошенко. Гайки свободы слова на Украине затягиваются всё сильнее и сильнее. Единственное, что я так и не понял, что мешает российским спецслужбам прямо в Москве создать подобные ресурсы? Наверное, ваши спецы специально решили подставить украинцев под СБУ. Ну так получается по логике наших спецов...Оно и понятно. Вот вы думаете, что это все выдумки. А как тогда быть с книгами, которые контрабандой к нам доставляют? Главное, авторы такие антиукраинские: Донцова, Устинова и прочие... Вроде детективы пишут, а на самом деле? Пропагандируют российских оперов и следователей! Представляете, к нам пытались завести 591 (!) килограмм книг!Но самое главное, "книги планировалось распространять весной 2019 года с целью дестабилизации политической ситуации в Украине". Как-то вспомнился разговор с соседом, который вернулся после дачного лета с красивым доберманом. Я тогда искренне восхитился этим существом. А ответ соседа приведу полностью. "Да, красивый. И амбициозный! Когда я его весной покупал, он был пинчером. Причем карликовым..."Так вот у нас растёт российская угроза. Из карликового пинчера в доберманы. Из детектива в политическую агитку. Из простого общения по интересам в политическую агитацию в соцсетях. Но нам есть куда расти! Рэй Бредбери, «451 градус по Фаренгейту» вспомните — книги измеряют килограммами. Не смогли посчитать количество букв? Выглядело бы еще круче — Укротаможня конфисковала 50 миллиардов напечатанных русских букв!Некогда в одной из самых образованных республик СССР книги стали измерять килограммами... Как картошку... Следующий шаг — костры из книг на площадях. Хотя это уже было, и было не раз.Хотя что я пишу... Уже началось. Вон в Днепровском районе в четверг двое вошли в книжный магазин. Думаете, книжку купить? Ошибаетесь. Мобильник нужен был! А книги… Горят хорошо. Правда, для этого их необходимо раскрыть. А вот этого грабители не знали.Вот вы знаете, кто чаще всего слышит фразу "Боже мой, какой большой"? Не поверите, но по статистике это паучок! Не птицеед какой-нибудь, а обычный маленький паучок. Это я вспомнил просто потому, что "зажигать" можно и по-другому.Вон в Одессе в пятницу отжигали рыжие! Не тараканы, а люди. Фестиваль рыжеволосых. А что? Собрались рыжие и прогулялись по Приморскому бульвару от Дюка до Театральной.Правда, рыжих в Одессе мало. Всего 83 человека было. Зато другим "мастям" место в конкурсах, подарки, бесплатное мороженое и прочие танцы не возбранялись. Сейчас одесситы разыскивают по Украине рыжих для следующего года. На рекорд идут. Надо ещё 17 человек найти.Или другой пример "зажигания". Пограничники поделились информацией. На пункте пропуска Краковец, стоя в очереди, группа украинцев устроила зажигательную дискотеку. Поляки стояли с раскрытыми ртами.А чего удивляться-то? В Африке это нормальное дело. Я когда-то давно бывал там. В одной деревне участвовал в рытье канавы для воды. Устал сильно! Хотя лопатой ковырнул землю раз 10-15 от силы. Представляете, вся деревня с лопатами выстроилась вдоль будущего русла канавы. Вождь во главе колонны.А дальше процесс. Вопли вождя. Все дружно втыкают лопаты в землю. Один раз копнули и минут пять-десять дружно танцуют. С песнями. Эх, нашим лопат не дали... Жлобы эти поляки. А может, на границе с Крымом станцевать? Вспомнилось тут, точно так же на дороге танцевали Бендер с Воробьяниновым... Учитывая, что Краковец на украинско-польской границе...С Крымом шутить особо нельзя. Тут один наш вернулся оттуда. Рассказал случай. Не могу поручиться за достоверность, но за что купил, за то и продам. Кафешка на пляже. Народ кушает и, сами понимаете, отдыхает. И вот один из моих соотечественников начал "качать права". Дайте счет в гривнах.А дальше стандартный набор наших идиотизмов. "Законной власти нет", "оккупация", "госпереворот". Девушка-официантка стоит, смотрит на это чудо и тихо шизеет. Хорошо, наши же сообразили. Гривны взяли. Поменяли и в рублях рассчитались. Извинились. А "буйнопомешанному" потом бока намяли. В сторонке.С помешанными у нас порядок. Можно даже сказать, у нас помешательство стало европейским. Ну вот пример. В одном из гостиничных комплексов города Хуст Закарпатской области двое мужчин устроили стрельбу. Между 26-летним и 29-летним жителями соседней области возник конфликт, в ходе которого они использовали свои зарегистрированные не боевые пистолеты. Короче, дуэль! Один в больнице, второй в околотке. Европа…Да ещё и иностранные "не в себе" к нам приезжают! Полицейские в израильском аэропорту Бен-Гурион сняли с самолета авиакомпании МАУ восемь человек, собиравшихся вылететь на паломничество в украинский город Умань, из-за пьяной драки с членами экипажа.Если кто не в курсе, в Умани похоронен раввин Нахман. Хасиды верят, что встреча Рош Ха-Шана (Новый год по иудейскому календарю) на могиле Нахмана приносит счастье на весь год. Ежегодно Умань трясет от паломников. Своих придурков девать некуда, а тут ещё заграничные...А не удивить ли мне вас? Помните детство? Вы же северяне. Помните, как по мере вашего взросления снежные бабы становились все больше и больше детализированными? Вот так примерно и у меня.Во Львове задержали россиянина, разыскиваемого Россией за участие в террористической группе. Об этом в четверг, 30 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области. Верховный суд России своим постановлением от 27 июля 2017 года назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. А он перебежал к нам. Герой!Если честно, удивительно такое поведение нашей прокуратуры. У нас сотни уголовников из России прячутся. В том числе и в карательных батальонах. А этого почему-то поймали. Кстати, вы не рассчитывайте его так просто получить. Вы нас попросите. Бумаги предоставьте. Наших "политзаключенных" отдайте...Когда-то в детстве я "уничтожил систему образования" на глазах у родителей. На прогулке встал на углу дома и... Короче, когда папа спросил, что я делаю, ответил, что проверяю геометрию. Простоял полчаса! Вывод: В школе врут! Судя по проведенному мною опыту, нет там 90 градусов! Точно такая же температура, как и везде!Я читал ваши сообщения о подорожании горючего в России. У нас температура точно такая же. На Украине в четверг, 30 августа, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 12-16 копеек за литр зависимо от вида топлива. Всего за несколько дней средние цены подскочили примерно на 60 коп.Заглянул тут на заправку. Все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л, А-95+ — до 33,95 грн/л, ДТ — до 30,45 грн/л. И что-то не верится в "скорую остановку этого локомотива". Расходы на топливо закладывают в конечную стоимость всех товаров и услуг. Ждем...Я понимаю, что вы ждете описания нашей реакции на события в ДНР. Так вот, если отбросить радикальных придурков, реакция неоднозначная. Понятно, что власти наши из кожи вон лезут, рассказывая о том, что мы тут не причем. Аналитики разные, политологи, комбаты, депутаты...Но народ прекрасно понимает, что событие крайне тревожное. Кто бы не совершил это убийство, общество оно всколыхнуло серьезно. Большинство сегодня думает о том, сколько ещё смертей последует за этой смертью. Нет, боязни нет. Есть понимание и осознание предчувствия смерти.Как ни крути, армия наша сегодня сильнее армии республиканцев. Захватить территорию Донбасса мы сможем. Если, конечно, не вмешается Россия. Только зачем? С нашей стороны есть множество вдов, сирот, инвалидов у которых имеются большие претензии к республиканцам. Это не правосеки или националисты. Простые люди.С той стороны, уверен, тоже множество людей, у которых погибли родные, друзья, побратимы. Людей, потерявших имущество в ходе этой войны. Они тоже не простят. Опять же, не активисты русского мира. Простые люди.Донбасс хочет жить отдельно? Пусть живет. В каком статусе? А не важно. Новая страна, непризнанная республика, автономия. Ясно, что сегодня необходимо время. Просто время. Чтобы вместо ран появились шрамы. Чтобы повзрослели или постарели те, кто терял друзей в боях, чтобы наладилась мирная жизнь.Самое мерзкое заключается в том, что это убийство выбивает почву под ногами противников режима. На нас и так льётся поток дерьма, который связывают с агрессией России. Спасибо, хоть телевизор отключили аналоговый. Теперь только цифра на Украине. Селяне остались без идеологической подпитки. Но вернут скоро.Ясно, что все эти события связаны с амбициями нашего Гидранта. Очень не хочется ему бежать с Украины. Понимает, что у него только два пути. Обратно в президентский кабинет либо в камеру. Но нам-то от этого не легче.Всё. Надо заканчивать записки. Как только начинаю писать о Востоке, сразу возникает множество вопросов, на которые ответить я не могу. Не поддается это логике.А вам, как всегда мира, здоровья и семейного счастья. Пусть осень принесет полные кладовые снеди. Будем жить!