Эрдоган: с доминированием доллара пора покончить
Необходимо покончить с доминированием американского доллара в международной торговле, передает РИА Новости заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.
Господству доллара нужно положить конец, используя в расчетах национальную валюту, сказал Эрдоган, выступая в Бишкеке на бизнес-форуме Турция-Киргизия.
По его словам, привязанная к американской валюте система, изначально созданная для упрощения торговли, сегодня превратилась в огромную проблему – развязываемые США торговые войны вынуждают использовать новые стратегии.
Президент отметил, что нынешние манипуляции с курсами валют являются попыткой заставить страны усомниться в здоровой и сильной экономике Турции. Однако благодаря усилиям Анкары и поддержке турецкого народа эта попытка провалилась, добавил Эрдоган.
Напомним, последнее обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном было спровоцировано, в том числе, делом американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти арестовали еще в 2016 году по подозрению в антиправительственной деятельности. После отказа Анкары освободить пастора Соединенные Штаты ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в нарушении прав человека.
Затем со стороны Вашингтона последовало повышение пошлин на турецкую сталь и алюминий. Это вызвало обвал турецкой лиры. Анкара ответила повышением пошлин на американские товары, в том числе автомобили, табак, алкоголь, косметику, рис и другие продукты.
Господству доллара нужно положить конец, используя в расчетах национальную валюту, сказал Эрдоган, выступая в Бишкеке на бизнес-форуме Турция-Киргизия.
По его словам, привязанная к американской валюте система, изначально созданная для упрощения торговли, сегодня превратилась в огромную проблему – развязываемые США торговые войны вынуждают использовать новые стратегии.
Президент отметил, что нынешние манипуляции с курсами валют являются попыткой заставить страны усомниться в здоровой и сильной экономике Турции. Однако благодаря усилиям Анкары и поддержке турецкого народа эта попытка провалилась, добавил Эрдоган.
Напомним, последнее обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном было спровоцировано, в том числе, делом американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти арестовали еще в 2016 году по подозрению в антиправительственной деятельности. После отказа Анкары освободить пастора Соединенные Штаты ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в нарушении прав человека.
Затем со стороны Вашингтона последовало повышение пошлин на турецкую сталь и алюминий. Это вызвало обвал турецкой лиры. Анкара ответила повышением пошлин на американские товары, в том числе автомобили, табак, алкоголь, косметику, рис и другие продукты.
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