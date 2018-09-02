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Эрдоган: с доминированием доллара пора покончить

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Необходимо покончить с доминированием американского доллара в международной торговле, передает РИА Новости заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.



Господству доллара нужно положить конец, используя в расчетах национальную валюту, сказал Эрдоган, выступая в Бишкеке на бизнес-форуме Турция-Киргизия.


По его словам, привязанная к американской валюте система, изначально созданная для упрощения торговли, сегодня превратилась в огромную проблему – развязываемые США торговые войны вынуждают использовать новые стратегии.

Президент отметил, что нынешние манипуляции с курсами валют являются попыткой заставить страны усомниться в здоровой и сильной экономике Турции. Однако благодаря усилиям Анкары и поддержке турецкого народа эта попытка провалилась, добавил Эрдоган.

Напомним, последнее обострение отношений между Анкарой и Вашингтоном было спровоцировано, в том числе, делом американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти арестовали еще в 2016 году по подозрению в антиправительственной деятельности. После отказа Анкары освободить пастора Соединенные Штаты ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в нарушении прав человека.

Затем со стороны Вашингтона последовало повышение пошлин на турецкую сталь и алюминий. Это вызвало обвал турецкой лиры. Анкара ответила повышением пошлин на американские товары, в том числе автомобили, табак, алкоголь, косметику, рис и другие продукты.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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61 комментарий
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  1. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 13:27
    +17
    Эрдоган ,по осторожней с такими высказываниями ..Кадаффи помнится ,тоже это произнес и попытался реализовать!
    Растерзали и изнасиловала толпа либерастов арабов !
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 13:34
      +11
      Цитата: Sxron
      Кадаффи помнится ,тоже это произнес и попытался реализовать!

      Это началось гораздо раньше, с генерала Де Голля в 1964 году, когда он захотел доллары обменять у США на золото... Первая оранжевая революция как раз и случилась во Франции. Но то, что от доллара пора уходить во взаимных расчетах - это правильно.
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 13:56
        +6
        Первый поплатился Де - Голль , правда сейчас ситуация несколько иная , но они ему не простят...
        1. Dashout Офлайн
          Dashout Сегодня, 14:10
          +2
          Цитата: cniza
          Первый поплатился Де - Голль , правда сейчас ситуация несколько иная , но они ему не простят...

          Не простят... да все может посыпаться очень быстро... и остановить уже ничего будет нельзя (я имею в виду доллар).
        2. Сергей39 Офлайн
          Сергей39 Сегодня, 14:17
          +4
          Сейчас им будет сложнее, тогда была одна Франция, потом одна Ливия . А сегодня к России и Китаю можно добавить Иран с Пакистаном, Турцию. Под вопросом Индия и ЕС, ну и конечно Возмутитель спокойствия Трамп.
        3. Лелёк Онлайн
          Лелёк Сегодня, 17:04
          +1
          Цитата: cniza
          но они ему не простят...

          hi , Виктор.
          Это точно - не простят. Но каков "султан". Открыто нарывается на противостояние. Уважуха (в этом вопросе).
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 17:33
            0
            Приветствую Лев ! hi Да очень смелый поступок.
      2. Sxron Офлайн
        Sxron Сегодня, 14:00
        +5
        Цитата: helmi8
        Это началось гораздо раньше, с генерала Де Голля в 1964 году, когда он захотел доллары обменять у США на золото..

        Все верно ...Корабль набитый долларами в обмен на золото отправил в США !
        И после этого ,доллар уже не был обеспечен золотым запасом....Просто тупо печатали и грабили мир !
      3. Сандор Клиган Офлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 14:05
        0
        Цитата: helmi8
        Но то, что от доллара пора уходить во взаимных расчетах - это правильно.

        пока это только слова - реального инструмента пока нет
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 14:44
          -2
          Цитата: Сандор Клиган
          Цитата: helmi8
          Но то, что от доллара пора уходить во взаимных расчетах - это правильно.

          пока это только слова - реального инструмента пока нет

          че? ))))
        2. helmi8 Офлайн
          helmi8 Сегодня, 15:33
          +1
          Цитата: Сандор Клиган
          пока это только слова - реального инструмента пока нет

          Реальный инструмент - расчет в национальной валюте.
        3. den3080 Онлайн
          den3080 Сегодня, 17:09
          +1
          да как же нету инструмента?
          вот этого я никак понять не могу.
          договорились и начали торговать в национальных валютах, например Россия и Китай.
          Мало этого ещё и всем други, кто хочет доллары получать за свой товар(импортёры), предписали расчёты исключительно в национальных валютах, а дальше пусть сами меняют.
          Неужели америка и европа откажутся? да ни в жизнь ни те ни другие не захотят терять такой огромный рынок(Китай, Россия, Турция - почти 2 млрд. человек) ещё Индия качнётся и «пики козыри» доллару.
          И повезут свои товары как миленькие, за юани, рубли, лиры и рупии.
          Евреям навар опять же wink организуют меняльные конторы по миру, как в старые добрые времена.
    2. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 14:07
      +4
      Цитата: Sxron
      Кадаффи помнится ,тоже это произнес

      а Эрдогана свергнуть США не пытались уже?
      1. Kurare Офлайн
        Kurare Сегодня, 14:22
        +3
        Цитата: poquello
        а Эрдогана свергнуть США не пытались уже?

        Было, и даже не один раз. Только после прошлой попытки переворота он похоже понял, что это не в последний раз.
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 14:48
          +2
          Цитата: Kurare
          Цитата: poquello
          а Эрдогана свергнуть США не пытались уже?

          Было, и даже не один раз. Только после прошлой попытки переворота он похоже понял, что это не в последний раз.

          США пора на ижерлике чумадан готовить, либо с вещами и домой, либо с деньгами за хорошее увеличение аренды
          1. rocket757 Офлайн
            rocket757 Сегодня, 16:05
            0
            Полосатые будут давить любуюпопытку уди от зелёного в расчетах, это их дойная корова и джокер!
            Даже такое сообщество как БРИКС, не слабых вроде государств, первые уже почувствовали. Президента Д Русеф уже нет, сместили! Там даже реальных действий не случилось, потому как торговля с яркими для многих в приоритете!
            Впрочем , ничего не длится вечно и доллар уйдет в небытие!
            1. poquello Онлайн
              poquello Сегодня, 16:24
              +1
              Цитата: rocket757
              Полосатые будут давить любуюпопытку уди от зелёного в расчетах, это их дойная корова и джокер!
              Даже такое сообщество как БРИКС, не слабых вроде государств, первые уже почувствовали. Президента Д Русеф уже нет, сместили! Там даже реальных действий не случилось, потому как торговля с яркими для многих в приоритете!
              Впрочем , ничего не длится вечно и доллар уйдет в небытие!

              Развитая пятая колонна и агенты влияния рассованные США по миру, Луису ДеСильву суд запретил участвовать в следующих выборах в Бразилии, однако маловероятно что американские потуги смогут удержать мир в рамках американской резервации.
              1. rocket757 Офлайн
                rocket757 Сегодня, 16:37
                0
                Трамп конечно за США работает, лоб там не говорили, только его действия слишком грубые, безропотно их готовы сносить только майданутые/ покрытые/ прибалтанутые на всю голову.
                Полосатые сильны и бакс пока самый главный, но эт пока.
    3. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 16:45
      -1
      Цитата: Sxron
      по осторожней с такими высказываниями

      "Волков боятся в лес не ходить".
      Собственно Турции и у всего Мира сейчас выбор не большой.
      Либо быть в экономическом рабстве у США, обеспечивая своими товарами и трудом ликвидность американской валюты. Либо искать союзников и торговых партнеров у тех кто с этим борется уже десятки лет.
  2. Azim77 Онлайн
    Azim77 Сегодня, 13:27
    +1
    Вах, как сказал. smile Неожиданно. У кого турецкие лиры есть?
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 13:32
      +2
      Вам купить или продать? wink
      1. Azim77 Онлайн
        Azim77 Сегодня, 13:46
        +1
        Это зависит от того, приобрел он уже С400 или еще нет. smile
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 14:07
          +2
          Ну, тогда в обменнике технический перерыв. laughing
    2. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 14:10
      +1
      В любом банкомате в Турции с мастеркард вам выдадут за рубли... Лиры...
  3. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 13:36
    +3
    Американцы не прощают нападений на гегемонию доллара ,но в прочем именно они сделали первый шаг к свержению,а тут русские.По сути у Эрдогана не так много время и возможностей,но его шаги американцы почувствуют Осталось немного подождать ,у американцев моментальная реакция ,они молчать не будут,по ходу выступления представителя госдепа будут понятны новые шаги.
  4. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 13:38
    +6
    Ардаган все время критикует США. Или у него стальные фаберже или не держит банковские счета на Западе.
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 14:03
      +4
      Цитата: Yujanin
      Ардаган все время критикует США. Или у него стальные фаберже или не держит банковские счета на Западе.

      Видать нет счетов , а вас то удивляет Азербайджан ?
      1. Yujanin Офлайн
        Yujanin Сегодня, 14:58
        +5
        Видать нет счетов , а вас то удивляет Азербайджан ?


        Нам с Вами остается позавидовать ему.
  5. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 14:03
    +1
    Вот чую идёт подготовка к свержению с трона доллара. А заявления Эрдогана и прочих это разведка боем.
  6. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:11
    0
    Цитата: helmi8
    Первая оранжевая революция как раз и случилась во Франции.

    Первая оранжевая революция случилась в России - в феврале 1917г, да и октябрьская - вторая тоже.
  7. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 14:13
    -4
    Прикол в том, что торговля на всех известных международных биржах идет только в долларах. Можете на своих биржах, за лиры и рубли продавать-никто не мешает, только вот, покуда остальное большинство предлагает свои товары на других биржах за доллары, никто у вас ничего покупать не будет-бо придется конвертировать долларовые цены в ваши валюты, которые очень скажем так "волатильный" и потом, опять в доллары, чтобы сохранить от обеценивания-потери будут приличные. Ну, можно еще "а-ля 90-е" бартером баловаться-"самолеты в обмен на пальмовое масло" как уже было....только вот, промежуточный эквивалент стоимости бартерных товаров, опять же, рассчитывается через "противный" доллар... wink Единственно что поможет уйти от доллара-это технология "блокчейна", и переход на крипто, чтобы вообще исключить банки из цепочки как и мировые валюты....но сами понимаете, кто ж будет рубить сук, на котором он сидит и другим этого не позволит...
    1. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 14:52
      +2
      Цитата: Улиточник N9
      никто у вас ничего покупать не будет

      да ну? Про Алросу почитайте
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 15:07
        -1
        Ну, так и продавайте, кто ж мешает... я сам знаю как российский бизнес ведет дела: "миллиард туда-миллиард сюда", потери, как обычно, из бюджета покроют... зато "без доллара" wink lol
      2. Monster_Fat Офлайн
        Monster_Fat Сегодня, 16:13
        +1
        А что "Алросса" продающая всю свою продукцию, практически одним только, "иностранцам"-"рублями получает"? laughing lol Вот данные причем "официальные" и они, что в "рублях?": "В Москве действует филиал основного производства — ЗАО «Бриллианты „АЛРОСА“», — который является собственным гранильным предприятием компании, а также выполняет функции мониторинга рынка и маркетинга. В 2012 году ЗАО «Бриллианты „АЛРОСА“» произвело бриллиантов на 160,5 млн $. В 2012 году АЛРОСА заключила долгосрочный контракт с бельгийской компанией Laurelton Diamonds Inc., которая закупает бриллианты для американской ювелирной компании Tiffany & Co. По условиям заключённого трёхлетнего торгового соглашения на первом этапе Tiffany&Co. сможет ежегодно закупать алмазного сырья примерно на 60 млн $[36]. В 2014 году продукцию «Бриллианты „АЛРОСА“» приобрели 57 фирм, представляющих основные мировые центры торговли бриллиантами. Выручка АЛРОСА от продаж алмазов и бриллиантов в 2014 год составила 5,05 млрд $[29]". wink love
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 17:16
          -1
          Цитата: Monster_Fat
          А что "Алросса" продающая всю свою продукцию, практически одним только, "иностранцам"-"рублями получает"?

          Алроса провела рублёвую сделку с иностранными покупателями в этом году, вывод по итогам "легко", календарик что ли посмотрите, куда 14 год пихаете, да и в этом году это пробный шар, учения то бишь
    2. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 15:37
      +1
      Цитата: Улиточник N9
      Прикол в том, что торговля на всех известных международных биржах идет только в долларах. Можете на своих биржах, за лиры и рубли продавать-никто не мешает, только вот, покуда остальное большинство предлагает свои товары на других биржах за доллары, никто у вас ничего покупать не будет-бо придется конвертировать долларовые цены в ваши валюты, которые очень скажем так "волатильный" и потом, опять в доллары, чтобы сохранить от обеценивания-потери будут приличные. Ну, можно еще "а-ля 90-е" бартером баловаться-"самолеты в обмен на пальмовое масло" как уже было....только вот, промежуточный эквивалент стоимости бартерных товаров, опять же, рассчитывается через "противный" доллар... wink Единственно что поможет уйти от доллара-это технология "блокчейна", и переход на крипто, чтобы вообще исключить банки из цепочки как и мировые валюты....но сами понимаете, кто ж будет рубить сук, на котором он сидит и другим этого не позволит...

      покуда остальное большинство предлагает свои товары на других биржах за доллары, никто у вас ничего покупать не будет

      Будут yes Будут покупать за рубли газ!За доллары на 50% дороже wink
      "Миру" проще сломать эти "кандалы" в виде доллара,чем жить дальше в "кандалах".Рано или поздно к этому придут и остальные.
      Да,будет "больно" в какой то момент,затем наступит облегчение yes
  8. Комментарий был удален.
  9. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:17
    +1
    Цитата: Улиточник N9
    Можете на своих биржах, за лиры и рубли продавать-никто не мешает, только вот, покуда остальное большинство предлагает свои товары на других биржах за доллары, никто у вас ничего покупать не будет-бо придется конвертировать долларовые цены в ваши валюты, которые очень скажем так "волатильный" и потом, опять в доллары, чтобы сохранить от обеценивания-потери будут приличные.

    Вы , похоже , очень смутно себе представляете экономику.
    Торговля в долларах идёт не потому , что это так выгодно - а из-за страха перед США . И перевод на нац.валюты случится только тогда , когда эти страны почувствуют , что их кто- то сможет защитить от США.
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 14:56
      -1
      А вы я вижу "великолепно" в экономике разбираетесь.... hi ну, раз настолько во всем разбираетесь, то пойдите и заставьте(или попросите yes ) все остальные страны "перейти на другие валюты...." или расскажите им, что им надо бояться США и уходить от доллара....может, хоть Вас послушают.... wink
  10. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 14:18
    +5
    Турки против доллара?...Это Эрдоган серьёзно?...Тогда ему полный "инджирлик", и отшутится не успеет. smile
    п.с. Реально Эрдоган во внешней политике нигде не перешёл "флажки": курдов бил избирательно, с Ираном сближается только декларативно, Израиль не трогает, с "южным потоком" - пока одна "восточная халва".
  11. Иеремия Онлайн
    Иеремия Сегодня, 14:26
    +5
    Уже двести лет ...почти .Люди меняют продукцию, свой труд и знания на какие то бумажки....Вот с этим пора кончать. А доллар ,евро, лира так ...туалетная бумага....Кстати баксы для этого подходят, как никакая другая. Есть у "пана атамана золотой запас" вот тогда и стоит с ним разговаривать. Золото, а то и придумали иудеи ассигнации , чтобы аккумулировать и контролировать золотые запасы.
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 15:00
      -2
      Да-да...именно так....осталось дело за малым -выбить иудеев из мирового банковско-финансового сектора, разломать выстроенную ими мировую финансовую систему и тогда "заживем"...будем торговать там за что сами захотим-с одними за золото, с другими -за рубли, с третьими-за ракушки, а четвертые и бусами с зеркальцами обойдутся... wink
      1. XXXIII Офлайн
        XXXIII Сегодня, 16:49
        -1
        Цитата: Улиточник N9
        Да-да...именно так....осталось дело за малым -выбить иудеев из мирового банковско-финансового сектора, разломать выстроенную ими мировую финансовую систему и тогда "заживем"...будем торговать там за что сами захотим-с одними за золото, с другими -за рубли, с третьими-за ракушки, а четвертые и бусами с зеркальцами обойдутся... wink

        Профессор тут все просто, у всех развитых стран есть валютная корзина и она не состоит только из доллара, так что доллар уже проиграл, СССР первый придушил зеленого змея, но не удержал оборону в одиночку. Советский союз пошел по зависимости к расчетам в долларах, а мог и в нац валюте торговать, но это длинная либеральная история. Теперь же ситуация иная, все как то странно пошли по тротоптоному пути СССР. Даже масоны МВФ в корзину юань в ключили, да и рубль есть у них, так что будут покупать все что бы жить не бедно. Кстати РФ тоже имеет большие запасы доллара, старого, РФ в 90 на это подсаживали очень усердно, только не успели, ларец закрылся, а доллар остался. Вот поэтому американцы нас не любят и не все старые доллары обменяли РФ на новые, мутная история была, мало кто помнит. Не могут отказаться от старого, но доллара, это ж нацвалюта их, приходится жить на привязи старого паводка или обменять на новые, тогда РФ опять коммунизмом заболеет...... laughing
  12. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:31
    -1
    Цитата: Иеремия
    Золото, а то и придумали иудеи ассигнации , чтобы аккумулировать и контролировать золотые запасы.

    В корень зрите.
  13. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 14:48
    +1
    Как все любят сотрясать воздух поднимая популистские темы.. Альтернативу то кто то озвучит? Не доллар так, что? Не Трамп так кто? Эрдоган? Си? Пу? Что Эрдоган для своей то страны сделал, что бы учить весь остальной мир? Или может быть пример РФ должен служить развитием всего мира? Или может быть Китай, который целиком и полностью построен на ненавистные всем доллары? Вся эта тема, очередной пиар, который ведёт в каменный век! Каждый сам себе властелин и повелитель? Надоели конфликты локальные, соскучились по глобальным, страна на страну? С потерями на уровне поколений? История не вчера написана и не 100 лет назад. Всё это уже было пройдено. При гегемонии доллара, мир не воюет так как раньше уже почти век! Для истории это уже прецедент. От доллара все уйдут сами буквально сразу, как появится внятная альтернатива! Всё остальное болтология на пустом месте, с целью оправдания своей полной бестолковости.
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 15:02
      -3
      Да кому Вы, тут это объясняете.... они вон, все "в экономике разбираются".... lol
    2. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 15:14
      -1
      . При гегемонии доллара, мир не воюет так как раньше уже почти век!


      Мир не воюет из-за доллара ? Всегда думал, что ядерное оружие в серьёзном количестве ( 250 миллионов трупов, из них 120 млн - "великие" американцы ) войны остановило . Интересно, кому после третьей мировой понадобились бы доллары ? Разве что китайцам-нумизматам и музеям .
      1. GibSoN Офлайн
        GibSoN Сегодня, 15:31
        +2
        Мир не воюет из-за доллара ? Всегда думал, что ядерное оружие в серьёзном количестве ( 250 миллионов трупов, из них 120 млн - "великие" американцы ) войны остановило.
        Да Вы КЭП!)
    3. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: GibSoN
      При гегемонии доллара, мир не воюет так как раньше уже почти век!

      у доллара уши уже как у кролика из-за ваших попыток его подтянуть ко всему прекрасному, век относительного мира дало ядерное оружие и доктрина Макнамара
      1. GibSoN Офлайн
        GibSoN Сегодня, 15:25
        +2
        из-за ваших попыток его подтянуть ко всему прекрасному
        Да кто же против то?! Вы реально считаете, что я буду против, если мы начнём печатать без остановки в 3 смены рубли, за которые весь мир будет торговать? Спуститесь на землю! Это смешно даже для всей верхушки власти в РФ.. Всех устраивает именно тот расклад, который был.. Не устраивают совсем другие моменты, которые в общем то, больше связаны с удержанием власти чем просто с долларом.
        1. poquello Онлайн
          poquello Сегодня, 15:59
          -1
          Цитата: GibSoN
          Вы реально считаете, что я буду против

          да мне совершенно всё равно чего вы там будете,
          Цитата: GibSoN
          если мы начнём печатать

          наша печаталка ограничена внешнеторговой выручкой, что обеспечивает валютный вес рубля, американские фантики обеспечены доверием потребителей, пока оно было у мавродиевок всё было нормально в МММ
          Цитата: GibSoN
          Всех устраивает именно тот расклад, который был..

          получается уже не всех, и число тех кто собрался свои "мавродиевки" сдавать в мире растет
  14. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 15:00
    +2
    Не было бы доллара,у нас бы уже всё
    оборудование на Госзнаке сгорело,печатая деревянные.
  15. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 15:02
    0
    Цитата: GibSoN
    При гегемонии доллара, мир не воюет так как раньше уже почти век! Для истории это уже прецедент.

    Да что вы говорите . Просто у кого- то карманы опухли от денег.
    Состояние ВСЕГО клана Рокфеллеров оценивается в 12 триллионов долларов.
    И Европа , из локомотива цивилизации , превратилась в не пойми - что.
  16. universe1 Офлайн
    universe1 Сегодня, 15:24
    0
    Скоро у него обнаружат неизлечимую болезь. Рак, например.
  17. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 15:25
    +2
    Ну, вообще-то: "доллар-он и в Африке доллар". Вот когда станут так говорить о другой какой-нибудь валюте, то да-можно будет и на нее переходить. wink
  18. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 15:30
    +1
    Скоро,очень скоро Эрдоган станет "террористом №1"......
    Не верите!?Следите за руками,тьфу за CNN,SKY NEWS......
    1. GibSoN Офлайн
      GibSoN Сегодня, 15:36
      0
      Не верите!?Следите за руками,тьфу за CNN,SKY NEWS......
      Мы бы с радостью, только вот про наличие подобных СМИ, мы узнаём от наших родных СМИ, так как в отличии от RT, подобные телеканалы в РФ не вещаются на Русском языке..
      Научитесь уже думать своей головой и самостоятельно анализировать информацию, а не перепечатывать то, что сказали по телевизору.
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 15:47
        +1
        Цитата: GibSoN
        в отличии от RT, подобные телеканалы в РФ не вещаются на Русском языке.

        проблема вещания на русском языке - это проблема самих каналов, евроньюс есть - но популярностью не пользуется, в России нет проблем получения информации напрямую, в буржуинии РТ популярна и её пытаются давить, а также пытаются давить мнения альтернативные ихней журналистской клики в интернете и Алекс Джонс и Асанж тому пример
  19. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 16:03
    +2
    Эрдоган рискует.... Те кто "выступал" против доллара, как правило плохо кончали. Деголь выступил- и расстался с президентством.... Главе МВФ сразу якобы горничную подсунули в постель....Так что если Эрдоган будет настаивать- можно всего ожидать и нового покушения и "цветной революции"!
  20. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:29
    0
    Президент России давно уже говорит об этом международному сообществу. Но все ждут пока ножик в спину воткнут теряя время.Сейчас самое время, когда у власти неадекватный гопник Трамп со своей твиттерной политикой.Благодаря которой скоро уже все спины партнёров будут истыканы ножичками.Даже в подкаблучную канаду умудрился ножом запустить.
  21. Труд Онлайн
    Труд Сегодня, 17:10
    0
    На последней сходке БРИКС этот вопрос поднимался, есть определенные сложности, но в ближайшей перспективе постепенно будем переходить на взаиморасчеты в нац. валюте. Вопрос решенный. Далеко не со всеми странами это имеет смысл, но между странами БРИКС точно имеет.
  22. Дед Махно Онлайн
    Дед Махно Сегодня, 17:46
    0
    а может просто америкосам дать пизды?