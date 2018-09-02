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Военные вертолёты вывезли с острова в Финском заливе артефакты ВОВ

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Российские военные вывезли с острова Большой Тютерс в Финском заливе ряд артефактов времен Великой отечественной войны, в том числе батарею германских зенитных пушек FlaK 18, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Уникальную операцию по доставке негабаритного груза на внешней подвеске провели экипажи вертолетов Ми-26 Западного округа.


В пресс-службе отметили, что проведение операции осложнили рельеф местности и резкий порывистый ветер. От экипажа требовались чуткая реакция на изменение погодных условий и тщательное соблюдение скоростного режима.

Артефакты в полной сохранности были доставлены к морскому порту отправки, и в последующем станут экспонатами военного музея.



По данным ведомства, зенитная батарея было обнаружена летом участниками экспедиции «Гогланд-2018». Пушки находились под слоем песка, толщина которого доходила до 5 метров.

Экспедиция «Гогланд» при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области проводится каждое лето, начиная с 2013 года. Ее цель – исследование четырнадцати островов Финского залива. Кроме археологических изысканий ученые проводят на островах исследования по геологии, биологии и географии.

В ходе полевых сезонов прошлых лет было также обнаружено большое количество редких образцов вооружений времен Великой отечественной.

Военные вертолёты вывезли с острова в Финском заливе артефакты ВОВ
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 14:59
    +4
    Отец рассказывал ,что именно из-за сплошного минирования немцами остров Большой Тютерс власти СССР отказались использовать .Я так понимаю наши реально вложились,даже учитывая временной фактор ?
  2. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 15:00
    +1
    давно пора покончить с той войной - до сих пор не всё убрали с мест боёв
    1. Igool Онлайн
      Igool Сегодня, 15:34
      +6
      Цитата: seregatara1969
      0
      давно пора покончить с той войной - до сих пор не всё убрали с мест боёв

      "Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат",- Генералиссимус Суворов
      К великому сожалению у нас она еще долго не закончится, потому ,как розыски этих самых солдат лежат не на государстве, за которое они отдавали свои жизни, а на общественных организациях, обьединениях граждан данного государствя. Т.е это не является частью государственной политики , частью государственных интересов и государственных приоритетов. Лишь мы сами, помогая этим организациям, сможем закончить ту войну.
  3. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:15
    +3
    FlaK 18
    Выглядит, как что то нечто из будущего...
    1. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 15:28
      +2
      Выглядит, как что то нечто из будущего...


      Чёрт, по мне, так лучше в музее законсервировать от дальнейшего разрушения ржавчиной и оставить "как есть". Начнут реставрировать - потеряется часть истории. Что-то уже не то будет. Обломки иногда интереснее, чем восстановленная железка. На окраинах небольших аэродромов бывают вроде как свалки . Там такая послевоенная история иногда попадалась . Так вот, смотришь на облупившуюся краску, провода, даже гайки - и понимаешь, что всё это с ТЕХ времён. Есть в этом что-то.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 15:44
        0
        Алексей, не совсем понял Вашей мысли. Судя по фото, это не просто зенитка 88 мм.....
        1. Кузнец 55 Офлайн
          Кузнец 55 Сегодня, 16:04
          +1
          Flak 18 , никогда не бывало . Это Flak 8,8 cm Kanone. Или 88 как иногда называют . Зенитное орудие , позже ставили и на танки , по моему уже на курской дуге они были .
          1. Меченосец Офлайн
            Меченосец Сегодня, 16:10
            +1
            Цитата: Кузнец 55
            Flak 18 , никогда не бывало . Это Flak 8,8 cm Kanone

            Конечно...а чего начиная с викпедии говорят...,8 cm FlaK 18/36/37 (нем. 8,8-cm-Flugabwehrkanone 18/36/37, буквально 8,8-см зенитная пушка образца 18/36/37), также известное как «восемь-восемь» (нем. Acht-acht) — германское 88-миллиметровое зенитное орудие, находившееся на вооружении с 1932 по 1945 годы.Знаете что говорят цифирки после слова FlaK ?
            Или что нам говорят коллеги по ВО?
            "оружейники из концерна Круппа, вынужденные из-за наложенных на Германию ограничений Версальского договора работать в Швеции, на заводах местной фирмы «Бофорс» разработали прототип зенитного орудия, которое получило обозначение 8,8 cm FlaK18 (88-мм зенитное орудие образца 1918 года). Последние цифры в названии должны были ввести в заблуждение английских и французских наблюдателей за соблюдением условий Версальского договора, отсылая их к тому, что зенитка была создана еще до окончания Первой мировой войны. С 1932 года орудие начали открыто производить в Германии, тогда же оно начало поступать на вооружение зенитных частей вермахта."https://topwar.ru/90683-znamenitoe-zenitnoe-orudie-vosem-vosem.html
            А это так..для интересного чтения..
            http://ww2history.ru/4653-nemeckaja-88-mm-pushka-flak.html
            1. Evgenijus Онлайн
              Evgenijus Сегодня, 16:30
              0
              Эта пушка засветилась в событиях первых дней Великой Отечественной войны. Я помню историю танка КВ, который тормознул наступление немцев под Рассейняй (Литва) более чем на сутки. В этом бою с советским танком КВ была использована немцами именно эта пушка.
  4. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 15:17
    +6
    good
    В этом сумасшедшем доме(современный мир),когда история переписывается как кому угодно,целые гос-ва отказываются исполнять ими же подписаные обязательства,а министров уволняют через Твитер,важно не потерять свою индентификацию,свою историю.Ведь история,это опыт по сути.Истории(опыта),которого например у США и Израиля(не говорю уж про Прибалтику и Украину)просто нет!

    И здорово,что у нас есть Русское географического общество, Минобороны РФ,и пр.И здорово,что есть Россия!

    Что то эта новость позитива добавила.. feel
  5. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 16:47
    0
    В новости увидел два плюса: Интересные экспонаты для музея и отличная тренировка для вертолетчиков. Хотя на фото, мне кажется, не 88, а 40мм зенитный автомат и прицеп - прожекторная станция. Мне так кааца(с)
    1. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: Стройбат запаса
      В новости увидел два плюса: Интересные экспонаты для музея и отличная тренировка для вертолетчиков. Хотя на фото, мне кажется, не 88, а 40мм зенитный автомат и прицеп - прожекторная станция. Мне так кааца(с)

      Не только Вам так кааца.
  6. Злой 55 Онлайн
    Злой 55 Сегодня, 17:38
    0
    Сколько лет прошло, а прошедшая война до сих пор преподносит сюрпризы..