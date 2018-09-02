Военные вертолёты вывезли с острова в Финском заливе артефакты ВОВ
Российские военные вывезли с острова Большой Тютерс в Финском заливе ряд артефактов времен Великой отечественной войны, в том числе батарею германских зенитных пушек FlaK 18, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уникальную операцию по доставке негабаритного груза на внешней подвеске провели экипажи вертолетов Ми-26 Западного округа.
В пресс-службе отметили, что проведение операции осложнили рельеф местности и резкий порывистый ветер. От экипажа требовались чуткая реакция на изменение погодных условий и тщательное соблюдение скоростного режима.
Артефакты в полной сохранности были доставлены к морскому порту отправки, и в последующем станут экспонатами военного музея.
По данным ведомства, зенитная батарея было обнаружена летом участниками экспедиции «Гогланд-2018». Пушки находились под слоем песка, толщина которого доходила до 5 метров.
Экспедиция «Гогланд» при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области проводится каждое лето, начиная с 2013 года. Ее цель – исследование четырнадцати островов Финского залива. Кроме археологических изысканий ученые проводят на островах исследования по геологии, биологии и географии.
В ходе полевых сезонов прошлых лет было также обнаружено большое количество редких образцов вооружений времен Великой отечественной.
Уникальную операцию по доставке негабаритного груза на внешней подвеске провели экипажи вертолетов Ми-26 Западного округа.
В пресс-службе отметили, что проведение операции осложнили рельеф местности и резкий порывистый ветер. От экипажа требовались чуткая реакция на изменение погодных условий и тщательное соблюдение скоростного режима.
Артефакты в полной сохранности были доставлены к морскому порту отправки, и в последующем станут экспонатами военного музея.
По данным ведомства, зенитная батарея было обнаружена летом участниками экспедиции «Гогланд-2018». Пушки находились под слоем песка, толщина которого доходила до 5 метров.
Экспедиция «Гогланд» при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области проводится каждое лето, начиная с 2013 года. Ее цель – исследование четырнадцати островов Финского залива. Кроме археологических изысканий ученые проводят на островах исследования по геологии, биологии и географии.
В ходе полевых сезонов прошлых лет было также обнаружено большое количество редких образцов вооружений времен Великой отечественной.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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