Новости

Российские пранкеры «уволили» Степана Полторака

23
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал каналу RT подробности телефонного разговора с министром обороны Степаном Полтораком от имени Петра Порошенко, который состоялся поздним вечером в субботу.



По словам Столярова, они с Кузнецовым (Вованом) знали, что президент Украины находится в настоящее время в Соединенных Штатах, поэтому решили инсценировать такой звонок Полтораку, находящемуся в Киеве.


Пранкеры нарезали необходимые фразы Порошенко из предыдущих разговоров с Полтораком, в том числе нецензурных, которые касались именно обороноспособности Украины, положения дел в Донбассе и дальнейших планов.

Звонок состоялся якобы с борта президентского самолета, возвращающегося из США в Киев. На повышенных тонах «президент» потребовал от министра немедленно вывести войска из зоны конфликта в Донбассе и написать рапорт об отставке. Полторак согласился.

Столяров отметил, что министр обороны заподозрил неладное только по прошествии определенного времени после разговора. Он связался со своими советниками и поручил собрать полную информацию: почему вдруг понадобилось выводить войска и за что его, собственно говоря, увольняют. Быстро собрать такие данные советники не смогли, поэтому Полторак по своим связям стал выяснять, действительно ли он общался с Порошенко. Узнав, в конце концов, что президент ему не звонил, министр обороны поспешил выложить информацию об этом (в своей редакции) на сайте военного ведомства.

Согласно его сообщению, «сегодня в полночь российские пранкеры попытались спровоцировать министра обороны на высказывания по поводу последних событий в зоне проведения ООС». Полторак отметил также, что «в ходе разговора были сфабрикованы голоса известных людей» (под известными людьми следует понимать Петра Порошенко).

По словам министра, целью данной «выходки» является стремление переложить на Украину ответственность за гибель главы ДНР Александра Захарченко.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Российские пранкеры побеседовали с Эрдоганом от имени Порошенко и Яценюка
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

23 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 15:48
    +2
    По словам министра, целью данной «выходки» является стремление переложить на Украину ответственность за гибель главы ДНР Александра Захарченко.

    Неужто опять Россия во всем виновата?
    1. Воваd Онлайн
      Воваd Сегодня, 16:00
      0
      Из заявления Полторака по поводу пранка."Отмечалось, что во время разговора были сфабрикованы голоса реальных людей. Тем не менее, попытка пранка, как утверждается, была раскрыта, и провокаторов отправили «в соответствуюшем направлении» на «понятном для них языке»."
    2. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 16:11
      +2
      Конечно!Пранкеры-российские граждане.Я понимаю,что языком ворочать-это не под пулями ходить..Но троллят они этих убытком знатно..
      1. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 16:33
        +2
        Цитата: 210окв
        .Но троллят они этих убытком знатно..

        hi , Дмитрий.
        Молодцы парни, прикольно выдали.
    3. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 16:13
      0
      Увы,традиционно она,ух,какая злокозненная!
    4. den3080 Онлайн
      den3080 Сегодня, 16:20
      +2
      Мне понравилось «товарищ президент» и ещё полное отсутствие дэржавной мовы laughing
      шо потрох, шо полторак
      Цэ ЗРАДА!!!

      выёживаются со своей мовой на людях, как вши на лобке.
      а меж собой, да не на телекамеру, все говорят правильно.
      вот потому(в частности) им никто и не верит - всё насквозь фальшивое.
  2. Dashout Офлайн
    Dashout Сегодня, 15:49
    +3
    Держись, Полторак! Толи еще будет... lol
    1. spech Офлайн
      spech Сегодня, 16:11
      0
      не полторак, а 3*0,5 и с потрошенко не поделился drinks
  3. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 15:59
    +3
    Он связался со своими советниками и поручил собрать полную информацию: почему вдруг понадобилось выводить войска и за что его, собственно говоря, увольняют
    Я не понял, у министра обороны Краины нет прямой связи с президентом Краины? belay
    1. _Сергей_ Офлайн
      _Сергей_ Сегодня, 16:11
      +1
      У них спецсвязь по сотовому laughing
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 16:16
      +1
      Я не понял, у министра обороны Краины нет прямой связи с президентом Краины?

      Так ведь ссыкотно, если президент сам и звонил? То каково уточнять? Он там 2 раза родил, пока не удостоверился, что развод... Первые его мысли были. Господи (или как у них там сейчас) слава тебе , что это пранкеры... laughing
  4. Фил77 Онлайн
    Фил77 Сегодня, 16:11
    +1
    Ну вот,детишки развлекаются,а*хенералу* чуть плохо не стало.Плохо за *хенералом* обслуга следит.
    1. Лелёк Онлайн
      Лелёк Сегодня, 16:38
      +1
      Цитата: Фил77
      .Плохо за *хенералом* обслуга следит.

      hi
      Обслуга - это ДА, ещё те ушлёпки. Один Берёза, который возомнил себя Дубом на минуточку, чего стоит.
      1. Фил77 Онлайн
        Фил77 Сегодня, 16:44
        0
        Оч. Оч.сильное выступление этого экземпляра,да и не его одного!Но мне вот за дерево обидно,угораздило же такой фамилией наградить недобитка!
  5. Evgenijus Онлайн
    Evgenijus Сегодня, 16:17
    +1
    По реакции самого Полторака на его "увольнение президентом" видно, что он чувствует свое будущее. Все они временные на своих постах, знают, что натворили в истории Украины. Лучше бы им сразу бежать на Запад. В будущем народ не простит им их преступления на Донбассе.
  6. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 16:21
    -1
    да это ж в скакляндии...там все дэбилы
    1. Лелёк Онлайн
      Лелёк Сегодня, 16:44
      +1
      Цитата: изя топ
      да это ж в скакляндии...там все дэбилы

      Андрей, "дэбылы" - это ласково сказано. Ругательней не могу - уже 6 банов админы накрутили. Но вот последнее от "киевских".
  7. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 16:40
    +1
    Пэдро сам уже на грани "увольнения".
  8. Curious Офлайн
    Curious Сегодня, 16:51
    0
    "Столяров отметил, что министр обороны заподозрил неладное только по прошествии определенного времени после разговора. Он связался со своими советниками и поручил собрать полную информацию: почему вдруг понадобилось выводить войска и за что его, собственно говоря, увольняют. Быстро собрать такие данные советники не смогли, поэтому Полторак по своим связям стал выяснять, действительно ли он общался с Порошенко. Узнав, в конце концов, что президент ему не звонил, министр обороны поспешил выложить информацию об этом (в своей редакции) на сайте военного ведомства."
    Надо же, оказывается Столяров может полностью контролировать все действия Полторака и его советников, зная куда тот звонит и какие поручения кому дает! Фантастика! В смысле - красиво брешет.
  9. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:07
    0
    Ждём заявления вышеперечисленных лиц и лично пастора Турчинова,об очередном акте агрессии)))
    ...лица напряжённые, прям "перетруженные"))) Оно и понятно: АКТ...)))
  10. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 17:10
    0
    Мдя, не министр а лашпек.
  11. Дед Махно Онлайн
    Дед Махно Сегодня, 17:28
    0
    Абасрался?
  12. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 17:32
    0
    Сравните уровень профессионализма: штатные советники Полторака выяснить не смогли, звонил ли их президент их министру? А русские пранкеры Вован с другом узнали: -место и время вылета самолета президента "воюющей" с Россией страны, личный номер телефона министра обороны "противника". В ГРУ ребят брать надо yes