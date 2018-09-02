Российские пранкеры «уволили» Степана Полторака
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал каналу RT подробности телефонного разговора с министром обороны Степаном Полтораком от имени Петра Порошенко, который состоялся поздним вечером в субботу.
По словам Столярова, они с Кузнецовым (Вованом) знали, что президент Украины находится в настоящее время в Соединенных Штатах, поэтому решили инсценировать такой звонок Полтораку, находящемуся в Киеве.
Пранкеры нарезали необходимые фразы Порошенко из предыдущих разговоров с Полтораком, в том числе нецензурных, которые касались именно обороноспособности Украины, положения дел в Донбассе и дальнейших планов.
Звонок состоялся якобы с борта президентского самолета, возвращающегося из США в Киев. На повышенных тонах «президент» потребовал от министра немедленно вывести войска из зоны конфликта в Донбассе и написать рапорт об отставке. Полторак согласился.
Столяров отметил, что министр обороны заподозрил неладное только по прошествии определенного времени после разговора. Он связался со своими советниками и поручил собрать полную информацию: почему вдруг понадобилось выводить войска и за что его, собственно говоря, увольняют. Быстро собрать такие данные советники не смогли, поэтому Полторак по своим связям стал выяснять, действительно ли он общался с Порошенко. Узнав, в конце концов, что президент ему не звонил, министр обороны поспешил выложить информацию об этом (в своей редакции) на сайте военного ведомства.
Согласно его сообщению, «сегодня в полночь российские пранкеры попытались спровоцировать министра обороны на высказывания по поводу последних событий в зоне проведения ООС». Полторак отметил также, что «в ходе разговора были сфабрикованы голоса известных людей» (под известными людьми следует понимать Петра Порошенко).
По словам министра, целью данной «выходки» является стремление переложить на Украину ответственность за гибель главы ДНР Александра Захарченко.
По словам Столярова, они с Кузнецовым (Вованом) знали, что президент Украины находится в настоящее время в Соединенных Штатах, поэтому решили инсценировать такой звонок Полтораку, находящемуся в Киеве.
Пранкеры нарезали необходимые фразы Порошенко из предыдущих разговоров с Полтораком, в том числе нецензурных, которые касались именно обороноспособности Украины, положения дел в Донбассе и дальнейших планов.
Звонок состоялся якобы с борта президентского самолета, возвращающегося из США в Киев. На повышенных тонах «президент» потребовал от министра немедленно вывести войска из зоны конфликта в Донбассе и написать рапорт об отставке. Полторак согласился.
Столяров отметил, что министр обороны заподозрил неладное только по прошествии определенного времени после разговора. Он связался со своими советниками и поручил собрать полную информацию: почему вдруг понадобилось выводить войска и за что его, собственно говоря, увольняют. Быстро собрать такие данные советники не смогли, поэтому Полторак по своим связям стал выяснять, действительно ли он общался с Порошенко. Узнав, в конце концов, что президент ему не звонил, министр обороны поспешил выложить информацию об этом (в своей редакции) на сайте военного ведомства.
Согласно его сообщению, «сегодня в полночь российские пранкеры попытались спровоцировать министра обороны на высказывания по поводу последних событий в зоне проведения ООС». Полторак отметил также, что «в ходе разговора были сфабрикованы голоса известных людей» (под известными людьми следует понимать Петра Порошенко).
По словам министра, целью данной «выходки» является стремление переложить на Украину ответственность за гибель главы ДНР Александра Захарченко.
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