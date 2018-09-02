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Лишится ли сирийская армия авиабазы Абу-Духур в Идлибе?

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Ливанские СМИ публикуют спутниковые снимки авиабазы Абу-Духур в провинции Идлиб. Этот военный объект был освобождён сирийскими правительственными силами от террористов в конце января текущего года. В материалах СМИ Ливана утверждается, что в течение как минимум 2-3-х недель на авиабазу Абу-Духур осуществляется переброска военной техники САА.

Лишится ли сирийская армия авиабазы Абу-Духур в Идлибе?


При этом демонстрируется спутниковый снимок от 17 августа, подпись к которому гласит: «Концентрация сирийской бронетехники». На снимке видны несколько единиц техники, что концентрацией во всех смыслах этого слова можно называть с большой натяжкой. Однако в материалах добавляется, что к сегодняшнему дню техники в Абу-Духуре стало существенно больше.


Исходя из этого, делается вывод, что САА будут использовать авиабазу Абу-Духур как основной объект для осуществления операции по освобождению Идлиба от боевиков.

Ранее сообщалось, что в США уже создан список целей, по которым будет нанесён удар крылатыми ракетами в случае «применения Дамаском химического оружия». По некоторым данным, аэродром Абу-Духур значится одним из первых объектов в американском списке. Таким образом, США явно готовы в очередной раз выступить на стороне боевиков, находящихся в Идлибе. Ведь если удар по Абу-Духуру действительно будет нанесён, то это позволит представителям группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) осуществить попытку перехода в контрнаступление в Идлибе и лишить САА оперативного аэродрома – объекта вблизи линии соприкосновения с силами боевиков.
Использованы фотографии:
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22 комментария
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 16:15
    +2
    Удар безусловно будет нанесен.И даже без сфабрикованного применения химоружия.Ну не могут заштатники лишиться такого плацдарма..
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 16:20
      0
      то это позволит представителям группировки «Джебхат ан-Нусра»

      Не позволит, тут тоже не дураки собрались и все учитывают...
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 16:46
        0
        Цитата: 210окв
        Удар безусловно будет нанесен.И даже без сфабрикованного применения химоружия.Ну не могут заштатники лишиться такого плацдарма..


        Плацдарма лишится Асад и его армия , если будет нанесен удар и США все надеются что им удастся сохранить бармалеев.
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 17:01
          0
          Им не нужно их сохранять. Им нужно что бы они вышли оттуда и разбрелись опять.
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 17:30
            0
            Это и есть один из способов сохранения.
    2. Мих1974 Онлайн
      Мих1974 Сегодня, 17:03
      0
      А мне вот интересно - америкасы вроде закрыли для нас (для бомбежки) окретсности базы Атанф, что мешает нам - Закрыть для американцев ВСЮ остальную Сирию? Я не шучу и не прикалывают, так и заявить "у нас ВЕЗДЕ есть наши люби" и в лучае удара - считаем казус-белли и наносим ответны удра"!! am Причем надо не мелочиться а СРУЗА бить ядерным оружием (не по США пока) а по их базам на БВ. Сразу уничтоажем базу в Катаре, а учитывая размеры самой страны, то можно их и целиком на тот свет. Наносим удар по саудитам, на Кувейту, Ираку (звоним туркам и дам им сутки на изгнание американцев). После этого "будем посмотреть. angry bully bully
      На вигзи - "нам объявят полную блокаду", да да после того как из мировой экономики враз исчезнет (ну то же будет добывать не месте ядерных кратеров) огромная часть нефти и газа - тут не то что "блокировать" тут уже ИМ на коленки бухаться придется. laughing "подайте бензинчику".
    3. Leeds Онлайн
      Leeds Сегодня, 17:50
      0
      Цитата: 210окв
      Удар безусловно будет нанесен.И даже без сфабрикованного применения химоружия.Ну не могут заштатники лишиться такого плацдарма..


      Ну, мы потихоньку научились держать удары, точнее пощечины.
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:18
    0
    Ранее сообщалось, что в США уже создан список целей, по которым будет нанесён удар крылатыми ракетами в случае «применения Дамаском химического оружия».
    Путин с Трампом судя по всему взаимно улучшают имидж друг ,другу.Один переодично молотит "тамагавками" пустые объекты.Второй "ха-ха опять особо не попали" И все довольны.Молодцы goodКстати это было сразу ещё после первого удара США по объектам в Сирии понятно. Играются дядьки в войнушку. Патриотизм поднимают у себя по обоюдному согласию так сказать.Сирийцы наверное в кайфе полнейшем.
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 16:35
      -4
      Путин с Трампом судя по всему взаимно улучшают имидж друг ,другу
      Отличный пример хорошей мины при плохой игре... Удар нанесен, ему не чего не было противопоставлено со стороны РФ кроме громких заявлений - факт на лицо. И выдумки о мировом сговоре, предотвращении 3 мировой и прочее выглядеть на этом фоне крайне убого
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 17:29
        +1
        Цитата: spektr9
        Путин с Трампом судя по всему взаимно улучшают имидж друг ,другу
        Отличный пример хорошей мины при плохой игре... Удар нанесен, ему не чего не было противопоставлено со стороны РФ кроме громких заявлений - факт на лицо. И выдумки о мировом сговоре, предотвращении 3 мировой и прочее выглядеть на этом фоне крайне убого

        Удар нанесен, ему не чего не было противопоставлено со стороны РФ кроме громких заявлений


        В результате этого "удара" ни кто не погиб.РФ доказала и показала свою силу.
        Силы коаллиции вынуждены были ТАК устроить атаку,что бы никто не пострадал.Это ли не успех??
  3. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 16:23
    +4
    Авиабаза Абу-Духур, как основной объект для осуществления операции по освобождению Идлиба от боевиков нужна? Нужна! США удар нанесут? Конечно нанесут! Как быть? Воевать и выходить на уровень военного профессионализма не хуже американского (включая информ.блоки).
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Теренин
      и выходить на уровень военного профессионализма не хуже американского (включая информ.блоки).

      Целиком и полностью согласен,мон шер ами! hi

      Цитата: Теренин
      Воевать

      А вот здесь вот чёй-та как-то вот... я ...стисняюсь спросить.....Думаешь,пора?Весь мир-в труху? wink
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 16:44
        +1
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Цитата: Теренин
        и выходить на уровень военного профессионализма не хуже американского (включая информ.блоки).

        Цитата: Теренин
        Воевать

        А вот здесь вот чёй-та как-то вот... я ...стисняюсь спросить.....Думаешь,пора?Весь мир-в труху? wink

        Ну, здрастье-пожалуйста belay там в домино играют. Вот данные на сентябрь 2017 года (год назад):
        ...За время операции, по официальным данным, произведено более 28 тыс. боевых вылетов и около 99 тыс. ударов по боевикам. Потери же ВВС РФ в Сирии на сегодняшний день таковы: три самолета (сбитый турецким F-16 Су-24, а также Су-33 и МиГ-29К авиакрыла крейсера «Адмирал Кузнецов») и пять вертолетов...
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 16:56
          0
          Да я про США,не про бородатых...Это ведь не турки,с ними если воевать,то абордажной честной схваткой "борт-на-борт" дело не закончится...Я к тому,что сбитым самолётом дело не ограничится,там как начнут все (РФ-НАТО)кулаками махать...Напрямую с США...Это вам не здесь,как говорится... smile Короче-думаю рано ещё.
          1. Теренин Офлайн
            Теренин Сегодня, 17:00
            +1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Да я про США,не про бородатых...там как начнут все (РФ-НАТО)кулаками махать...Напрямую с США...Это вам не здесь,как говорится... smile Короче-думаю рано ещё.

            Да. Значит я не смог правильно об,яснить.
      2. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 16:55
        +3
        Цитата: Jolly oldster sailor
        А вот здесь вот чёй-та как-то вот... я ...стисняюсь спросить.....Думаешь,пора?

        hi
        А война уже идёт. Америкосы, как всегда, действуют чужими руками, в данном случае пуская впереди себя любимых бородатых бармалеев, снабжая их инструкциями, вооружением и данными разведки. Афганистан был их прелюдией. А "мяса" для этой миссии пока хватает.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 17:03
          0
          Лев! hi
          Цитата: Лелёк
          действуют чужими руками, в данном случае пуская впереди себя любимых бородатых бармалеев

          Это понятно,я о прямом столкновении с США,не дай Бог...Я ещё урожай не собрал-рано напрямую с ними бодаться... laughingА если они попадут?А если мы ответим?Кирдык всем,Дядьки...
          1. asv363 Онлайн
            asv363 Сегодня, 17:40
            0
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Это понятно,я о прямом столкновении с США,не дай Бог...Я ещё урожай не собрал-рано напрямую с ними бодаться... А если они попадут?А если мы ответим?Кирдык всем,Дядьки...

            Наступил ли всем кирдык во время нашего прямого столкновения с США во время войн в Корее и Вьетнаме? К слову, во время войны в Корее у США был перевес в количестве авиабомб с ЯО на пару порядков, но тогда им показали, что бомбардировщики в советское небо не пустим.
    2. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 16:50
      -2
      Теренин (Геннадий)
      Авиабаза Абу-Духур, как основной объект для осуществления операции по освобождению Идлиба от боевиков нужна? Нужна! США удар нанесут? Конечно нанесут! Как быть? Воевать и выходить на уровень военного профессионализма не хуже американского (включая информ.блоки).
      С кем выходить на уровень профессионализма не хуже американского (включая информ.блоки) простите? belay Одноклассники закончились.Охранники как Сечин тоже судя по всему подошли к концу. А тут ещё с какого кайфа пока не особо понятно целые поколения пенсии лишил.С кем воевать то? Особенно на информ блоках.Не.Ну кто тут на сайте орал про великого стратега? Такое впечатление что суть этой стратегии заключается уйти в тень.Не самый популярный политик.И тд. Нет задачи победить.Видна задача уйти в тень.
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 17:11
        +2
        Цитата: Наблюдатель2014
        Теренин (Геннадий)
        Авиабаза Абу-Духур, как основной объект для осуществления операции по освобождению Идлиба от боевиков нужна? Нужна! США удар нанесут? Конечно нанесут! Как быть? Воевать и выходить на уровень военного профессионализма не хуже американского (включая информ.блоки).
        С кем выходить на уровень профессионализма не хуже американского (включая информ.блоки) простите? belay Одноклассники закончились.Охранники как Сечин тоже судя по всему подошли к концу. А тут ещё с какого кайфа пока не особо понятно целые поколения пенсии лишил.С кем воевать то? Особенно на информ блоках.Не.Ну кто тут на сайте орал про великого стратега? Такое впечатление что суть этой стратегии заключается уйти в тень.Не самый популярный политик.И тд. Нет задачи победить.Видна задача уйти в тень.

        Одноклассники-охранник Сечин-поколения лишённые пенсий-"великий стратег" (это Путин) и вывод: задача, уйти в тень! winked Нормальное начало книги. Не сбавляйте темп.
  4. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:47
    0
    Не подготовленному человеку не то что концентраций сил не увидеть в этом прямоугольнике красном но и даже саму базу с трудом разглядеть.
  5. kotik77713 Офлайн
    kotik77713 Сегодня, 17:29
    0
    Хорошая возможность пленных не брать! У боевиков выбор был уже.