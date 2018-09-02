Лишится ли сирийская армия авиабазы Абу-Духур в Идлибе?
Ливанские СМИ публикуют спутниковые снимки авиабазы Абу-Духур в провинции Идлиб. Этот военный объект был освобождён сирийскими правительственными силами от террористов в конце января текущего года. В материалах СМИ Ливана утверждается, что в течение как минимум 2-3-х недель на авиабазу Абу-Духур осуществляется переброска военной техники САА.
При этом демонстрируется спутниковый снимок от 17 августа, подпись к которому гласит: «Концентрация сирийской бронетехники». На снимке видны несколько единиц техники, что концентрацией во всех смыслах этого слова можно называть с большой натяжкой. Однако в материалах добавляется, что к сегодняшнему дню техники в Абу-Духуре стало существенно больше.
Исходя из этого, делается вывод, что САА будут использовать авиабазу Абу-Духур как основной объект для осуществления операции по освобождению Идлиба от боевиков.
Ранее сообщалось, что в США уже создан список целей, по которым будет нанесён удар крылатыми ракетами в случае «применения Дамаском химического оружия». По некоторым данным, аэродром Абу-Духур значится одним из первых объектов в американском списке. Таким образом, США явно готовы в очередной раз выступить на стороне боевиков, находящихся в Идлибе. Ведь если удар по Абу-Духуру действительно будет нанесён, то это позволит представителям группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) осуществить попытку перехода в контрнаступление в Идлибе и лишить САА оперативного аэродрома – объекта вблизи линии соприкосновения с силами боевиков.
При этом демонстрируется спутниковый снимок от 17 августа, подпись к которому гласит: «Концентрация сирийской бронетехники». На снимке видны несколько единиц техники, что концентрацией во всех смыслах этого слова можно называть с большой натяжкой. Однако в материалах добавляется, что к сегодняшнему дню техники в Абу-Духуре стало существенно больше.
Исходя из этого, делается вывод, что САА будут использовать авиабазу Абу-Духур как основной объект для осуществления операции по освобождению Идлиба от боевиков.
Ранее сообщалось, что в США уже создан список целей, по которым будет нанесён удар крылатыми ракетами в случае «применения Дамаском химического оружия». По некоторым данным, аэродром Абу-Духур значится одним из первых объектов в американском списке. Таким образом, США явно готовы в очередной раз выступить на стороне боевиков, находящихся в Идлибе. Ведь если удар по Абу-Духуру действительно будет нанесён, то это позволит представителям группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) осуществить попытку перехода в контрнаступление в Идлибе и лишить САА оперативного аэродрома – объекта вблизи линии соприкосновения с силами боевиков.
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