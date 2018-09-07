Артиллерия. Крупный калибр. БР-17, пушка 210-мм образца 1939 года

В своих публикациях мы много писали об артиллерийских системах, которые покрыли себя славой на полях Великой Отечественной. О системах, которые некоторые наши читатели помнят, видели или работали с ними. Но есть в наших архивах экземпляры таких систем, о которых мало кто слышал, а ещё меньше тех, кто их видел "живьём".Сегодня наша героиня — 210-мм пушка особой мощности Бр-17. Пушка, которая действительно сделала многое при обороне Ленинграда. Пушка, которая помогала нашим частям взламывать укрепления немцев в Кёнигсберге.Мало кто может похвастаться "близким знакомством" с этой системой. Это действительно штучное орудие. Всего в Красной армии было 9 таких систем. Достаточно сказать, что в артиллерийском полку особой мощности было всего 2 таких пушки! Дополняли их 6 штук 152-мм пушек Бр-2. Итого четыре полка особой мощности на всю армию!Итак, артиллерийская система Бр-17 предназначена для борьбы долговременными полевыми и крепостными сооружениями противника. Важность разработки таких орудий для СССР можно выразить двумя словами — Сталинский заказ!Это означает, что пушка создавалась в условиях полного карт-бланша для конструкторов и инженеров. Генеральный конструктор мог приглашать любого конструктора из других КБ, использовать мощности любых заводов, пользоваться полигонами и испытательными стендами любых организаций. КБ работали в двухсменном режиме. Практически без остановок.Но это означало и другое. Невыполнение Сталинского заказа означало знакомство не только со следователями НКВД, но и, вполне возможно, с палачами. Это относилось не только к Генеральному конструктору, но и ко всему коллективу КБ.Начнем издалека. Мы уже говорили не раз, что в середине 30-х годов командование РККА пришло к выводу, что те орудия, которые были на вооружении, устарели. Требовалось перевооружение на современные образцы. В ходе обсуждения вопроса было решено использовать иностранный опыт конструирования таких систем.Летом 1937 года на завод фирмы "Шкода" в Чехословакию была направлена комиссия представителей РККА и военных инженеров для переговоров о новом дуплексе, 210-мм пушке и 305-мм гаубице. В комиссию входил и профессор Илья Иванович Иванов, который возглавлял целую группу конструкторов завода №221. Именно этому заводу было поручено организовать производство дуплексов в Советском Союзе.Илья Иванович Иванов, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, выдающийся конструктор артиллерийских систем. Один из создателей советской артиллерии большой и особой мощности.Родился в 1899 году в Брянске, в семье сапожника. В 1918 году поступил в Петроградскую военно-техническую артиллерийскую школу. Во время учебы дважды уходил на фронт. В 1922 году поступил в Питерскую артиллерийскую академию. В 1928 году молодой военный инженер направлен на завод №7. В 1929-м переводится на завод "Большевик" (Обуховский завод).С 1932 года-начальник кафедры проектирования артиллерийских систем в артиллерийской академии им. Дзержинского. Параллельно руководит такой же кафедрой в Ленинградском военно-механическом институте.В 1937 году назначен Генеральным конструктором завода "Большевик". Последующие два года жизни И.И. Иванова отмечены первым орденом Ленина. За существенный вклад в оснащение сухопутных войск и военно-морских сил новыми видами вооружения. Военный инженер Иванов занимался системами большой мощности!19 марта 1939 года военинженер 1-го ранга профессор Иванов назначен Главным конструктором ОКБ-221 (особое КБ) сталинградского завода "Баррикады" (завод №221).Но вернемся в нашей героине.Советская комиссия не согласилась с предложенным "Шкодой" вариантами дуплекса. Фирма доработала конструкцию с учетом требований заказчика. Стволы пушки и гаубицы получили свободные лейнеры. Клиновые затворы поменяли на поршневые, заряжание стало картузным.Согласно договору Д/7782 от 6 апреля 1938 г., заключенному Наркомвнешторгом с фирмой «Шкода», последняя обязалась изготовить для СССР по одному опытному образцу 210-мм пушки и 305-мм гаубицы с комплектом боеприпасов и принадлежностью. Срок сдачи опытных образцов был установлен 1 декабря 1939 г.Кроме опытных образцов должны были быть переданы комплекты рабочих чертежей и другая документация на изготовление этих артсистем. Общая стоимость заказа составила 2 375 000 долларов (около 68 млн. крон).Кроме того, фирма «Шкода» поставляла (по другому договору с промышленностью) три комплекта поковок ствола и затвора для 305-мм гаубицы в I квартале 1939 года и шесть комплектов поковок ствола и затвора для 210- мм пушек в I полугодии 1939 года (по одному комплекту ежемесячно), а также готовый инструментарий через месяц после внедрения его в производство на заводе Шкода.Первая партия чертежей стволов с затворами и поковок была получена от фирмы Шкода в августе 1938 г.В принципе дальнейшие действия СССР понятны. Есть документация, есть образцы, есть лицензия. Остается начать выпуск орудий. Однако все оказалось не так просто.У СССР уже тогда был "собственный путь", в том числе и в производстве. Мы пошли именно этим, собственным путем. Весь мир, в схожей ситуации, меняет производственный процесс под новое изделие. Мы же меняем изделие под существующий процесс производства.Протоколом от 15 сентября 1939 г., утвержденном Наркомом вооружений и начальником АУ РККА, было решено внести некоторые изменения в чертежи фирмы, в том числе упростить часть деталей, заменить кое-где поковку литьем, сократить расход бронзы, перейти на ОСТ и прочее.Основные изменения завода №221:1.Ствол «Шкода» состоял из моноблока, муфты, опорного кольца и лейнера. Ствол завода № 221 состоял из ствола моноблока, казенника со втулкой и лейнера.Лейнер «Шкода» цилиндрический, а завода № 221 – конический с выступами у казенного торца. Диаметральный зазор между лейнером и моноблоком с 0,1-0,2 мм доведен до 0,25 мм (постоянный). Предел упругости лейнера повышен до 80 кг/мм2.2.Ударно-спусковой механизм фирмы Шкода был заменен на ударно-спусковой механизм гаубицы Б-4. Кроме того, была упрощена рама затвора.3.Внесен ряд изменений в повозках. Пушку поставили на отечественные колеса.Постановлением КО № 142 от I июня 1939 г. завод № 221 должен был сдать к 1 апреля 1940 г. три 210-мм пушки и три 305-мм гаубицы. Несмотря на захват Чехословакии Германией, поставки в СССР продолжались, хотя и с некоторым отставанием от графика.Заводские испытания проводились в Словакии в присутствии советской приемной комиссии под председательством И. И. Иванова. Заводские испытания 210-мм пушки были закончены 20 ноября 1939 г., а 305-мм гаубицы – 22 декабря 1939 г.Результаты заводских испытаний 210-мм пушки:а) Пушка неустойчива при стрельбе полным зарядом при углах возвышения до +20°.б) Время вооружения – 1 час 45 минут, а разоружения – 1 час 20 минут.в) Время перехода из походного положения в боевое и обратно – около двух часов.Завод "Баррикады" продолжал модернизировать орудие. Модернизация проводилась уже даже не по желанию производственников. Просто замена одной детали вела к появлению проблем с другой. Таким образом, можно говорить о полной модернизации системы. Руководство "Баррикад" сильно рисковало самостоятельно изменяя конструкцию системы. Но, победителей не судят. Сталинский заказ был выполнен, значит, победили.Опытный образец 210-м пушки Бр-17 представили на полигонные испытания в августе 1940 г., то есть через 2 (!) года после получения чешской документации. Пушка имела ствол длиной 49,60 калибров, длина нарезной части ствола составляла 37,29 калибров. В канале ствола были выполнены 64 нареза постоянной крутизны. Затвор был поршневым с обтюратором.Масса ствола с затвором составляла 12 640 кг. Ствол установлен в люльке обойменного типа. При выстреле он откатывался в люльке вместе с цилиндрами противооткатных устройств — расположенного сверку ствола гидропневматического накатника и смонтированного под стволом гидравлического тормоза отката.Станок пушки клепаный, соединенный с поворотной частью основания болтами. Наведение орудия в вертикальной плоскости осуществлялось вручную с помощью подъемного механизма, снабженного двумя зубчатыми секторами. Наведение осуществлялось в диапазоне углов от 0° до +50°. Система сохраняла устойчивость при стрельбе с углами возвышения свыше 20°.Поворотная часть основания пушки Бр-17 для облегчения горизонтального наведения опиралась на шары. При действии поворотным механизмом, смонтированным на станке с поворотной частью основания, последняя вращалась на шаровой опоре благодаря сцеплению коренной шестерни поворотного механизма с зубчатым венцом, закрепленным на неподвижной части основания.Поворотный механизм с ручным приводом обеспечивал наведение орудия в горизонтальной плоскости в секторе ±45°. При переносе опорных пят и сошниковых опор можно получить круговой обстрел.Роль боевого штыря выполняло нижнее опорное кольцо, прикрепленное к неподвижной части и охватываемое по окружности буртом верхнего опорного кольца, приклепанного к поворотной части основания. Неподвижная часть основания опущена в боевом положении в котлован в грунте, причем котлован предварительно облицовывается специальными угольниками и брусьями. Как поворотная, так и неподвижная части основания клепаные.Неподвижная часть основания имела на всех четырех углах разводящиеся опорные станины. Концы станин винтами с шаровыми пятами опирались на сошниковые опоры, связываемые с грунтом забивными сошниками, и на опорные пяты.Винты (домкраты) на концах опорных станин пушки Бр-17 служили для создания дополнительного давления пушки на опорные пяты и сошниковые опоры с целью частичной разгрузки нижней части основания. Стрельба из пушки велась с использованием прицела с независимой линией прицеливания.При стрельбе полным зарядом начальная скорость снаряда Ф-643 составляла 800 м/с. Дальность стрельбы достигала 30 360 м. 210-мм фугасный снаряд на песчаном грунте делал воронку глубиной 1,5—2 м и диаметром 5—5,5 м. 210-мм бетонобойный снаряд по нормам при начальной скорости 555 м/с пробивал 2,5-метровую бетонную стенку, а при начальной скорости 358 м/с под углом 60° пробивал бетонную стенку толщиной 2 м.Заряжание орудия производилось с помощью специального приспособления, состоявшего из следующих устройств:а) наклонного рельсового пути, укрепленного на поворотной масти системы;б) подающей каретки, перемещаемой по рельсовому пути с помощью троса и лебедки;в) тележек для снарядов.Сам процесс заряжания выполнялся следующим образом. Снаряд вручную погружается на специальную снарядную тележку. Затем тележка подкатывается к началу рельсового пути и снаряд перегружается на снарядную каретку. Подтягивание каретки со снарядом вверх к казенной части орудия производится с помощью ручной лебедки, смонтированной по ферме лафета.После приведения качающейся части в положение для заряжания (угол +8°) вручную усилием 6—8 номеров с помощью пробойника производилась досылка снаряда. Заряды подносились вручную и также досылались пробойником.Масса пушки в боевом положении составляла 44 000 кг. При переводе пушки из боевого положения в походное ее разбирали на три основные части:1. Основание вместе с опорными сошниками (повозка №1 ).2. Станок с люлькой, бугелем и противооткатными устройствами (повозка №2).3. Ствол с затвором (повозка №3).Для перевозки на походе штатных объемных частей системы (кроме возимых на 3-х повозках), а также ЗИПа, на каждое орудие придавались один трехтонный автомобиль для перевозки облицовки котлована и саперного инструмента, и четыре трехтонных прицепа для перевозки остального имущества. Повозки с частями орудия и прицепы буксировались гусеничными тягачами "Ворошиловец" и "Коминтерн", максимальная скорость возки составляла 30 км/час.Остается объединить ТТХ системы в таблицу:Калибр, мм — 210Длина ствола, калибров — 49.6Наибольший угол возвышения, град — 50Угол склонения, град — 0Угол горизонтального обстрела, град — 90Масса в боевом положении, кг — 44 000Масса фугасного снаряда, кг — 135Начальная скорость снаряда, м/с — 800Наибольшая дальность стрельбы, м — 30 360Скорострельность – 1 выстрел в 2 минутыРасчет, чел — 20-26По воспоминаниям солдат, которые видели боевую работу этих артиллерийских систем, такого восхищения и уважения не вызывало ни одно орудие. Мощь и красота. Есть воспоминания, что при штурме Кёнигсберга такое орудие было установлено в 800(!) метрах от линии соприкосновения!Однако в 1945-м история этой артиллерийской системы не закончилась. Достаточно сказать, что в 1952 году все 210-мм пушки Бр-17 были капитально отремонтированы на заводе "Баррикады". 9 орудий, прошедших войну вновь встали на боевую службу в Советской Армии.Фирмой «Шкода» после войны были разработаны фугасные снаряды нового поколения для пушек. Но повсеместное появление ракетной техники все-таки отправило пушки на заслуженный отдых. И в 60-х годах они были выведены из состава вооруженных сил. Часть отправлена на хранение, часть утилизирована.На сегодняшний день остались в наличии 3 орудия, которые находятся на экспозиции музеев:Бр-17 № 1 — Верхняя Пышма (Музей военной техники УГМК. До 2012 находилась на территории 39-го арсенала ГРАУ в Перми.Бр-17 № 4 — Санкт-Петербург (Музей артиллерии).Бр-17 № 2 — Москва (Центральный музей Российской Армии).