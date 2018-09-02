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Секретная директива ООН по Сирии действительно существует

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Издание Коммерсантъ опубликовало текст секретной директивы ООН, касающийся помощи всемирной организации в восстановлении экономики Сирии.



Внутренний документ ООН издан в октябре прошлого года и предназначен для всех подразделений организации, деятельность которых, так или иначе, касается сирийской проблематики.


Из текста директивы следует, что ООН будет готова содействовать реконструкции Сирии только после завершения «подлинного и всеобъемлющего политического перехода».

Указывается также, что под словом «реконструкция» не следует понимать участие ООН в проектах по восстановлению сирийской экономики. Речь идет лишь о гуманитарной помощи «ради спасения жизней и обеспечения основных потребностей населения».

Мероприятия же по восстановлению страны, выходящие за эти пределы, «должны будут отражаться в других механизмах». При этом приоритетами оказания любой помощи должны будут стать потребности населения, а не властей.

Автор документа – бывший заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман, оставивший свою должность весной текущего года.

Издание напоминает, что в августе о существовании секретной директивы ООН сообщал глава российского МИД Сергей Лавров. При этом он призвал западных партнеров не пытаться использовать всемирную организацию втемную.

В свою очередь представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что никакой секретной директивы по Сирии в организации никогда не было, и что деятельность ООН осуществляется в соответствии с ее внутренней политикой, направленной на обеспечение поддержки тем, кто больше всего в ней нуждается.
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17 комментариев
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  1. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 16:54
    +1
    Автор документа – бывший заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман, оставивший свою должность весной текущего года.
    Стоило только добавить, что Фелтман - гражданин США, что б ни каких сомнений, от куда "ветер дует"
    1. татарин 174 Онлайн
      татарин 174 Сегодня, 17:29
      +2
      Цитата: svp67
      что Фелтман - гражданин США

      И вообще было ошибкой создание штаб-квартиры ООН в США, надо было в СССР- тогда самой мощной стране в мире.О чём тогда думали?... ООН сейчас ни что иное, как подконтрольная одним только штатам организация, хотя эту ситуацию ещё можно и переломить, разрушением мировой зависимости от их доллара.
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 17:40
        0
        будет готова содействовать реконструкции Сирии только после завершения «подлинного и всеобъемлющего политического перехода».
        «подлинного и всеобъемлющего политического перехода куда? Под америку?
  2. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 16:54
    +2
    деятельность ООН осуществляется в соответствии с ее внутренней политикой, направленной на обеспечение поддержки тем, кто больше всего в ней нуждается
    Хороша поддержка, не чего сказать. Особенно по Югославии! (список поддержанных, не малый) angry
  3. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 17:01
    +2
    передасты,сэр...
  4. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 17:01
    +3
    коллеги, чего то не пойму. разве подобного рода документы не принимаются ну хотя б с ведома членов СБ? какими подкомитетами можно было б продавить подобную ахинею, да ещё и тайком? вообще не понимаю, чем там занимаются наши дипломаты и “дипломаты“, если о таких документах мы узнаём последними?
    1. svp67 Онлайн
      svp67 Сегодня, 17:11
      +1
      Цитата: новичок
      коллеги, чего то не пойму. разве подобного рода документы не принимаются ну хотя б с ведома членов СБ?

      Похоже что часть членов СБ ООН этого то же не понимают, так как принимают такие решения в обход не согласных
      1. новичок Офлайн
        новичок Сегодня, 17:17
        +2
        да уж, дествительно, ООН изживает себя.
        от себя скажу: ООН давно изжил себя. в мире царит право сильного, плюс обман, любой ценой_ пресловутые янки сдандарты. мы стоим на пороге слома системы ООН и зарождения новой системы. но это будет только после переходного периода_ тут уж али мы их, али они нас.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 17:31
          +1
          ООН давно все слушают только тогда,когда его позиция с твоей совпадает на данный момент.А так да,согласен-аморфное и уже никому не нужное...что-то...А мы всё уповаем на него зачем-то...
  5. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:09
    +2
    А сколько ещё документов о которых мы так и не узнаем.Крутимся тут манипулируем полу-правдой.А на самом деле идёт совсем другая игра.
  6. Egorovich Онлайн
    Egorovich Сегодня, 17:11
    +1
    У всех продажных организаций мира только один куратор и руководитель - МАТРАСИЯ. Кто бы в этом сомневался.
  7. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:17
    +2
    ....что очередной раз доказывает, что ООН,в том виде,в котором она есть- бесполезна,а скорее(как в данном случае), является проводником структур,не способствующих установлению мира и процветания ,на Земле
    " за неимением горничной- и дворник, не плох "(с)....
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:23
    +2
    Ну а и зачем вообще после этого нужна эта ООН? И чего мы там делаем, если все из решения -рекомендательные, то есть по сути, необязательные к исполнению? Нужна новая международная организация, решения которой будут обязательны к исполнению, и которая не станет тупые секретные циркуляры для "своих " издавать.
    1. новичок Офлайн
      новичок Сегодня, 17:27
      +2
      для этого нужно как минимум восстановить статус кво интересов РФ с США.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:34
        +2
        Гарик hi -тогда для этого нужно как минимум, восстановить СССР, или Россия должна буквально за пару тройку лет в экономике стать реально третей страной мира, с ростом экономики не менее 7%в год! !! hi
    2. Examenatornick Онлайн
      Examenatornick Сегодня, 17:32
      +1
      ООН нужна для того чтобы выражать благодарность....

      Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли назвал решение России списать $40 млн из долга Мозамбика с тем, чтобы эти деньги были потрачены на еду для местных школьников, крупнейшим в истории ВПП.

      «Инновационный шаг России по конвертации долга поможет накормить целое поколение школьников в Мозамбике», — пояснил Бисли и поблагодарил власти России, говорится в сообщении ВПП.

      По словам Бисли, освободившиеся в результате достижения российско-мозамбикской договоренности средства позволят в течение пяти лет обеспечивать питанием 150 тыс. мозамбикских учащихся.

      источник РБК.
  9. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 17:37
    +1
    Кто бы сомневался!