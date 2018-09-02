Секретная директива ООН по Сирии действительно существует
Издание Коммерсантъ опубликовало текст секретной директивы ООН, касающийся помощи всемирной организации в восстановлении экономики Сирии.
Внутренний документ ООН издан в октябре прошлого года и предназначен для всех подразделений организации, деятельность которых, так или иначе, касается сирийской проблематики.
Из текста директивы следует, что ООН будет готова содействовать реконструкции Сирии только после завершения «подлинного и всеобъемлющего политического перехода».
Указывается также, что под словом «реконструкция» не следует понимать участие ООН в проектах по восстановлению сирийской экономики. Речь идет лишь о гуманитарной помощи «ради спасения жизней и обеспечения основных потребностей населения».
Мероприятия же по восстановлению страны, выходящие за эти пределы, «должны будут отражаться в других механизмах». При этом приоритетами оказания любой помощи должны будут стать потребности населения, а не властей.
Автор документа – бывший заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман, оставивший свою должность весной текущего года.
Издание напоминает, что в августе о существовании секретной директивы ООН сообщал глава российского МИД Сергей Лавров. При этом он призвал западных партнеров не пытаться использовать всемирную организацию втемную.
В свою очередь представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что никакой секретной директивы по Сирии в организации никогда не было, и что деятельность ООН осуществляется в соответствии с ее внутренней политикой, направленной на обеспечение поддержки тем, кто больше всего в ней нуждается.
Внутренний документ ООН издан в октябре прошлого года и предназначен для всех подразделений организации, деятельность которых, так или иначе, касается сирийской проблематики.
Из текста директивы следует, что ООН будет готова содействовать реконструкции Сирии только после завершения «подлинного и всеобъемлющего политического перехода».
Указывается также, что под словом «реконструкция» не следует понимать участие ООН в проектах по восстановлению сирийской экономики. Речь идет лишь о гуманитарной помощи «ради спасения жизней и обеспечения основных потребностей населения».
Мероприятия же по восстановлению страны, выходящие за эти пределы, «должны будут отражаться в других механизмах». При этом приоритетами оказания любой помощи должны будут стать потребности населения, а не властей.
Автор документа – бывший заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман, оставивший свою должность весной текущего года.
Издание напоминает, что в августе о существовании секретной директивы ООН сообщал глава российского МИД Сергей Лавров. При этом он призвал западных партнеров не пытаться использовать всемирную организацию втемную.
В свою очередь представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что никакой секретной директивы по Сирии в организации никогда не было, и что деятельность ООН осуществляется в соответствии с ее внутренней политикой, направленной на обеспечение поддержки тем, кто больше всего в ней нуждается.
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