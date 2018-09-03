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Крах гегемонии Вашингтона. Очередной «союзник» США готов отказаться от доллара

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Крах гегемонии Вашингтона. Очередной «союзник» США готов отказаться от доллара


США не удалось сохранить в Ираке марионеточное правительство. После минувших парламентских выборов курс государства все-таки сошел с американских рельсов, и тот момент, что действующим премьер-министром пока еще остается «друг США» Хейдара аль-Абади, ничего не меняет.

Возглавляемый премьером блок «Наср» занял лишь третье место, пропустив вперед радикальную шиитскую партию «Ас-Сайрун» и симпатизирующий Тегерану альянс «Фаттах». Оба набравших большинство блока, несмотря на некоторые разногласия, выступают против зависимости от Америки и единогласны во мнении, что в республике не должно остаться ни одного американского солдата. Лидер «Ас-Сайрун» Муктада ас-Садр еще в 2014 году открыто заявил, что ИГИЛ* — это детище Вашингтона.


Неприятный для Америки момент, учитывая, что совсем недавно в граничащем с Сирией иракском районе Синджар началось строительство новой военной базы США. Но это не главное. Очевидный провал Вашингтона в деле создания стабильного проамериканского правительства в Ираке, в результате чего парламентское большинство получили шиитские фракции, а на очереди, скорее всего, и кресло премьера, уже запустил необратимые процессы, которые отразятся как на модели взаимоотношений с Америкой, так и на экономике республики.

Вслед за еще одним недавним американским «союзником» Турцией Ирак запустил процесс отказа от доллара. Причем первой страной, торгово-экономическое сотрудничество с которой будет ориентировано на национальные валюты, стал Иран, который в интерпретации США является едва ли не «центром мирового зла».

«Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах», — пояснил на этот счет представитель торговой палаты Яхай аль-Исхак, добавив, что расчеты могут также происходить по схеме взаимовыгодного обмена. Радикальных заявлений на официальном уровне из Ирака пока не звучит, как это было в Турции, когда Эрдоган прямо заявил о необходимости положить конец доминированию доллара, но, похоже, все к этому идет.



За власть уже давно говорит народ. В эти дни на центральной площади Багдада продолжается очередной массовый митинг против интервенции США. Протестные акции, призывающие нацию объединиться против общего врага и прекратить вмешательство Америки во внутренние дела, резко участились после апрельских парламентских выборов, после которых народ, очевидно, почувствовал поддержку. Как скоро американцы покинут республику? Пока об этом судить рано, однако одно можно сказать точно: преступное вторжение США в Ирак, запалившее Ближний Восток на долгие 15 лет, в конце концов стало росстанью, положившей начало истории американского падения.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда.
Автор:
andrei kovrin
Использованы фотографии:
forumdaily.com, korrespondent.net
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17 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 05:34
    +3
    Это как лавина.. тут камешек. Там камешек... И кончится все мощным потоком, который погребет под собой США...
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 05:51
      +2
      Крах гегемонии Вашингтона.
      ага...полмира под ними...такой "крах",ой какой "крах" !
      1. kenig1 Офлайн
        kenig1 Сегодня, 06:11
        +6
        Все с чего-то начинается, империи не вечны.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 06:51
          +3
          А вот тут соглашусь-ничто не вечно под луной...
          Цитата: kenig1
          Все с чего-то начинается, империи не вечны.

          И США падёт.Хотелось бы посмотреть,но,думаю,это не в нашей жизни будет.
          1. Вадим237 Офлайн
            Вадим237 Сегодня, 10:24
            0
            Падёт США и вся мировая экономика вместе с ними - и Российскую потянет.
            1. vatov Онлайн
              vatov Сегодня, 11:18
              0
              Переживем! Но не доживем ....
    2. NordUral Онлайн
      NordUral Сегодня, 11:14
      0
      А когда англосаксы погибали одни? Никогда!
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:24
    +1
    Но пока в Ираке, войска США, со товарищи...
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:33
    +4
    Как говаривал Фоменко: "Тише едешь, дело мастера боится". Сегодня это пока разговоры и планы, а что будет завтра узнаем. По крайней мере Турция вроде серьезно настроена отказаться от доллара, Россия и КНР об этом говорят уже не первый год и в чем-то уже перешли на расчеты в своей валюте.
    1. Донской Онлайн
      Донской Сегодня, 07:08
      +2
      Сами по себе расчеты в национальных валютах ничего не дают. После получения, например, юаня или турецкой лиры с ними нужно что то делать, куда то конвертировать, а конвертируемых валют раз-два и обчелся. Да и бреттон-вудское (если не ошибаюсь) соглашение никто не отменял. Вот если выйти из этого соглашения и, параллельно, подписать какое то новое, то есть надежда немножко потеснить американскую валюту.
      ДЛЯ ЗАМЕТКИ: ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ АМЕРИКАНСКОГО ДОЛЛАРА НАПЕЧАТАНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ 300 ЛЕТ.
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 08:24
        +1
        Цитата: Донской
        Сами по себе расчеты в национальных валютах ничего не дают. После получения, например, юаня или турецкой лиры с ними нужно что то делать, куда то конвертировать, а конвертируемых валют раз-два и обчелся. Да и бреттон-вудское (если не ошибаюсь) соглашение никто не отменял. Вот если выйти из этого соглашения и, параллельно, подписать какое то новое, то есть надежда немножко потеснить американскую валюту.
        ДЛЯ ЗАМЕТКИ: ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ АМЕРИКАНСКОГО ДОЛЛАРА НАПЕЧАТАНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ 300 ЛЕТ.

        Бреттон - Вудское 1944 года это о привязке золота к доллару как к единственной мировой валюте. В 70-е было Ямайское - о свободно плавающем курсе и отвязке от золота.
        В принципе, если товароооборот твоей страны со Штатами мизерный, а с ЕС, например, большой, то ты можешь все расчеты проводить в евро. Вопрос, насколько ты будешь удобен китайцам, японцам, австралийцам и латинос, которые ориентированы на доллар (торговлю с США) и будут терять бабло на курсе доллар евро или доллар рубль.
      2. BerBer Офлайн
        BerBer Сегодня, 08:41
        0
        Больше того, правящие круги США знают о последующем падении экономики. Поэтому, пока есть возможность, за "зелёные фантики", скупают мировые ресурсы.
      3. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 09:31
        +1
        Цитата: Донской
        После получения, например, юаня или турецкой лиры с ними нужно что то делать

        А зачем нам падающая турецкая лира? И зачем туркам и китайцам вечно падающий российский рубль? Расчеты в нац валютах могут обойтись для продавца товара - прямым убытком. Даже ближайший союзник России Лукашенко, не хочет торговать за девальвирующиеся рубли, требует устойчивых долларов. Именно поэтому в БРИКС идут переговоры о своей "не падающей" валюте.
  4. Azim77 Офлайн
    Azim77 Сегодня, 07:25
    0
    Практически закрыли государствам аравийского полуострова сухопутный путь транзита нефти и газа в Европу. "Бесплатный демократический" путь.
  5. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Сегодня, 09:10
    0
    Итак, США ждет облом на всем Ближнем Востоке, а все из-за ненасытности и агрессивной овской исключительности перед всеми другими заставляют многие страны отказываться от доллара в пользу национальных валют
  6. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 10:38
    0
    в чем крах то? Где крах? Ирак хочет чего то(вывода американских войск, национальную валюту--расчеты) пожалуйста. Удивлен, в русском сегменте-Ирак подконтрольная США территория и тут такая демократия хотим не хотим..
    Трампу такие территории нравятся--хотите сами, да пожалуйста, платите сами за все. США и так дорого все содержать. Разве что ТРамп ничего не решает и значение баз для США в регионе важно, из за значения региона(нефти в США достаточно, но потоки контролировать нужно все). Так что просто так никто оттуда не уйдет.
    Крах будет когда Китай, ЕС, партнеры США в СА, Индия выразят недоверие к американской валюте.
    Основа зеленой бумаги-это доверие. Поскольку она менее подвержена колебаниям (в отличие от любой нац валюты в мире-крупных стран) и за ней стоит крупнейшая постиндустриальная экономика(самый емкий рынок и лучший потребитель мира).ВС и ФЛот, контролирующий Мировой океан.
    Кто то хочет на роль мировой валюты? Пожалуйста, но будьте готовы нести бремя мировой жандарма и иметь самый большой военный бюджет и проблемы во всем мире, что вас не любят.
    Это нелегко. Мир меняеться-а потребитель стал слишком капризен и не любит силовых сценариев.
    Так что !"убивший дракона-сам станет драконом"! И не факт что потянет...
  7. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 11:32
    0
    Цитата: Донской
    Сами по себе расчеты в национальных валютах ничего не дают. После получения, например, юаня или турецкой лиры с ними нужно что то делать, куда то конвертировать, а конвертируемых валют раз-два и обчелся.

    А чем вам не нравится юань. Сегодня юань в списке резервных валют МВФ, наравне с долларом и евро.
    Не высасывайте проблему из пальца. Юань и лиру можно будет продать на бирже за рубли. Российские импортеры с удовольствием купят и юань и лиру.