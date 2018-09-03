Крах гегемонии Вашингтона. Очередной «союзник» США готов отказаться от доллара

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда.

США не удалось сохранить в Ираке марионеточное правительство. После минувших парламентских выборов курс государства все-таки сошел с американских рельсов, и тот момент, что действующим премьер-министром пока еще остается «друг США» Хейдара аль-Абади, ничего не меняет.Возглавляемый премьером блок «Наср» занял лишь третье место, пропустив вперед радикальную шиитскую партию «Ас-Сайрун» и симпатизирующий Тегерану альянс «Фаттах». Оба набравших большинство блока, несмотря на некоторые разногласия, выступают против зависимости от Америки и единогласны во мнении, что в республике не должно остаться ни одного американского солдата. Лидер «Ас-Сайрун» Муктада ас-Садр еще в 2014 году открыто заявил, что ИГИЛ* — это детище Вашингтона.Неприятный для Америки момент, учитывая, что совсем недавно в граничащем с Сирией иракском районе Синджар началось строительство новой военной базы США. Но это не главное. Очевидный провал Вашингтона в деле создания стабильного проамериканского правительства в Ираке, в результате чего парламентское большинство получили шиитские фракции, а на очереди, скорее всего, и кресло премьера, уже запустил необратимые процессы, которые отразятся как на модели взаимоотношений с Америкой, так и на экономике республики.Вслед за еще одним недавним американским «союзником» Турцией Ирак запустил процесс отказа от доллара. Причем первой страной, торгово-экономическое сотрудничество с которой будет ориентировано на национальные валюты, стал Иран, который в интерпретации США является едва ли не «центром мирового зла».«Мы отказались от долларовых операций, большинство торговых сделок будут осуществляться в евро, иранских риалах и иракских динарах», — пояснил на этот счет представитель торговой палаты Яхай аль-Исхак, добавив, что расчеты могут также происходить по схеме взаимовыгодного обмена. Радикальных заявлений на официальном уровне из Ирака пока не звучит, как это было в Турции, когда Эрдоган прямо заявил о необходимости положить конец доминированию доллара, но, похоже, все к этому идет.За власть уже давно говорит народ. В эти дни на центральной площади Багдада продолжается очередной массовый митинг против интервенции США. Протестные акции, призывающие нацию объединиться против общего врага и прекратить вмешательство Америки во внутренние дела, резко участились после апрельских парламентских выборов, после которых народ, очевидно, почувствовал поддержку. Как скоро американцы покинут республику? Пока об этом судить рано, однако одно можно сказать точно: преступное вторжение США в Ирак, запалившее Ближний Восток на долгие 15 лет, в конце концов стало росстанью, положившей начало истории американского падения.