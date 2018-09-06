Фото

Спишская краса Словакии

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Спишский град – самый большой и один из наиболее красивых замков Словакии. Мы сами убедились в этом, обследовав это чудо архитектуры средневековья. Предлагаем читателю взглянуть на сделанные нами фото.

Спишская краса Словакии

План Града.

Град начал строиться в конце 12 – начале 13 вв. Град стоит на 200-метровом холме, стены замка имеют высоту 20-40 м.








Принадлежал Град королям династий Арпадов и Анжу. Затем в 1464 г. он перешел в руки спишского наследного князя Имриха Запольского. Последний совместно с братом Стефаном перестроил замок из боевой крепости в дворянское готическое поселение. Град находился в руках Запольских до 1528 г.





В 1531 г. град перешел в руки Алексея Турзо – и последний перестраивает Град в дворянскую резиденцию в реннессансном стиле.







В 1636 г. Град перешел к роду Чаки. Последние также перестраивают Град в соответствии с требованиями времени и своего вкуса. С течением времени Град стал пунктом дислокации военного гарнизона.







Град постепенно приходил в упадок, а в 1780 г. подвергся разрушительному пожару, потеряв прежнее значение. Он принадлежал семье Чаки до 1949 г.







В 1993 г. был включен в список Всемирного наследия Юнеско.













Автор:
Семён Задонский
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2 комментария
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  1. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 07:08
    +5
    Красота! good Всегда интересовался откуда материал брали для таких сооружений. Оказалось предками прекрасно были освоены землебитные и монолитные технологии.
  2. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 07:58
    +5
    Недоступно и недобытно место , как говорят словаки. Только вернулся оттуда из отпуска. Замок впечатляет