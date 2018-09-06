Спишская краса Словакии

Спишский град – самый большой и один из наиболее красивых замков Словакии. Мы сами убедились в этом, обследовав это чудо архитектуры средневековья. Предлагаем читателю взглянуть на сделанные нами фото.Град начал строиться в конце 12 – начале 13 вв. Град стоит на 200-метровом холме, стены замка имеют высоту 20-40 м.Принадлежал Град королям династий Арпадов и Анжу. Затем в 1464 г. он перешел в руки спишского наследного князя Имриха Запольского. Последний совместно с братом Стефаном перестроил замок из боевой крепости в дворянское готическое поселение. Град находился в руках Запольских до 1528 г.В 1531 г. град перешел в руки Алексея Турзо – и последний перестраивает Град в дворянскую резиденцию в реннессансном стиле.В 1636 г. Град перешел к роду Чаки. Последние также перестраивают Град в соответствии с требованиями времени и своего вкуса. С течением времени Град стал пунктом дислокации военного гарнизона.Град постепенно приходил в упадок, а в 1780 г. подвергся разрушительному пожару, потеряв прежнее значение. Он принадлежал семье Чаки до 1949 г.В 1993 г. был включен в список Всемирного наследия Юнеско.