Песков: убийство главы ДНР будет иметь последствия. Какие?
Руководитель Донецкой республики Александр Захарченко был предательски убит, и последствия будут неизбежные, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Трагическое событие. Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили. Последствия будут достаточно неизбежные, сказал Песков.
Он пояснил, что дело здесь вовсе не в мести, а в том, чтобы прекратить продолжающуюся практику террористических актов.
Песков напомнил о серии убийств в Донбассе. Кто стоит за ними, можно только догадываться. Однако можно сказать с уверенностью, что подобная практика не способствует реализации минских соглашений и налаживанию атмосферы взаимного доверия – до такой атмосферы еще очень долго идти, сейчас она отсутствует полностью, отметил он.
И уж тем боле, террористическая практика не способствует разрядке на линии соприкосновения в Донбассе, добавил пресс-секретарь.
Как уже сообщалось, Захарченко погиб в пятницу вечером в результате направленного взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также взрывом убит телохранитель главы ДНР. Всего пострадали 11 человек. За совершение преступления уже задержаны несколько человек, подтвердивших, что имела место диверсия со стороны СБУ.
Церемония прощания с Александром Захарченко состоялась в холле донецкого театра оперы и балета. К зданию театра протянулась многокилометровая очередь жителей. В траурных мероприятиях приняли участие делегации из России, Южной Осетии и Абхазии. Члены делегации посетили место гибели главы ДНР, где почтили его память минутой молчания.
Захарченко был похоронен с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море».
Трагическое событие. Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили. Последствия будут достаточно неизбежные, сказал Песков.
Он пояснил, что дело здесь вовсе не в мести, а в том, чтобы прекратить продолжающуюся практику террористических актов.
Песков напомнил о серии убийств в Донбассе. Кто стоит за ними, можно только догадываться. Однако можно сказать с уверенностью, что подобная практика не способствует реализации минских соглашений и налаживанию атмосферы взаимного доверия – до такой атмосферы еще очень долго идти, сейчас она отсутствует полностью, отметил он.
И уж тем боле, террористическая практика не способствует разрядке на линии соприкосновения в Донбассе, добавил пресс-секретарь.
Как уже сообщалось, Захарченко погиб в пятницу вечером в результате направленного взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также взрывом убит телохранитель главы ДНР. Всего пострадали 11 человек. За совершение преступления уже задержаны несколько человек, подтвердивших, что имела место диверсия со стороны СБУ.
Церемония прощания с Александром Захарченко состоялась в холле донецкого театра оперы и балета. К зданию театра протянулась многокилометровая очередь жителей. В траурных мероприятиях приняли участие делегации из России, Южной Осетии и Абхазии. Члены делегации посетили место гибели главы ДНР, где почтили его память минутой молчания.
Захарченко был похоронен с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море».
- Использованы фотографии:
- Донецкое агентство новостей, https://dan-news.info
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