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Песков: убийство главы ДНР будет иметь последствия. Какие?

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Руководитель Донецкой республики Александр Захарченко был предательски убит, и последствия будут неизбежные, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



Трагическое событие. Ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили. Последствия будут достаточно неизбежные, сказал Песков.


Он пояснил, что дело здесь вовсе не в мести, а в том, чтобы прекратить продолжающуюся практику террористических актов.

Песков напомнил о серии убийств в Донбассе. Кто стоит за ними, можно только догадываться. Однако можно сказать с уверенностью, что подобная практика не способствует реализации минских соглашений и налаживанию атмосферы взаимного доверия – до такой атмосферы еще очень долго идти, сейчас она отсутствует полностью, отметил он.

И уж тем боле, террористическая практика не способствует разрядке на линии соприкосновения в Донбассе, добавил пресс-секретарь.

Как уже сообщалось, Захарченко погиб в пятницу вечером в результате направленного взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также взрывом убит телохранитель главы ДНР. Всего пострадали 11 человек. За совершение преступления уже задержаны несколько человек, подтвердивших, что имела место диверсия со стороны СБУ.

Церемония прощания с Александром Захарченко состоялась в холле донецкого театра оперы и балета. К зданию театра протянулась многокилометровая очередь жителей. В траурных мероприятиях приняли участие делегации из России, Южной Осетии и Абхазии. Члены делегации посетили место гибели главы ДНР, где почтили его память минутой молчания.



Захарченко был похоронен с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море».

Использованы фотографии:
Донецкое агентство новостей, https://dan-news.info
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100 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 18:03
    +24
    Уголовное дело заведут? .... Это все последствия.. если посмотреть на историю.
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 18:13
      +1
      Нет, я думаю, что Россия признает ДНР и ЛНР. Вчера Лавров сказал, что нормандский формат уже неприемлем, Песком уже высказался об неизбежных последствиях, а следовательно, надо ждать неких радикальных действий от Путина.
      1. Николай С. Офлайн
        Николай С. Сегодня, 18:20
        +37
        Ещё дадут Украине безвозвратные кредиты, отпустят бесплатно газ и топливо для танков (вместе с посудой), накачают бесплатно укробанки деньгами, разрешат без пошлин Украине продавать в России евромусор, забирать в России товар без оплаты и не возвращать предоплату при укрокидках.

        По существу. Признавать ЛДНР надо в советских административных границах областей (другие границы еврогабонские банды не признают). Естественно это было бы сделать после прекращения действия договора о "дружбе". И отзывать признание властей бандерштата. Удобнее это тоже делать после бандеровских выборов, т.к. они не обеспечат равный доступ. Например, Януковичу Польша, Германия и Франция гарантировали, а его не допустят. И больше никаких дипломатических отношений, т.к. они не имеют смысла и практической пользы.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 18:40
          0
          И как вы собираетесь на эти границы выходить?
          1. Vita VKO Офлайн
            Vita VKO Сегодня, 19:15
            +7
            Цитата: Бультерьер
            И как вы собираетесь на эти границы выходить?

            Юридически, признать договор о дружбе не действительным в связи с атироссийской политикой, геноцидом русского населения и государственным переворотом. Вернутся в границы до Октябрьского переворота 1917г., причем в соответствии с украинским законом о декоммунизации!!!!!

            Фактически, достаточно оказать финансовую и военную поддержку. Только за счет небольшой, относительно Сирии и Белоруссии, финансовой поддержки в нищей и коррумпированой стране 90% укропатриотов перейдут на сторону борьбы киевской хунтой. Все остальное сделают армии ЛДНР.
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 19:16
              +6
              И они тут же отведут все войска на эти самые границы? Серьезно?
              1. ученый Офлайн
                ученый Сегодня, 19:26
                +2
                Войска это не абстрактное понятие. Это люди и достаточно грамотные специалисты, которые умеют читать, писать и думать. Сейчас ВСУ это единственный реальная возможность прокормить семью для большинства мужского населения украины. Поэтому войска не отойдут. Как только нарушится система управления и появится реальная угроза, они перейдут на сторону России так же как это было с Беркутом.
            2. Антарес Офлайн
              Антарес Сегодня, 20:58
              -5
              Цитата: Vita VKO
              90% укропатриотов перейдут на сторону борьбы киевской хунтой

              хм..даже если это не 90% а половина(возьмем миллионов 10-20) населения Украины...то сколько ж денег понадобиться чтобы каждому "купить любовь России"?
              Тем более при аннексии 13.22% территории страны вовсе не НАТО или кем там пугали(Румынией Польшей и прочими) а той же РФ...
              боюсь спросить зачем деньги если все превратят в серую зону ОРДиЛО? Блестящая реклама сегодняшнего "русского мира" в ОРДиЛО не может быть принята даже бедным населением Украины.
              Дорого и неэффективно..
              1. Vita VKO Офлайн
                Vita VKO Сегодня, 21:26
                +3
                Цитата: Антарес
                сколько ж денег понадобиться чтобы каждому "купить любовь России"?

                Столько, сколько понадобилось в Крыму, столько сколько стоил Беркут который продолжает получать деньги и служит России гораздо преданнее чем коренные россияне. А сколько стоят украинские гастарбайтеры, беженцы и тысячи тонн гуманитарки?
                Цитата: Антарес
                Дорого и неэффективно

                Очень дешево, даже по расценка американцев потраченным на майдан. Более того, в отличии от затрат в Сирии, кредитов Белоруссии и Турции, безвозмездной помощи странам ОДКБ, вложение в восстановление дружбы с Украиной окупится в разы быстрее. Единственное, что сдерживает сейчас это менталитет большинства украинцев привыкших к воровству, халяве и безнаказанности. Но "дружба" с Европой уже многих отрезвила.
        2. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 19:43
          -10
          Цитата: Николай С.
          Ещё дадут Украине безвозвратные кредиты, отпустят бесплатно газ и топливо для танков (вместе с посудой), накачают бесплатно укробанки деньгами, разрешат без пошлин Украине продавать в России евромусор, забирать в России товар без оплаты и не возвращать предоплату при укрокидках.

          Что за бредовые фантазии?
          1. aristok Офлайн
            aristok Сегодня, 21:20
            +3
            Цитата: Piramidon
            Цитата: Николай С.
            Ещё дадут Украине безвозвратные кредиты, отпустят бесплатно газ и топливо для танков (вместе с посудой), накачают бесплатно укробанки деньгами, разрешат без пошлин Украине продавать в России евромусор, забирать в России товар без оплаты и не возвращать предоплату при укрокидках.

            Что за бредовые фантазии?

            это самая реальная реальность
            1. Piramidon Офлайн
              Piramidon Сегодня, 22:20
              -1
              Цитата: aristok
              это самая реальная реальность

              Ну и когда в вашей реальности Украине БЕСПЛАТНО газ и топливо отпускали? Уж так то преувеличивать и воду мутить не нужно.
        3. самоход Офлайн
          самоход Сегодня, 21:25
          +2
          это все нужно было делать еще в 14 году - не признавать нелегитимное правительство, не останавливаться в Крыму, а идти дальше... сейчас имеем, в итоге, кучу проблем, тысячи убитых мирных граждан, разрушенные инфраструктуру и промышленность...
        4. ROBIN-SON Онлайн
          ROBIN-SON Сегодня, 22:54
          0
          Транзитный Газ через их газопровод погонят опять, 100%, в 2019 году.
      2. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 18:50
        +20
        Признание ЛДНР будет иметь для нашей верхушки неизбежные последствия.Почему раньше не признавали?Терракты были и не единожды и кроме выражения озабоченности последствий не имело.Хочу конечно ошибаться,но последние годы показывают обратное....Слишком многое у нас завязано на Запад..
        1. konstantin68 Офлайн
          konstantin68 Сегодня, 19:31
          +3
          Цитата: 210окв
          Почему раньше не признавали?

          Дима,и сейчас не признают. ЛДНР-крючок,на котором висит Украина. Это очевидно. Такой статус-кво выгоден РФ,как не печально это признавать.
          1. Стена Офлайн
            Стена Сегодня, 20:38
            +3
            Это выгодно не России, а ее верхушке, которой нет дела до простых жителей ДНР и ЛНР
            1. Alex_You Офлайн
              Alex_You Сегодня, 22:46
              0
              Как будто простым жителям РФ есть дело до простых жителей ЛДНР.
          2. Леший1975 Офлайн
            Леший1975 Сегодня, 20:48
            +1
            Цитата: konstantin68
            Цитата: 210окв
            Почему раньше не признавали?

            Дима,и сейчас не признают. ЛДНР-крючок,на котором висит Украина. Это очевидно. Такой статус-кво выгоден РФ,как не печально это признавать.

            Ерунда Ваш крючок- ЛДНР. Если бы власти РФ нашли способ, относительно без потерь (в первую очередь политических) отказаться от них совсем, уже бы так и поступили. Но пока не придумали, вот и получился "чемодан без ручки". Тут уж быстрее наши висят на крючке: дети и имущество с деньгами за бугром, вот и виляют задом. Вот это крючок так крючок.
        2. Леший1975 Офлайн
          Леший1975 Сегодня, 20:02
          0
          Цитата: 210окв
          Признание ЛДНР будет иметь для нашей верхушки неизбежные последствия.Почему раньше не признавали?Терракты были и не единожды и кроме выражения озабоченности последствий не имело.Хочу конечно ошибаться,но последние годы показывают обратное....Слишком многое у нас завязано на Запад..

          "Хочу конечно ошибаться"
          Не не, ничего Вы не ошибаетесь. Всё так и есть. А прятаться от проблем путем не видения оных, как многие поступают - не замечаю проблему, значит и нет её, точно не поможет.
      3. Комментарий был удален.
      4. Леший1975 Офлайн
        Леший1975 Сегодня, 19:37
        +2
        Цитата: Dashout
        Нет, я думаю, что Россия признает ДНР и ЛНР. Вчера Лавров сказал, что нормандский формат уже неприемлем, Песком уже высказался об неизбежных последствиях, а следовательно, надо ждать неких радикальных действий от Путина.

        Ага, поглубже в кусты спрячется. Да так радикально, что фик найдешь. И ведь терпеливый какой, пока совсем не прижмёт, ни гу-гу из кустов. Редкий радикал (ВВП).
      5. РУСС Офлайн
        РУСС Сегодня, 20:34
        +2
        Из мемуаров Оланда, на переговорах о минских соглашениях:
        -«Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки», — написал Олланд, добавив, что Порошенко «защищал суверенитет своей страны», а Путин «добивался автономии для восставших провинций».
      6. Alber Офлайн
        Alber Сегодня, 21:48
        +4
        Цитата: Dashout
        думаю, что Россия признает ДНР и ЛНР. Вчера Лавров сказал, что нормандский формат уже неприемлем,

        лавров ничего не решит. мямлить он в состоянии
    2. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 18:15
      +11
      Озабоченность выразим..Тут давно понятно было всем,что- "что-то не чисто в Датском королевстве"...Жаль только кровь людей,там зазря,получается,погибнувших,да слёз матерей да жён с детьми,отцов своих провожающих туда,не пойми зачем теперь,ибо идея "русского мира" быстро пропала у моих,,осталась только месть за своих,за этим только и возвращались туда три раза-какие там "русский мир,весна,скрепы..."......
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 18:44
        -6
        Да ладно? А простите кто туда конвои водит? Северный ветер это что? Сколько людей оттуда страна приняла? Я простите все понять пытаюсь, вы хотите что бы наша армия туда вошла ? Что?
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 18:54
          +11
          В Южную Осетию хватило мотивации ввести войска...Да,тАм гибли русские солдаты..А что,на Донбассе они не гибнут?Я про Одессу молчу..Пепел стучит в сердце.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 19:03
            -4
            Мотивация тут не при чем! Переступив границу Украины регулярной армией официально , мы тут же окажемся в состоянии войны с ней. Моментально. Через несколько часов начнётся дикий вой во всем мире. После этого мы на уровне Северной Кореи окажемся для всего мира. Помогатьнадо, но осторожно. Всмысле незаметно
            1. 210окв Офлайн
              210окв Сегодня, 19:26
              +13
              Да,вой поднимется.А что,мы разве в мире не на уровне КНДР?В смысле политических последствий?Когда,где то в мире гибнут американские или израильские солдаты,граждане,ответ будет незамедлительным.В том числе и военный.В этом гадском мире уважают только силу.Осторожно помогать?Это больше похоже на соглашательство с преступным режимом в Киеве.Вспомните мюнхенский сговор и Чемберлена,трясущего бумажкой на аэродроме..Он привез мир?Нет,он привез ВОЙНУ...Нечто подобное происходит и сейчас,только "чемберлены" сидят теперь в Москве.
            2. Леший1975 Офлайн
              Леший1975 Сегодня, 19:53
              +7
              Цитата: Бультерьер
              Мотивация тут не при чем! Переступив границу Украины регулярной армией официально , мы тут же окажемся в состоянии войны с ней. Моментально. Через несколько часов начнётся дикий вой во всем мире. После этого мы на уровне Северной Кореи окажемся для всего мира. Помогатьнадо, но осторожно. Всмысле незаметно

              Это после Крыма то осторожно? Нет, это уже определённо диагноз. Да нам один только Крым уже никто не простит, а остальной список тоже припомнят, можете быть уверенны. Ту же Южную Осетию почти весь мир так же считает незаконно окупированной. Если еще не в курсе, то почти весь мир не считает и присоединение Крыма законным. Вне зависимости от заявлений по рос. тв. господина Путина. И если и есть причина, почему мы до сих пор не воюем с Украиной официально (хотя это как посмотреть еще, учитывая гибель наших сограждан от рук военнослужащих Украины, ну и обратно конечно), так это то, что Украина ПОКА не готова к полномаштабному противостоянию с РФ. Но ничего, они готовятся, им в этом всячески помогают. Вот как будут готовы: Украина (можете смеяться над никчемными хохлами, но мы с ними с одного теста сделаны, такие же русские), Грузия, еще желающие найдутся, получим и войну и вой и всё, что к этому прилагается. Поэтому осторожно ждём дальше, когда это случится.
            3. Alex Nevs Офлайн
              Alex Nevs Сегодня, 20:04
              0
              А как до этого было? Регулярных войск то и не было!
        2. Egor-dis Офлайн
          Egor-dis Сегодня, 19:06
          +3
          Цитата: Бультерьер
          Да ладно? А простите кто туда конвои водит? Северный ветер это что? Сколько людей оттуда страна приняла? Я простите все понять пытаюсь, вы хотите что бы наша армия туда вошла ? Что?
          Вот только не надо теперь конвоями попрекать и принятыми людьми. Людей приняли потому что в России срочно демографию улучшать надо. А на счет конвоев - в российский бюджет, за счет перепродажи и транспортировки донецкого угля украм, столько бабла зашло, что эти конвои окупились не по одному разу. Т.е., и в том и в другом случае совместили помощь с выгодой.
          Армии входить не обязательно. Особенно, если учесть, что территория украины, имеющимися РАВ, простреливается насквозь.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 19:19
            0
            Даже в мыслях не было в чем то попрекать. Это просто то что делается. Про схемы и деньги я говорить не хочу даже. Я конкретно про то что делает государство, а не частные лица! Про демографию смешно! Это по вашему план такой был? Причину и следствие не путаете?
        3. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 19:28
          +10
          Цитата: Бультерьер
          Да ладно? А простите кто туда конвои водит? Северный ветер это что? Сколько людей оттуда страна приняла? Я простите все понять пытаюсь, вы хотите что бы наша армия туда вошла ? Что?

          конвои идут куда угодно...ещё бы в глубинку России отправили,где нет связи,газа, мостов и пр....
          1. Вадим237 Офлайн
            Вадим237 Сегодня, 20:36
            -2
            Этот вопрос нужно было ещё в СССР задавать - почему в глубинке не построили мостов не провели газ, воду и прочее за 70 лет существования союза?
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:29
      +2
      И что толку с уголовного дела, парошенко и аваков с турчиновым застрелятся? ??Тем более что Путин красноречиво высказался в адрес Пескова, что он. ..не буду продолжать , все помнят то высказывание Путина. ..
      1. Касым Офлайн
        Касым Сегодня, 18:46
        +3
        Если найдут другие рынки сбыта, то могут запретить продажу угля Киеву. hi
    4. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 19:24
      -1
      Цитата: Svarog
      Уголовное дело заведут? .... Это все последствия.. если посмотреть на историю.

      Ваши варианты? Объявить войну кому нибудь?
    5. самоход Офлайн
      самоход Сегодня, 21:20
      +2
      Цитата: Svarog
      Уголовное дело заведут?

      зачем? есть государство, принципиальности которого рукоплещу - Израиль. за каждого убитого иудея спрашивает сторицей. стоит принять подобную тактику. и пускай оппоненты будут знать - за каждого убиенного ответят десятком убиенных. Не справедливо? - Возможно. но на будущее подумают, прежде чем гадости делать...
  2. Воваd Офлайн
    Воваd Сегодня, 18:03
    0
    покойся с миром
  3. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 18:07
    +14
    Сегодня похоронили двух выдающихся людей hi Захарченко Александра Владимировича и Кобзона Иосифа Давыдовича .Двух людей сыгравших огромную роль в защите Донбасса.Вечная им память.Да будет земля им пухом hi
  4. kebeskin Офлайн
    kebeskin Сегодня, 18:09
    +12
    Да известно какие. Выразим глубокую озабеченность. Будем говорить ай яй яй как так могло получится. Ну и все на этом. Уже проходили.
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 18:12
    -6
    Рычагов у нас не много.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 18:56
      +10
      "Рычагов"хватает...Не хватает желания приложить усилия на "рычаг"
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 19:31
        +1
        запутались в рычагах...
        Цитата: 210окв
        "Рычагов"хватает...Не хватает желания приложить усилия на "рычаг"
        пользоваться уметь нужно...
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 19:28
      +2
      Цитата: Examenatornick
      Рычагов у нас не много.
      Только признание ЛДНР и заключение договора о взаимопомощи перевернет вопрос наизнанку..., тут уже не пройдут фейки и орание, тут все будет по закону...
  6. Vol4ara Офлайн
    Vol4ara Сегодня, 18:13
    0
    Говорят Лексус и Вован поговорили с Полтораком от имени Порошенко. Скоро обещали скинуть запись, вероятнее всего он там наговорил много интересного. Интересно у них есть уже по звезде, то что это обычные болтуны не верю
    1. Товарищ Берия Офлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 18:45
      +2
      «Порошенко»: Алё.

      Полторак: Пан Президент (неразборчиво).

      «Порошенко»: Значит, дружище мой. Ситуация просто неконтролируемая.

      Полторак: Я не знаю, о чем вы говорите.

      «Порошенко»: Вам не нравится — пишите заявление и идите на*** (переходит на крик). Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, охренели, б***?

      Полторак: Я в первый раз об этом слышу.

      «Порошенко»: Мне до жопы, откуда они пришли. До жопы, понял? Ты отвечаешь лично.

      Полторак: Петр Алексеич, вы кому, вы мне говорите? Это Полторак. Я что-то сделал не то?

      «Порошенко»: Я не знаю, кто ездил в Донецк…

      Полторак: Я в Донецк ездил?

      «Порошенко»: Да.

      Полторак (удивленно): Я в Донецк ездил?

      «Порошенко»: Все военные бегут оттуда. И ты можешь в любое время вносить предложения об избрании и прочей х***. Понял?! (запись переходит на крик). Я раком б*** по баррикадам лазил, они что, охренели, что ли, б***?! Поедь в Донецк, дорогой мой!

      Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите.

      «Порошенко»: Все военные бегут оттуда.

      Полторак: С Донецка?

      «Порошенко»: Да.

      Полторак: Наши нормально стоят, никто никуда не бежит.

      «Порошенко»: Слушай. Выведи войска. Эээ. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?!

      Полторак: Никто не будет атаковать. Никто не атакует.

      «Порошенко»: Понял?!

      Полторак: Да.

      «Порошенко»: Вы что, охренели, что ли, б***?!

      Полторак вздыхает.

      «Порошенко»: …И ты можешь в любое время вносить предложения об убрании и прочей х***.

      Полторак: Кого убрать?

      «Порошенко»: Вам не нравится — пишите заявление и идите н***.

      Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время.

      «Порошенко»: Да.

      Полторак: Я не понимаю, что я сделал.

      «Порошенко»: Ты не знал, что в Донецк едут люди?!

      Полторак: Я не знал. Я не знаю, кто туда вообще ездил!

  7. Morglenn Офлайн
    Morglenn Сегодня, 18:14
    +1
    Исходя из предыдущих резонансных событий- "последствия" закончатся выражением "озабоченности" и открытием уголовного дела.На этом всё и затихнет.
  8. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 18:16
    +12
    Последствия для украины будут катастрофическими.В этот раз жесточайнее российское ,,Эээ мы глубоко обеспокоенны и призываем,, украина может и не пережить.
  9. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 18:17
    +1
    Народ-то спросят насчёт включения или как?
  10. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 18:18
    +1
    Как вариант.За не популярной внутренней политикой и ввиду недавних событий с внутренними вынужденными реформами.По логике должна последовать внешне политический "бросок".Дабы компенсировать народное недовольство.Это геополитика и по её основным законам так и произойдёт. Давно не секрет ни для кого что В.В. именно во внешней политике набирает в основном свои "очки".Повторюсь,это как вариант.
    Не могу никого вместо Захарченко представить во главе ДНР.
    Кстати есть одни умные мысли у Шария на канале по поводу убийства Главы ДНР
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:33
    +10
    Бесит это бессилие нашей власти, и нежелание конкретно спросить, как к примеру спрашивает израиль, чтобы виновных на молекулы разнесло!
    1. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 18:40
      +2
      за Израилем стоит США поэтому Израиль так себя дерзко ведёт.Если бы против них был весь мир как против нас и за ними не было США то были бы тише воды.
      1. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 19:43
        +7
        Цитата: Examenatornick
        Если бы против них был весь мир как против нас...

        stop Давайте с этого момента подробнее:
        а). Против кого - против нас? Против граждан России? Так мы только что убедились, что самые отпетые враги граждан России - Правительство и Президент. Это с их подачи нас вынуждают работать за гроши до самой смерти. Китай против нас? Индия? Да у нас столько возможности дать по мусалу этим США, что они кровью мочиться станут. feel Простите, мы же только можем выразить озабоченность. И ту только губами.
        б). А что мешает провести референдум и пойти навстречу народу ЛНР-ДНР? Или вы может быть считаете, что мало русских там поубивали?
        Если увеличить пенсионный возраст - то 3 месяца хватило, а тут развели тягомотину и склонились в пояс заокеанским партнёрам.
        Всё гнильё рано или поздно вылазит наружу. Умер Кобзон, погиб Захарченко, в Сирии готовится провокация, народ готовится в митингам 9 сентября...а по Первому показывают, как Шойгу и Путин рога у горных козлов рассматривают. Чего там в Тыве рассматривать? Их (не горных) в Москве полным-полно...
  12. Искандер.Ричард Офлайн
    Искандер.Ричард Сегодня, 18:37
    -9
    Не кажется ли вам, что это была инсценировка, как в случае с Бабченко?
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 18:40
      +1
      Для чего и зачем?
    2. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 18:42
      0
      наши просто не станут шутить так.Это не по русски.
      1. Стена Офлайн
        Стена Сегодня, 20:51
        +2
        А вы уверены, что в руководстве наши
  13. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:40
    +1
    Песков опять гонит пургу
    1. Svidetel 45 Офлайн
      Svidetel 45 Сегодня, 22:30
      0
      Ну если он, Песков, гонит пургу, так что он держит на таком важном посту, больше нет никого умнее в России, или олигархи не разрешают Путину произвести кадровую замену?
  14. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 18:40
    +2
    Ну что же, поглядим, какие будут последствия, и для кого.
    Отсутствие последствий - это ведь тоже последствия.
  15. Egorovich Онлайн
    Egorovich Сегодня, 18:41
    +8
    ...будет иметь последствия . И когда??? Захарченко вечная слава!!! Настоящим мужиком был и останется навсегда в людской памяти!
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:42
      -2
      Вы Бэтмана и Мозгового помните - я уже начинаю забывать.
  16. Комментарий был удален.
  17. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 18:44
    +7
    Песков: убийство главы ДНР будет иметь последствия. Какие?

    Никаких последствий не будет.
  18. ljoha_d Офлайн
    ljoha_d Сегодня, 18:45
    +1
    пусть земля будет ему пухом
  19. Doliva63 Офлайн
    Doliva63 Сегодня, 18:47
    +5
    Последствие может быть одно - признание ЛДНР. Киевский режим на это уже "заработал".
  20. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 18:48
    +12
    После стольких смертей и стольких заявлений слова Кремля давно потеряли свой вес. То "защищаем" - то "внутреннее дело", то выходим из "Нормандского формата" - то "заходим", то "режим" - то "партнёры", то есть "письмо Януковича" - то оно не совсем то "письмо".
    п.с. Надеюсь история сохранит имя Захарченко, а имя Пескова будет ею забыто...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 18:50
      +3
      Песков это просто говорящая голова) он не принимает решений,он их просто озвучивает)))
    2. tank64rus Офлайн
      tank64rus Сегодня, 19:28
      +1
      Обязательно Вы правы.
  21. kenig1 Офлайн
    kenig1 Сегодня, 18:55
    +1
    Путин с Петей поговорят об этом обстоятельно.
  22. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 18:58
    +5
    Земля пухом, мужику...
    Что касается Пескова,то как "патрон,и его команда", давно потеряли вес в своих заявлениях.. " тупо сидим на коне,потому что сели..."
  23. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 18:59
    +4
    Что характерно, "гаранты" Минских соглашений Франция и Германия, пока молчат, ни какой реакции....
  24. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 19:01
    +5
    Руководитель Донецкой республики Александр Захарченко был предательски убит, и последствия будут неизбежные, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    Отвечать надо, а не заявление строчить
  25. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 19:16
    +2
    Хороший был Мужик! Земля пухом. До сих пор не верится, что его уже нет.
  26. tank64rus Офлайн
    tank64rus Сегодня, 19:27
    +2
    Террор это то,что проповедовал их духовный отец Бандера.
    1. Svidetel 45 Офлайн
      Svidetel 45 Сегодня, 22:34
      0
      Клин клином вышибают, против террора нужен ответный террор, чтобы и у них под ж...ой унитазы разлетались, пора бы вспомнить методы Судоплатова.
  27. borys Офлайн
    borys Сегодня, 19:52
    +2
    Товарищ Бультерьер беспокоится о том, что поднимется дикий вой "во всем цивилизованном мире". И что с того? По поводу России этот вой
    продолжается не один век. По поводу и без повода. Надо в некоторых вещах
    брать пример с американцев. Им хоть ..сы в глаза, все божья роса.
  28. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 19:55
    +6
    После гибели Гиви, Мотороллы, Дрёмова, Захарченко и других героев мне больно и обидно... какая реакция РФ? А фактически никакой. «Партнёрам» дают кредиты, торгуют газом, нефтью и прочей солярой, ездят с ними о чём то говорить, жмут руки, заверяют что не собираются прекращать диалог, увещевают о безальтернативности политического процесса... тьфу, противно. Тошнит. А я , каждую получку деньги носил в палатки для Донбасса, которые стояли по всей Москве. Обманули. Просто плюнули в душу. Плачем, что союзники нас продали и предали? А у таких как мы и не может быть союзников. Кому нужны те, кто СВОИХ защитить не могут?
    1. alta Офлайн
      alta Сегодня, 20:16
      -5
      В странах Евросоюза, Канады и США считали Мотороллу, Гиви, Дремова, Захарченко террористами ...
      1. Кукуруза Офлайн
        Кукуруза Сегодня, 20:31
        +1
        И это логично, каждый на себя одеяло тянет, а Россия сейчас слаба как никогда.
        Аналогично в этих же странах дудаецев и им подобных боевиков называют благородными повстанцами, борцами за свободу (о военных преступлениях, террактах толерантно умалчивают) , предосявляют им политическое убежище...
      2. Svidetel 45 Офлайн
        Svidetel 45 Сегодня, 22:40
        0
        А нам наплевать, кого и за кого там считали наших героев, они были для них террористы, потому что они, Запад, наши смертельные враги, были, есть и будут, похоже вопрос стоит ребром, или они нас, или мы их, рано или поздно придется решать. Теракт против ДНР это теракт против России, появится возможность, они будут таким образом разбираться и против руководителей России.
  29. alta Офлайн
    alta Сегодня, 20:11
    0
    На Донбассе за последние 4 года погибло более 10 тыс. человек, почти каждый день погибают военнослужащие. Увы, это никого не волнует, СБ ООН парализован....
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:44
      -1
      ЛДНР это теперь аналог вашего Сектора Газа.
      1. Shahno Офлайн
        Shahno Сегодня, 20:53
        -1
        Сектор Дона? Аналогия частичная. Хотя если Порошенко-Абу Мазен, то вот это куда...

        Страдальцы за палестинский народ.
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 21:04
          0
          Все они немножко "Абу Еболы" - Порашенко тоже "страдалец" за освобождение Донбасса.
  30. непотопляемый Офлайн
    непотопляемый Сегодня, 20:42
    0
    Цитата: Леший1975
    Редкий

    Ты Хто,пукан?
    1. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 20:57
      0
      Цитата: непотопляемый
      Цитата: Леший1975
      Редкий

      Ты Хто,пукан?

      Русский язык учи, пригодится. Или ты просто двоечник и таким своим написанием кичишься? Так нечем.
  31. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:42
    0
    А это уже серьёзное заявления...Значит скоро укакушут кого нибудь или из СБУ или из военной разведки Украины...
    Ну и по вопросу безопасности, давно было понятно что контразведке ДНР и ЛНР очень тяжело работать! Я давно после анализа понял как глубако спецслужбы Украины внедрили своих агентов...
    Здесь работы очень много, да и трудно! Все переплетено родственными связями, а в таких случаях внедрить агентуру не очень сложно...Думаю если серьёзно не напугать ответными действиями Украинскую власть, то подобные убийства будут продолжаться!
  32. непотопляемый Офлайн
    непотопляемый Сегодня, 20:47
    -1
    Цитата: Бультерьер
    +1
    Песков это просто говорящая голова)

    Он ей ещё и думает,в отличии от тебя,думающего сидалищем.
  33. turbris Офлайн
    turbris Сегодня, 21:05
    +1
    Что-то очень вольно в Донецке чувствуют себя диверсанты, целая серия терактов и какие-то маловразумительные ответные действия, что там происходит на самом деле?
  34. Хаим Офлайн
    Хаим Сегодня, 21:10
    -2
    Та ничо не будет. Не та фигура.
  35. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 21:13
    +4
    Песков говорит о каких то последствиях......О КАКИХ? не будет минских соглашений ? ну и дальше что? признать ЛДНР не признают,тем более не возьмут в Россию как они просятся. Потому что все это чревато массовой истерией западного мира и еще более массированными санкциями. Которые могут затронуть самого господина Пескова
  36. Хаим Офлайн
    Хаим Сегодня, 21:13
    0
    Цитата: Самара_63
    подобные убийства
    ето ликвидация
  37. tTшка Офлайн
    tTшка Сегодня, 21:22
    +1
    Очень его жаль, реально, аж до слез .......

    Как видел его по телевизору, всегда думал и вслух произносил: "давай осторожнее, живи..." и.т.п
  38. Curious Офлайн
    Curious Сегодня, 21:59
    +1
    Читая комментарии, особенно рассуждения о признании ДЛНР, сразу вспоминаются пикейные жилеты из "Золотого теленка" Сто лет считай прошло, а вещь актуальная и сегодня.
  39. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 22:16
    0
    Цитата: Dashout
    я думаю, что Россия признает ДНР и ЛНР


    судя по тому как олигархи заставили Путина метнуться убеждать народ что пенсионный возраст выше средней продолжительности жизни это справедливо и необходимо,то скорее сольют чем признают.
    А народ ? .А народу штатные пропагандисты будут в ближайший год усиленно объяснять что слив это хорошо и уберегло нас от большой войны.
    а пока как по последнему предложению в ролике
    1. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 22:40
      +1
      Заставить Путина? Спросите Ходорковского с Березовским. Так то мы при Путине ни одной войны не проиграли и крымчане снова в составе России. И да, хорошо когда тепло Крыма с Родиной совпадает smile Лично я там отдыхаю последние 4 года soldier
  40. Мирный Атом Офлайн
    Мирный Атом Сегодня, 22:44
    0
    Конечно,не моё собачье дело,я - не россиянин,но.....В комментах каждый второй - Путин,Лавров,Наполеон,Александр Македонский,зачастую,в одном флаконе.Все знают,как надо,грозно бряцают кнопками клавиатуры,дружно направляют эскадрильи боевых диванов на Киев! Дорогие форумчане,при всём уважении,мы все -не в теме по поводу международной дипломатической кухни.Имея допуск к секретным документам на уровне "зеро".,делать выводы "космического масштаба и космической же глупости",по меньшей мере,опрометчиво....
    З.Ы. Никого не хотел обидеть.ИМХО....
  41. ROBIN-SON Онлайн
    ROBIN-SON Сегодня, 23:16
    0
    Первым делом пускай закроют границу с Крымом. До окончания разбирательства теракта в Донецке. Два захвата судов, РФ, убийство А. Захарченко ( вечная ему память). Что ждем еще? Эти кастрюли взорвали малазийский самолет, стрелки перевели на нас, до этого сбили российский самолет над Черным Морем. Страна террорист. Границы с ней должны быть закрыты. Вьезд только по семейным причинам (смерть родных и т.п.) с разрешения ФСБ. Вот и пускай они там со своими и разбираются. А бизнес продолжите когда все там утихнет.
  42. Mariner Онлайн
    Mariner Сегодня, 23:20
    0
    Ответка будет, уверен.