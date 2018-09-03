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Точка невозврата

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Сергей Рябков, замминистра иностранных дел Сергея Лаврова, сказал, что отношения между США и Россией близятся к «точке невозврата». Что это за точка такая и что будет после её прохождения? Мировая ситуация может принципиально измениться.



Рябков имел в виду Сирию, по которой США готовятся нанести очередной ракетный удар под лживым предлогом, опять химическим. Фактически США объявляют о своём праве бомбить Сирию, когда им вздумается. Глава МИД Сергей Лавров на этот раз заявил: «Мы через МО и МИД чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём. Это будет тяжёлый удар по глобальной безопасности». Рябков пояснил, в чём будет заключаться этот удар по «глобальной безопасности»: мир может пройти «точку невозврата».


О чём ещё жёстко предупредил Лавров? Что наши военные говорят американским по своим каналам? Что Россия может расценить американскую ракетную атаку Сирии как удар по объектам российских ВКС и будет защищаться всеми доступными способами? Что безнаказанно стрелять по своим объектам в Сирии Россия им не даст? То есть может нанести ответный удар по военным объектам и носителям США? После этих заявлений Лаврова и Рябкова президент Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео провести телефонный разговор с Лавровым. Так совпало, что российский флот и ВКС начали 1 сентября учения в Сирии, которые продлятся до 8 сентября.

Видимо, события в Сирии близятся к «точке истины». США объявили, что сирийский президент Асад применит химическое оружие в Идлибе, чтобы США могли нанести ракетный удар? Асад агент США? Или США выступают в Идлибе союзником террористов из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), она просто их агентура? Так или иначе, события в Сирии близятся к развязке, со взятием Асадом последнего террористического анклава в Идлибе сирийская война будет закончена, а США вытеснены из Сирии, дело сенатора Маккейна потерпит здесь полный крах.

С другой стороны, США превзойдён уровень фейковой пробирки экс-госсекретаря Колина Пауэлла, она больше не предъявляется. Превзойдён с детской наглостью: нам за это всё равно ничего не будет. Российский Генштаб и МИД предупредили мир, что США и Англия готовят в сирийском Идлибе провокацию с химическим оружием. Может быть, с «Новичком» по методе Солсбери? И Лавров сказал, что за это будет?

За «точкой невозврата» Россия может перестать называть США партнёром, и станет отвечать зеркально на все политические выпады в свой адрес, тогда отношения станут такими, какими они были между СССР и США в самые холодные годы холодной войны, когда СССР не стеснялся в выражениях по поводу США.

Сейчас российско-американские отношения держатся, собственно, на президенте Дональде Трампе, на его поздравлении Владимира Путина с победой на выборах, на саммите в Хельсинки, прошедшем в уважительном тоне, без грубостей и нападок, чего так жаждали Маккейны, Макфолы и CNN. Пока эти отношения ещё держатся на доброй воле двух президентов и не дезавуированном Трампом желании «поладить с Россией».

Убийство главы ДНР Александра Захарченко, когда будет установлена причастность к этому теракту спецслужб бандеровского режима, может повлиять не только на отношение России к Киеву, но и к Европе, и к США, потому что всё это взаимосвязано. Следственный комитет России открыл дело об убийстве Захарченко, пресс-секретарь ДНР Эдуард Басурин обвинил США в пособничестве бандеровцам в совершении терактов, возможно, эти заявления связаны между собой. Сергей Лавров сказал после этого, что о встрече в «нормандском формате», о которой просит Европа, «не может быть и речи, нужно проанализировать ситуацию после убийства Захарченко».

МИД России уже обвинил Киев в смерти Захарченко, пресс-секретарь Мария Захарова назвала его убийство «террористическим сценарием, который преследует киевская партия войны». Москва, кажется, готовится жёстко отреагировать. Подобных поводов было уже много, но ранее они спускались на тормозах, имея виду какие-то более важные вещи, может быть, создание новых видов стратегического оружия. Владимир Путин всегда осторожен: идёт на обгон тогда, когда уверен в его безопасности.

Вообще, успешный теракт в отношении главы ДНР Захарченко уже который по счёту? Жертвами терактов бандеровцев стали очень многие известные командиры ЛДНР, и это следствие «странной войны» на Донбассе по Минским соглашениям, с КПП на линии фронта, через которые проходят пенсионеры, и, наверное, агенты СБУ и «Правого сектора», УПА и УНСО. Причём последние не скрывают, что ведут «охоту» за лидерами ополчения. Бандеровцы воюют всеми доступными им способами под разговоры о Минских соглашениях, поэтому пора уже «проанализировать ситуацию», ведь они до убийств первых лиц дошли. О каких соглашениях может идти тогда речь?

20 декабря 2019 года будет сдан в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», об этом недавно заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В Китай пойдёт российский газ, а вот чем будет расплачиваться Китай? Может быть, юанями, а не долларами? В этом же году должны быть сданы в эксплуатацию газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Очевидно, что следующий 2019 год – это и газовая «точка невозврата», после прохождения которой кардинально изменится структура газового экспорта России, из которой будет исключён (или почти исключён) украинский транзит.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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14 комментариев
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  1. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 05:41
    +2
    Немного не по теме статьи. А бармалей постановочный? Капсюли на патронах вроде как пробиты уже. Может фото такое.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:07
      +2
      Цитата: Николай Петров
      Немного не по теме статьи. А бармалей постановочный? Капсюли на патронах вроде как пробиты уже. Может фото такое.

      да 100%...даже по одежде..стрелочка на рукаве,чистенькая ни пылинки. ну да ладно,к высказыванию о "точке невозврата"- были уже и последняя черта (капля),и "красные линии",и "последнее китайское".что изменилось ? ничего. американцы играют на грани фола.потому как уверены,что на открытую конфронтацию.руководство России не решится никогда. причин много,начиная с личного бизнеса и детей с недвижимостью на территории "партнёра".имхо.
      1. andj61 Офлайн
        andj61 Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        американцы играют на грани фола.потому как уверены,что на открытую конфронтацию.руководство России не решится никогда. причин много,начиная с личного бизнеса и детей с недвижимостью на территории "партнёра".имхо.

        good Полностью согласен! Вот только причин не сильно и много - практически все Вы и перечислили!
        Единственная причина ещё как-то трепыхаться - это то, что в противном случае наше руководство вообще всерьёз никто воспринимать не будет. Поэтому имеются заявления, от которых "партнеров" в дрожь бросает, например, "зачем нам мир, в котором нет России?" drinks
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 09:49
          0
          Сергей Рябков сказал, что отношения ... близятся к «точке невозврата»

          Лавров на этот раз заявил: «Мы через МО и МИД чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём. Это будет тяжёлый удар

          Рябков имел в виду Сирию, по которой США готовятся нанести очередной ракетный удар под лживым предлогом, опять

          Шо... опять? Прошлый раз вообще грозились носители томагавков уничтожать! И чего?
          Вновь и вновь партнеры не оправдывают ожидания, и снова их предупреждают окаянных... А я ведь писал, после последнего удара крылатыми ракетами американцев по Сирии: раз удар был не отвеченный, то следующему удару - быть. Тут даже к бабке не ходи!
      2. Виктор Каменев Офлайн
        Виктор Каменев Сегодня, 09:54
        0
        Как всегда многие забывают, что за эти годы Россия усилила свои позиции в мире, а США их теряют. Война в Сирии практически выиграна Россией, создано новое стратегическое оружие, а многие всё "утираются" и хотят острых ощущений. Удары США по Сирии все - бесполезные, это способ сохранить как-то лицо при полном фиаско. А конфронтации с Россией США боятся не меньше. Кстати дети, о которых некоторые всегда помнят, большинство уже в России, и "путинские олигархи" тоже, а они всё о предателях беспокоятся!
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 10:09
          0
          Цитата: Виктор Каменев
          Война в Сирии практически выиграна Россией

          А 40% сирийских территорий туркам с курдами подарим? Под американскими курдами еще 70% сирийской нефти. Почему все "забывают" об этом?? Путин так вообще три раза войска "выводил" и давныым давно о "победе" объявлял... Что за игры такие?
          Цитата: Виктор Каменев
          А конфронтации с Россией США боятся не меньше.

          Да, они демонстрируют это ударами.
          Цитата: Виктор Каменев
          Удары США по Сирии все - бесполезные

          Чего же Лавров тогда беспокоится, и о какой "точке невозврата" вещает нам Рябков?
      3. AKuzenka Онлайн
        AKuzenka Сегодня, 10:56
        0
        Основная причина неответа России - деньги "нашей элиты" на счетах в западных банках. их в любой момент могут просто отобрать. Потому "наша элита" и не отвечает на любые выпады против нас.Им их кошелёк дороже России.
  2. Цой Офлайн
    Цой Сегодня, 06:13
    +4
    актически США объявляют о своём праве бомбить Сирию, когда им вздумается.


    А до этого они что не Сирию бомбили когда вздумается? А Израиль не бомбит когда, где и кого вздумается в Сирии? Чет бред...
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:34
    +2
    Сейчас российско-американские отношения держатся, собственно, на президенте Дональде Трампе, на его поздравлении Владимира Путина с победой на выборах, на саммите в Хельсинки, прошедшем в уважительном тоне, без грубостей и нападок, чего так жаждали Маккейны, Макфолы и CNN. Пока эти отношения ещё держатся на доброй воле двух президентов и не дезавуированном Трампом желании «поладить с Россией».
    .....И в чем эта добрая воля проявляется?...
    США готовятся нанести очередной ракетный удар под лживым предлогом, опять химическим.
    ....
    США и Англия готовят в сирийском Идлибе провокацию с химическим оружием.
    ...Добрый дядя Дональд...
    1. andj61 Офлайн
      andj61 Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: parusnik
      И в чем эта добрая воля проявляется?...

      Видимо, в том, что "добрый дядя Дональд", находясь в жёстком противостоянии с американским истеблишментом, декларирует желание - и ничего более! - разговаривать с Путиным. Это декларирование позволяет ему набрать некоторое количество очков у своих сторонников. В реале Трамп занимает по отношении к России, да и ко всему миру, гораздо более жёсткую позицию, нежели все его предшественники. США uber alles - это последовательная позиция Трампа. Никакого учёта интересов России или других стран даже не предполагается. Так что - имхо - России терять нечего. Есть, правда, сомнения, что наше руководство готово обозначать красные линии, за которые оно отступать не будет в любом случае. А делать это давно пора! hi
    2. Виктор Каменев Офлайн
      Виктор Каменев Сегодня, 09:57
      +1
      Добрая воля проявляется в конфликте Трампа с Конгрессом и его последствиях, но эти вещи не для слабых умов, они токмо провокации зрят и кипят праведным гневом.
  4. kartalovkolya Офлайн
    kartalovkolya Сегодня, 07:28
    +2
    Учитывая наглость и вседозволенность "гегемонов" и те гадости и подлости,которые они учиняли против СССР,а сейчас против России,похоже пришло время объявить о праве России бомбить США за их разбой и беспредельные деяния против мира и безопасности! И хватит размазывать гуано по тарелке,не понятно только какой умник назвал самых лютых врагов "нашими партнерами",а не пора ли спросить за эту политику с кое-кого???!!! Но было бы не лишним вышвырнуть с государственной службы тех у кого дети за рубежом и капиталы тоже,мы что глупее китайцев? А "народные депутаты",обучающие своих деток на западе потенциальные и не только,а похоже настоящие ПРЕДАТЕЛИ России! И чьи интересы они защищают....?
  5. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 09:05
    +1
    Ну да, конечно:
    - Дайте выпить, а то будет как вчера!
    - А что было вчера?
    - Вчера не дали...
  6. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 10:29
    +1
    Сергей Рябков, замминистра иностранных дел Сергея Лаврова, сказал, что отношения между США и Россией близятся к «точке невозврата»

    За «точкой невозврата» Россия может перестать называть США партнёром

    Вот это я понимаю ответ на агрессивные и враждебные действия США laughing wassat
    Не ну теперь они нас точно бояться будут lol