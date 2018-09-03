Точка невозврата
Сергей Рябков, замминистра иностранных дел Сергея Лаврова, сказал, что отношения между США и Россией близятся к «точке невозврата». Что это за точка такая и что будет после её прохождения? Мировая ситуация может принципиально измениться.
Рябков имел в виду Сирию, по которой США готовятся нанести очередной ракетный удар под лживым предлогом, опять химическим. Фактически США объявляют о своём праве бомбить Сирию, когда им вздумается. Глава МИД Сергей Лавров на этот раз заявил: «Мы через МО и МИД чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём. Это будет тяжёлый удар по глобальной безопасности». Рябков пояснил, в чём будет заключаться этот удар по «глобальной безопасности»: мир может пройти «точку невозврата».
О чём ещё жёстко предупредил Лавров? Что наши военные говорят американским по своим каналам? Что Россия может расценить американскую ракетную атаку Сирии как удар по объектам российских ВКС и будет защищаться всеми доступными способами? Что безнаказанно стрелять по своим объектам в Сирии Россия им не даст? То есть может нанести ответный удар по военным объектам и носителям США? После этих заявлений Лаврова и Рябкова президент Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео провести телефонный разговор с Лавровым. Так совпало, что российский флот и ВКС начали 1 сентября учения в Сирии, которые продлятся до 8 сентября.
Видимо, события в Сирии близятся к «точке истины». США объявили, что сирийский президент Асад применит химическое оружие в Идлибе, чтобы США могли нанести ракетный удар? Асад агент США? Или США выступают в Идлибе союзником террористов из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), она просто их агентура? Так или иначе, события в Сирии близятся к развязке, со взятием Асадом последнего террористического анклава в Идлибе сирийская война будет закончена, а США вытеснены из Сирии, дело сенатора Маккейна потерпит здесь полный крах.
С другой стороны, США превзойдён уровень фейковой пробирки экс-госсекретаря Колина Пауэлла, она больше не предъявляется. Превзойдён с детской наглостью: нам за это всё равно ничего не будет. Российский Генштаб и МИД предупредили мир, что США и Англия готовят в сирийском Идлибе провокацию с химическим оружием. Может быть, с «Новичком» по методе Солсбери? И Лавров сказал, что за это будет?
За «точкой невозврата» Россия может перестать называть США партнёром, и станет отвечать зеркально на все политические выпады в свой адрес, тогда отношения станут такими, какими они были между СССР и США в самые холодные годы холодной войны, когда СССР не стеснялся в выражениях по поводу США.
Сейчас российско-американские отношения держатся, собственно, на президенте Дональде Трампе, на его поздравлении Владимира Путина с победой на выборах, на саммите в Хельсинки, прошедшем в уважительном тоне, без грубостей и нападок, чего так жаждали Маккейны, Макфолы и CNN. Пока эти отношения ещё держатся на доброй воле двух президентов и не дезавуированном Трампом желании «поладить с Россией».
Убийство главы ДНР Александра Захарченко, когда будет установлена причастность к этому теракту спецслужб бандеровского режима, может повлиять не только на отношение России к Киеву, но и к Европе, и к США, потому что всё это взаимосвязано. Следственный комитет России открыл дело об убийстве Захарченко, пресс-секретарь ДНР Эдуард Басурин обвинил США в пособничестве бандеровцам в совершении терактов, возможно, эти заявления связаны между собой. Сергей Лавров сказал после этого, что о встрече в «нормандском формате», о которой просит Европа, «не может быть и речи, нужно проанализировать ситуацию после убийства Захарченко».
МИД России уже обвинил Киев в смерти Захарченко, пресс-секретарь Мария Захарова назвала его убийство «террористическим сценарием, который преследует киевская партия войны». Москва, кажется, готовится жёстко отреагировать. Подобных поводов было уже много, но ранее они спускались на тормозах, имея виду какие-то более важные вещи, может быть, создание новых видов стратегического оружия. Владимир Путин всегда осторожен: идёт на обгон тогда, когда уверен в его безопасности.
Вообще, успешный теракт в отношении главы ДНР Захарченко уже который по счёту? Жертвами терактов бандеровцев стали очень многие известные командиры ЛДНР, и это следствие «странной войны» на Донбассе по Минским соглашениям, с КПП на линии фронта, через которые проходят пенсионеры, и, наверное, агенты СБУ и «Правого сектора», УПА и УНСО. Причём последние не скрывают, что ведут «охоту» за лидерами ополчения. Бандеровцы воюют всеми доступными им способами под разговоры о Минских соглашениях, поэтому пора уже «проанализировать ситуацию», ведь они до убийств первых лиц дошли. О каких соглашениях может идти тогда речь?
20 декабря 2019 года будет сдан в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», об этом недавно заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В Китай пойдёт российский газ, а вот чем будет расплачиваться Китай? Может быть, юанями, а не долларами? В этом же году должны быть сданы в эксплуатацию газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Очевидно, что следующий 2019 год – это и газовая «точка невозврата», после прохождения которой кардинально изменится структура газового экспорта России, из которой будет исключён (или почти исключён) украинский транзит.
Рябков имел в виду Сирию, по которой США готовятся нанести очередной ракетный удар под лживым предлогом, опять химическим. Фактически США объявляют о своём праве бомбить Сирию, когда им вздумается. Глава МИД Сергей Лавров на этот раз заявил: «Мы через МО и МИД чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём. Это будет тяжёлый удар по глобальной безопасности». Рябков пояснил, в чём будет заключаться этот удар по «глобальной безопасности»: мир может пройти «точку невозврата».
О чём ещё жёстко предупредил Лавров? Что наши военные говорят американским по своим каналам? Что Россия может расценить американскую ракетную атаку Сирии как удар по объектам российских ВКС и будет защищаться всеми доступными способами? Что безнаказанно стрелять по своим объектам в Сирии Россия им не даст? То есть может нанести ответный удар по военным объектам и носителям США? После этих заявлений Лаврова и Рябкова президент Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео провести телефонный разговор с Лавровым. Так совпало, что российский флот и ВКС начали 1 сентября учения в Сирии, которые продлятся до 8 сентября.
Видимо, события в Сирии близятся к «точке истины». США объявили, что сирийский президент Асад применит химическое оружие в Идлибе, чтобы США могли нанести ракетный удар? Асад агент США? Или США выступают в Идлибе союзником террористов из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), она просто их агентура? Так или иначе, события в Сирии близятся к развязке, со взятием Асадом последнего террористического анклава в Идлибе сирийская война будет закончена, а США вытеснены из Сирии, дело сенатора Маккейна потерпит здесь полный крах.
С другой стороны, США превзойдён уровень фейковой пробирки экс-госсекретаря Колина Пауэлла, она больше не предъявляется. Превзойдён с детской наглостью: нам за это всё равно ничего не будет. Российский Генштаб и МИД предупредили мир, что США и Англия готовят в сирийском Идлибе провокацию с химическим оружием. Может быть, с «Новичком» по методе Солсбери? И Лавров сказал, что за это будет?
За «точкой невозврата» Россия может перестать называть США партнёром, и станет отвечать зеркально на все политические выпады в свой адрес, тогда отношения станут такими, какими они были между СССР и США в самые холодные годы холодной войны, когда СССР не стеснялся в выражениях по поводу США.
Сейчас российско-американские отношения держатся, собственно, на президенте Дональде Трампе, на его поздравлении Владимира Путина с победой на выборах, на саммите в Хельсинки, прошедшем в уважительном тоне, без грубостей и нападок, чего так жаждали Маккейны, Макфолы и CNN. Пока эти отношения ещё держатся на доброй воле двух президентов и не дезавуированном Трампом желании «поладить с Россией».
Убийство главы ДНР Александра Захарченко, когда будет установлена причастность к этому теракту спецслужб бандеровского режима, может повлиять не только на отношение России к Киеву, но и к Европе, и к США, потому что всё это взаимосвязано. Следственный комитет России открыл дело об убийстве Захарченко, пресс-секретарь ДНР Эдуард Басурин обвинил США в пособничестве бандеровцам в совершении терактов, возможно, эти заявления связаны между собой. Сергей Лавров сказал после этого, что о встрече в «нормандском формате», о которой просит Европа, «не может быть и речи, нужно проанализировать ситуацию после убийства Захарченко».
МИД России уже обвинил Киев в смерти Захарченко, пресс-секретарь Мария Захарова назвала его убийство «террористическим сценарием, который преследует киевская партия войны». Москва, кажется, готовится жёстко отреагировать. Подобных поводов было уже много, но ранее они спускались на тормозах, имея виду какие-то более важные вещи, может быть, создание новых видов стратегического оружия. Владимир Путин всегда осторожен: идёт на обгон тогда, когда уверен в его безопасности.
Вообще, успешный теракт в отношении главы ДНР Захарченко уже который по счёту? Жертвами терактов бандеровцев стали очень многие известные командиры ЛДНР, и это следствие «странной войны» на Донбассе по Минским соглашениям, с КПП на линии фронта, через которые проходят пенсионеры, и, наверное, агенты СБУ и «Правого сектора», УПА и УНСО. Причём последние не скрывают, что ведут «охоту» за лидерами ополчения. Бандеровцы воюют всеми доступными им способами под разговоры о Минских соглашениях, поэтому пора уже «проанализировать ситуацию», ведь они до убийств первых лиц дошли. О каких соглашениях может идти тогда речь?
20 декабря 2019 года будет сдан в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», об этом недавно заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В Китай пойдёт российский газ, а вот чем будет расплачиваться Китай? Может быть, юанями, а не долларами? В этом же году должны быть сданы в эксплуатацию газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Очевидно, что следующий 2019 год – это и газовая «точка невозврата», после прохождения которой кардинально изменится структура газового экспорта России, из которой будет исключён (или почти исключён) украинский транзит.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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