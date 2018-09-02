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В Донбасс прибыли иностранные военные. Планируют наступление?

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На территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военные из США и Канады, а также большое количество иностранных наемников, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

В Донбасс прибыли иностранные военные. Планируют наступление?


По словам Безсонова, военные прибыли в штаб ОТГ «Восток», а также в 56-ю мотопехотную и 406-ю артиллерийскую бригады, дислоцированные близ населенного пункта Урзуф.


Командование ДНР не исключает, что прибывшие иностранные военные будут принимать непосредственное участие в планировании наступательных действий, сказал он.

Нет сомнения в том, что появление иностранцев связано с подготовкой украинских войск к эскалации конфликта юге Донецкой области, добавил Безсонов.

Накануне киевские силовики пытались спровоцировать армию ДНР на открытие огня. Об этом рассказал министр обороны ДНР Владимир Кононов.

Он сообщил, что по имеющейся у него информации, вчерашним пролетом самолетов и вертолетов вдоль линии соприкосновения украинская сторона пыталась спровоцировать Вооруженные силы республики на срыв перемирия.

И если бы силы ДНР поддались на провокацию, то это нарушение тут же зафиксировали бы журналисты и представители правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории, сказал министр.

Кононов также отметил, что ситуация вдоль линии соприкосновения находится под надежным контролем армии ДНР.

Ранее, после гибели Александра Захарченко, командование республики заявляло о готовящемся наступлении украинских войск.
Использованы фотографии:
http://dnr-news.com
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43 комментария
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  1. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 19:11
    +3
    ПУЛЯ, она дура. Снайперов бы побольше, да стволов посовременней.
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 19:18
      +9
      И если бы силы ДНР поддались на провокацию, то это нарушение тут же зафиксировали бы журналисты и представители правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории, сказал министр.
      Они и так зафиксируют.. и предскажут и зафиксируют... Но прибытие этих.., что то будет. Не понятное молчание наших, Игра что ли такая, кто первый? Признать Донбасс , чем быстрей тем лучше, перевести на другой уровень, заключить договор о взаимопомощи, ну много проблематичьней станет врагам... Ну я не знаю, надеюсь знают , что делают...
      1. nesvobodnye Офлайн
        nesvobodnye Сегодня, 19:38
        +2
        Не понятное молчание наших, Игра что ли такая, кто первый?

        Наши пока в растерянности. Просчитывают варианты. На ГА был слух, что с понедельника наша таможня лютовать будет по украинскому бизнесу.
      2. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 19:38
        +10
        В пятницу видел, как от границы с ЛНР увозили технику... Вчера и сегодня видел как другую стягивают в районе каменской в/ч. Притом не эшелонами, а по одной-две единицы... Плюс усилили охрану хим.завода (что там производят - секретно, даже родственники работающие там не говорят).
        Интересно!
        1. Комментарий был удален.
        2. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 20:39
          +3
          Надеюсь , очень надеюсь , что все будет решаться с холодной головой . Приветствую! hi
          1. Logall Онлайн
            Logall Сегодня, 21:24
            +3
            Виктор, hi , думаю, что как всегда - с пылу, с жару... Пока жаренный петух...
        3. turbris Офлайн
          turbris Сегодня, 21:07
          +1
          Ну и зачем вы эти сведения в сеть выкладываете, просто интересно или мозгов нет?
        4. d1975 Офлайн
          d1975 Сегодня, 21:28
          +3
          Что там производят, всем известно, а вот что туда завезли остатки химоружия лет 7-5 назад (точно не помню ) . Тараканы и некоторые виды птиц улетели с этих мест. У нас тоже там родня . Места там есть просто живописные . А если комбинат рванёт , что тоже вероятно , то мало не покажется , это целый город под землёй . Знаю , что пуговицы были на одежде деревянные ! Вот и думайте , что там делают или уже делали . Аварии там были и не раз , но в хорошие времена так не болтали ! hi А одиночные , ну не секрет , что наша арта и не только долбили укров и ничего страшного , это политика . Утром всё по Фрейду -полное отрицание . Слишком долго у России были хорошие учителя !!! Пусть пожинают свою демократию . request
      3. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 19:45
        0
        Цитата: Николай Николаевич
        Ну я не знаю, надеюсь знают , что делают...

        Раз не знаешь,то и не говори.
        1. тол100в Офлайн
          тол100в Сегодня, 20:01
          +6
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Раз не знаешь,то и не говори.

          Золотые слова! А если знаешь, то действительно не говори!
      4. Dimmedroll Офлайн
        Dimmedroll Сегодня, 21:17
        -1
        Признание собственно ничего не даст. Собственно как Абхази и Осетия.
      5. Curbstone 24 Офлайн
        Curbstone 24 Сегодня, 21:43
        -1
        К сожалению, никто их не признает. Потому-что вслед за этим последуют мощнейшие санкции, примерно такие же как и иранские санкции. А наше либеральное руководство, не может себе позволить разругаться с западом. Да и счета, недвижимость и семья за рубежом не дают этого сделать. Сдадут они Донецк и утрутся, лишь бы санкции не наложили. А в итоге, получат и санкции по самые гланды. Как в той поговорке. Если выберешь между войной и позором, позор. То получишь в итоге, и войну, и позор.Наши похоже уже определились, и выбрали именно позор
      6. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 23:16
        -1
        Николай! Какие это наши? Наши закончились уже после смерти Брежнева, а эти только свои для своих. Надеялись в марте, снова будем надеяться?
      7. Fayth Онлайн
        Fayth Сегодня, 23:25
        0
        Вы еще не поняли что наших "там" нет?
    2. akunin Офлайн
      akunin Сегодня, 20:01
      +2
      Снайперов бы побольше, да стволов посовременней
      у меня такой вопрос уже с 14 года и ведь кадры и стволы есть,а приказа нет.
      1. Fayth Онлайн
        Fayth Сегодня, 23:26
        0
        В 91 тоже все было, и даже больше, а приказа так и не поступило.
    3. Misha Честный Офлайн
      Misha Честный Сегодня, 22:00
      0
      Цитата: Товарищ Берия
      ПУЛЯ, она дура. Снайперов бы побольше, да стволов посовременней.

      На Донбассе и так уже уже целая куча наемышей со всех стран - считайте целый мир против русских собрался...
      Вот только стороны России одно лишь предательство, вместо помощи перемолоть этих уебы... request Нормальный правитель РИ давно бы уже все земли собрал. А капутин до сих пор западу поклоняется, и вы с ним вместе... Смешно... request
    4. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 23:13
      0
      Цитата: Товарищ Берия
      ПУЛЯ, она дура. Снайперов бы побольше, да стволов посовременней.

      И дураков побольше.
      Наивная вера в "снайперов" и "стволов". В армию вам надо.
      Камрад, пуля дура а снайпер какахами кидается?
      Либо в школу.
      П.С.
      Имха.
      Может статься так, - что отпускникам, надо будет Марик, Харьков, Херсон, Одессу и тд освобождать.
  2. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 19:11
    +4
    Они там постоянно ротируются.Это нормально .Не нормально-какого они на Донбассе ВООБЩЕ ротируются БЕЗНАКАЗАННО всё время?Кто объяснит?
    1. Dimmedroll Офлайн
      Dimmedroll Сегодня, 21:19
      +1
      Потому как нет там их официально, а не официально, запад закрывает глаза. И молча хочет что бы поцапались, а они уже позже подойдут и нас как нападающих бить будут. Короче нужен тот кто начнёт заваруху. Украинцы подходят.
  3. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 19:33
    +11
    У нас на сайте ВСУ каждую божью неделю как минимум готовится к наступлению.
    И "что-то будет..." - самая расхожая фраза на эту тему.
    1. tTшка Офлайн
      tTшка Сегодня, 21:02
      0
      диванные войска всегда готовы к бою ))) soldier
  4. ЛМН Офлайн
    ЛМН Сегодня, 19:34
    +4
    Вот вот.Удар по Сирии и настуление на Украине будет синхрозиризировано.
  5. nesvobodnye Офлайн
    nesvobodnye Сегодня, 19:39
    +2
    Мне не ясно, почему наши боятся выражать официальную поддержку республикам? Почему дистанцируются, действуя в основном тайно?
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 19:52
      +9
      очему наши боятся выражать официальную поддержку республикам
      - ну так денежки наших олигархов заарестуют на зарубежных счетах, или чиновничьи счета в офшорах, вот и выражают озабоченность... hi
    2. Бшкаус Офлайн
      Бшкаус Сегодня, 20:04
      +5
      Мне не ясно, почему наши боятся выражать официальную поддержку республикам? Почему дистанцируются, действуя в основном тайно?
      Постараюсь доходчиво объяснить: в экономическом плане РФ стоит в этом году на 11 месте, при этом, основные западные страны с которыми мы в контре, каждая по отдельности находится выше России, а взятые вместе (т.к. они в едином альянсе) мягко говоря делают даже не корректным противопоставление России по отношению к себе, т.к. в данном случае, показателями РФ можно просто пренебречь.
      В военном плане в принципе все то же самое, атомные бомбы и паритет с США это конечно все очень хорошо, а вот против НАТО опять не та весовая категория.
      Собственно поэтому Россия и не выражает свою официальную поддержку, т.к. ее просто официально задавят не моргнув глазом.
      Нужно реально оценивать свои возможности, а Россия просто не в состоянии идти на прямое экономическое и военное противостояние с западом, во всяком случае на конкретно сегодняшний день 2 сентября 2018 года.
      1. asv363 Онлайн
        asv363 Сегодня, 21:07
        +1
        Цитата: Бшкаус
        В военном плане в принципе все то же самое, атомные бомбы и паритет с США это конечно все очень хорошо, а вот против НАТО опять не та весовая категория.

        В раскладе с НАТО добавляется не так много ЯО, насколько я помню.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:58
    +5
    Поймать пару этих "диких гусей " , или даже купить у всу, ибо те и маму родную продадут, и показать на весь мир! А потом отпустить их -на минное поле! Чтобы другие запомнили, к чему наемничество приводит -к могиле! !!
  7. леонидыч Офлайн
    леонидыч Сегодня, 20:43
    +3
    Да не будет никакого наступления ни 14 сентября ни 20 ни 30. Вообще не будет. Может будет какая нибудь мелкая провокация, типа разведки боем до роты и всё. Просто хотят спровоцировать на то чтобы ДНР пошло в наступление в ответ на убийство Захарченко что бы потом во всём обвинить Республики. Они ведь прекрасно понимают что широкомасштабное наступление только на начальном этапе у них получится, а через пару дней начнётся принуждение к миру со стороны России и закончится оно только на западных границах.
  8. Лютояр Офлайн
    Лютояр Сегодня, 20:44
    +1
    А разве пролёт боевой авиации ни есть нарушение Минских, будь они прокляты!, соглашений?
    1. Бшкаус Офлайн
      Бшкаус Сегодня, 21:11
      +1
      Пролет боевой авиации есть ничто иное, как демонстрация силы и игра на нерве.
      Смена власти всегда имеет переходный период когда надо банально войти в курс дела и элементарно освоится, тем более какая бывает неразбериха в случае убийства руководителя, а тут еще риск того, что на тебя сейчас в атаку ломанутся.
      Зато с другой стороны: сколько эмоций ненависти, злобы и т.п? Конечно хочется психануть и полезть самому в драку, только как правило, простой удар от злости кулаком в стену, скорей приводит к сломанной руке вышедшего из себя человека, во всяком случае многочисленные ролики на ютубе, когда психанувшие люди наносят себе еще больше увечий, прямое этому подтверждение.
      А украинцы все делают совершенно правильно (если смотреть на все с их точки зрения), находясь на эмоциях можно наделать очень много ошибок.
      А если серьезно, то сейчас ситуация совершенно непредсказуема как для ДНР, так и для Украины, у обоих сторон и руки чешутся первым ударить, и очко поигрывает, что на самих навалиться в любой момент могут.
  9. Самара_63 Онлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:47
    0
    Пологаю что ...БТГ опять быстро разобьют ВСУ...у наших просто опыта больше, и наши тактически более грамотны..
    1. Vadim851 Офлайн
      Vadim851 Сегодня, 21:12
      +4
      Задавят числом. Да и ВСУ сейчас это армия, которую нельзя недооценивать это не 2014 год. В случае наступления лишь прямое вмешательство России сможет спасти республики от поражения. Ни в коем случае не симпатизирую ВСУ но недооценивать противника нельзя.
      1. dvina71 Офлайн
        dvina71 Сегодня, 21:17
        +1
        Цитата: Vadim851
        Да и ВСУ сейчас это армия, которую нельзя недооценивать это не 2014

        Чем нынешние ВСУ отличаются от таковых в 2014г?
        1. mavrus Офлайн
          mavrus Сегодня, 21:35
          +1
          Да за четыре года и зайца на барабане можно научить играть. В ВСУ уже нет гнилой картошки, бумажных сапог, картонных бронежилетов... Бардак конечно есть, но не такой полный, как в 14-м... Вдобавок за это время куча инструкторов натаскивали содат
          1. dvina71 Офлайн
            dvina71 Сегодня, 22:02
            +1
            Цитата: mavrus
            ВСУ уже нет гнилой картошки,

            Хорошо..тогда расскажите какие части противостояли ВСУ летом - осенью 14 года.?
            1. Вадим237 Офлайн
              Вадим237 Сегодня, 22:20
              +1
              Материал как ВСУ драпало из Иловайска
            2. Бшкаус Офлайн
              Бшкаус Сегодня, 22:30
              -1
              Хорошо..тогда расскажите какие части противостояли ВСУ летом - осенью 14 года.?
              ВСУ образца 14 года смогло сделать самое главное: во- первых, остановить распространение непризнанных республик на Харьковскую, Николаевскую, Одесскую Днепропетровскую и т.д. области. Во-вторых, локализовать очаг сопртивления в Донецкой и Луганских областях, напомню что ЛДНР до сих пор не вышли, да пожалуй уже и никогда не выдут на административные границы. И напомню, что это все сделала морально запутавшаяся армия, выдвинувшаяся на позиции на ржавой технике, которую смогли вообще завести.
              ВСУ образца 18 года естественно, не является сильнейшей армией Европы, но за эти 4 года в боях закалилось поколение молодых офицеров отработана система мобилизации, под Хи-хи на ВО модернизирована авиация, приняты на вооружение большое количество современных противотанковых средств, в т.ч. зарубежных, потихоньку поставляются новые грузовики, БТРы, танки и разрабатывается новые системы вооружения (естественно, только самые голимые по мнению большинства посетителей этого сайта), заработали заводы по изготовлению боеприпасов и многое другое...
              А самое главное, ВСУ образца 18года полностью владеют инициативой на передовой.
              И простите, почему то за 4 года в мир иной ушли почти все лидеры ЛДНР и не одного Порошенко, Турчинова и т.п. которым так много желают "здоровья", а это уже положительный результат работы спецслужб СБУ.
        2. Vadim851 Офлайн
          Vadim851 Сегодня, 22:17
          0
          Наличием боевого опыта, особенно у офицеров, подготовки новобранцев с учетом высокой вероятности их участия в БД, (до 2014 там стреляли от силы несколько раз за службу) и немного - получение вооружения от Запада и инстуктаж. При этом все минусы их никуда не делись. Но в общем ВСУ 2018 считаю куда опаснее чем 2014
        3. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 22:31
          +1
          По крайней мере у них появилось несколько сотен ПТРК Стугна, ПТРК Джавелин, сотни зарубежных снайперских винтовок, в том числе крупнокалиберные Barrett M107A1, десятки беспилотников, хорошо оборудованные позиции и несколько десятков самолётов и вертолётов - отремонтированных.
      2. Самара_63 Онлайн
        Самара_63 Сегодня, 23:04
        0
        Я трезво оценивал ВСУ и 2014 году, они тогда в короткий срок смогли организоваться в довольно боеспособную единицу, а сейчас тем более...Но...я почему то думаю что...наши там и тогда и сейчас...по типу как в Испании добровольцы...у меня нет информации, это моё лишь предположение, а наши БТГ смогли без ВВС локолизовать их ВВС ...и граммотно разбить их лучшие части среди которых очень даже неплохая 25 бригада из Днепропетровска...Думаю наших там не меньше чем их частей...
        Да, и в случае уж черезмерного сосредоточения ВСУ и мобилизации, ВС России вмешаются в открытую...Киев будет занят ...ещё до подхода Мотострелков посадочным способом на аэродромы частями ВДВ и Спецназа после сумашедшего Удара ВКС и Тактическими ракетами...
  10. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 21:54
    +2
    Вчера наблюдал передвижение колонны САУ -Мста по Брянску. К чему не знаю, вроде учений по близости не проводятся.
  11. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 22:37
    0
    С международным терроризмом церемонится нельзя, особенно с пiндocячим. Эту твapь только валить, причём чем решительнее, тем экономнее.