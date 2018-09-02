В Донбасс прибыли иностранные военные. Планируют наступление?
На территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военные из США и Канады, а также большое количество иностранных наемников, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.
По словам Безсонова, военные прибыли в штаб ОТГ «Восток», а также в 56-ю мотопехотную и 406-ю артиллерийскую бригады, дислоцированные близ населенного пункта Урзуф.
Командование ДНР не исключает, что прибывшие иностранные военные будут принимать непосредственное участие в планировании наступательных действий, сказал он.
Нет сомнения в том, что появление иностранцев связано с подготовкой украинских войск к эскалации конфликта юге Донецкой области, добавил Безсонов.
Накануне киевские силовики пытались спровоцировать армию ДНР на открытие огня. Об этом рассказал министр обороны ДНР Владимир Кононов.
Он сообщил, что по имеющейся у него информации, вчерашним пролетом самолетов и вертолетов вдоль линии соприкосновения украинская сторона пыталась спровоцировать Вооруженные силы республики на срыв перемирия.
И если бы силы ДНР поддались на провокацию, то это нарушение тут же зафиксировали бы журналисты и представители правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории, сказал министр.
Кононов также отметил, что ситуация вдоль линии соприкосновения находится под надежным контролем армии ДНР.
Ранее, после гибели Александра Захарченко, командование республики заявляло о готовящемся наступлении украинских войск.
По словам Безсонова, военные прибыли в штаб ОТГ «Восток», а также в 56-ю мотопехотную и 406-ю артиллерийскую бригады, дислоцированные близ населенного пункта Урзуф.
Командование ДНР не исключает, что прибывшие иностранные военные будут принимать непосредственное участие в планировании наступательных действий, сказал он.
Нет сомнения в том, что появление иностранцев связано с подготовкой украинских войск к эскалации конфликта юге Донецкой области, добавил Безсонов.
Накануне киевские силовики пытались спровоцировать армию ДНР на открытие огня. Об этом рассказал министр обороны ДНР Владимир Кононов.
Он сообщил, что по имеющейся у него информации, вчерашним пролетом самолетов и вертолетов вдоль линии соприкосновения украинская сторона пыталась спровоцировать Вооруженные силы республики на срыв перемирия.
И если бы силы ДНР поддались на провокацию, то это нарушение тут же зафиксировали бы журналисты и представители правозащитных организаций, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории, сказал министр.
Кононов также отметил, что ситуация вдоль линии соприкосновения находится под надежным контролем армии ДНР.
Ранее, после гибели Александра Захарченко, командование республики заявляло о готовящемся наступлении украинских войск.
- Использованы фотографии:
- http://dnr-news.com
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