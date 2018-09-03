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СМИ Германии: "Восток-2018" сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой

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Немецкая газета Handelsblatt прокомментировала масштабные учения российских Вооружённых сил «Восток-2018». Как известно, учения эти проводятся совместно с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая. Немецкие журналисты, оценивая масштаб российско-китайских маневров, отмечают, что этот масштаб сопоставим с крупнейшими операциями времён Второй мировой войны.

Handelsblatt пишет, что таким образом «Россия посылает сигнал всему миру».

СМИ Германии: "Восток-2018" сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой



Основная мысль немецкого издания заключается в следующем:
Россия фактически воплотила в реальность главный страх Вашингтона: военное сотрудничество Москвы и Пекина.

Эксперты, на которых издание Германии ссылается, отмечают, что российский сигнал состоит в том, что Россия не изолирована и способна вести конструктивные переговоры с крупнейшими партнёрами, включая переговоры по сотрудничеству в военной и военно-технической отраслях.

Также отмечено, что Россия и Китай ведут работу по углублению экономического сотрудничества, что тоже является своеобразным примером для США относительно того, как в современном мире можно выстраивать отношения со взаимным учётом интересов.

Напомним, что в маневрах "Восток-2018" принимают участие не только российские и китайские, но также монгольские военнослужащие.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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31 комментарий
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  1. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 05:57
    +4
    Это только начало истерик) сейчас по этому поводу вопить начнут всем кому не лень) хотя любопытно кому мы на этот раз угрожаем)))
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 07:53
      +7
      Как это, кому. Монголы угрожают Франции, Китай всем остальным, а мы прикрываем тылы. Ведь главное для наты, не кто кому угрожает, а крикнуть погромче - нам угрожают, а пресститутки раздуют кадило до небес. И пошла писать губерния. А Маша Захарова снова будет оправдываться. А надо не оправдываться, а дать кое-кому хорошую затрещину, чтобы шапка с головы слетела, и предупредить на будущее, вякнешь еще раз разорвем все отношения и пересмотрим границы. Будем молчать, на нас так и будут пальцем тыкать, а его надо просто поломать, чтобы нечем было тыкать, а другие поостерегутся. bully
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 09:00
        0
        Напомним, что в маневрах "Восток-2018" принимают участие не только российские и китайские, но также монгольские военнослужащие.


        Точно , будут конные водолазы. laughing
  2. Vita VKO Онлайн
    Vita VKO Сегодня, 06:01
    +5
    Восток-2018 это только начало. Хочется наедятся, что скоро будут учения "Запад" с тренировкой переброски китайской армии в Белоруссию и Калининград.
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 06:06
      +10
      Цитата: Vita VKO
      Хочется наедятся, что скоро будут учения "Запад" с тренировкой переброски китайской армии в Белоруссию и Калининград.

      Нет, только не это. Зачем готовить и обучать китайцев войне в Европе? Давайте не будем этим заниматься, Восток пусть Востоком и остается, у китайцев и там "работы, за гланды".
      1. Vita VKO Онлайн
        Vita VKO Сегодня, 06:10
        +5
        Цитата: svp67
        Нет, только не это.

        Вот и я уверен, что в НАТО начнется паника и они наконец сядут за стол переговоров по сокращению вооружения в Европе и принуждения Украины к выполнению минских соглашений.
      2. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:11
        +9
        Да дело тут в другом) обучение дело десятое. Сам факт проведения совместных учений между нами, это реальный геморрой для полосатых. Если в ближайшие годы наши с китами ещё и заводик какой нибудь совместный или верфь построят для производства чего то из темы ВПК , там наверное вообще пригорит!
        1. vladcub Офлайн
          vladcub Сегодня, 06:49
          +1
          " для производства чего-то из темы ВПК"это было бы очень интересно.
      3. Eragon Офлайн
        Eragon Сегодня, 06:54
        +6
        Нет, только не это. Зачем готовить и обучать китайцев войне в Европе? Давайте не будем этим заниматься, Восток пусть Востоком и остается, у китайцев и там "работы, за гланды".

        И это тоже, вернее, обязательно. Практически все крупные российские учения, за исключением последнего "Запада" сводятся, в общем-то, к одному - переброске массы войск на большие расстояния в кратчайшие сроки с сохранением их полной боеспособности (с колёс в бой). Начинали с дивизий, теперь уже до, по сути, фронтов добрались. А америкосы по Европе бригаду месяцами гоняют, то дороги не такие, то мосты... Как говорится: то майка короткая, то хрен по колено.
    2. kenig1 Офлайн
      kenig1 Сегодня, 06:17
      +2
      "Запад " будет проводиться в 2021 году, не зависит в каком округе проводятся учения, в этом году из ЮВО подразделения перебрасываются в Читу и на Сахалин.
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 06:29
        +2
        Цитата: kenig1
        подразделения перебрасываются в Читу и на Сахалин.

        Что работает в одну сторону, может работать и в другую.
  3. ul_vitalii Офлайн
    ul_vitalii Сегодня, 06:05
    +9
    "СМИ Германии: "Восток-2018" сопоставим с крупнейшими операциями Второй мировой"

    Хорошая память, похвально. smile
  4. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 06:22
    +4
    Ну не сказать,что это прямо "партнёрство". Скорее "отложенная" взаимопомощь. Военным союзом не пахнет. Тут ситуация по сложнее. У нас с "Жёлто-красным драконом" слишком много "скелетов" уже даже в открытом доступе и как люди воспитанные мы друг друга в свои дрязги не тянем. Но третья мирова становится всё дальше...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:29
      +2
      Шойгу их союзниками уже называет. Не просто так думаю. Военные всегда быстрее договориться могут. А вообще в Китае сейчас реальный бум по всему нашему.
      1. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 08:40
        0
        Цитата: Бультерьер
        А вообще в Китае сейчас реальный бум по всему нашему.

        Это по чему? Про продукты питания в приграничной полосе, слышал. А что еще может заинтересовать китайцев, так чтобы сразу "бум"?
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    +2
    этот масштаб сопоставим с крупнейшими операциями времён Второй мировой войны
    Засуетились. Конечно это сигнал коллективному западу о том, что с Россией необходимо разговаривать на равных и при этом договариваться на обоюдно выгодных условиях, а не строить из себя истину в последней инстанции и постоянно обвинять нашу страну в том в чем виноват сам запад.
  6. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 06:45
    0
    Цитата: Vita VKO
    Цитата: svp67
    Нет, только не это.

    Вот и я уверен, что в НАТО начнется паника и они наконец сядут за стол переговоров по сокращению вооружения в Европе и принуждения Украины к выполнению минских соглашений.

    У Вас вселенские замыслы: одними учениями принудить НАТО к сокращению вооружений в Европе. А вдруг результатом ихней паники станет наращивание вооружений в Европе, что тогда?
    От этих учений есть другая польза:"Россия и Китай ведут работу по экономическому сотрудничеству,"а если учесть ,что Китай угрожает американским прибылям, об этом были публикации,то это будет как кувалдой по хрусталтным шарикам
  7. LeonidL Офлайн
    LeonidL Сегодня, 07:01
    +1
    Страшно? Закупайте памперсы!
  8. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 07:14
    +1
    Это повод кричать, Россия агрессор, Россию надо сдерживать....Посмотрим Идлиб и Донецк...там не холостыми кладут..
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:15
    -1
    Жаль, что Северокорейцев там нету, среди стран -участников в учениях! Отработали бы зачистку Южной Кореи от американских оккупантов! !! good
  10. Evgenijus Офлайн
    Evgenijus Сегодня, 07:22
    +3
    Современный мир изменился. В Европе стали понимать это. Эти реалии нового мироустройства не могут принять и понять за океаном. Получается, что США живут не в реальном мире, а под гипнозом своей былой военной и экономической мощи.
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:42
      +2
      Запад, и, прежде всего, США, все сделали, чтобы испортить свои отношения с Россией. На их место пришли более нормальные отношения с другими странами - без санкций, провокаций и пр. Другое дело, что и к ним западные демократии пышат злобой и желанием смести с карты мира. Но смести не в силах. fool
  11. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:31
    0
    кытай надежный союзник россии!в случае конфликта с нато он как верный союзник возьмет под защиту российский дальний восток
  12. ваняватный Офлайн
    ваняватный Сегодня, 07:35
    +1
    а они четко представляют себе масштаб крупнейших операций второй мировой?
  13. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:42
    +1
    Главная опасность для США - это утрата долларом статуса мировой валюты и потеря контроля за почти всем денежным оборотом мира... Военная составляющая этого процесса - всего лишь производная.
  14. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 08:34
    +4
    Насколько я помню, в "крупнейших операциях Второй мировой" участвовали сразу по нескольку фронтов сразу. А это до нескольких млн солдат и десятки тысяч единиц бронетехники, авиации и артиллерии. Каждого рода войск десятки тысяч.
    А сейчас?
    И наших "партнёров" от страха крыша едет?
    1. Slon_on Онлайн
      Slon_on Сегодня, 09:00
      +2
      У них "крупнейшая операция" - "Спасти рядового Райана". А если без шуток, бои под Эль-Аламейном, они ставят в один ряд со Сталинградской битвой.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 09:35
        +1
        Так не Дюнкерк же в пример всему приводить! Какая победа, такие и герои ..... и это не на счёт храбрости простых солдат всех союзных армий! Солдаты делали свою кровавую работу, многие не жалея своей жизни! А вот планы политиков и их хенералов, эт отдельная, иногда очень грязная тема.
        Мелкие людишки, строящие грандиозные планы, эт беда всех стран, наций .....
  15. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 09:25
    0
    В любом деле главное - это организация, а в военных баталиях это самое главное.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 09:31
      0
      А в военном деле вообще нет второстепенных задач. Боеспособность обеспечивает качественное выполнение целого комплекса задач!
  16. Кент0001 Офлайн
    Кент0001 Сегодня, 09:32
    0
    У немцев уже памперсы не справляются...все же Историческая Память штука серьёзная. Кто следующий?