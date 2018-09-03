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СМИ: В России создаётся конвертоплан для нужд ВДВ

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Информационная служба РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, сообщает о планах по созданию в нашей стране десантного конвертоплана. Техническое задание для такого вида военной техники готовится в Воздушно-десантных войсках.

Источники информационного агентства отмечает, что на данный момент изучается возможность эксплуатации конвертопланов по доставке десанта в район боевых действий. Опытно-конструкторская документация по проекту десантного конвертоплана должна быть открыта уже к концу сентября – после получения техзадания.

В прошлом месяце в СМИ прошла информация об успешном испытании беспилотного конвертоплана. Он разрабатывается по заказу Минобороны РФ. Об испытания сообщил ректор КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технический университет). Дальность полёта этого беспилотного гибрида самолёта и вертолёта составляет около 100 км, скорость – до 140 км/ч. Аппарат, как отмечено, может быть применён и гражданской сфере, включая сферу нефтедобывающей отрасли и сельское хозяйство.


В нашей стране первые идеи по созданию того, что сегодня принято называть конвертопланами, были озвучены ещё в 20-х годах прошлого века. В то время они именовались "геликоптеры-аэропланы". Один из авторов проекта такого геликоптера-аэроплана - Борис Юрьев.

СМИ: В России создаётся конвертоплан для нужд ВДВ


Сегодня конвертопланы (Bell V-22 Osprey) находятся на вооружении армии США и применяются в том числе и для высадки десанта.
Использованы фотографии:
Википедия
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41 комментарий
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 06:26
    +4
    В России создаётся конвертоплан для нужд ВДВ
    Так понимаю, достали из запасников КБ Миля проект Ми-30 и решили все же его воплотить в жизнь...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:30
      +9
      По моему лишняя трата денег, хотя ВДВ конечно виднее)))
      1. Shurik70 Офлайн
        Shurik70 Сегодня, 07:26
        0
        Грузоподъёмность сравнима с вертолётом, а по дальности лишь немногим уступает самолёту, при этом может взлетать с укороченной взлётной площадки.
        То есть, конвертоплан идеален для крупных авианосцев против противника вдали от корабля. Пригодится. Не сейчас, на перспективу.
        1. NEOZ Онлайн
          NEOZ Сегодня, 10:40
          0
          Цитата: Shurik70
          Пригодится

          это как в анекдоте про дохлую ворону и эстонца.
          1. электроОлег Онлайн
            электроОлег Сегодня, 11:43
            0
            Считаю, что на конвертоплан следует отвечать экранопланом! Пускай сами на своих погремухах летают.
      2. Лопатов Офлайн
        Лопатов Сегодня, 07:56
        0
        А причём здесь ВДВ, их и не спрашивали.
        1. Doliva63 Офлайн
          Doliva63 Сегодня, 08:51
          0
          Цитата: Лопатов
          А причём здесь ВДВ, их и не спрашивали.

          При том, что ВДВ тихо и незаметно превращаются в ДШВ laughing
      3. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 08:17
        +2
        Абсолютно согласен, у ВДВ при выполнении боевых заданий и так проблем хватает, только такой экзотики им для полного счастья не хватало. Есть вертушки, для скрытного перемещения больше подходят, намного маневреннее. Ведь по сути, у конвертоплана только горизонтальная скорость побольше, но этот фактор не определяющий.
        1. dauria Офлайн
          dauria Сегодня, 10:35
          0
          только горизонтальная скорость побольше


          И дальность в 2 раза поболее. А этот фактор посерьёзнее. Вертолёт всегда будет проигрывать конвертоплану в плане скорость-дальность при одинаковой располагаемой мощности движков. Винт вертолёта в косом обтекании никогда не дотянется до крыла по качеству.. Это что-то вроде компромисса между транспортным самолётом и транспортным же ( не боевым !!!) вертолётом. Кто знает, каким будет театр, авось сгодится.
      4. Случайный Онлайн
        Случайный Сегодня, 11:33
        +1
        Цитата: Бультерьер
        По моему лишняя трата денег, хотя ВДВ конечно виднее

        Цитата статьи - "Источники информационного агентства отмечает, что на данный момент изучается возможность эксплуатации конвертопланов по доставке десанта в район боевых действий.
        Опытно-конструкторская документация по проекту десантного конвертоплана должна быть открыта уже к концу сентября – после получения техзадания." belay request recourse

        По-моему эти "источники" слабо представляют о чём говорят и пишут wassat

        Если вдруг представим,что ВДВ вдруг "захотело" конвертоплан, то свою "хотелку" они должны предоставить на рассмотрение комиссии ВПК.
        Предположим,что "рассмотрели и одобрили" на всех уровнях ( т.е. включили в Программу вооружений)wink и только после этого начинаются проводтися НИР для того,чтобы сформировать основные характеристики будущей системы и провести разработку одного или нескольких предэскизных проектов[/b
        И только после появления результатов по НИР на этой стадии, происходила выработка [b]Технического Задания         на разработку аванпроекта "хотелки".
        Техническое задание разрабатывалось заказчиком, в качестве которого выступал один из научно- исследовательских институтов того вида Вооруженных сил, для которого предназначалась система. Выработку технического задания на отдельные компоненты создаваемых "хотелок" осуществляют специализированные институты видов Вооруженных сил. soldier
        Решение о начале этого этапа работ снова принимает комиссия ВПК soldier
        Уже в ходе работы над аванпроектом происходит детальная проработка проекта, определяются соразработчики "хотелки" и готовятся предложения об организации работ по ее созданию. wink
        На этом этапе также формируютсТактикотехнические Требования на разрабатываемую "хотелку". Выработку этих требований осуществляют институты Министерства обороны, которые в ходе этого этапа работ выдают разработчикам свои замечания и предложения по проекту.
        И вот только после окончания работ над аванпроектом должно было быть принято Решение о проведении Опытно-Конструкторских Работ. , а это Решение уже утверждается "так высоко,что..." bully и вот только после этого определяются..."быть или не быть" ОКР по этой "хотелке".
        Ну это так...если быстро изложить и по памяти wink
        В статье конечно.."лучше"...."изучил" и..на тебе ТЗ на ОКР.."красота" wassat
  2. Eragon Офлайн
    Eragon Сегодня, 06:40
    +4
    Простой вопрос: и зачем оно нам? Вроде вертолёты неплохо справляются. Странная статья. Один абзац про десантный конвертоплан, потом "смешались в кучу кони, люди". Тут тебе и беспилотник, и кусочек истории, и, на закуску, америкосы. Ни о чём.
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 07:29
      +4
      Цитата: Eragon
      Вроде вертолёты неплохо справляются.

      Вертолетам - вертолетово, а винтолетам (конвертопланам) - винтолетово... Сколько лет США эксплуатирует и применяет конвертопланы, но и от вертолетов не отказываются... Так, что и нам надо бы доделать свой винтолет и проверить все его качества.
      1. Безликий Офлайн
        Безликий Сегодня, 09:16
        +1
        Их даже в США ограниченно применяют из-за непомерной стоимости. "Перевертолет-недосамолет" для каких целей нужен? Создать можно все, но для чего? в сравнении с вертолетом плюс - скорость. Минусы: цена, сложность конструкции, надежность. Их хорошо штук 20 образцово-показательных сделать, не более. Все тех же США возьмем. Кто-нибудь, вспомните операции, где бы v-22 принимали участие (не учебные, а боевые)? Я таковых не знаю. А если кто вспомнит, после не лишним было бы упомянуть и те военные операции, в которых оспреи задействованы не были. Эта статистика и даст ответ на вопрос, для чего конвертопланы: для войны или для красивой картинки и очередной экранизации комикса "Трансформеры".
  3. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 06:46
    +3
    Дальность полёта этого беспилотного гибрида самолёта и вертолёта составляет около 100 км, скорость – до 140 км/ч.

    Что-то ни о чём ни дальность ни скорость. Или, скорее ошибка.
    1. Винни76 Офлайн
      Винни76 Сегодня, 08:43
      0
      Это у беспилотника
  4. Andrea Офлайн
    Andrea Сегодня, 06:50
    +8
    Недовертолет вкупе с недосамолетом.В чем преимущество?Гибриды всегда сомнительны.В штатах их костерят на чем свет стоит.
    1. Александр 3 Офлайн
      Александр 3 Сегодня, 06:58
      +1
      Главное что бы пассажиры долетели а не долетели.
  5. Nix1986 Офлайн
    Nix1986 Сегодня, 07:00
    +1
    Очень мутно все, непонятно какому кб отдадут проект, а если даже и выстрелит то запросто может повторить судьбу арматы и су57, парадная партия, денюг то тю тю.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:37
      +3
      Хватит уже по Армате и 57 одно и тоже переливать. Бюджет со распределяет как ему лучше. Не хотят сейчас брать много, значит им лучше знать.
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 09:26
      0
      Цитата: Nix1986
      может повторить судьбу арматы и су57

      И какая у них судьба? Линии по производству и того и другого существуют, при необходимости включатся на полную мощность . Закупать большое количество с целью, чтобы были , это потратить огромные деньги, которые необходимы на создание новых вооружений. Пока есть возможность (война не на пороге) лучше двигаться в перед создавать новое, более совершенное..., возможно создадут лучше и будет выпускаться другое...
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:11
    +3
    "Аватара" насмотрелись? Там всех видов конвертопланы , винты в кольцевых насадках, красиво все... ИМХО, скоростные вертолеты гораздо перспективнее и куда ближе к реализации...
  7. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 07:16
    0
    Очередное сотресание воздуха
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:17
    -1
    Как всегда, дальше слов не пойдет! Обещать не значит жениться, то есть создать! Испытают прототип, и закроют проект! !!
  9. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 07:45
    0
    В России создаётся конвертоплан


    проект для попила бабла на не одно десятилетие в самый раз.Первые 10 лет уйдут на то чтобы слепить и оно летало а второе десятилетие для отлова багов и подготовки к серийному производству.
    Нужно возрождать то что уже летало и было уникальным а именно экранопланы от маленьких граданский до больших грузовых и военных ракетных ударных гигантов.
  10. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 07:48
    +1
    Ага видимо достали из архивов 45ти летний ми-30, для переработки...
  11. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:55
    0
    Ил112 только до ума доведут...и сразу за конвертоплан возьмутся.
  12. Lunic Офлайн
    Lunic Сегодня, 07:59
    +2
    Да уж.. Из 200+ произведенных офспрейев 9 потерпели крушения ..39 человек погбли...Не в военных операциях и в тренировочных
  13. Dikson Онлайн
    Dikson Сегодня, 08:03
    0
    Наше вертолетостроение зарекомендовало себя очень хорошо в мире.. Чем эта игрушка круче вертолёта? Грузоподъемностью? Дальностью полёта? Скоростью? Тем, что в кино круто смотрится? ЧТо она сможет перевезти такого, чего не сможет перевезти вертолёт?
    1. Henderson Офлайн
      Henderson Сегодня, 11:21
      +1
      Эта игрушка круче вертолета именно дальностью и скоростью. У того же Оспрея боевой радиус 700км и крейсерская скорость 510км/ч. То есть вдвое больше, чем у Ми-8.
  14. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:20
    0
    Почитал все комменты и сделал вывод: большой распил бабла. hi
  15. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:21
    0
    Лучше уж на модернизацию вертушек потратиться.Хотелось бы услышать мнение командования ВДВ.
    1. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 09:00
      0
      Лучше просто конструкторам открыть глаза и уши. Физика процесса движения воздуха на лопастях винта создает области переменного давления. Это вызывает , прежде всего шум и рост энергозатрат на привод винта при увеличении скорости вращения. Изменение конструкции позволяет сделать процесс абсолютно бесшумным и на порядки экономичным .
  16. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 08:54
    0
    у нас иная тактика применения вертолетной техники. нам нужнее, скорее не конвертоплан а тяжёлый вертолет соосной схемы, типа Ка-92, или более тяжёлый вариант на основе Ми-26 но "соосник"

    * эта техника более надежная и устойчивая в полёте
    1. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 09:09
      0
      Соотношение возможного взлетного веса и при этом полет и маневрирование , к полезной нагрузке таково , что в погоне за все возрастающими задачами скоро станете в тупик. О безопасности полета вообще говорить не стоит.
    2. Deadушка Офлайн
      Deadушка Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Romario_Argo
      нам нужнее, скорее не конвертоплан а тяжёлый вертолет соосной схемы

      а будет как всегда:
  17. JD1979 Офлайн
    JD1979 Сегодня, 09:11
    -1
    Ни в бывшем СССР, ни в нынешнем СНГ не было построено ни одного конвертоплана, который был бы в эксплуатации длительное время... Но сколько на сайте экспертов... и у каждого наверно докторксая или кандидатская по теме да?
  18. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 09:54
    +3
    Два тезиса: smile
    1) Американские конвертопланы - отстой, и никому не нужны, потому что они американские.
    2) Росссийские конвертопланы будут - супер и нужны ВДВ позарез, потому что они российские.
  19. Я русский Офлайн
    Я русский Сегодня, 10:34
    0
    Что вы разнылись?!
    Надо сделать и самим обкатать его, тогда появится понимание как применять и как бороться с этим чудом-юдом. После того как в войсках его опробуют, тогда и будет ясно, а сейчас у вас один скулеж и гадание на кофейной гуще.
    1. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 11:21
      0
      Это как раз по нашему .Потратим уйму денег на непродуманные проекты, поубиваем народу на экспериментах , а затем никто и ни за что в ответе .
    2. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: Я русский
      Надо сделать и самим обкатать его
      Кто делать будет то? Изделие требует ювелирной точности, а не зубила с кувалдой.
  20. Henderson Офлайн
    Henderson Сегодня, 11:17
    +1
    Как же так. Ведь конвертопланы это дорого, ненадежно и вообще старый добрый Ми-8 намного более лучше?