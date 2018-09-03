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В Ливии отряды МВД ведут бои с отрядами Минобороны. А как же демократия?

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Ливия снова в огне. «Демократия», построенная с помощью бомбардировок натовской авиации и на основе поддержки террористических группировок тем же Западом, включая ЕС и США, приносит свои кровавые плоды. Так, в ливийской столице (Триполи) боестолкновения продолжаются уже несколько дней подряд. По официальным данным, погибших – около 40, раненых – свыше ста.

Боевые действия разгорелись между различными группировками, которые называют себя "проправительственными".

Местные СМИ сообщают о том, что обстрелу подвергся лагерь беженцев «Аль-Фаллах» в Триполи. В результате разрыва снаряда погибли четыре человека, семь ранены.




В связи с усложняющейся ситуацией так называемое правительство национального согласия Ливии (а в Ливии на сегодняшний день как минимум три «правительства», считающих друг друга нелегитимными) ввело чрезвычайное положение в Триполи.

Кто принимает участие в боестолкновениях? Это группировка «Революционеры Триполи», которые относят себя к структурам МВД страны и подчиняются упомянутому правительству национального согласия. Противостоят им тоже «правительственные силы», но сформированные министерством обороны. При этом бои связаны с попыткой получить полный контроль над ливийской столицей со стороны как одних, так и других.

После натовского вторжения Ливию продолжают рвать на части. И некогда одна из процветающих стран Африки превратилась в рассадник терроризма и в территорию нескончаемых клановых противостояний с применением различного рода вооружений.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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24 комментария
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  1. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 06:48
    +5
    Так это настоящая демократия и есть - неприкрытая власть народа. Никаких тебе чинуш, олигархов, никаких налогов, все природные ресурсы общие - бери лопату и иди копай. Прямо эталонная мечта отечественной либерды.
    Свабода лучше несвабоды наличием свабоды.
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 06:56
      +12
      Цитата: Серый брат
      Так это настоящая демократия и есть - неприкрытая власть народа.

      А вот тут ошибка, "исконная демократия", это власть части населения, над всеми остальными и как правильно по этому поводу сказал товарищ Сталин: "я всегда думал, что демократия, это власть народа, но товарищ Рузвельт мне четко разъяснил, что демократия, это власть американского народа"
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 07:12
        -9
        Цитата: svp67
        "исконная демократия", это власть части населения, над всеми остальными

        Не смейте пачкать светлый образ мечты своим кровавым Сталиным!
      2. Irokez Онлайн
        Irokez Сегодня, 08:15
        +1
        Цитата: svp67
        "я всегда думал, что демократия, это власть народа, но товарищ Рузвельт мне четко разъяснил, что демократия, это власть американского народа"

        Ну всё правильно. В той Греции из которой демос вышел (то есть народ) при всей их демократии там были и рабы вкалывающие за всех. Но в наше время об этом умалчивают дабы рабы (большинство жителей Земли) не претендовали на власть исключительных (демократических мировых олигархов).
    2. Santa Fe Офлайн
      Santa Fe Сегодня, 07:32
      -2
      Цитата: Серый брат
      Так это настоящая демократия и есть - неприкрытая власть народа.

      вопрос почему этот народ, как только получил власть сразу побежал резать головы друг другу и насаживать их на колья

      Вот такое развитое, образованное и справедливое общество удалось построить Каддафи за 40 лет

      ps. демократия только для сша и европы. а это - всего лишь бардак в стране третьего мира, никто им демократию не строил и не собирается
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 07:48
        +4
        Цитата: Santa Fe
        вопрос почему этот народ, как только получил власть сразу побежал резать головы друг другу и насаживать их на колья

        Вот такое развитое, образованное и справедливое общество удалось построить Каддафи за 40 лет

        Ничего необычного. У нас, после падения монархии тоже за землю воевали и мочили друг-друга только в путь, обычные вроде бы крестьяне.
        Закономерные последствия безвластия и они будут одинаковыми в любом обществе, а не только в "построенном Каддафи".
        Он-то построил всё нормально, вот только кое-кто сломал (с целью построения демократии естессно).
        Ну вот демократия и получилась.
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 08:44
          0
          Santa Fe (Олег) Сегодня, 07:32
          ps. демократия только для сша и европы. а это - всего лишь бардак в стране третьего мира, никто им демократию не строил и не собирается

          Так и хочется послать по известному маршруту, потому как спрашивать - А вы это строили? Кто вас назначил ломать? - можно ставить диагноз - звёзднополосатость мозговых извилин ....
      2. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 08:27
        +2
        Олег, не будь наивным, разбомбить штаты как они Ливию и Ирак, там резня начнется, куда там твоей Ливии. Негры и латиносы все вспомнят за последние 200 лет.
    3. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:34
      +2
      Это анархия под прикрытием
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 08:36
        +1
        Интересно, а хоть где ни будь в подобного типа государствах, демократия прошла, государства вообще сохранились?
        А впрочем, демократизаторы. хоть некоторые, ответку уже получают и чем оно закончится непонятно!
  2. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 06:53
    +8
    Пока в Ливии не появится человек равный Каддафи, там не успокоится...специфика региона и ничего пока по-иному не сделать. "Наворотили делов" "демократы", а расхлебывают люди. И отдельное "спасибо" г-ну Медведеву...
    1. Николай Петров Офлайн
      Николай Петров Сегодня, 08:00
      0
      laughing Ну эт Вы зря так про медведева. У него уважительная причина по Ливии. Полосатые ему айфон накануне подарили. Как он мог чего против сказать?
    2. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 08:30
      0
      [quote]И отдельное "спасибо" г-ну Медведеву..[ quote]
      Вот и отправить его туда премьер-министром, если примут.
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 08:34
        +2
        приблизительно представляю, как там выглядит импичмент lol
        1. Николай Николаевич Офлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 09:14
          0
          Цитата: роман66
          приблизительно представляю, как там выглядит импичмент lol

          Обыкновенный обед...
  3. LeonidL Офлайн
    LeonidL Сегодня, 06:59
    +2
    О! Последний анекдот - "Демократия в Ливии"! ... Предпоследний - "демократия на Украине". ... Да Вы. господа хорошие, просто издеваетесь!
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:19
    +1
    Демократия должна опираться на силу. Иначе она превращается в анархию. Что касается многих стран Азии и Африки, то им для пользы мира на сегодня лучше опираться на авторитарные власти - диктатуры, монархии, сильные президенты и пр. Иначе бардак будет бесконечен. hi
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:20
    +2
    Демократия -нет, не слышали такого слова! belay Это где-то в пароллельном измерении, может быть, а там, где побывали сша и еврошавки, только бойня по принципу все против всех.
  6. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:44
    0
    ну не готовы морально гопники с района изучать высшую математику! им бы семки научиться в ладошке пересчитывать пту закончить а их в институтские аудитории загоняют
  7. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 07:46
    0
    Ливия снова в огне. Боевые действия разгорелись между различными группировками, которые называют себя "проправительственными".

    И ещё нас туда зовут "по участвовать".
    Нет уж, режьтесь сами, без наших парней. Вот как надоест кровушку пускать, тогда ещё видно будет.
  8. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 09:03
    0
    Ливию упустили ,упустили контракты на 5 млрд .зеленых , это все команда мировых гегемонов иудо-банкиров . играющий через ЦРУ и демократов США против всего мира и туда же плюнул и наш Димон , открестившись от просьбы Каддафи помочь . По этому сценарию делали и Сирию ,благо ВВП встрепенулся и ощетинился и не дал хаосу шагать по планете. .Богатая страна, малое население оазис в Сахаре уничтожен злобными западными дельцами . Что осталось -только виноград Ливия с розовыми ягодами ..
  9. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 09:16
    0
    Американцы организовали ещё одну гражданскую войну!
  10. morpogr Офлайн
    morpogr Сегодня, 09:20
    +1
    А где американская озабоченность, где белые каски, где заявление Евросоюза? Либералы нато итд итп , куда смотрит ООН. Ах да это Кадафи был плохой , а сейчас там образец демократических преобразований. winked
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:40
    0
    «Демократия», построенная с помощью бомбардировок натовской авиации ... приносит свои кровавые плоды.
    Там где побывали американцы со своими союзниками кровавые плоды только множатся. Наверное приятно ощущать, что ты несешь демократию тем кто тебя об этом не только не просил, но и проклинает за это.