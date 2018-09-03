В Ливии отряды МВД ведут бои с отрядами Минобороны. А как же демократия?

Ливия снова в огне. «Демократия», построенная с помощью бомбардировок натовской авиации и на основе поддержки террористических группировок тем же Западом, включая ЕС и США, приносит свои кровавые плоды. Так, в ливийской столице (Триполи) боестолкновения продолжаются уже несколько дней подряд. По официальным данным, погибших – около 40, раненых – свыше ста.Боевые действия разгорелись между различными группировками, которые называют себя "проправительственными".Местные СМИ сообщают о том, что обстрелу подвергся лагерь беженцев «Аль-Фаллах» в Триполи. В результате разрыва снаряда погибли четыре человека, семь ранены.В связи с усложняющейся ситуацией так называемое правительство национального согласия Ливии (а в Ливии на сегодняшний день как минимум три «правительства», считающих друг друга нелегитимными) ввело чрезвычайное положение в Триполи.Кто принимает участие в боестолкновениях? Это группировка «Революционеры Триполи», которые относят себя к структурам МВД страны и подчиняются упомянутому правительству национального согласия. Противостоят им тоже «правительственные силы», но сформированные министерством обороны. При этом бои связаны с попыткой получить полный контроль над ливийской столицей со стороны как одних, так и других.После натовского вторжения Ливию продолжают рвать на части. И некогда одна из процветающих стран Африки превратилась в рассадник терроризма и в территорию нескончаемых клановых противостояний с применением различного рода вооружений.