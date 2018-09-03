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СМИ США: Крым всегда будет принадлежать России

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У Киева нет абсолютно никаких шансов вернуть себе Крым и Севастополь. К такому выводу пришёл обозреватель американского аналитического издания The National Interest Дуг Бэндоу.



В своей статье он напомнил, что Крым долгое время был частью России. "Он стал частью территории российского государства более двух столетий назад, когда Российская империя отвоевала его у Турции, и продолжал оставаться русским уже в период существования Советского Союза до 1954 года". И только после смерти Иосифа Сталина Никита Хрущёв, Генеральный секретарь Коммунистической партии, передал территорию Украине в попытке продемонстрировать «авторитет» Москвы, - пишет автор NI.


Дуг Бэндоу считает, что для России присоединение Крыма является важным в военном отношении политическим шагом. Он не согласен с мнением американского обозревателя The Washington Post Кристиана Кэрила, который заявил, что «Запад должен продолжать настаивать», что Крым является украинским, «пока Россия не смягчится». Бэндоу уверен, что этого не произойдёт. Территория крымского полуострова не будет возвращена Украине ни Путиным, ни его преемником. Даже во многих политических кругах, которые критикуют действия российского президента, признают тот факт, что Крым окончательно вошёл в состав Российской Федерации.

Автор статьи также отмечает, что полуостров принадлежит его жителям, среди которых подавляющее большинство - русские (сегодня - граждане РФ). Их мнение относительно дальнейшей судьбы Крыма нужно учитывать в первую очередь.

Напомним, что в 2014 году в ходе проведения референдума более 90 процентов крымчан проголосовали за вхождение крымского полуострова в состав России.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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47 комментариев
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  1. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 06:53
    +3
    Глас вопиющего в пустыне.
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 07:00
      +7
      Да нет,там многие адекватные люди так считают уже-привыкнут и остальные!!!
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 07:14
        +1
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Да нет,там многие адекватные люди так считают уже-привыкнут и остальные!!!

        СNN и племянники не дадут этому случиться.
        1. venik Офлайн
          venik Сегодня, 08:21
          +9
          Цитата: Серый брат
          СNN и племянники не дадут этому случиться.

          ==================
          ПОДАВЛЯЮЩЕМУ большинству американцев (если конечно они не политики и не "обозреватели") - глубоко "до фени" - ЧЕЙ Крым.... Они даже не знают ЧТО Это такое и ГДЕ находится..... Их же со школы "оболванивают" приучая к мысли - "ты должен в совершенстве овладеть будущей специальностью - остальное - "замусоривание мозгов" и тебя не должно касаться..." (удобный способ создать легко управляемую "серую" массу "плебса" не правда ли?)...
          Помнится в августе 2008 г, кто то из корреспондентов брал интервью у "рядовых" американцев (прямо на улице). Основной вопрос "как они относятся к "нападению" России на Грузию (!!) и стоит ли армии США вмешаться?".... К слову, в английском языке название Грузия, полностью совпадает с названием одного из штатов США - Georgia ("Джорджия")....
          Некоторая довольно значительная часть респондентов выразила резкое возмущение и потребовала НЕМЕДЛЕННОГО вмешательства армии для...... защиты территориальной целостности США!!!
          Когда же репортер попытался объяснить, что речь идет не об "американской" Джорджии, а совсем о другой...... Реакция была типа "а зачем нам ДВЕ Джорджии???" или "А какое нам дело до "другой" Джорджии??"
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 08:28
            0
            США продолжат принципиально не признавать Крым российским , как Прибалтику при СССР , а нам то ...
            1. роман66 Офлайн
              роман66 Сегодня, 08:40
              +4
              а нам надо не признавать американскими исконно мексиканские земли. привет hi
              1. Ascold1901 Офлайн
                Ascold1901 Сегодня, 09:20
                +2
                Штаты Техас и Калифорния. о))))) Призвать Главных демократов планеты (у них рабство официально отменили 5 лет назад) вернуть Мексике эти штаты. В в довесок предложить выкупить обратно Аляску — за туже сумму (с учетом инфляции), ну с небольшой неустойкой...
                1. ver_ Офлайн
                  ver_ Сегодня, 10:26
                  0
                  ...Аляску и так возьмём - без выкупов - сами отдадут - бурятов и чукчей туда *десантируем* - они *закосят* ( мериканской мове обучим) под под коренных индейцев и потребуют у кавбоев *очистить их территорию* и уплатить за 300 лет пользования ..., у пингвинов нет их расписок о продаже...
            2. Николай Николаевич Офлайн
              Николай Николаевич Сегодня, 09:05
              -1
              Ну с Крымом понятно, а с Аляской что? wink
      2. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 09:03
        +2
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Да нет,там многие адекватные люди так считают уже-привыкнут и остальные!!!

        К сожалению от этих адекватных людей ничего не зависит и ни на что они не влияют. Это или БЫВШИЕ политики или никому неизвестные обозреватели и аналитики, высказывающие свое мнение в соцсетях. hi
        1. Комментарий был удален.
      3. fox_rudy Офлайн
        fox_rudy Сегодня, 10:10
        +1
        Адекватность, какая-то странная. Почитайте перевод статьи на ИноСМИ. Здесь подача материала не совсем точная.
        1. мыслитель Офлайн
          мыслитель Сегодня, 10:30
          0
          Почитайте перевод статьи на ИноСМИ

          Аналогично, вчера читал. Прежде чем петь дифирамбы этому Бэндоу, почитайте
          Вашингтон должен предложить провести в Крыму референдум под эгидой ООН. Его результаты будут иметь юридическую силу, в отличие от голосования в 2014 году.
          https://inosmi.ru/social/20180902/243147255.html
    2. LeftPers Офлайн
      LeftPers Сегодня, 07:50
      +2
      Да кого интересует их мнение, Крым сам выбрал свой путь, а у России хватит сил этот путь защитить, и пусть визжат что угодно, плевать и плевать уже давно.
    3. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 09:16
      0
      К вопиющему может приклеится ярлык "агент Кремля". Рискует. Точно - наш человек!
  2. oracul Офлайн
    oracul Сегодня, 06:55
    +2
    Жаль, что это мнение всего лишь одного обозревателя и оно безразлично для большинства политиков США.
    1. LeonidL Офлайн
      LeonidL Сегодня, 06:57
      +4
      Многие в США думают именно так, это нормальные адекватные люди. Именно они выбрали Трампа.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 08:17
        0
        Большинство в США не знают что такое Крым .... вполне логично, у них своих проблем\дел хватает.
        Эт у нас фишка такая, переживать за всех и советовать кому попало, что попало.
        Я хату покинул
        Пошёл воевать
        Шоб землю в Гренаде .......
        Вот такое воспитание .... не скажу, что плохо это, но головой то своей думать надо и к всем подряд со своими советами не лезть!
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 08:47
          +1
          здорово hi где-то да! искали друзей по всему свету, только врагов нашли
          1. rocket757 Офлайн
            rocket757 Сегодня, 10:42
            0
            Привет soldier
            Не всё так кисло. Нам просто сильнее надо становится, свои интересы чётко обозначить и научится отстаивать их не смотря ни на что. Потянутся в попутчики и друзья тож, не всем полосатый беспредел по нутру.
            Будет другой центр силы, налипнут на него слои как на снежный ком.
            Эт так, вольные фантазии, потому как нашим верхним не особо доверяю, в.т.ч. и их умениям, но помечтать то хочется!
  3. LeonidL Офлайн
    LeonidL Сегодня, 06:56
    +5
    Так было, так есть и так будет всегда!
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    -1
    «Запад должен продолжать настаивать», что Крым является украинским, «пока Россия не смягчится». Бэндоу уверен, что этого не произойдёт.

    ... этот то уверен, а другие, которых большинство в мерикатосии и гейропе?!..
  5. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 07:05
    +8
    Все же просто, Крым перестанет быть русским, когда не будет России. Вот и все. И это должны понимать все, кто сейчас в России предлагает вернуть Крым Украине. Не зря же, большинство из них говорит, что Россия слишком большая и от этого все её беды, ей надо рассыпаться на множество государств, вот тогда все и заживут "счастливо и богато"... Боже, храни Россию от таких "доброжелателей"...
  6. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 07:08
    +3
    СМИ США: Крым всегда будет принадлежать России
    И это верно, товарищи!
    Правильно мыслить начинают.
  7. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 07:12
    +19
    Если, не дай Бог, после злого Путина - врага Навального и пенсионеров, придет добрый ЕБН, - россияне могут не только Крым потерять.
    мы вот в 2013г уже избавились от диктатора Януковича (Витя, прости!). Чего народу не хватало? не знаю. Доллар был стабильно 8 (сейчас 28.5 и ползет вверх), народ и без безвиза в Польше работал и на экскурсии ездил, благо зп позволяла...
    Да и СССР в 1991... Если бы люди знали что будет в 1992, 1993 итд то просто перевешали бы всех смутьянов-диссидентов...
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 08:12
      +3
      хорошая мысля приходит опосля
    2. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 08:18
      0
      Лучшее враг хорошего .... потому как обещанное лучшее чаще всего оказывается такой засадой, у-у-у!
  8. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:18
    +2
    Мистер Очевидность! Да им все равно, по какому поводу "наказывать" Россию. Им важно её ДАВИТЬ по всем позициям, затормаживая развитие насколько смогут...
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 07:37
      +1
      Не всем...Основная масса народа американского-
      Всем хочется жить-посмотреть,как внуки в школу идут,как тебе правнуков родят,и какие они там получатся..... hi
      1. Комментарий был удален.
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:23
    +1
    Сейчас его занесут в "мирратварьретц " , wassat и объявят персоной нон грата в отдельно взятом дурдоме wassat !!!
  10. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:23
    +1
    россию победить может только сама россия но от этого россии легче не станет
    1. Andrea Офлайн
      Andrea Сегодня, 09:46
      0
      Сударь,в у вас что по языкам в школе?
    2. ver_ Офлайн
      ver_ Сегодня, 10:38
      0
      ...что Россия может вытворить - даже Богу неизвестно..
  11. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 07:29
    +1
    Понимать ситуацию и делать публичные заявления-это "две большие разницы" !
  12. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:29
    +3
    Только враги России могут сегодня считать Крым украинским. Кто более-менее историю знает, у того сомнений нет. Тем более, что даже международному сообществу относится к мнению одного из своих народов не абструктивно, а с пониманием, учитывая бесспорные результаты референдума. hi
  13. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 07:41
    +3
    Им там глубоко плевать чей Крым, это же просто повод для давления на РФ, Крыма стало не хватать, появились Скрипали, в следующий раз будет ещё что нибудь, вспомнят о "японских" Курилах, например...
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 08:21
      +1
      Спокойно жить не дадут, это очевидно .... а повод найти, нон проблем, в гейропе все когда то кому то на любимую мозоль наступали!
    2. Piramidon Офлайн
      Piramidon Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: raw174
      вспомнят о "японских" Курилах, например...

      И отравят новичком Хакамаду? belay
      1. ver_ Офлайн
        ver_ Сегодня, 10:40
        0
        ...даже холера и чума отказались..
      2. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 10:44
        0
        Хакамада вроде здесь, шо её травить? Мож чего не услышал,она гражданство поменяла и в бега подалась?
        1. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 10:50
          +1
          Цитата: rocket757
          Мож чего не услышал,она гражданство поменяла и в бега подалась?

          Скажут что кровавый диктатор Путин устраняет конкурентов перед выборами 24 года...
          1. rocket757 Офлайн
            rocket757 Сегодня, 11:03
            0
            Понятно шо она из либералов, только мутная какая то!
            Кстати, если конкурентов считать, мож Ксюшей займутся?
  14. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 08:10
    +1
    рано или поздно монета в кармане пересилит желание угодить англосаксам и в мире начнут признавать крым за россией... ну а на истерики киевские врядли кто серьезно внимание обращает... да и кого мнение шестерок интересует
  15. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:34
    +1
    Приятно услышать мнение хоть одного умного американца.
  16. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 09:18
    0
    СМИ США: Крым всегда будет принадлежать России Спасибо, СМИ США, тогда мы про Аляску тоже, пока, промолчим. yes
  17. Andrea Офлайн
    Andrea Сегодня, 09:42
    0
    Судьба Крыма-судьба Чёрного моря.Только по этому не видать больше Украине Крыма,даже если протрезвеет и полностью излечится от шизофрении.
  18. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:46
    0
    Даже американские аналитики-обозреватели вдруг вспомнили историю и наконец начали осознавать, что Крым российский и ничей другой. Осталось западным политикам снять русофобские шоры с глаз и признать очевидное.
  19. Огонёк Онлайн
    Огонёк Сегодня, 10:06
    +1
    Да мне плевать, что думают за кордоном, Крым наш! Был, есть и будет.)))