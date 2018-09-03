СМИ США: Крым всегда будет принадлежать России
У Киева нет абсолютно никаких шансов вернуть себе Крым и Севастополь. К такому выводу пришёл обозреватель американского аналитического издания The National Interest Дуг Бэндоу.
В своей статье он напомнил, что Крым долгое время был частью России. "Он стал частью территории российского государства более двух столетий назад, когда Российская империя отвоевала его у Турции, и продолжал оставаться русским уже в период существования Советского Союза до 1954 года". И только после смерти Иосифа Сталина Никита Хрущёв, Генеральный секретарь Коммунистической партии, передал территорию Украине в попытке продемонстрировать «авторитет» Москвы, - пишет автор NI.
Дуг Бэндоу считает, что для России присоединение Крыма является важным в военном отношении политическим шагом. Он не согласен с мнением американского обозревателя The Washington Post Кристиана Кэрила, который заявил, что «Запад должен продолжать настаивать», что Крым является украинским, «пока Россия не смягчится». Бэндоу уверен, что этого не произойдёт. Территория крымского полуострова не будет возвращена Украине ни Путиным, ни его преемником. Даже во многих политических кругах, которые критикуют действия российского президента, признают тот факт, что Крым окончательно вошёл в состав Российской Федерации.
Автор статьи также отмечает, что полуостров принадлежит его жителям, среди которых подавляющее большинство - русские (сегодня - граждане РФ). Их мнение относительно дальнейшей судьбы Крыма нужно учитывать в первую очередь.
Напомним, что в 2014 году в ходе проведения референдума более 90 процентов крымчан проголосовали за вхождение крымского полуострова в состав России.
В своей статье он напомнил, что Крым долгое время был частью России. "Он стал частью территории российского государства более двух столетий назад, когда Российская империя отвоевала его у Турции, и продолжал оставаться русским уже в период существования Советского Союза до 1954 года". И только после смерти Иосифа Сталина Никита Хрущёв, Генеральный секретарь Коммунистической партии, передал территорию Украине в попытке продемонстрировать «авторитет» Москвы, - пишет автор NI.
Дуг Бэндоу считает, что для России присоединение Крыма является важным в военном отношении политическим шагом. Он не согласен с мнением американского обозревателя The Washington Post Кристиана Кэрила, который заявил, что «Запад должен продолжать настаивать», что Крым является украинским, «пока Россия не смягчится». Бэндоу уверен, что этого не произойдёт. Территория крымского полуострова не будет возвращена Украине ни Путиным, ни его преемником. Даже во многих политических кругах, которые критикуют действия российского президента, признают тот факт, что Крым окончательно вошёл в состав Российской Федерации.
Автор статьи также отмечает, что полуостров принадлежит его жителям, среди которых подавляющее большинство - русские (сегодня - граждане РФ). Их мнение относительно дальнейшей судьбы Крыма нужно учитывать в первую очередь.
Напомним, что в 2014 году в ходе проведения референдума более 90 процентов крымчан проголосовали за вхождение крымского полуострова в состав России.
- Использованы фотографии:
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