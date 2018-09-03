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США - Палестине: Создайте конфедерацию с Иорданией. Что ответил Аббас?

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В Вашингтоне решили, что после признания Иерусалима столицей Израиля пора дать своеобразные «пряники» Палестине. О «своеобразии американских пряников» чуть ниже.

На фоне нескончаемых палестинских акций протеста против американского признания Иерусалима израильской столицей в США заявили, что теперь готовы воплощать «вторую часть сделки» на Ближнем Востоке. При этом добавлено, что сделка носит многосторонний характер.




Израильское ТВ вышло с репортажем о переговорах израильских парламентариев с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Речь на переговорах зашла об американской идее, которая предполагает фактический отказ палестинцев от собственного государства с одновременным вхождением палестинских территорий в «конфедеративный союз с Иорданией». С таким предложение ранее выступил советник президента США (по совместительству – зять Трампа) Джаред Кушнер. В этом вопросе Кушнера поддержал спецпредставитель администрации президента США по международным вопросам Джейсон Гринблатт.

Предложение связано ещё и с тем, что у «новой конфедерации» должна быть единая столица – в Аммане (столица Иордании).

Предложение США подвергли резкой критике как в Палестине, так и в Иордании.

На упомянутой встрече Махмуда Аббаса с израильскими парламентариями в Рамалле лидер Палестины заявил, что палестинцы примут американское предложение в одном единственном случае: если в состав такой конфедерации войдёт и Израиль, отказавшись от своей независимости.

А это ответ официального Аммана:
Наша позиция по урегулированию конфликта остаётся неизменной: это признание Палестинского государства международным сообществом, признание со столицей в Иерусалиме. Иерусалим должен оставаться столицей двух государств – и Палестины, и Израиля. Вопросы по созданию иордано-палестинской конфедерации не являются вопросами для обсуждения.


Ранее в Вашингтоне Джаред Кушнер американское предложение называл «сделкой века» и обещал экономические блага всем, кто её поддержит. В его заявлениях звучало название ещё одного государства – Египет. В Каире пока заявление советника Трампа не комментируют.
Использованы фотографии:
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32 комментария
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 07:40
    +5
    Ладно палестинцы, а что на это скажет король Иордании? Он будет последним ....... если согласится на такую конфедерацию. Сил у него не хватит эту "вольницу" "к ногтю" "прижать". Иордании и без них проблем хватает
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:50
      0
      Короля спрашивать не будут. Его купят. Монархия бедна и будет согласна на все. wassat А вот палестинцев, прежде, чем предлагать публично идею конфедерации с Иорданией, надо было просто спросить - желают ли они этого. Опять же, эта конфедерация будет монархической или республиканской? recourse
    2. Николай Петров Офлайн
      Николай Петров Сегодня, 08:08
      -2
      Немного повторюсь. Но этот иорданский "король" кроме своей прислуги и далее территории своего дворца ничем не командует и от него ничего не зависит, кроме "королевского" меню в его кухне. А в Иордании рулят все кому не лень. Начиная от обычной шпаны заканчивая "исключительными" и блохастыми.
    3. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 08:09
      +3
      Нам, конечно, интереснее узнать про Палестину и Израиль, посмотреть похороны Маккейна и кто из наших певичек выходит замуж, чем получить информацию о вчерашних митингах по всей России против пенсионной реформы. Пропаганда о "счастливом" будущем наших стариков зашкаливает. winked
      1. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 09:58
        0
        Цитата: сибиралт
        Нам, конечно, интереснее узнать про Палестину и Израиль, посмотреть похороны Маккейна и кто из наших певичек выходит замуж, чем получить информацию о вчерашних митингах по всей России против пенсионной реформы.
        Вчера (в день митингов) об акциях протеста был материал на "ВО". Видимо, пропустили.

        А по поводу материалов на федеральных каналах на тему реформы - история отдельная, печальная... Это, кстати, тоже здесь обсуждалось.
  2. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 07:45
    -3
    Наша позиция по урегулированию конфликта остаётся неизменной: это признание Палестинского государства международным сообществом, признание со столицей в Иерусалиме. Иерусалим должен оставаться столицей двух государств – и Палестины, и Израиля. Вопросы по созданию иордано-палестинской конфедерации не являются вопросами для обсуждения.

    Странно, а до 1967-го года Иордания взяла себе Иудею и Самарию (или как там они по арабски) и фылыстынском государстве даже и не заикалась. В свое время Египет ни за что не захотел брать Газу назад. Теперь Иордания... Никто не хочет этих "бедных" фылыстынцев. crying
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 07:49
      +5
      Цитата: профессор
      фылыстынском государстве

      Когда кто-то в комментариях пишет с маленькой буквы название страны Израиль, тут же начинается волна протеста - "нужно писать правильно", "пора влепить предупреждение". Но, оказывается, название Палестины коверкать можно...
      1. tTшка Офлайн
        tTшка Сегодня, 07:57
        +2
        Это таки сущность еврейская ...
        1. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 09:24
          +2
          Цитата: профессор
          ПАЛЕСТИНА- по арабски звучит ФЫЛЫСТЫН

          Это абсолютное вранье. Не ивритское название, с акцентом гражданина Соколова -фылыстын, а арабское название - фаластин с 7 века и разница от латинского названия, только в переходе П в букву Ф.
          Цитата: tTшка
          Это таки сущность ...

          Есть официальная наука, где в расчет берутся античные хронисты, которые дают ссылки на хроники египетян, хеттов, вавилонян, в последнее время наука заполучила клинописи междуречья и Сирии, которые в полном согласии с античными хрониками, а есть мистические басни, которые при всей притяжке за уши, никак с хрониками, стеллами и клинописями не коррелируют. Палестина исторически была частью Большой Сирии, которую Отец истории Геродот именовал кроме Палестины еще Сирией Палестинской. В свою очередь Палестина делилась на Палестину Прима (куда и суют Иудею и Самарию) и Палестину Салютарис (Набатея). Затем все это было подчинено Халифату. Все остальное - виртуальная реальность, т.е. просто вымысел. К сожалению ни египетские папирусы, фрески и стелы, ни клинописи Междуречья, Анатолии и Сирии, ни дошедшие до нас труды античных хронистов не подтверждают существование Империи Соколова, ой Соломона.
          1. профессор Онлайн
            профессор Сегодня, 11:40
            0
            Цитата: хрыч
            Это абсолютное вранье. Не ивритское название, с акцентом гражданина Соколова -фылыстын, а арабское название - фаластин с 7 века и разница от латинского названия, только в переходе П в букву Ф.

            Точно- вранье. Хрыч слышит это назавание каждый день от арабов.
            Учи матчасть:


            Цитата: хрыч
            Есть официальная наука, где в расчет берутся античные хронисты, которые дают ссылки на хроники египетян, хеттов, вавилонян, в последнее время наука заполучила клинописи междуречья и Сирии, которые в полном согласии с античными хрониками, а есть мистические басни, которые при всей притяжке за уши, никак с хрониками, стеллами и клинописями не коррелируют. Палестина исторически была частью Большой Сирии, которую Отец истории Геродот именовал кроме Палестины еще Сирией Палестинской. В свою очередь Палестина делилась на Палестину Прима (куда и суют Иудею и Самарию) и Палестину Салютарис (Набатея). Затем все это было подчинено Халифату. Все остальное - виртуальная реальность, т.е. просто вымысел. К сожалению ни египетские папирусы, фрески и стелы, ни клинописи Междуречья, Анатолии и Сирии, ни дошедшие до нас труды античных хронистов не подтверждают существование Империи Соколова, ой Соломона.

            Иосиф Флавиус тебе в помощь. Попробуй опровергнуть его. wink
      2. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 08:12
        -1
        Цитата: Володин
        Когда кто-то в комментариях пишет с маленькой буквы название страны Израиль, тут же начинается волна протеста - "нужно писать правильно", "пора влепить предупреждение". Но, оказывается, название Палестины коверкать можно...

        1. "израильское государство" так же как "российкое пишется" с прописной буквы. Имя прилагательное
        2. ПАЛЕСТИНА- по арабски звучит ФЫЛЫСТЫН. Именно так они хотят назвать свое государство. Вы называете свое государство "Россия", а греки свое "Эллада", а арабы свое "Фылыстын"

        Цитата: Jolly oldster sailor
        Согласен,Олег-никому они не нужны.Я одно не пойму-почему сейчас именно это всё мусолится в самых разнообразных СМИ?

        Трамп взялся за дело... Однако нам Иордания в Иудеи и Самарии (или как там они по арабски) не нужна.

        1. Володин Офлайн
          Володин Сегодня, 08:19
          +5
          Цитата: профессор
          ПАЛЕСТИНА- по арабски звучит ФЫЛЫСТЫН.

          И юлить не нужно. Когда "ВО" вдруг угораздит стать арабоязычным сайтом, тогда своё "фылыстынцы" (хоть на арабском) писать и будете. А сейчас это "пахнет" разжиганием национальной розни.

          И речь шла не об "израильском государстве", а о названии Израиль (как и о названии Палестина).
          1. профессор Онлайн
            профессор Сегодня, 08:33
            -1
            Цитата: Володин
            И юлить не нужно. Когда "ВО" вдруг угораздит стать арабоязычным сайтом, тогда своё "фылыстынцы" (хоть на арабском) писать и будете.

            Да ну? Слово "Дайш" в ваших статьях, мой уважаемый автор, не проскакивало или по вашему "ВО" вдруг угораздило стать арабоязычным сайтом?

            Цитата: Володин
            А сейчас это "пахнет" разжиганием национальной розни.

            Ага, использовать самоназвание страны это "разжигание МЕЖнациональной розни". Сколько мне светит лет за "Элладу"? wink

            Цитата: Володин
            И речь шла не об "израильском государстве", а о названии Израиль (как и о названии Палестина).

            Читаем еще раз мой комментарий.
            Странно, а до 1967-го года Иордания взяла себе Иудею и Самарию (или как там они по арабски) и фылыстынском государстве даже и не заикалась. В свое время Египет ни за что не захотел брать Газу назад. Теперь Иордания... Никто не хочет этих "бедных" фылыстынцев.
            Где там Фылыстын с маленькой буквы? request

            Не наводите тень на плетень.
            1. Володин Офлайн
              Володин Сегодня, 08:49
              +2
              Юлите дальше, мой уважаемый читатель. Только когда в другой раз от кого-либо проскочит что-то из серии "израиль", с гневными обращениями выступать не надо. Ведь это может быть "по-арабски", а там нет заглавных букв.
              1. Комментарий был удален.
    2. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 08:08
      +2
      Согласен,Олег-никому они не нужны.Я одно не пойму-почему сейчас именно это всё мусолится в самых разнообразных СМИ?
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:43
      +1
      Профессор, а вы с палестинцев уже ничего не имеете-"эти бараны вами острижены до скелета"??? Почему они не имеют право на свое государство???
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 11:43
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Профессор, а вы с палестинцев уже ничего не имеете-"эти бараны вами острижены до скелета"??? Почему они не имеют право на свое государство???

        С палестинцев стричь нечего априори. Развитие на уровне центрально-африканских стран. С 1967 года бабки в них вливает Израиль и заливные монархии. С середины 90-х Штаты и ЕС. С 2000-х Катар и Иран. Собственный заработок - налоговые отчисления от Израиля за работу палестинских гастробайтеров. Промышленности нет. Нефти-газа нет. Электричество израильское. Вода тоже. Если провозгласят государство - гуманитарки и траншей на борьбу с евреями не будет.
        Вот они и не спешат провозглашать независимость, выдвигая Израилю неприемлемые априори условия. В противном случае появится ещё одна нищая страна - а-ля Косово в арабском варианте.
    4. Livonetc Онлайн
      Livonetc Сегодня, 11:10
      0
      Не плачьте Олег.
      Крепитесь.
      Это ваша чаша.
      И допивать ее до дна еще долго.
  3. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 07:56
    0
    Король Иордании пошлет всех на ....
  4. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 08:08
    +2
    Полосатые крутят новую "хорошую сделку"???
    Вопрос - Для кого хорошая она будет? -
    В принципе, хвост пытается крутить собакой, а шо на этот вариант скажет???? а кто що скажет, вот вопрос?
    Впрочем, а кого полосатые о чём спрашивали и когда?
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 09:41
      0
      Как ни смешно, но этот ход - попытка спасения проекта - Израиль, верней продлить агонию этого проекта. Как ни странно звучит, но этот проект стал не нужен и убыточен еще после снятия напряжения с контроля Суэцким каналом, после сделки с Садатом и окончательно выжил из надобности после уничтожения режима Хусейна. Содержать Израиль для Запада стало весьма убыточным, у Закулисы есть план переформатирования Ближнего Востока и Аравии. В Сирии и Йемене не срослось, в Египте не срослось, Ливия не есть великий приз, наоборот ЕС наводнили африканцы и арабы, что строй зашатался. Можно проект Арабской весны закрыть, смело назвав оконченным провалом.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 10:14
        0
        Полосатые конечно бизнесмены, материальная составляющая им важна, но мож состоятся такой вариант - будут гадить из любви к "искусству"!
  5. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:09
    +4
    когда палестина была полноценным государством не только по названию?даже если сейчас добрый израиль подарит им независимость и целый иерусалим они так и останутся потребителями подачек от международного сообщества!этакое косово на ближнем востоке
  6. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 08:14
    +4
    Если это гениальная идея Трампа - то он плохо знает историю. В 70-м палестинцы чуть не грохнули папу нынешнего короля и пытались захватить власть в Иордании террористическими методами, да ещё при помощи сирийской интервенции.
    Это хорошо помнят и палестинцы (у них эти события называются «чёрным сентябрем») и иорданцы.
  7. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:41
    +1
    Цитата: хрыч
    Цитата: профессор
    ПАЛЕСТИНА- по арабски звучит ФЫЛЫСТЫН

    Это абсолютное вранье. Не ивритское название, с акцентом гражданина Соколова -фылыстын, а арабское название - фаластин с 7 века и разница от латинского названия, только в переходе П в букву Ф.
    Цитата: tTшка
    Это таки сущность ...

    Есть официальная наука, где в расчет берутся античные хронисты, которые дают ссылки на хроники египетян, хеттов, вавилонян, в последнее время наука заполучила клинописи междуречья и Сирии, которые в полном согласии с античными хрониками, а есть мистические басни, которые при всей притяжке за уши, никак с хрониками, стеллами и клинописями не коррелируют. Палестина исторически была частью Большой Сирии, которую Отец истории Геродот именовал кроме Палестины еще Сирией Палестинской. В свою очередь Палестина делилась на Палестину Прима (куда и суют Иудею и Самарию) и Палестину Салютарис (Набатея). Затем все это было подчинено Халифату. Все остальное - виртуальная реальность, т.е. просто вымысел. К сожалению ни египетские папирусы, фрески и стелы, ни клинописи Междуречья, Анатолии и Сирии, ни дошедшие до нас труды античных хронистов не подтверждают существование Империи Соколова, ой Соломона.

    Как раз об империи Соломона (один город, пять станиц, остальное хутора) есть археологические и исторические доказательства. Насчёт Фалястын (с арабским палестинским акцентом пишу) - название римское. Палестина - от арамейского плиштим - т.е. страна Фелистимлян - критского населения, основавшего Газу, Ашкелон и Ашдод. Арабские завоеватели, потом крестоносцы пользовались римским названием, а у турок это был вилайет Южная Сирия.
    Вообще, у земли Ханаана, 3300 лет назад ставшей Землёй Израиля, есть много названий - но, на данный момент, на этой территории находится два государственных образования - Израиль и Иордания и два непонятных - Палестинская Автономия в Иудее и Самарии (по Вашему мнению, эти названия не историчны) и Палестинский Филиал организации «Братья Мусульмане» (запрещено в РФ) - Хамас (почему то разрешено в РФ) в секторе Газа.
    1. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 10:12
      +1
      Цитата: Krasnodar
      есть археологические и исторические доказательства

      Именно нет, к сожалению. Элия Капитолина и римские руины, дальше все. А почему не срастается с хрониками и археологией, да потому, что в 10 веке нашей эры было все и придумано, т.к. в 10 веке историческая наука была слаба. В империи Селевкидов, Птолимеев и Ромеев, никто не слыхал про сие с середины тысячелетия до нашей эры и после до падения античности. До того персидские дела, где также несоответствие, персы не слыхали, Ахашверошей на престоле не было и пр. До того хетты, египтяне и ассиро-вавилоняне, там опять тишина. Недавние открытия и расшифровки клинописей также не дали подтверждения, а это не просто соседи, а империи, воевавшие за Палестину. Почему ни до, ни после, о существовании Израиля ничего нет? Может просто ничего и не было? Остальное вопрос веры, этого вопроса не касаемся. Иначе и Хануман должен стать историческим персонажем.
      1. brigadir Онлайн
        brigadir Сегодня, 11:16
        0
        Это арка Тита из Рима (наши дни) -

        Это на Арке Тита герб современного Израиля:


        Арка Тита (Arcus Titi) стоит возле Римского Форума в самой высокой точке Via Sacra Священной дороги, по которой римские армии торжественно, с победой, возвращались к Капитолию.

        Солдаты проходили через арку, построенную в память о взятии Иерусалима, о победе в кровавой битве, и маршем шли через Форум – главную общественную и торговую площадь, сердце Древнего Рима.



        Ну и кого не было? Что не доказано? Зачем вообще эту тему поднимать? Опозориться?
    2. Moskovit Офлайн
      Moskovit Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: Krasnodar
      и два непонятных

      Вы сами их такими сделали. Только не говорите, что сто раз предлагали независимость Палестине.
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:50
    0
    готовы воплощать «вторую часть сделки»
    Только в Сша политические шаги и действия называют сделкой, "хорошей сделкой", "отличной сделкой" (по Трампу). Все для них имеет только коммерческую составляющую. Торгаши и бандиты в одной упаковке "блистяйшей демократии".
  9. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 10:38
    0
    В Вашингтоне решили, что после признания Иерусалима столицей Израиля пора дать своеобразные «пряники» Палестине. О «своеобразии американских пряников» чуть ниже.
    Прошу заметить, Вашингтоном признана только западная часть Иерусалима и не как не весь Иерусалим.....
    https://www.state.gov/p/nea/ci/is/index.htm

    США - Палестине: Создайте конфедерацию с Иорданией. Что ответил Аббас?
    Путь к диалогу и по диалогу, всегда хорошо.... hi
    1. Ncplc Офлайн
      Ncplc Сегодня, 10:56
      +1
      Вы ошибаетесь, США признали весь Иерусалим столицей Израиля, а вот РФ только западный Иерусалим.
  10. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 11:15
    0
    Цитата: Ncplc
    Вы ошибаетесь, США признали весь Иерусалим столицей Израиля, а вот РФ только западный Иерусалим.

    Пропустил сей факт.
    Действительно.
    Причем весной 17 года.
    Как то видимо буднично прошло.
    6.04.1710:40
    Заявление МИД России
    682-06-04-2017

    de-DE1 en-GB1 es-ES1 ru-RU1 fr-FR1
    В Москве глубоко обеспокоены положением дел в палестино-израильском урегулировании. В то время, как палестинцы и израильтяне вот уже почти три года не ведут между собой политических переговоров, обстановка на местах неуклонно деградирует.

    Вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы, в соответствии с которым два государства – Израиль и Палестина – будут сосуществовать в мире и безопасности друг с другом и всеми своими соседями.

    В Москве по-прежнему считают формулу переговорного двухгосударственного урегулирования оптимальной и отвечающей как национальным интересам дружественных нам палестинского и израильского народов, так и интересам всех стран региона и мирового сообщества в целом.

    Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль.

    Конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами. Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, коспонсором мирного процесса и активным участником ближневосточного «квартета» международных посредников, Россия продолжит оказывать содействие израильтянам и палестинцам в достижении соответствующих договоренностей. Особое внимание будем уделять вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к святым местам Иерусалима.