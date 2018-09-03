США - Палестине: Создайте конфедерацию с Иорданией. Что ответил Аббас?

Наша позиция по урегулированию конфликта остаётся неизменной: это признание Палестинского государства международным сообществом, признание со столицей в Иерусалиме. Иерусалим должен оставаться столицей двух государств – и Палестины, и Израиля. Вопросы по созданию иордано-палестинской конфедерации не являются вопросами для обсуждения.

В Вашингтоне решили, что после признания Иерусалима столицей Израиля пора дать своеобразные «пряники» Палестине. О «своеобразии американских пряников» чуть ниже.На фоне нескончаемых палестинских акций протеста против американского признания Иерусалима израильской столицей в США заявили, что теперь готовы воплощать «вторую часть сделки» на Ближнем Востоке. При этом добавлено, что сделка носит многосторонний характер.Израильское ТВ вышло с репортажем о переговорах израильских парламентариев с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Речь на переговорах зашла об американской идее, которая предполагает фактический отказ палестинцев от собственного государства с одновременным вхождением палестинских территорий в «конфедеративный союз с Иорданией». С таким предложение ранее выступил советник президента США (по совместительству – зять Трампа) Джаред Кушнер. В этом вопросе Кушнера поддержал спецпредставитель администрации президента США по международным вопросам Джейсон Гринблатт.Предложение связано ещё и с тем, что у «новой конфедерации» должна быть единая столица – в Аммане (столица Иордании).Предложение США подвергли резкой критике как в Палестине, так и в Иордании.На упомянутой встрече Махмуда Аббаса с израильскими парламентариями в Рамалле лидер Палестины заявил, что палестинцы примут американское предложение в одном единственном случае: если в состав такой конфедерации войдёт и Израиль, отказавшись от своей независимости.А это ответ официального Аммана:Ранее в Вашингтоне Джаред Кушнер американское предложение называл «сделкой века» и обещал экономические блага всем, кто её поддержит. В его заявлениях звучало название ещё одного государства – Египет. В Каире пока заявление советника Трампа не комментируют.