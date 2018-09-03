Макрон: Путина уважаю, но его мечту развалить ЕС не разделяю

Я уважаю Путина, считаю, что Европа должна создавать подходы к безопасности вместе с Россией. Но у Путина есть мечта – демонтировать ЕС,

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Москвой необходим и что он уважает Владимира Путина, который, однако, мечтает о «демонтаже» Евросоюза, передает РИА Новости сказал Макрон в эфире шведского телевидения.Вопрос о российском лидере был задан Макрону перед парламентскими выборами в Швеции, которые состоятся 9 сентября. В ходе предвыборной гонки одного из руководителей антииммигрантской консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона спросили, кто из политиков, по его мнению, сильнее – Макрон или Путин. Окессон не стал отвечать, отметив, что не хочет делать какого-либо выбора.Рассказав об этом случае президенту Франции, журналист попросил прокомментировать ответ. Макрон заметил, что ответ многое говорит о лидере партии, который «не смог расположить в порядке очередности ценности и интересы».По его словам, Франция является одной из стран со значительной демократией, где уважают права человека. Россия же не является образцом с точки зрения соблюдения прав человека. Поэтому «Российская Федерация не может быть образцом для шведов», резюмировал Макрон.Сам Окессон, поясняя свое нежелание делать выбор между президентами, заявил, что не видит для этого повода.