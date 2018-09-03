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Макрон: Путина уважаю, но его мечту развалить ЕС не разделяю

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что диалог с Москвой необходим и что он уважает Владимира Путина, который, однако, мечтает о «демонтаже» Евросоюза, передает РИА Новости.



Я уважаю Путина, считаю, что Европа должна создавать подходы к безопасности вместе с Россией. Но у Путина есть мечта – демонтировать ЕС,
сказал Макрон в эфире шведского телевидения.


Вопрос о российском лидере был задан Макрону перед парламентскими выборами в Швеции, которые состоятся 9 сентября. В ходе предвыборной гонки одного из руководителей антииммигрантской консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона спросили, кто из политиков, по его мнению, сильнее – Макрон или Путин. Окессон не стал отвечать, отметив, что не хочет делать какого-либо выбора.

Рассказав об этом случае президенту Франции, журналист попросил прокомментировать ответ. Макрон заметил, что ответ многое говорит о лидере партии, который «не смог расположить в порядке очередности ценности и интересы».

По его словам, Франция является одной из стран со значительной демократией, где уважают права человека. Россия же не является образцом с точки зрения соблюдения прав человека. Поэтому «Российская Федерация не может быть образцом для шведов», резюмировал Макрон.

Сам Окессон, поясняя свое нежелание делать выбор между президентами, заявил, что не видит для этого повода.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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43 комментария
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  1. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 08:16
    +2
    макарон не выспался, иль училка надрала зад? что тут скажешь: сам чёй то придумал, сам же с этим не согласился. клиника , однако.
    1. ziqzaq Офлайн
      ziqzaq Сегодня, 08:24
      0
      Да кто его спрашивать то будет? Разделяет он или не разделяет, сделаем как надо.... Нам...
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 08:51
        +1
        Я уважаю Путина, считаю, что Европа должна создавать подходы к безопасности вместе с Россией. Но у Путина есть мечта – демонтировать ЕС

        Эх, макрон-макрон. Все таки ты гей, только на сей раз не по ориентации, а по определению...
        Разве можно так говорить за спиной о коллегах - президентах? это же подло и трусливо.
        1. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 09:54
          +2
          Франция является одной из стран со значительной демократией, где уважают права человека. Россия же не является образцом с точки зрения соблюдения прав человека. Поэтому «Российская Федерация не может быть образцом для шведов», резюмировал Макрон.
          Макрон - великовозрастный школяр посредственных способностей. Ничего-то он не понимает в политике! Да ещё и слеподырый в своей Франции!

          В ходе предвыборной гонки у себя в стране руководителю антииммигрантской консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессону тактически ВЫГОДНЕЕ тактично не отвечать на вопрос, кто из политиков, по его мнению, сильнее – Макрон или Путин. Действительно, что ближе для него? Где Швеция, а где для него Франция и Россия? Вопрос политически некорректный.
          Поэтому Окессон и не стал на него отвечать, честно отметив, что не хочет делать какого-либо выбора. А Макронш по-школярски этого просто не понял и дебильно расхвастался не по делу!
      2. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 08:52
        0
        Это ЕС еще повезло, Путин его только развалить хочет, США вон вообще уничтожить собрался...
    2. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 08:24
      +1
      "Говорит то о чем болит" Приветствую! hi , Евросоюз сам развалится без чьей то помощи.
      1. новичок Офлайн
        новичок Сегодня, 08:33
        +1
        даже недалёким уже понятно ЕС не жилец. поэтому особо страптивые находят “убойное оправдание“, типа это ж “варвары“ русские развалили гейропу. Виктор, с бодрячком.
    3. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 08:34
      0
      Однако,это лидер(нравится нам это,или нет) обладающей ЯО страны,если что.И все его заявления(даже если это из разряда-да он с бабушками спит) надо очень внимательно принимать к сведению,Дядьки... hi
      1. новичок Офлайн
        новичок Сегодня, 08:39
        +3
        да пусть спит с кем хочет, а говорю о том, что не свободен он ни в действиях, ни в заявлениях. по поводу владения ЯО, знаете бриты тоже владеют, но обращать внимание на каждый “скачок“ Терезы и её министров_ не комильфо.
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 08:53
          +3
          Есть такое влечение, иногда болезненное, желание прислонится к кому то, к чему то великому! Если великого вблизи не наблюдается, хотя бы к чему то большому, заметному всеми!
          Обычно "болеют" мелкие людишки.
      2. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 08:55
        +3
        Jolly oldster sailor (Uncle pale ale) Сегодня, 08:34
        да пусть спит с кем хочет, а говорю о том, что не свободен он ни в действиях, ни в заявлениях. по поводу владения ЯО, знаете бриты тоже владеют, но обращать внимание на каждый “скачок“ Терезы и её министров_ не комильфо.

        Когда будет ЛИДЕРОМ, внимание и обратим, а на всякого чиновника, пусть и верхнего, время тратить впустую незачем.
        1. Sadko88 Офлайн
          Sadko88 Сегодня, 09:08
          +1
          Да глупость конечно. Не благополучные соседи никому не нужны. Разорять соседние страны дорогая глупость. А слова - политика слова. Пока у России с Израилем всё хорошо, с Макроном как и с Трампом тоже будет всё будет ок.
          1. rocket757 Офлайн
            rocket757 Сегодня, 10:50
            0
            Принципиальных разногласий не должно быть. Делёж рынков сбыта, так это тема не проходящая, какие то правила ведь существовали до того как!
            Шо у них Трамп, низвергатель устоев? Не понятненько.
    4. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 10:57
      0
      ЕС развалится сам
    5. Deadушка Офлайн
      Deadушка Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: новичок
      макарон не выспался, иль училка надрала зад? что тут скажешь: сам чёй то придумал, сам же с этим не согласился. клиника , однако.

      не, это он намекает на то, чем сами занимаются... финансовый кризис на дворе, опять перекраивают старую шкуру. Британия не зря вышла из еврозоны.
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:18
    +2
    Макрона вообще никто не уважает.Какойто пацан выскочил из под ковра.
    1. Вежливый Лось Офлайн
      Вежливый Лось Сегодня, 09:17
      +2
      Цитата: Examenatornick
      Макрона вообще никто не уважает.

      Да ладно! С него сам Трамп перхоть стряхивает!
  3. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 08:19
    0
    Проблема Микрона, мужа бабушки, но не дедушки-поверхностное мышление. Сочувствую Франции.
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:19
    +3
    Складывается впечатление, что больше всех разрушить Евросоюз сегодня мечтаю США, для которых Единая Европа является сильным экономическим противником. Что касается желания Путина по этому поводу, то можно только гадать откуда это Макрон выцедил. hi
    1. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 09:32
      +1
      Цитата: bessmertniy
      Складывается впечатление, что больше всех разрушить Евросоюз сегодня мечтаю США, для которых Единая Европа является сильным экономическим противником

      Это так. "Мусульманский экспедиционный корпус" в виде беженцев-главная ударная сила. Иначе ничем не обеспеченный бакс рухнет.
  5. Vita VKO Онлайн
    Vita VKO Сегодня, 08:26
    -3
    Разваливать ЕС, а потом мучится договариваться с карликовыми государствами? Это глупость. Тем более, что создав ЕС эти страны доказали, что им не нужен собственный суверенитет. Следовательно суверенитет не нужен и аморфному ЕС, т.е. их политика будет продаваться как бусы у индейцев.
  6. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 08:26
    0
    Интересно: ему про мечту сам Путин сказал или это его жена-бабка - ясновидящая и во сне увидела?

    Сами либересты-политики ЕС сделали всё, чтобы ЕС распался.
  7. RedFox11 Онлайн
    RedFox11 Сегодня, 08:27
    -1
    Это естественно, блоковое принятие решений, в котором состоят таки страны как Польша,России абсолютно не выгодно,использовать принцип разделяй и властвуй и договариваться по одиночке наиболее оптимально.Путин не только мечтает но и предпринимает действия для этого, это не секрет для западной разведки.
    1. новичок Офлайн
      новичок Сегодня, 08:48
      0
      да, а можно подробнее? “не секрет для западной разведки“, можео уточнить какой именно? или это из обдасти хайли лайкли?
  8. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:31
    +2
    Дурилка картонная, на фиг Путину не нужно разваливать ваш гадюшник под названием Евросоюз,
    его задача восстановить влияние на стратегические территории, где существуют геополитические интересы России.
    1. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      на фиг Путину не нужно разваливать ваш гадюшник под названием Евросоюз,

      нужно и чем быстрее это произойдет-лучше для нас
  9. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 08:33
    +1
    what Макрону закусывать надо хорошо.. winked Дичь какую то прогнал.. smile Нам то какой резон Евросоюз разваливать, даже мотивов не вижу.
  10. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:35
    +5
    Вот жеж, блин! Каждый микрон "знает" о чем мечтает Путин! laughing
  11. Govorun Офлайн
    Govorun Сегодня, 08:38
    +1
    Макрон: Путина уважаю, но его мечту развалить ЕС не разделяю
    Зачем Путину разделять ЕС,когда такие как Меркель,Макрон,Мэй и им подобные сами разваливают свой союз...как когда то мы сами развалили свой,советский союз, путем предательства своего же народа...ведь один в один практически все повторяется.
  12. Егоза Офлайн
    Егоза Сегодня, 08:40
    +4
    А Путин ему лично о своих мечтах поведал? Во сне что ли?
    1. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 09:34
      +1
      Цитата: Егоза
      А Путин ему лично о своих мечтах поведал? Во сне что ли?

      Макрон постоянно видит ВВП во сне, мечтает о нем.
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:48
    +2
    Ну да, у нас же педерасты толпами не ходят -безнаказанно-по улицам наших городов! Отсутствие "евродемократии" налицо!!!
    1. новичок Офлайн
      новичок Сегодня, 09:30
      +3
      таки да. судя по колличеству безпочвенных минусов для здравомыслящих, таки спрятались, кидаются какашками из засады.
      1. Deadушка Офлайн
        Deadушка Сегодня, 11:10
        +1
        Цитата: новичок
        таки да. судя по колличеству безпочвенных минусов для здравомыслящих, таки спрятались, кидаются какашками из засады.

        причем даже не напрягая ум(если он конечно есть) аргументированными постами.. good laughing
  14. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 09:01
    0
    «Российская Федерация не может быть образцом для шведов», резюмировал Макрон.
    --------------------------------
    Наоборот, это. Швеция не может быть образцом для Росси, не нужна России их толерантность и ЛГБТ сообщество!!! am
  15. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 09:02
    +1
    Вот и получается, что западные "ценности" не так уж и ценны. Они отлично знают, кто виноват... Но, не хотят говорить. И дядю Сэма боятся, и избиратель не поймёт... И рынки России терять не хотят...Вот и крутятся, как уж под вилами! yes
  16. morpogr Офлайн
    morpogr Сегодня, 09:11
    +1
    Опять лидер Франции выдаёт свои влажные фантазии за действительность. А когда Путин сказал что Россия поможет Европе в защите и безопасности так прям смутился и покраснел. Видимо Путин для него кумир и авторитет. А так когда рядом взрослых нет чего не петушиться. lol
  17. Вежливый Лось Офлайн
    Вежливый Лось Сегодня, 09:20
    +2
    Макрон: Путина уважаю, но его мечту развалить ЕС не разделяю

    А еще эта его отвратительная привычка по утрам кровь младенцев пить...
  18. Смехотворец Онлайн
    Смехотворец Сегодня, 09:26
    +1
    Да, Темнейший демонтирует ЕС, причём сделает он это за рулём Катерпиллера. winked
  19. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:53
    0
    мечтает о «демонтаже» Евросоюза
    Да тут и мечтать нет необходимости, т.к. ЕС со временем и при проводимой им политики сам себя демонтирует.
  20. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 10:11
    +1
    Европеец, однако. Долил к ложке мёда бочку дегтя.
  21. Deadушка Офлайн
    Deadушка Сегодня, 11:11
    0
    который, однако, мечтает о «демонтаже» Евросоюза

    таки, может это он про себя?
  22. Кокарев Михаил Офлайн
    Кокарев Михаил Сегодня, 11:25
    0
    Вот и подтверждение бурной жизни тараканов в головах властей ЕС! drinks