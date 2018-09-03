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В ВСУ для испытаний поступила огнестойкая обувь по "секретной" цене

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В одну из частей вооружённых сил Украины для испытаний поступила новая огнестойкая обувь. Она предназначена для подразделений пожарной службы ВСУ. Речь идёт о ботинках, которые, как сообщает на своей странице в соцсети производитель (компания «Талан»), обладают огне- и влагостойкостью.

В ВСУ для испытаний поступила огнестойкая обувь по "секретной" цене


Заявлено, что обувь поступила в опытную эксплуатацию в воинскую часть, где будет использоваться военнослужащими в экстремальных условиях. В частности, её планируют применять во время противопожарных и спасательных операций, в ходе восстановительных работ.


При этом украинские волонтёры поинтересовались у руководства компании: «По какой цене эта обувь поступает в войска». Вопрос возник из-за того, что в предыдущие случаи поставок обуви в ВСУ выяснялась её в разы завышенная стоимость. Примечательно, что руководство «Талана» заявило буквально следующее:

О цене на данный момент не скажем.


По какой причине цена военной обуви вдруг держится в секрете, не сообщается.



Также волонтёры поинтересовались у производителя защищённостью подошвы от проколов. Руководство украинской фирмы заявляет: "Защита от проколов в наличии".
Использованы фотографии:
Талан
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18 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:45
    +2
    Они бы ещё спросили, кто поставщик материала для этой обуви!!! wassat
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 08:52
      +3
      почему сразу поставщик? сперли где-нибудь
      1. Teberii Офлайн
        Teberii Сегодня, 08:57
        +1
        Вы еще скажите "трофейные", только у кого взяли неизвестно.
      2. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:58
        +1
        Главное светоотражающие вставки " жовтого " цвета , что бы хорошо было видно в темноте и издалека. lol
        1. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 11:12
          0
          Цитата: cniza
          ...Главное светоотражающие вставки " жовтого " цвета , что бы хорошо было видно в темноте и издалека...

          Виктор hi
          Ничего ты не понимаешь!!! lol
          Как жешь, без вставок-то!!! wassat
          Вот бегут хиборхХи в наступление, к себе в тыл (это такая забава в ВСУ) и чтоб не затоптать друг друга во время очередной пэрэмохХхи, обозначают друг дружку!!! laughing
    2. HanTengri Офлайн
      HanTengri Сегодня, 09:11
      +6
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Они бы ещё спросили, кто поставщик материала для этой обуви!!!

      Навеяло:
  2. isker Офлайн
    isker Сегодня, 08:51
    +2
    передача такой обуви в ВСУ - все равно, что - передача скрипки Страдивари в сельский клуб удаленной деревни...
    понтов много, толку - ноль.
    1. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 10:46
      +1
      Цитата: isker
      понтов много, толку - ноль.

      Вы не правы. Толку очень много. Я бы сказал, не один десяток миллиардов гривен вовремя подсуетившимся поставщикам.
      Могу напомнить - если кто не знал - что те же миномёты "Молот" обходились ВСУ как две "Ноны" (хотя две "Ноны" всё равно были даже немного дешевле). Если интересуют подробности - рекомендую Сергея "Ватника" Василевского, он в теме разбирается (да и документы в видео приводятся):
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:51
    +2
    Ну, через огонь и воду эта обувь, может быть и пройдет, но в медных трубах - застрянет. wink
  4. ded100 Офлайн
    ded100 Сегодня, 09:02
    +1
    Что толку от обуви если остального нет а! ботинки по наследству следующему переходить будут! wassat
  5. morpogr Офлайн
    morpogr Сегодня, 09:03
    +1
    Написали бы сразу обувь под грифом секретно. laughing .
  6. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 09:18
    +3
    На мове как это звучит? Вогнезахистные шкарпетки?
    1. пищак Офлайн
      пищак Сегодня, 09:38
      +4
      Цитата: Altona
      На мове как это звучит? Вогнезахистные шкарпетки?

      hi На мове это звучит "вогнэзахыстни чэрэвыкы", товарищ Altona.
      А "шкарпэткы"-это носки по-украински.
  7. Нормаль ок Офлайн
    Нормаль ок Сегодня, 09:21
    +1
    О цене на данный момент не скажем.
    По какой причине цена военной обуви вдруг держится в секрете, не сообщается.

    Дык ведь речь идёт об опытной эксплуатации. Если дойдёт до серийного производства, то и цена появиться.
  8. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 10:16
    0
    Цитата: пищак
    На мове это звучит "вогнэзахыстни чэрэвыкы", товарищ Altona.
    А "шкарпэткы"-это носки по-украински.

    -----------------------
    Носки то тоже должны быть. Взуття вогнезахистна, в общем. laughing
  9. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 10:28
    0
    компания «Талан" Украина
    Сайт компании
    http://talan.in.ua
    По информации сайта-3.5 млн пар обуви в год, 10 тыс сотрудников, европейское оборудование и собственная лаборатория...в общем "полный фарш"
    Логично если бы такая копания не захотела бы получить твердый заказ на армию(это ж гарантированный сбыт очень большой партии обуви). И вот автор усмехается насчет цены-но ведь надо понимать что крупные заказы приведут к понижению цены.Они сейчас могут сказать сколько стоит пару пар обуви эксперементалки(МО может сформулировать особые требования к обуви) и цена это не контрактная.
    Стандартная мировая практика.
    На OLX берцы компании стоят 900 грн(курс 2.5 руб к 1 грн)
    здесь явно подороже будут(другая модель)-но это в розницу. Опт подешевле.
    Компания "Талан" - это группа предприятий легкой промышленности, которые производят в год до 3 миллионов пар спецобуви литьевого метода крепления подошвы для ведущих предприятий нефтегазодобывающей и химической промышленности, металлургии, машиностроения и металлообработки, транспорта и энергетики, строительства и сельского хозяйства, силовых министерств и ведомств. Одна из немногих специализированных компаний по обуви. Они же с ВСУ уже давно сотрудничают-для них спезаказы делают.
    Компания киевская, но производственные линии ТМ "Талан", что находятся в городе Ромны Сумской области
    В общем вот так. Ничего особого. Спецзаказ на спецобувь для спецчасти.
  10. dvina71 Офлайн
    dvina71 Сегодня, 10:29
    0
    Да чем так секретного..немецкая обувь подобного плана у нас стоит в районе 20к рублей. Российский Фарадей примерно столько же..
  11. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 10:53
    0
    Интересно, в каких размерностях проводят замер огнестойкости..Не в Петрушках ли?