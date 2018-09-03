В ВСУ для испытаний поступила огнестойкая обувь по "секретной" цене

О цене на данный момент не скажем.

В одну из частей вооружённых сил Украины для испытаний поступила новая огнестойкая обувь. Она предназначена для подразделений пожарной службы ВСУ. Речь идёт о ботинках, которые, как сообщает на своей странице в соцсети производитель (компания «Талан»), обладают огне- и влагостойкостью.Заявлено, что обувь поступила в опытную эксплуатацию в воинскую часть, где будет использоваться военнослужащими в экстремальных условиях. В частности, её планируют применять во время противопожарных и спасательных операций, в ходе восстановительных работ.При этом украинские волонтёры поинтересовались у руководства компании: «По какой цене эта обувь поступает в войска». Вопрос возник из-за того, что в предыдущие случаи поставок обуви в ВСУ выяснялась её в разы завышенная стоимость. Примечательно, что руководство «Талана» заявило буквально следующее:По какой причине цена военной обуви вдруг держится в секрете, не сообщается.Также волонтёры поинтересовались у производителя защищённостью подошвы от проколов. Руководство украинской фирмы заявляет: "Защита от проколов в наличии".